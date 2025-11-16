Incontro terminato, Israele 4, Moldavia 1.
Secondo tempo terminato, Israele 4, Moldavia 1.22:36
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Ion Bors (Moldavia).22:35
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Ion Bors (Moldavia) per infortunio.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33
Autorete di Vladislav Baboglo, Moldavia. Israele 4, Moldavia 1..22:31
Sergiu Platica (Moldavia) e' ammonito per fallo.22:30
Stav Turiel (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Sergiu Platica (Moldavia).22:30
Tiro respinto. Yarden Shua (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eliel Peretz con passaggio filtrante.22:29
Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Dan Biton.22:29
Gol! Israele 3, Moldavia 1. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guy Mizrahi da calcio d'angolo.22:28
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Sergiu Platica (Moldavia).22:27
Sostituzione, Israele. Idan Toklomati sostituisce Dor Turgeman.22:26
Oscar Gloukh (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Vlad Raileanu (Moldavia).22:26
Fallo di Mahmoud Jaber (Israele).22:23
Vlad Raileanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Emil Tîmbur (Moldavia) per infortunio.22:22
Tentativo fallito. Stav Turiel (Israele) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dor Turgeman.22:21
Sostituzione, Israele. Mahmoud Jaber sostituisce Dor Peretz.22:20
Sostituzione, Israele. Stav Turiel sostituisce Gabi Kanichowsky.22:20
Fallo di Dan Biton (Israele).22:20
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).22:18
Tiro respinto. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dan Biton.22:18
Dor Turgeman (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).22:17
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).22:17
Tiro respinto. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.22:16
Mihail Caimacov (Moldavia) e' ammonito per fallo.22:16
Guy Mizrahi (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Mihail Caimacov (Moldavia).22:16
Tentativo fallito. Eliel Peretz (Israele) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oscar Gloukh con passaggio filtrante.22:14
Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Vladimir Fratea.22:14
Tentativo fallito. Sergiu Platica (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Artur Ionita.22:14
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Emil Tîmbur (Moldavia).22:12
Tiro parato. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oscar Gloukh con passaggio filtrante.22:12
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Artur Ionita (Moldavia).22:11
Sostituzione, Moldavia. Artur Ionita sostituisce Ion Nicolaescu.22:08
Gol! Israele 2, Moldavia 1. Roy Revivo (Israele) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.22:07
Dor Turgeman (Israele) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Dan Biton.22:07
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dan Biton.22:03
Tentativo fallito. Ion Nicolaescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mihail Caimacov con cross da calcio d'angolo.22:01
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Israele).22:00
Sostituzione, Moldavia. Ion Bors sostituisce Stefan Bîtca per infortunio.21:57
Sostituzione, Moldavia. Vlad Raileanu sostituisce Danila Forov.21:57
Sostituzione, Moldavia. Sergiu Platica sostituisce Virgiliu Postolachi.21:57
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).21:56
Tiro parato. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:56
Fallo di mano di Mihail Caimacov (Moldavia).21:55
Gara riprende.21:55
Gara momentaneamente sospesa, Stefan Bîtca (Moldavia) per infortunio.21:54
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).21:53
Tiro parato. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dor Turgeman con suggerimento di testa.21:53
Tiro respinto. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area.21:52
Tiro parato. Or Blorian (Israele) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dor Peretz con suggerimento di testa.21:52
Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Dor Turgeman.21:52
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).21:52
Tiro respinto. Guy Mizrahi (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:50
Tiro respinto. Gabi Kanichowsky (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:50
Tiro respinto. Guy Mizrahi (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Roy Revivo con cross.21:49
Sostituzione, Israele. Guy Mizrahi sostituisce Eli Dasa.21:47
Inizia il Secondo tempo Israele 1, Moldavia 1.21:48
Primo tempo terminato, Israele 1, Moldavia 1.21:33
Dor Peretz (Israele) e' ammonito per fallo.21:32
Fallo di Dor Peretz (Israele).21:31
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Stefan Bîtca (Moldavia).21:30
Tentativo fallito. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gabi Kanichowsky.21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Vladislav Baboglo (Moldavia) per infortunio.21:27
Tiro respinto. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Roy Revivo.21:27
Tiro parato. Gabi Kanichowsky (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Eli Dasa.21:27
Fallo di Dor Turgeman (Israele).21:24
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Stefan Bîtca (Moldavia).21:24
Gol! Israele 1, Moldavia 1. Ion Nicolaescu (Moldavia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Danila Forov con suggerimento di testa.21:22
Fuorigioco. Roy Revivo(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.21:21
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di Vladimir Fratea (Moldavia).21:21
Fuorigioco. Dor Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Turgeman e' colto in fuorigioco.21:20
Tentativo fallito. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:19
Eli Dasa (Israele) e' ammonito per fallo.21:19
Fallo di Eli Dasa (Israele).21:19
Stefan Bîtca (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Tentativo fallito. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Oscar Gloukh.21:18
Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dan Biton.21:16
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).21:15
Tiro respinto. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dan Biton con passaggio filtrante.21:15
Fallo di Stav Lemkin (Israele).21:13
Ion Nicolaescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladimir Fratea (Moldavia).21:12
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Fallo di Danila Forov (Moldavia).21:11
Fallo di Eli Dasa (Israele).21:09
Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Dan Biton (Israele) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.21:09
Fallo di Gabi Kanichowsky (Israele).21:07
Ion Nicolaescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Gol! Israele 1, Moldavia 0. Dor Turgeman (Israele) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06
Sergiu Perciun (Moldavia) e' stato espulso.21:03
Rigore per Israele. Eliel Peretz e'stato atterrato in area di rigore.21:02
Rigore concesso da Sergiu Perciun (Moldavia) per un fallo in area.21:02
Fuorigioco. Eliel Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Turgeman e' colto in fuorigioco.21:02
Fuorigioco. Oscar Gloukh(Israele) prova il lancio lungo, ma Dan Biton e' colto in fuorigioco.20:59
Fallo di Eliel Peretz (Israele).20:57
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).20:52
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Virgiliu Postolachi (Moldavia).20:49
Fuorigioco. Eli Dasa(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20
Israele - Moldova è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Arbitro di Israele - Moldova sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Israele-Moldova di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Israele-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
