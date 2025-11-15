Incontro terminato, Turchia 2, Bulgaria 0.
Incontro terminato, Turchia 2, Bulgaria 0.
Secondo tempo terminato, Turchia 2, Bulgaria 0.19:53
Tentativo fallito. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra in seguito a un contropiede.19:53
Tiro respinto. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Filip Krastev.19:52
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, Ilia Gruev (Bulgaria) per infortunio.19:51
Tiro parato. Yusuf Sari (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hakan Çalhanoglu.19:51
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Turchia).19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:50
Fallo di Atakan Karazor (Turchia).19:49
Ivaylo Chochev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Ismail Yüksek (Turchia) e' ammonito.19:48
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).19:48
Sostituzione, Turchia. Yusuf Sari sostituisce Arda Güler.19:47
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mert Müldür.19:46
Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Georgi Rusev.19:45
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:44
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:44
Fallo di Atakan Karazor (Turchia).19:44
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:44
Autorete di Atanas Chernev, Bulgaria. Turchia 2, Bulgaria 0..19:43
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:42
Fallo di Atanas Chernev (Bulgaria).19:42
Fallo di Mert Müldür (Turchia).19:41
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Fallo di mano di Filip Krastev (Bulgaria).19:40
Sostituzione, Turchia. Atakan Karazor sostituisce Kaan Ayhan per infortunio.19:40
Gara riprende.19:40
Gara momentaneamente sospesa, Kaan Ayhan (Turchia) per infortunio.19:39
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).19:37
Tiro parato. Georgi Rusev (Bulgaria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hristiyan Petrov.19:37
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oguz Aydin.19:36
Tentativo fallito. Atanas Chernev (Bulgaria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:34
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Turchia).19:34
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Turchia).19:34
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Oguz Aydin (Turchia).19:33
Sostituzione, Bulgaria. Ivaylo Chochev sostituisce Andrian Kraev.19:31
Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Zdravko Dimitrov.19:31
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oguz Aydin.19:31
Fallo di mano di Kerem Aktürkoglu (Turchia).19:29
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Atanas Chernev (Bulgaria).19:28
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).19:27
Tentativo fallito. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arda Güler.19:25
Tiro respinto. Martin Georgiev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Georgi Rusev.19:24
Martin Georgiev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.19:23
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).19:23
Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Kiril Despodov.19:23
Tentativo fallito. Mert Müldür (Turchia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kenan Yildiz con cross da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).19:21
Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kenan Yildiz.19:21
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).19:21
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kenan Yildiz.19:21
Sostituzione, Turchia. Kaan Ayhan sostituisce Zeki Çelik.19:20
Sostituzione, Turchia. Mert Müldür sostituisce Ferdi Kadioglu.19:20
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).19:19
Georgi Rusev (Bulgaria) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Kiril Despodov.19:17
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Oguz Aydin con cross in seguito a un contropiede.19:15
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ilia Gruev (Bulgaria).19:10
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ismail Yüksek con passaggio filtrante.19:06
Sostituzione, Turchia. Samet Akaydin sostituisce Merih Demiral.19:04
Inizia il Secondo tempo Turchia 1, Bulgaria 0.19:05
Primo tempo terminato, Turchia 1, Bulgaria 0.18:49
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).18:48
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kenan Yildiz.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Fuorigioco. Andrian Kraev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.18:47
Tiro parato. Kiril Despodov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:45
Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).18:44
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:44
Fallo di mano di Merih Demiral (Turchia).18:43
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:42
Tiro respinto. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Georgiev.18:42
Arda Güler (Turchia) e' ammonito.18:41
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).18:41
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).18:38
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hakan Çalhanoglu.18:35
Gara riprende.18:31
Gara momentaneamente sospesa, Kiril Despodov (Bulgaria) per infortunio.18:31
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).18:29
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Hristiyan Petrov (Bulgaria).18:26
Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di destro da fuori area.18:24
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Bulgaria).18:24
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hakan Çalhanoglu.18:24
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23
Fallo di Ilia Gruev (Bulgaria).18:23
Tiro respinto. Filip Krastev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area.18:22
Abdülkerim Bardakci (Turchia) e' ammonito per fallo.18:21
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).18:21
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21
Gol! Turchia 1, Bulgaria 0. Hakan Çalhanoglu (Turchia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.
Rigore concesso da Hristiyan Petrov (Bulgaria) per un fallo di mano in area.18:18
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area.18:18
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17
Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:17
Fallo di Kenan Yildiz (Turchia).18:15
Martin Georgiev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15
Fallo di Kiril Despodov (Bulgaria).18:15
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kenan Yildiz.18:14
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Fallo di Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:12
Gara riprende.18:10
Gara momentaneamente sospesa, (Turchia).18:10
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Hakan Çalhanoglu con cross da calcio d'angolo.18:06
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Martin Georgiev (Bulgaria).18:06
Tiro respinto. Martin Georgiev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kiril Despodov con cross.18:05
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Turchia).18:04
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:40
Turchia - Bulgaria è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 18:00 allo stadio Matli Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.
Arbitro di Turchia - Bulgaria sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Dove vedere Turchia-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
