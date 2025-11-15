Incontro terminato, Slovenia 0, Kosovo 2.
Secondo tempo terminato, Slovenia 0, Kosovo 2.22:35
Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Muharrem Jashari.22:35
Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Amir Rrahmani (Kosovo).22:33
Tentativo fallito. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Albian Hajdari.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33
Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Vedat Muriqi.22:31
Sostituzione, Kosovo. Muharrem Jashari sostituisce Florent Muslija.22:31
Benjamin Verbic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:30
Tiro parato. Ermal Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Veldin Hodza.22:29
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).22:29
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Slovenia).22:28
Benjamin Verbic (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Ermal Krasniqi (Kosovo).22:25
Sostituzione, Slovenia. Benjamin Verbic sostituisce Tomi Horvat.22:24
Danijel Sturm (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).22:23
Lumbardh Dellova (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leon Avdullahu.22:22
Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:21
Tiro parato. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Florent Muslija.22:20
Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Fisnik Asllani.22:18
Sostituzione, Slovenia. Danijel Sturm sostituisce Zan Vipotnik.22:18
Sostituzione, Kosovo. Ermal Krasniqi sostituisce Mërgim Vojvoda.22:17
Fuorigioco. Jaka Bijol(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Vipotnik e' colto in fuorigioco.22:17
Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:16
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).22:16
Fallo di Nejc Gradisar (Slovenia).22:14
Amir Rrahmani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fuorigioco. Tomi Horvat(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Nejc Gradisar e' colto in fuorigioco.22:09
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:08
Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Sostituzione, Slovenia. Nejc Gradisar sostituisce Andraz Sporar.22:08
Sostituzione, Kosovo. Veldin Hodza sostituisce Elvis Rexhbeçaj.22:07
Autorete di Zan Karnicnik, Slovenia. Slovenia 0, Kosovo 2..22:06
Tomi Horvat (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:05
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).22:04
Tiro parato. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lumbardh Dellova.22:04
Tiro parato. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Brekalo.22:02
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Amir Rrahmani (Kosovo).22:02
Fuorigioco. Mërgim Vojvoda(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Vedat Muriqi e' colto in fuorigioco.22:01
Gara riprende.21:57
Gara momentaneamente sospesa, Dion Gallapeni (Kosovo) per infortunio.21:57
Secondo cartellino giallo per Petar Stojanovic (Slovenia) per fallo.21:55
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:55
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Tomi Horvat (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).21:51
Gara riprende.21:50
Gara momentaneamente sospesa, Dion Gallapeni (Kosovo) per infortunio.21:50
Petar Stojanovic (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:49
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:49
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49
Fallo di David Brekalo (Slovenia).21:48
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Sostituzione, Slovenia. Petar Stojanovic sostituisce Erik Janza.21:47
Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Jon Gorenc Stankovic.21:47
Inizia il Secondo tempo Slovenia 0, Kosovo 1.21:47
Primo tempo terminato, Slovenia 0, Kosovo 1.21:31
Tiro respinto. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zan Vipotnik.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:28
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Zan Karnicnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Florent Muslija (Kosovo).21:26
Tiro respinto. Jaka Bijol (Slovenia) un colpo di testa da centro area. Assist di Tomi Horvat con cross.21:24
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).21:24
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:21
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).21:20
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Amir Saipi (Kosovo).21:14
Tiro parato. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.21:14
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:13
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:12
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di destro da fuori area.21:12
Tiro parato. Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Avdullahu.21:10
Tiro respinto. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Albian Hajdari.21:10
Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).21:09
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Amir Rrahmani (Kosovo).21:08
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Albian Hajdari (Kosovo) per infortunio.21:06
Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Albian Hajdari con suggerimento di testa.21:05
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area.21:03
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Andraz Sporar (Slovenia).21:03
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da David Brekalo (Slovenia).21:02
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).21:01
Tiro parato. Fisnik Asllani (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mërgim Vojvoda.21:01
Tentativo fallito. Mërgim Vojvoda (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:01
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).21:00
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:59
Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Zan Karnicnik con cross.20:56
Gol! Slovenia 0, Kosovo 1. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda.20:51
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Slovenia).20:49
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Slovenia - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.
Arbitro di Slovenia - Kosovo sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Dove vedere Slovenia-Kosovo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovenia-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
