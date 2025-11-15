Virgilio Sport
Turchia-Bulgaria: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

15 Novembre 2025 ore 18:00
Turchia
2
Bulgaria
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 18' 1-0 Hakan Çalhanoglu (R)
  2. 83' 2-0 Atanas Chernev (A)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Turchia 2, Bulgaria 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Turchia 2, Bulgaria 0.19:53

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.19:53

  4. 90'+3'

    Tiro respinto. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Filip Krastev.19:52

  5. 90'+3'

    Gara riprende.19:52

  6. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Ilia Gruev (Bulgaria) per infortunio.19:51

  7. 90'+1'

    Tiro parato. Yusuf Sari (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hakan Çalhanoglu.19:51

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Turchia).19:50

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:50

  11. 90'

    Fallo di Atakan Karazor (Turchia).19:49

  12. 90'

    Ivaylo Chochev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  13. 89'

    Ismail Yüksek (Turchia) e' ammonito.19:48

  15. 89'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  16. 89'

    Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).19:48

  17. 88'

    Sostituzione, Turchia. Yusuf Sari sostituisce Arda Güler.19:47

  18. 87'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mert Müldür.19:46

  19. 85'

    Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Georgi Rusev.19:45

  21. 85'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:44

  22. 85'

    Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:44

  23. 85'

    Fallo di Atakan Karazor (Turchia).19:44

  24. 85'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:44

  25. 83'

    Autorete di Atanas Chernev, Bulgaria. Turchia 2, Bulgaria 0..19:43

  27. 83'

    Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:42

  28. 83'

    Fallo di Atanas Chernev (Bulgaria).19:42

  29. 82'

    Fallo di Mert Müldür (Turchia).19:41

  30. 82'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  31. 81'

    Fallo di mano di Filip Krastev (Bulgaria).19:40

  33. 81'

    Sostituzione, Turchia. Atakan Karazor sostituisce Kaan Ayhan per infortunio.19:40

  34. 81'

    Gara riprende.19:40

  35. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Kaan Ayhan (Turchia) per infortunio.19:39

  36. 78'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).19:37

  37. 78'

    Tiro parato. Georgi Rusev (Bulgaria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hristiyan Petrov.19:37

  39. 77'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oguz Aydin.19:36

  40. 75'

    Tentativo fallito. Atanas Chernev (Bulgaria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:34

  41. 75'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Turchia).19:34

  42. 74'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Turchia).19:34

  43. 74'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Oguz Aydin (Turchia).19:33

  45. 72'

    Sostituzione, Bulgaria. Ivaylo Chochev sostituisce Andrian Kraev.19:31

  46. 72'

    Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Zdravko Dimitrov.19:31

  47. 71'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oguz Aydin.19:31

  48. 70'

    Fallo di mano di Kerem Aktürkoglu (Turchia).19:29

  49. 69'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Atanas Chernev (Bulgaria).19:28

  51. 67'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).19:27

  52. 66'

    Tentativo fallito. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arda Güler.19:25

  53. 65'

    Tiro respinto. Martin Georgiev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Georgi Rusev.19:24

  54. 64'

    Martin Georgiev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.19:23

  55. 64'

    Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  57. 64'

    Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).19:23

  58. 63'

    Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Kiril Despodov.19:23

  59. 63'

    Tentativo fallito. Mert Müldür (Turchia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kenan Yildiz con cross da calcio d'angolo.19:22

  60. 62'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).19:21

  61. 62'

    Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kenan Yildiz.19:21

  63. 62'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).19:21

  64. 62'

    Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kenan Yildiz.19:21

  65. 61'

    Sostituzione, Turchia. Kaan Ayhan sostituisce Zeki Çelik.19:20

  66. 61'

    Sostituzione, Turchia. Mert Müldür sostituisce Ferdi Kadioglu.19:20

  67. 60'

    Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  69. 60'

    Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).19:19

  70. 58'

    Georgi Rusev (Bulgaria) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kiril Despodov.19:17

  71. 56'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Oguz Aydin con cross in seguito a un contropiede.19:15

  72. 50'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ilia Gruev (Bulgaria).19:10

  73. 47'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ismail Yüksek con passaggio filtrante.19:06

  75. 45'

    Sostituzione, Turchia. Samet Akaydin sostituisce Merih Demiral.19:04

  76. Inizia il Secondo tempo Turchia 1, Bulgaria 0.19:05

  77. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Turchia 1, Bulgaria 0.18:49

  78. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).18:48

  79. 45'+2'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kenan Yildiz.18:48

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47

  82. 45'

    Fuorigioco. Andrian Kraev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.18:47

  83. 43'

    Tiro parato. Kiril Despodov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:45

  84. 42'

    Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).18:44

  85. 42'

    Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:44

  87. 42'

    Fallo di mano di Merih Demiral (Turchia).18:43

  88. 41'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  89. 41'

    Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:42

  90. 40'

    Tiro respinto. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Georgiev.18:42

  91. 40'

    Arda Güler (Turchia) e' ammonito.18:41

  93. 40'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).18:41

  94. 40'

    Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  95. 36'

    Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).18:38

  96. 36'

    Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38

  97. 33'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hakan Çalhanoglu.18:35

  99. 30'

    Gara riprende.18:31

  100. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Kiril Despodov (Bulgaria) per infortunio.18:31

  101. 27'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  102. 27'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).18:29

  103. 24'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Hristiyan Petrov (Bulgaria).18:26

  105. 23'

    Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di destro da fuori area.18:24

  106. 22'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).18:24

  107. 22'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hakan Çalhanoglu.18:24

  108. 21'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23

  109. 21'

    Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).18:23

  111. 21'

    Tiro respinto. Filip Krastev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area.18:22

  112. 20'

    Abdülkerim Bardakci (Turchia) e' ammonito per fallo.18:21

  113. 20'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).18:21

  114. 20'

    Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21

  115. 18'

    Gol! Turchia 1, Bulgaria 0. Hakan Çalhanoglu (Turchia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.

  117. 16'

    Rigore concesso da Hristiyan Petrov (Bulgaria) per un fallo di mano in area.18:18

  118. 16'

    Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area.18:18

  119. 15'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17

  120. 15'

    Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:17

  121. 14'

    Fallo di Kenan Yildiz (Turchia).18:15

  123. 14'

    Martin Georgiev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15

  124. 13'

    Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15

  125. 13'

    Fallo di Kiril Despodov (Bulgaria).18:15

  126. 12'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kenan Yildiz.18:14

  127. 10'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

  129. 10'

    Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:12

  130. 9'

    Gara riprende.18:10

  131. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, (Turchia).18:10

  132. 4'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Hakan Çalhanoglu con cross da calcio d'angolo.18:06

  133. 4'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).18:06

  135. 3'

    Tiro respinto. Martin Georgiev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kiril Despodov con cross.18:05

  136. 2'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Turchia).18:04

  137. Inizia il Primo tempo.18:02

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:40

Formazioni Turchia - Bulgaria

Turchia
Bulgaria
TITOLARI TURCHIA
  • (23) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (19) OGUZ AYDIN (C)
  • (10) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (11) KENAN YILDIZ (C)
  • (8) ARDA GÜLER (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (9) BARIS YILMAZ (A)
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (15) SAMET AKAYDIN (D)
  • (13) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (1) MERT GÜNOK (P)
  • (22) KAAN AYHAN (D)
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (17) YUSUF SARI (A)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (21) DENIZ GÜL (A)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
TITOLARI BULGARIA
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (3) ATANAS CHERNEV (D)
  • (2) HRISTIYAN PETROV (D)
  • (20) MARTIN GEORGIEV (D)
  • (14) FILIP KRASTEV (C)
  • (10) ZDRAVKO DIMITROV (C)
  • (7) GEORGI RUSEV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (11) KIRIL DESPODOV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (17) MARTIN MINCHEV (C)
  • (12) ALEKS BOZHEV (P)
  • (19) IVAN YORDANOV (C)
  • (22) KRISTIYAN STOYANOV (C)
  • (23) STANISLAV SHOPOV (C)
  • (21) DIMITAR EVTIMOV (P)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (16) MARIN PETKOV (A)
  • (9) VLADIMIR NIKOLOV (A)
  • (6) VIKTOR POPOV (D)
  • (15) STEFAN VELKOV (D)
  • (13) ROSEN BOZHINOV (D)
ALLENATORE BULGARIA
  • Aleksandar Dimitrov
PREPARTITA

Turchia - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Matli Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.
Arbitro di Turchia - Bulgaria sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Turchia-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.

