Incontro terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.
Secondo tempo terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:48
Rayan Cherki (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Mustafa Ahmadzada (Azerbaijan).19:48
Sostituzione, Azerbaijan. Mustafa Ahmadzada sostituisce Xayal Aliyev.19:45
Fallo di Malo Gusto (Francia).19:41
Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Tiro respinto. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Rayan Cherki.19:40
Lucas Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:37
Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).19:37
Sostituzione, Francia. Bradley Barcola sostituisce Jean-Philippe Mateta.19:37
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:35
Sostituzione, Azerbaijan. Abbas Hüseynov sostituisce Renat Dadashov.19:33
Fallo di Khéphren Thuram (Francia).19:33
Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Tiro parato. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.19:31
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) e' ammonito.19:30
Khéphren Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:30
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Qismat Aliyev (Azerbaijan).19:29
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:27
Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.19:27
Lucas Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:25
Sostituzione, Azerbaijan. Sabuhi Abdullazada sostituisce Emin Mahmudov.19:24
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:24
Sostituzione, Francia. Florian Thauvin sostituisce Maghnes Akliouche.19:20
Sostituzione, Francia. Rayan Cherki sostituisce Christopher Nkunku.19:20
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Theo Hernández.19:19
Tiro respinto. Christopher Nkunku (Francia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche con cross.19:18
Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).19:17
Fallo di Khéphren Thuram (Francia).19:11
Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Tiro respinto. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.19:11
Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ibrahima Konaté.19:09
Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).19:08
Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tentativo fallito. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:06
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:05
Tiro respinto. Christopher Nkunku (Francia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche con cross.19:05
Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Fallo di Qismat Aliyev (Azerbaijan).19:04
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, (Francia).19:04
Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 1, Francia 3.19:03
Sostituzione, Azerbaijan. Aydin Bayramov sostituisce Sahruddin Mahammadaliyev per infortunio.19:03
Sostituzione, Azerbaijan. Nariman Akhundzada sostituisce Ceyhun Nuriyev.19:03
Primo tempo terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45
Autorete di Sahruddin Mahammadaliyev, Azerbaijan. Azerbaijan 1, Francia 3..18:45
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).18:44
Malo Gusto (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Xayal Aliyev (Azerbaijan).18:43
Decisione VAR: no gol Azerbaijan 1-2 Francia.18:41
GOL CANCELLATO DAL VAR: Khéphren Thuram (Francia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:40
Fallo di mano di Hugo Ekitiké (Francia).18:40
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Renat Dadashov (Azerbaijan).18:39
Tiro respinto. Theo Hernández (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.18:39
Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.18:39
Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:38
Fallo di Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).18:38
Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).18:37
Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:37
Gara riprende.18:36
Gara momentaneamente sospesa, Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) per infortunio.18:35
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jean-Philippe Mateta.18:32
Gol! Azerbaijan 1, Francia 2. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Malo Gusto.18:29
Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Theo Hernández con cross.18:26
Decisione VAR: no gol Azerbaijan 1-1 Francia.18:25
GOL CANCELLATO DAL VAR: Christopher Nkunku (Francia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:23
Fallo di mano di Christopher Nkunku (Francia).18:23
Tiro respinto. Malo Gusto (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jean-Philippe Mateta.18:23
Tiro parato. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Theo Hernández.18:23
Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).18:19
Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19
Fallo di Christopher Nkunku (Francia).18:17
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Gol! Azerbaijan 1, Francia 1. Jean-Philippe Mateta (Francia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Malo Gusto con cross.18:16
Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).18:13
Qismat Aliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).18:12
Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.18:11
Fuorigioco. Emin Mahmudov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Ceyhun Nuriyev e' colto in fuorigioco.18:08
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).18:07
Tentativo fallito. Xayal Aliyev (Azerbaijan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:06
Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).18:06
Qismat Aliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Lucas Hernández (Francia).18:05
Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05
Gol! Azerbaijan 1, Francia 0. Renat Dadashov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rahman Dasdamirov.18:03
Malo Gusto (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:01
Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:48
Azerbaijan - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Azerbaijan - Francia sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Dove vedere Azerbaijan-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND