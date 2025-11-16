Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:48

GOL CANCELLATO DAL VAR: Christopher Nkunku (Francia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:23

GOL CANCELLATO DAL VAR: Khéphren Thuram (Francia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:40

PREPARTITA

Azerbaijan - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Azerbaijan - Francia sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Azerbaijan-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Azerbaijan-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026