Svizzera-Svezia: 4-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 20:45
Svizzera
4
Svezia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 1-0 Breel Embolo
  2. 33' 1-1 Benjamin Nygren
  3. 60' 2-1 Granit Xhaka (R)
  4. 75' 3-1 Dan Ndoye
  5. 90+4' 4-1 Johan Manzambi
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Svizzera 4, Svezia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Svizzera 4, Svezia 1.22:39

  3. 90'+5'

    Fuorigioco. Viktor Johansson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.22:39

  4. 90'+4'

    Gol! Svizzera 4, Svezia 1. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miro Muheim.22:37

  5. 90'+2'

    Emil Forsberg (Svezia) e' ammonito per fallo.22:36

  6. 90'+2'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Emil Forsberg (Svezia).22:36

  9. 90'+2'

    Miro Muheim (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  10. 90'+2'

    Fallo di Daniel Svensson (Svezia).22:35

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35

  12. 90'

    Sostituzione, Svizzera. Andi Zeqiri sostituisce Dan Ndoye.22:33

  13. 89'

    Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  15. 89'

    Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).22:32

  16. 86'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  17. 86'

    Fallo di Isak Hien (Svezia).22:30

  18. 85'

    Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Breel Embolo.22:29

  19. 85'

    Sostituzione, Svizzera. Christian Fassnacht sostituisce Rubén Vargas.22:29

  21. 85'

    Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).22:28

  22. 85'

    Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  23. 82'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).22:26

  24. 81'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  25. 81'

    Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).22:24

  27. 78'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  28. 78'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:22

  29. 78'

    Sostituzione, Svezia. Isac Lidberg sostituisce Alexander Bernhardsson.22:21

  30. 78'

    Sostituzione, Svezia. Emil Forsberg sostituisce Anthony Elanga.22:21

  31. 77'

    Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).22:20

  33. 77'

    Alexander Isak (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  34. 75'

    Gol! Svizzera 3, Svezia 1. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa. Assist di Rubén Vargas.

    Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye22:19

  35. 75'

    Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  36. 75'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).22:18

  37. 74'

    Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).22:17

  39. 74'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  40. 71'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  41. 71'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:14

  42. 70'

    Sostituzione, Svizzera. Djibril Sow sostituisce Fabian Rieder.22:14

  43. 70'

    Sostituzione, Svizzera. Miro Muheim sostituisce Ricardo Rodríguez.22:14

  45. 69'

    Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexander Isak.22:12

  46. 68'

    Gara riprende.22:11

  47. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:11

  48. 67'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11

  49. 67'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  51. 67'

    Fallo di Isak Hien (Svezia).22:10

  52. 65'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:09

  53. 65'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  54. 63'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).22:07

  55. 63'

    Sostituzione, Svezia. Besfort Zeneli sostituisce Yasin Ayari.22:06

  57. 62'

    Sostituzione, Svezia. Alexander Isak sostituisce Mattias Svanberg.22:06

  58. 62'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

  59. 62'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:05

  60. 61'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).22:04

  61. 61'

    Tiro parato. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:04

  63. 60'

    Gol! Svizzera 2, Svezia 1. Granit Xhaka (Svizzera) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:03

  64. 58'

    Viktor Johansson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:01

  65. 58'

    Rigore per Svizzera. Breel Embolo e'stato atterrato in area di rigore.22:01

  66. 58'

    Rigore concesso da Viktor Johansson (Svezia) per un fallo in area.22:01

  67. 56'

    Gregor Kobel (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  69. 56'

    Fallo di Isak Hien (Svezia).22:00

  70. 56'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Svizzera).21:59

  71. 53'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  72. 53'

    Fallo di Isak Hien (Svezia).21:56

  73. 51'

    Jesper Karlström (Svezia) e' ammonito per fallo.21:54

  75. 51'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54

  76. 51'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:54

  77. 50'

    Gara riprende.21:54

  78. 50'

    Sostituzione, Svezia. Gabriel Gudmundsson sostituisce Emil Holm per infortunio.21:54

  79. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Emil Holm (Svezia) per infortunio.21:52

  81. 48'

    Gara riprende.21:51

  82. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Emil Holm (Svezia) per infortunio.21:50

  83. 47'

    Tiro parato. Mattias Svanberg (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Bernhardsson.21:50

  84. Inizia il Secondo tempo Svizzera 1, Svezia 1.21:49

  85. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Svizzera 1, Svezia 1.21:34

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:33

  88. 45'

    Tiro parato. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mattias Svanberg con suggerimento di testa.21:32

  89. 44'

    Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).21:32

  90. 44'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  91. 44'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:31

  93. 43'

    Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Elanga con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30

  94. 42'

    Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).21:29

  95. 42'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  96. 40'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  97. 40'

    Fallo di Mattias Svanberg (Svezia).21:28

  99. 40'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:27

  100. 37'

    Tentativo fallito. Mattias Svanberg (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anthony Elanga con cross in seguito a un calcio da fermo.21:25

  101. 36'

    Dan Ndoye (Svizzera) e' ammonito per fallo.21:23

  102. 36'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:23

  103. 36'

    Emil Holm (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  105. 35'

    Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).21:23

  106. 35'

    Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  107. 34'

    Tentativo fallito. Michel Aebischer (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:22

  108. 34'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  109. 34'

    Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).21:21

  111. 33'

    Gol! Svizzera 1, Svezia 1. Benjamin Nygren (Svezia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20

  112. 31'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).21:19

  113. 31'

    Jesper Karlström (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  114. 31'

    Tiro parato. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ricardo Rodríguez con cross.21:18

  115. 31'

    Tentativo fallito. Silvan Widmer (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rubén Vargas con cross.21:18

  117. 27'

    Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).21:14

  118. 27'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  119. 18'

    Yasin Ayari (Svezia) e' ammonito per fallo.21:06

  120. 18'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  121. 18'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:06

  123. 18'

    Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).21:05

  124. 18'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  125. 14'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  126. 14'

    Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).21:01

  127. 12'

    Gol! Svizzera 1, Svezia 0. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dan Ndoye con cross.21:00

  129. 11'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).20:58

  130. 11'

    Mattias Svanberg (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  131. 8'

    Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  132. 8'

    Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).20:56

  133. 5'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Emil Holm (Svezia).20:52

  135. Inizia il Primo tempo.20:48

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:19

Formazioni Svizzera - Svezia

Svizzera
Svezia
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (3) SILVAN WIDMER (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (10) GRANIT XHAKA (C)
  • (11) DAN NDOYE (C)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (17) RUBÉN VARGAS (C)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (7) BREEL EMBOLO (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (23) ISAAC SCHMIDT (D)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (19) CEDRIC ITTEN (A)
  • (12) YVON MVOGO (P)
  • (6) BECIR OMERAGIC (D)
  • (18) AURÈLE AMENDA (D)
  • (2) MIRO MUHEIM (D)
  • (16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)
  • (14) ANDI ZEQIRI (A)
  • (8) SIMON SOHM (C)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (2) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (6) EMIL HOLM (D)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (11) ANTHONY ELANGA (C)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (19) MATTIAS SVANBERG (A)
  • (7) BENJAMIN NYGREN (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (10) EMIL FORSBERG (C)
  • (3) EMIL KRAFTH (D)
  • (22) BESFORT ZENELI (C)
  • (20) GUSTAV LUNDGREN (C)
  • (23) KRISTOFFER NORDFELDT (P)
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (1) JACOB WIDELL ZETTERSTRÖM (P)
  • (17) ISAC LIDBERG (A)
  • (13) KEN SEMA (C)
  • (14) ROONY BARDGHJI (A)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
PREPARTITA

Svizzera - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Genève di Geneva.
Arbitro di Svizzera - Svezia sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Svizzera-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svizzera-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Svizzera - Svezia Live

