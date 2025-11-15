Virgilio Sport
Slovenia-Kosovo: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 20:45
Slovenia
0
Kosovo
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 6' 0-1 Fisnik Asllani
  2. 64' 0-2 Zan Karnicnik (A)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Slovenia 0, Kosovo 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Slovenia 0, Kosovo 2.22:35

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Muharrem Jashari.22:35

  4. 90'+1'

    Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  5. 90'+1'

    Fallo di Amir Rrahmani (Kosovo).22:33

  6. 90'+1'

    Tentativo fallito. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Albian Hajdari.22:33

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33

  9. 89'

    Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Vedat Muriqi.22:31

  10. 89'

    Sostituzione, Kosovo. Muharrem Jashari sostituisce Florent Muslija.22:31

  11. 88'

    Benjamin Verbic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  12. 88'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:30

  13. 87'

    Tiro parato. Ermal Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Veldin Hodza.22:29

  15. 87'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).22:29

  16. 86'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Slovenia).22:28

  17. 83'

    Benjamin Verbic (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  18. 83'

    Fallo di Ermal Krasniqi (Kosovo).22:25

  19. 82'

    Sostituzione, Slovenia. Benjamin Verbic sostituisce Tomi Horvat.22:24

  21. 81'

    Danijel Sturm (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:23

  22. 81'

    Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).22:23

  23. 81'

    Lumbardh Dellova (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  24. 80'

    Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leon Avdullahu.22:22

  25. 79'

    Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:21

  27. 79'

    Tiro parato. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Florent Muslija.22:20

  28. 76'

    Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Fisnik Asllani.22:18

  29. 76'

    Sostituzione, Slovenia. Danijel Sturm sostituisce Zan Vipotnik.22:18

  30. 76'

    Sostituzione, Kosovo. Ermal Krasniqi sostituisce Mërgim Vojvoda.22:17

  31. 75'

    Fuorigioco. Jaka Bijol(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Vipotnik e' colto in fuorigioco.22:17

  33. 74'

    Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:16

  34. 74'

    Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  35. 74'

    Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).22:16

  36. 73'

    Fallo di Nejc Gradisar (Slovenia).22:14

  37. 73'

    Amir Rrahmani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  39. 67'

    Fuorigioco. Tomi Horvat(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Nejc Gradisar e' colto in fuorigioco.22:09

  40. 67'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:08

  41. 66'

    Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  42. 66'

    Sostituzione, Slovenia. Nejc Gradisar sostituisce Andraz Sporar.22:08

  43. 65'

    Sostituzione, Kosovo. Veldin Hodza sostituisce Elvis Rexhbeçaj.22:07

  45. 64'

    Autorete di Zan Karnicnik, Slovenia. Slovenia 0, Kosovo 2..22:06

  46. 63'

    Tomi Horvat (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  47. 63'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:05

  48. 62'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).22:04

  49. 62'

    Tiro parato. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lumbardh Dellova.22:04

  51. 61'

    Tiro parato. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Brekalo.22:02

  52. 60'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Amir Rrahmani (Kosovo).22:02

  53. 59'

    Fuorigioco. Mërgim Vojvoda(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Vedat Muriqi e' colto in fuorigioco.22:01

  54. 55'

    Gara riprende.21:57

  55. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Dion Gallapeni (Kosovo) per infortunio.21:57

  57. 53'

    Secondo cartellino giallo per Petar Stojanovic (Slovenia) per fallo.21:55

  58. 53'

    Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:55

  59. 53'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  60. 49'

    Tomi Horvat (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  61. 49'

    Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).21:51

  63. 48'

    Gara riprende.21:50

  64. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Dion Gallapeni (Kosovo) per infortunio.21:50

  65. 47'

    Petar Stojanovic (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:49

  66. 47'

    Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:49

  67. 47'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49

  69. 46'

    Fallo di David Brekalo (Slovenia).21:48

  70. 46'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  71. 45'

    Sostituzione, Slovenia. Petar Stojanovic sostituisce Erik Janza.21:47

  72. 45'

    Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Jon Gorenc Stankovic.21:47

  73. Inizia il Secondo tempo Slovenia 0, Kosovo 1.21:47

  75. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Slovenia 0, Kosovo 1.21:31

  76. 45'+1'

    Tiro respinto. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zan Vipotnik.21:31

  77. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  78. 43'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:28

  79. 43'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  81. 42'

    Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  82. 42'

    Fallo di Florent Muslija (Kosovo).21:26

  83. 40'

    Tiro respinto. Jaka Bijol (Slovenia) un colpo di testa da centro area. Assist di Tomi Horvat con cross.21:24

  84. 39'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).21:24

  85. 37'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:21

  87. 37'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  88. 36'

    Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).21:20

  89. 36'

    Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  90. 29'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Amir Saipi (Kosovo).21:14

  91. 29'

    Tiro parato. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.21:14

  93. 29'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:13

  94. 29'

    Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  95. 28'

    Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:12

  96. 28'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  97. 27'

    Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di destro da fuori area.21:12

  99. 26'

    Tiro parato. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Avdullahu.21:10

  100. 26'

    Tiro respinto. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Albian Hajdari.21:10

  101. 25'

    Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:09

  102. 25'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  103. 24'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Amir Rrahmani (Kosovo).21:08

  105. 22'

    Gara riprende.21:06

  106. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Albian Hajdari (Kosovo) per infortunio.21:06

  107. 21'

    Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Albian Hajdari con suggerimento di testa.21:05

  108. 19'

    Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area.21:03

  109. 19'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Andraz Sporar (Slovenia).21:03

  111. 17'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da David Brekalo (Slovenia).21:02

  112. 16'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).21:01

  113. 16'

    Tiro parato. Fisnik Asllani (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mërgim Vojvoda.21:01

  114. 16'

    Tentativo fallito. Mërgim Vojvoda (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:01

  115. 16'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).21:00

  117. 15'

    Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:59

  118. 12'

    Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Zan Karnicnik con cross.20:56

  119. 6'

    Gol! Slovenia 0, Kosovo 1. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda.20:51

  120. 5'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49

  121. 5'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Slovenia).20:49

  123. Inizia il Primo tempo.20:45

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Slovenia - Kosovo

Slovenia
Kosovo
TITOLARI SLOVENIA
  • (1) JAN OBLAK (P)
  • (6) JAKA BIJOL (D)
  • (23) DAVID BREKALO (D)
  • (21) VANJA DRKUSIC (D)
  • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (5) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (13) ERIK JANZA (C)
  • (2) ZAN KARNICNIK (C)
  • (19) TOMI HORVAT (A)
  • (9) ANDRAZ SPORAR (A)
  • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
PANCHINA SLOVENIA
  • (12) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (20) PETAR STOJANOVIC (D)
  • (3) JURE BALKOVEC (D)
  • (7) BENJAMIN VERBIC (C)
  • (4) DEJAN PETROVIC (C)
  • (16) IGOR VEKIC (P)
  • (11) SVIT SESLAR (C)
  • (22) DAVID ZEC (D)
  • (8) SANDI LOVRIC (C)
  • (17) JAN MLAKAR (A)
  • (14) NEJC GRADISAR (A)
  • (15) DANIJEL STURM (A)
ALLENATORE SLOVENIA
  • Matjaz Kek
TITOLARI KOSOVO
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (21) ALBIAN HAJDARI (D)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (13) AMIR RRAHMANI (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (C)
  • (6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)
  • (23) LEON AVDULLAHU (C)
  • (19) DION GALLAPENI (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (8) FLORENT MUSLIJA (A)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (7) MILOT RASHICA (C)
  • (14) VALON BERISHA (C)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (3) FIDAN ALITI (D)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (22) MUHARREM JASHARI (C)
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
  • (1) FATON MALOKU (P)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (2) KRESHNIK HAJRIZI (D)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
PREPARTITA

Slovenia - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.
Arbitro di Slovenia - Kosovo sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Dove vedere Slovenia-Kosovo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovenia-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Slovenia - Kosovo Live

