Incontro terminato, Svizzera 4, Svezia 1.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Svizzera 4, Svezia 1.
Secondo tempo terminato, Svizzera 4, Svezia 1.22:39
Fuorigioco. Viktor Johansson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.22:39
Gol! Svizzera 4, Svezia 1. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miro Muheim.22:37
Emil Forsberg (Svezia) e' ammonito per fallo.22:36
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Emil Forsberg (Svezia).22:36
Miro Muheim (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Daniel Svensson (Svezia).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35
Sostituzione, Svizzera. Andi Zeqiri sostituisce Dan Ndoye.22:33
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).22:32
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Isak Hien (Svezia).22:30
Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Breel Embolo.22:29
Sostituzione, Svizzera. Christian Fassnacht sostituisce Rubén Vargas.22:29
Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).22:28
Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).22:26
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).22:24
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:22
Sostituzione, Svezia. Isac Lidberg sostituisce Alexander Bernhardsson.22:21
Sostituzione, Svezia. Emil Forsberg sostituisce Anthony Elanga.22:21
Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).22:20
Alexander Isak (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Gol! Svizzera 3, Svezia 1. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa. Assist di Rubén Vargas.
Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye22:19
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).22:18
Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).22:17
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:14
Sostituzione, Svizzera. Djibril Sow sostituisce Fabian Rieder.22:14
Sostituzione, Svizzera. Miro Muheim sostituisce Ricardo Rodríguez.22:14
Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexander Isak.22:12
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:11
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Isak Hien (Svezia).22:10
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:09
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).22:07
Sostituzione, Svezia. Besfort Zeneli sostituisce Yasin Ayari.22:06
Sostituzione, Svezia. Alexander Isak sostituisce Mattias Svanberg.22:06
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:05
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).22:04
Tiro parato. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:04
Gol! Svizzera 2, Svezia 1. Granit Xhaka (Svizzera) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:03
Viktor Johansson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:01
Rigore per Svizzera. Breel Embolo e'stato atterrato in area di rigore.22:01
Rigore concesso da Viktor Johansson (Svezia) per un fallo in area.22:01
Gregor Kobel (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Isak Hien (Svezia).22:00
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Svizzera).21:59
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di Isak Hien (Svezia).21:56
Jesper Karlström (Svezia) e' ammonito per fallo.21:54
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:54
Gara riprende.21:54
Sostituzione, Svezia. Gabriel Gudmundsson sostituisce Emil Holm per infortunio.21:54
Gara momentaneamente sospesa, Emil Holm (Svezia) per infortunio.21:52
Gara riprende.21:51
Gara momentaneamente sospesa, Emil Holm (Svezia) per infortunio.21:50
Tiro parato. Mattias Svanberg (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Bernhardsson.21:50
Inizia il Secondo tempo Svizzera 1, Svezia 1.21:49
Primo tempo terminato, Svizzera 1, Svezia 1.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:33
Tiro parato. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mattias Svanberg con suggerimento di testa.21:32
Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).21:32
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:31
Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Elanga con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30
Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).21:29
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Mattias Svanberg (Svezia).21:28
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:27
Tentativo fallito. Mattias Svanberg (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anthony Elanga con cross in seguito a un calcio da fermo.21:25
Dan Ndoye (Svizzera) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:23
Emil Holm (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).21:23
Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Tentativo fallito. Michel Aebischer (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:22
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).21:21
Gol! Svizzera 1, Svezia 1. Benjamin Nygren (Svezia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).21:19
Jesper Karlström (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro parato. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ricardo Rodríguez con cross.21:18
Tentativo fallito. Silvan Widmer (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rubén Vargas con cross.21:18
Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).21:14
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Yasin Ayari (Svezia) e' ammonito per fallo.21:06
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:06
Fallo di Silvan Widmer (Svizzera).21:05
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Benjamin Nygren (Svezia).21:01
Gol! Svizzera 1, Svezia 0. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dan Ndoye con cross.21:00
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).20:58
Mattias Svanberg (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).20:56
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Emil Holm (Svezia).20:52
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:19
Svizzera - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Genève di Geneva.
Arbitro di Svizzera - Svezia sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Svizzera-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svizzera-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND