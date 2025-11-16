Incontro terminato, Albania 0, Inghilterra 2.
Incontro terminato, Albania 0, Inghilterra 2.
Secondo tempo terminato, Albania 0, Inghilterra 2.19:52
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Phil Foden.19:52
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Phil Foden.19:50
Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Marcus Rashford.19:50
Armando Broja(Albania) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..19:48
Gara riprende.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:47
Gara momentaneamente sospesa, Armando Broja (Albania) per infortunio.19:45
Sostituzione, Albania. Adrion Pajaziti sostituisce Qazim Laçi.19:40
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Rogers sostituisce Jude Bellingham.19:40
Gol! Albania 0, Inghilterra 2. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Rashford con cross.19:38
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).19:37
Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kristjan Asllani con cross in seguito a un calcio da fermo.19:37
Jude Bellingham (Inghilterra) e' ammonito per fallo.19:36
Fallo di Jude Bellingham (Inghilterra).19:36
Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36
Sostituzione, Albania. Armando Broja sostituisce Nedim Bajrami.19:31
Sostituzione, Inghilterra. Elliot Anderson sostituisce Adam Wharton.19:31
Sostituzione, Inghilterra. Marcus Rashford sostituisce Jarrod Bowen.19:31
Gol! Albania 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.19:30
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).19:29
Adam Wharton (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Kristjan Asllani (Albania).19:27
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Naser Aliji (Albania) per infortunio.19:26
Fallo di Harry Kane (Inghilterra).19:25
Iván Balliu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Tiro respinto. Phil Foden (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adam Wharton.19:24
Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.19:23
Fallo di Phil Foden (Inghilterra).19:21
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Tiro parato. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:21
Sostituzione, Inghilterra. Bukayo Saka sostituisce Eberechi Eze.19:18
Sostituzione, Inghilterra. Phil Foden sostituisce Declan Rice.19:18
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, John Stones (Inghilterra) per infortunio.19:17
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Dan Burn in seguito a un calcio da fermo.19:16
Jarell Quansah (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Fallo di Arbër Hoxha (Albania).19:15
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Qazim Laçi (Albania).19:14
Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Adam Wharton con cross.19:13
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Thomas Strakosha (Albania).19:13
Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jude Bellingham con passaggio filtrante.19:13
Fallo di mano di Jarrod Bowen (Inghilterra).19:11
Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).19:08
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nedim Bajrami.19:07
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Inghilterra).19:06
Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Naser Aliji.19:06
Fallo di Jarrod Bowen (Inghilterra).19:04
Naser Aliji (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Tiro parato. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03
Inizia il Secondo tempo Albania 0, Inghilterra 0.19:01
Primo tempo terminato, Albania 0, Inghilterra 0.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Fuorigioco. Jarrod Bowen(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Declan Rice e' colto in fuorigioco.18:43
Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Declan Rice e' colto in fuorigioco.18:42
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Inghilterra).18:41
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).18:40
Adam Wharton (Inghilterra) e' ammonito per fallo.18:38
Fallo di Adam Wharton (Inghilterra).18:38
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Tiro parato. Jarell Quansah (Inghilterra) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton con cross.18:37
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Thomas Strakosha (Albania).18:36
Tiro parato. Jarrod Bowen (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jude Bellingham.18:36
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:33
Fallo di Arbër Hoxha (Albania).18:33
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).18:31
Fuorigioco. Nedim Bajrami(Albania) prova il lancio lungo, ma Qazim Laçi e' colto in fuorigioco.18:29
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:27
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).18:27
Fallo di John Stones (Inghilterra).18:26
Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:26
Sostituzione, Albania. Iván Balliu sostituisce Elseid Hysaj per infortunio.18:25
Gara riprende.18:25
Gara momentaneamente sospesa, Elseid Hysaj (Albania) per infortunio.18:24
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21
Fallo di Nedim Bajrami (Albania).18:21
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).18:18
Tentativo fallito. Elseid Hysaj (Albania) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.18:18
Fallo di Dan Burn (Inghilterra).18:17
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Tentativo fallito. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:16
Ylber Ramadani (Albania) e' ammonito per fallo.18:14
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).18:14
Fallo di John Stones (Inghilterra).18:13
Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ylber Ramadani (Albania).18:12
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).18:05
Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:04
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).18:00
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52
Albania - Inghilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - Inghilterra sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|134
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|6
|Ammonizioni
|25
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|5.0
|Falli per cartellino
|5.3
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|29-08-2025
|Serie A
|Cremonese-Sassuolo 3-2
|05-10-2025
|Serie A
|Juventus-Milan 0-0
|18-10-2025
|Serie A
|Pisa-Verona 0-0
|02-11-2025
|Serie A
|Milan-Roma 1-0
|09-11-2025
|Serie A
|Genoa-Fiorentina 2-2
Dove vedere Albania-Inghilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Albania-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
