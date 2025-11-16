Virgilio Sport
Azerbaijan-Francia: 1-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 18:00
Azerbaijan
1
Francia
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 4' 1-0 Renat Dadashov
  2. 17' 1-1 Jean-Philippe Mateta
  3. 30' 1-2 Maghnes Akliouche
  4. 45' 1-3 Sahruddin Mahammadaliyev (A)
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.19:50

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:48

  4. 90'

    Rayan Cherki (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48

  5. 90'

    Fallo di Mustafa Ahmadzada (Azerbaijan).19:48

  6. 87'

    Sostituzione, Azerbaijan. Mustafa Ahmadzada sostituisce Xayal Aliyev.19:45

  7. 83'

    Fallo di Malo Gusto (Francia).19:41

  9. 83'

    Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  10. 83'

    Tiro respinto. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Rayan Cherki.19:40

  11. 79'

    Lucas Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:37

  12. 79'

    Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).19:37

  13. 79'

    Sostituzione, Francia. Bradley Barcola sostituisce Jean-Philippe Mateta.19:37

  15. 77'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:35

  16. 75'

    Sostituzione, Azerbaijan. Abbas Hüseynov sostituisce Renat Dadashov.19:33

  17. 75'

    Fallo di Khéphren Thuram (Francia).19:33

  18. 75'

    Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  19. 73'

    Tiro parato. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.19:31

  21. 72'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) e' ammonito.19:30

  22. 72'

    Khéphren Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30

  23. 72'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:30

  24. 71'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Qismat Aliyev (Azerbaijan).19:29

  25. 69'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:27

  27. 69'

    Tiro respinto. Warren Zaïre-Emery (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.19:27

  28. 67'

    Lucas Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  29. 67'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).19:25

  30. 66'

    Sostituzione, Azerbaijan. Sabuhi Abdullazada sostituisce Emin Mahmudov.19:24

  31. 66'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:24

  33. 62'

    Sostituzione, Francia. Florian Thauvin sostituisce Maghnes Akliouche.19:20

  34. 62'

    Sostituzione, Francia. Rayan Cherki sostituisce Christopher Nkunku.19:20

  35. 61'

    Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Theo Hernández.19:19

  36. 60'

    Tiro respinto. Christopher Nkunku (Francia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche con cross.19:18

  37. 59'

    Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  39. 59'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).19:17

  40. 54'

    Fallo di Khéphren Thuram (Francia).19:11

  41. 54'

    Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  42. 54'

    Tiro respinto. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.19:11

  43. 52'

    Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ibrahima Konaté.19:09

  45. 50'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).19:08

  46. 50'

    Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  47. 49'

    Tentativo fallito. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:07

  48. 48'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).19:06

  49. 47'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).19:05

  51. 47'

    Tiro respinto. Christopher Nkunku (Francia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche con cross.19:05

  52. 47'

    Hugo Ekitiké (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04

  53. 47'

    Fallo di Qismat Aliyev (Azerbaijan).19:04

  54. 46'

    Gara riprende.19:04

  55. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, (Francia).19:04

  57. Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 1, Francia 3.19:03

  58. 45'

    Sostituzione, Azerbaijan. Aydin Bayramov sostituisce Sahruddin Mahammadaliyev per infortunio.19:03

  59. 45'

    Sostituzione, Azerbaijan. Nariman Akhundzada sostituisce Ceyhun Nuriyev.19:03

  60. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Azerbaijan 1, Francia 3.18:48

  61. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45

  63. 45'

    Autorete di Sahruddin Mahammadaliyev, Azerbaijan. Azerbaijan 1, Francia 3..18:45

  64. 45'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).18:44

  65. 44'

    Malo Gusto (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43

  66. 44'

    Fallo di Xayal Aliyev (Azerbaijan).18:43

  67. 42'

    Decisione VAR: no gol Azerbaijan 1-2 Francia.18:41

  69. 41'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Khéphren Thuram (Francia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:40

  70. 41'

    Fallo di mano di Hugo Ekitiké (Francia).18:40

  71. 40'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Renat Dadashov (Azerbaijan).18:39

  72. 40'

    Tiro respinto. Theo Hernández (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.18:39

  73. 39'

    Anton Krivotsyuk (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.18:39

  75. 39'

    Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:38

  76. 39'

    Fallo di Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).18:38

  77. 38'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).18:37

  78. 38'

    Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:37

  79. 37'

    Gara riprende.18:36

  81. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan) per infortunio.18:35

  82. 33'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jean-Philippe Mateta.18:32

  83. 30'

    Gol! Azerbaijan 1, Francia 2. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Malo Gusto.18:29

  84. 27'

    Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Theo Hernández con cross.18:26

  85. 25'

    Decisione VAR: no gol Azerbaijan 1-1 Francia.18:25

  87. 24'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Christopher Nkunku (Francia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:23

  88. 24'

    Fallo di mano di Christopher Nkunku (Francia).18:23

  89. 24'

    Tiro respinto. Malo Gusto (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jean-Philippe Mateta.18:23

  90. 24'

    Tiro parato. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Theo Hernández.18:23

  91. 20'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).18:19

  93. 20'

    Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19

  94. 18'

    Fallo di Christopher Nkunku (Francia).18:17

  95. 18'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

  96. 17'

    Gol! Azerbaijan 1, Francia 1. Jean-Philippe Mateta (Francia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Malo Gusto con cross.18:16

  97. 13'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).18:13

  99. 13'

    Qismat Aliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  100. 13'

    Christopher Nkunku (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

  101. 13'

    Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).18:12

  102. 12'

    Tentativo fallito. Christopher Nkunku (Francia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.18:11

  103. 9'

    Fuorigioco. Emin Mahmudov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Ceyhun Nuriyev e' colto in fuorigioco.18:08

  105. 8'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).18:07

  106. 7'

    Tentativo fallito. Xayal Aliyev (Azerbaijan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:06

  107. 6'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Francia).18:06

  108. 6'

    Qismat Aliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  109. 6'

    Fallo di Lucas Hernández (Francia).18:05

  111. 6'

    Renat Dadashov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05

  112. 4'

    Gol! Azerbaijan 1, Francia 0. Renat Dadashov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rahman Dasdamirov.18:03

  113. 2'

    Malo Gusto (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:01

  114. 2'

    Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).18:01

  115. Inizia il Primo tempo.18:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:48

Formazioni Azerbaijan - Francia

Azerbaijan
Francia
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (4) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
  • (20) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (21) QISMAT ALIYEV (C)
  • (2) RAHMAN DASDAMIROV (C)
  • (11) XAYAL ALIYEV (A)
  • (9) RENAT DADASHOV (A)
  • (16) CEYHUN NURIYEV (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
  • (13) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (3) RÜFAT ABBASOV (D)
  • (7) ANATOLI NURIYEV (C)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (19) MUSTAFA AHMADZADA (C)
  • (23) SALAHAT AGAYEV (P)
  • (17) RÜFAT ABDULLAZADA (C)
  • (10) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
  • (15) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (6) SABUHI ABDULLAZADA (C)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Aykhan Abbasov
TITOLARI FRANCIA
  • (23) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (22) THEO HERNÁNDEZ (D)
  • (18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (7) CHRISTOPHER NKUNKU (C)
  • (12) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (6) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (9) HUGO EKITIKÉ (C)
  • (19) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (8) FLORIAN THAUVIN (C)
  • (17) WILLIAM SALIBA (D)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (13) N'GOLO KANTÉ (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (14) RAYAN CHERKI (C)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (20) BRADLEY BARCOLA (A)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
PREPARTITA

Azerbaijan - Francia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Azerbaijan - Francia sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Azerbaijan-Francia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Azerbaijan - Francia Live


