Albania-Inghilterra: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 18:00
Albania
0
Inghilterra
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 74' 0-1 Harry Kane
  2. 82' 0-2 Harry Kane
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Albania 0, Inghilterra 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Albania 0, Inghilterra 2.19:52

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Phil Foden.19:52

  4. 90'+4'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Phil Foden.19:50

  5. 90'+4'

    Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Marcus Rashford.19:50

  6. 90'+2'

    Armando Broja(Albania) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..19:48

  7. 90'+2'

    Gara riprende.19:48

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:47

  10. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Armando Broja (Albania) per infortunio.19:45

  11. 84'

    Sostituzione, Albania. Adrion Pajaziti sostituisce Qazim Laçi.19:40

  12. 84'

    Sostituzione, Inghilterra. Morgan Rogers sostituisce Jude Bellingham.19:40

  13. 82'

    Gol! Albania 0, Inghilterra 2. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Rashford con cross.19:38

  15. 81'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  16. 81'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).19:37

  17. 81'

    Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kristjan Asllani con cross in seguito a un calcio da fermo.19:37

  18. 80'

    Jude Bellingham (Inghilterra) e' ammonito per fallo.19:36

  19. 80'

    Fallo di Jude Bellingham (Inghilterra).19:36

  21. 80'

    Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36

  22. 75'

    Sostituzione, Albania. Armando Broja sostituisce Nedim Bajrami.19:31

  23. 75'

    Sostituzione, Inghilterra. Elliot Anderson sostituisce Adam Wharton.19:31

  24. 75'

    Sostituzione, Inghilterra. Marcus Rashford sostituisce Jarrod Bowen.19:31

  25. 74'

    Gol! Albania 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.19:30

  27. 73'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).19:29

  28. 71'

    Adam Wharton (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  29. 71'

    Fallo di Kristjan Asllani (Albania).19:27

  30. 71'

    Gara riprende.19:27

  31. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Naser Aliji (Albania) per infortunio.19:26

  33. 69'

    Fallo di Harry Kane (Inghilterra).19:25

  34. 69'

    Iván Balliu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25

  35. 68'

    Tiro respinto. Phil Foden (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adam Wharton.19:24

  36. 67'

    Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.19:23

  37. 65'

    Fallo di Phil Foden (Inghilterra).19:21

  39. 65'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  40. 65'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:21

  41. 62'

    Sostituzione, Inghilterra. Bukayo Saka sostituisce Eberechi Eze.19:18

  42. 62'

    Sostituzione, Inghilterra. Phil Foden sostituisce Declan Rice.19:18

  43. 62'

    Gara riprende.19:18

  45. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, John Stones (Inghilterra) per infortunio.19:17

  46. 60'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Dan Burn in seguito a un calcio da fermo.19:16

  47. 59'

    Jarell Quansah (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  48. 59'

    Fallo di Arbër Hoxha (Albania).19:15

  49. 58'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  51. 58'

    Fallo di Qazim Laçi (Albania).19:14

  52. 57'

    Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Adam Wharton con cross.19:13

  53. 57'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Thomas Strakosha (Albania).19:13

  54. 57'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jude Bellingham con passaggio filtrante.19:13

  55. 55'

    Fallo di mano di Jarrod Bowen (Inghilterra).19:11

  57. 52'

    Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).19:08

  58. 52'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  59. 51'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nedim Bajrami.19:07

  60. 50'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Inghilterra).19:06

  61. 50'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Naser Aliji.19:06

  63. 48'

    Fallo di Jarrod Bowen (Inghilterra).19:04

  64. 48'

    Naser Aliji (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  65. 47'

    Tiro parato. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03

  66. Inizia il Secondo tempo Albania 0, Inghilterra 0.19:01

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Albania 0, Inghilterra 0.18:46

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  70. 44'

    Fuorigioco. Jarrod Bowen(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Declan Rice e' colto in fuorigioco.18:43

  71. 43'

    Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Declan Rice e' colto in fuorigioco.18:42

  72. 42'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Inghilterra).18:41

  73. 41'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).18:40

  75. 39'

    Adam Wharton (Inghilterra) e' ammonito per fallo.18:38

  76. 39'

    Fallo di Adam Wharton (Inghilterra).18:38

  77. 39'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38

  78. 37'

    Tiro parato. Jarell Quansah (Inghilterra) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Wharton con cross.18:37

  79. 36'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Thomas Strakosha (Albania).18:36

  81. 36'

    Tiro parato. Jarrod Bowen (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jude Bellingham.18:36

  82. 34'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:33

  83. 34'

    Fallo di Arbër Hoxha (Albania).18:33

  84. 31'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).18:31

  85. 29'

    Fuorigioco. Nedim Bajrami(Albania) prova il lancio lungo, ma Qazim Laçi e' colto in fuorigioco.18:29

  87. 27'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:27

  88. 27'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).18:27

  89. 26'

    Fallo di John Stones (Inghilterra).18:26

  90. 26'

    Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:26

  91. 26'

    Sostituzione, Albania. Iván Balliu sostituisce Elseid Hysaj per infortunio.18:25

  93. 25'

    Gara riprende.18:25

  94. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Elseid Hysaj (Albania) per infortunio.18:24

  95. 21'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21

  96. 21'

    Fallo di Nedim Bajrami (Albania).18:21

  97. 19'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18

  99. 19'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).18:18

  100. 18'

    Tentativo fallito. Elseid Hysaj (Albania) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.18:18

  101. 18'

    Fallo di Dan Burn (Inghilterra).18:17

  102. 18'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

  103. 16'

    Tentativo fallito. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:16

  105. 15'

    Ylber Ramadani (Albania) e' ammonito per fallo.18:14

  106. 15'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  107. 15'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).18:14

  108. 13'

    Fallo di John Stones (Inghilterra).18:13

  109. 13'

    Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  111. 12'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ylber Ramadani (Albania).18:12

  112. 5'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da John Stones (Inghilterra).18:05

  113. 4'

    Tiro parato. Declan Rice (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:04

  114. Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).18:00

  115. Inizia il Primo tempo.18:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:52

Formazioni Albania - Inghilterra

Albania
Inghilterra
TITOLARI ALBANIA
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (17) NASER ALIJI (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (21) ARBËR HOXHA (C)
  • (14) QAZIM LAÇI (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (10) NEDIM BAJRAMI (C)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (5) ARLIND AJETI (D)
  • (13) INDRIT TUCI (A)
  • (3) KLISMAN CAKE (D)
  • (12) MARIO DAJSINANI (P)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (7) REY MANAJ (A)
  • (15) ADRION PAJAZITI (C)
  • (23) SIMON SIMONI (P)
  • (2) IVÁN BALLIU (D)
  • (9) JASIR ASANI (A)
  • (16) MEDON BERISHA (C)
  • (22) ARMANDO BROJA (A)
ALLENATORE ALBANIA
  • Sylvio Mendes Campos Júnior
TITOLARI INGHILTERRA
  • (13) DEAN HENDERSON (P)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (2) JARELL QUANSAH (D)
  • (12) DAN BURN (D)
  • (18) NICO O'REILLY (D)
  • (16) ADAM WHARTON (C)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
  • (20) JARROD BOWEN (A)
  • (19) EBERECHI EZE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (14) DJED SPENCE (D)
  • (23) ALEX SCOTT (C)
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (17) PHIL FODEN (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (22) JAMES TRAFFORD (P)
  • (11) MARCUS RASHFORD (A)
  • (21) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (15) MORGAN ROGERS (A)
  • (3) REECE JAMES (D)
  • (8) JORDAN HENDERSON (C)
  • (6) TREVOH CHALOBAH (D)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
PREPARTITA

Albania - Inghilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - Inghilterra sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati134
Fuorigioco8
Rigori assegnati6
Ammonizioni25
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.3

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0
18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0
02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0
09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2

Dove vedere Albania-Inghilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Albania-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Albania - Inghilterra Live

