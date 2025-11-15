Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:19

PREPARTITA

Svizzera - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Genève di Geneva.

Arbitro di Svizzera - Svezia sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Svizzera-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Svizzera-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026