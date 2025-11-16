Virgilio Sport
Israele-Moldova: 4-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 20:45
Israele
4
Moldova
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 21' 1-0 Dor Turgeman (R)
  2. 37' 1-1 Ion Nicolaescu
  3. 65' 2-1 Roy Revivo
  4. 85' 3-1 Eliel Peretz
  5. 88' 4-1 Vladislav Baboglo (A)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Israele 4, Moldavia 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Israele 4, Moldavia 1.22:36

  3. 90'+2'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  4. 90'+2'

    Fallo di Ion Bors (Moldavia).22:35

  5. 90'+1'

    Gara riprende.22:33

  6. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Ion Bors (Moldavia) per infortunio.22:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33

  9. 88'

    Autorete di Vladislav Baboglo, Moldavia. Israele 4, Moldavia 1..22:31

  10. 88'

    Sergiu Platica (Moldavia) e' ammonito per fallo.22:30

  11. 88'

    Stav Turiel (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  12. 88'

    Fallo di Sergiu Platica (Moldavia).22:30

  13. 87'

    Tiro respinto. Yarden Shua (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eliel Peretz con passaggio filtrante.22:29

  15. 86'

    Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Dan Biton.22:29

  16. 85'

    Gol! Israele 3, Moldavia 1. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guy Mizrahi da calcio d'angolo.22:28

  17. 85'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Sergiu Platica (Moldavia).22:27

  18. 84'

    Sostituzione, Israele. Idan Toklomati sostituisce Dor Turgeman.22:26

  19. 84'

    Oscar Gloukh (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  21. 84'

    Fallo di Vlad Raileanu (Moldavia).22:26

  22. 81'

    Fallo di Mahmoud Jaber (Israele).22:23

  23. 81'

    Vlad Raileanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  24. 80'

    Gara riprende.22:23

  25. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Emil Tîmbur (Moldavia) per infortunio.22:22

  27. 78'

    Tentativo fallito. Stav Turiel (Israele) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dor Turgeman.22:21

  28. 78'

    Sostituzione, Israele. Mahmoud Jaber sostituisce Dor Peretz.22:20

  29. 78'

    Sostituzione, Israele. Stav Turiel sostituisce Gabi Kanichowsky.22:20

  30. 77'

    Fallo di Dan Biton (Israele).22:20

  31. 77'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  33. 76'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).22:18

  34. 76'

    Tiro respinto. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dan Biton.22:18

  35. 75'

    Dor Turgeman (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  36. 75'

    Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).22:17

  37. 74'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).22:17

  39. 74'

    Tiro respinto. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.22:16

  40. 73'

    Mihail Caimacov (Moldavia) e' ammonito per fallo.22:16

  41. 73'

    Guy Mizrahi (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  42. 73'

    Fallo di Mihail Caimacov (Moldavia).22:16

  43. 72'

    Tentativo fallito. Eliel Peretz (Israele) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oscar Gloukh con passaggio filtrante.22:14

  45. 72'

    Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Vladimir Fratea.22:14

  46. 71'

    Tentativo fallito. Sergiu Platica (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Artur Ionita.22:14

  47. 70'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Emil Tîmbur (Moldavia).22:12

  48. 69'

    Tiro parato. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oscar Gloukh con passaggio filtrante.22:12

  49. 68'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  51. 68'

    Fallo di Artur Ionita (Moldavia).22:11

  52. 66'

    Sostituzione, Moldavia. Artur Ionita sostituisce Ion Nicolaescu.22:08

  53. 65'

    Gol! Israele 2, Moldavia 1. Roy Revivo (Israele) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.22:07

  54. 65'

    Dor Turgeman (Israele) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Dan Biton.22:07

  55. 61'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dan Biton.22:03

  57. 59'

    Tentativo fallito. Ion Nicolaescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mihail Caimacov con cross da calcio d'angolo.22:01

  58. 58'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Israele).22:00

  59. 55'

    Sostituzione, Moldavia. Ion Bors sostituisce Stefan Bîtca per infortunio.21:57

  60. 55'

    Sostituzione, Moldavia. Vlad Raileanu sostituisce Danila Forov.21:57

  61. 54'

    Sostituzione, Moldavia. Sergiu Platica sostituisce Virgiliu Postolachi.21:57

  63. 54'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).21:56

  64. 53'

    Tiro parato. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:56

  65. 53'

    Fallo di mano di Mihail Caimacov (Moldavia).21:55

  66. 52'

    Gara riprende.21:55

  67. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Stefan Bîtca (Moldavia) per infortunio.21:54

  69. 51'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).21:53

  70. 51'

    Tiro parato. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dor Turgeman con suggerimento di testa.21:53

  71. 50'

    Tiro respinto. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area.21:52

  72. 50'

    Tiro parato. Or Blorian (Israele) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dor Peretz con suggerimento di testa.21:52

  73. 50'

    Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Dor Turgeman.21:52

  75. 49'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).21:52

  76. 47'

    Tiro respinto. Guy Mizrahi (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:50

  77. 47'

    Tiro respinto. Gabi Kanichowsky (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:50

  78. 47'

    Tiro respinto. Guy Mizrahi (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Roy Revivo con cross.21:49

  79. 45'

    Sostituzione, Israele. Guy Mizrahi sostituisce Eli Dasa.21:47

  81. Inizia il Secondo tempo Israele 1, Moldavia 1.21:48

  82. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Israele 1, Moldavia 1.21:33

  83. 45'+2'

    Dor Peretz (Israele) e' ammonito per fallo.21:32

  84. 45'+2'

    Fallo di Dor Peretz (Israele).21:31

  85. 45'+2'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  88. 45'

    Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  89. 45'

    Fallo di Stefan Bîtca (Moldavia).21:30

  90. 44'

    Tentativo fallito. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gabi Kanichowsky.21:29

  91. 43'

    Gara riprende.21:28

  93. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Vladislav Baboglo (Moldavia) per infortunio.21:27

  94. 42'

    Tiro respinto. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Roy Revivo.21:27

  95. 42'

    Tiro parato. Gabi Kanichowsky (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Eli Dasa.21:27

  96. 40'

    Fallo di Dor Turgeman (Israele).21:24

  97. 40'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  99. 39'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Stefan Bîtca (Moldavia).21:24

  100. 37'

    Gol! Israele 1, Moldavia 1. Ion Nicolaescu (Moldavia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Danila Forov con suggerimento di testa.21:22

  101. 36'

    Fuorigioco. Roy Revivo(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.21:21

  102. 36'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  103. 36'

    Fallo di Vladimir Fratea (Moldavia).21:21

  105. 35'

    Fuorigioco. Dor Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Turgeman e' colto in fuorigioco.21:20

  106. 35'

    Tentativo fallito. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:19

  107. 34'

    Eli Dasa (Israele) e' ammonito per fallo.21:19

  108. 34'

    Fallo di Eli Dasa (Israele).21:19

  109. 34'

    Stefan Bîtca (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  111. 33'

    Tentativo fallito. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Oscar Gloukh.21:18

  112. 31'

    Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dan Biton.21:16

  113. 30'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).21:15

  114. 30'

    Tiro respinto. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dan Biton con passaggio filtrante.21:15

  115. 28'

    Fallo di Stav Lemkin (Israele).21:13

  117. 28'

    Ion Nicolaescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  118. 27'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Vladimir Fratea (Moldavia).21:12

  119. 26'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  120. 26'

    Fallo di Danila Forov (Moldavia).21:11

  121. 25'

    Fallo di Eli Dasa (Israele).21:09

  123. 25'

    Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  124. 24'

    Dan Biton (Israele) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.21:09

  125. 22'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Israele).21:07

  126. 22'

    Ion Nicolaescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  127. 21'

    Gol! Israele 1, Moldavia 0. Dor Turgeman (Israele) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06

  129. 18'

    Sergiu Perciun (Moldavia) e' stato espulso.21:03

  130. 18'

    Rigore per Israele. Eliel Peretz e'stato atterrato in area di rigore.21:02

  131. 18'

    Rigore concesso da Sergiu Perciun (Moldavia) per un fallo in area.21:02

  132. 17'

    Fuorigioco. Eliel Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Turgeman e' colto in fuorigioco.21:02

  133. 14'

    Fuorigioco. Oscar Gloukh(Israele) prova il lancio lungo, ma Dan Biton e' colto in fuorigioco.20:59

  135. 12'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).20:57

  136. 12'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  137. 8'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).20:52

  138. 5'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49

  139. 5'

    Fallo di Virgiliu Postolachi (Moldavia).20:49

  141. 3'

    Fuorigioco. Eli Dasa(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.20:47

  142. Inizia il Primo tempo.20:45

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20

Formazioni Israele - Moldova

Israele
Moldova
TITOLARI ISRAELE
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (2) ELI DASA (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (12) STAV LEMKIN (D)
  • (4) OR BLORIAN (D)
  • (10) DAN BITON (C)
  • (8) DOR PERETZ (C)
  • (11) OSCAR GLOUKH (C)
  • (15) ELIEL PERETZ (C)
  • (16) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (9) DOR TURGEMAN (A)
PANCHINA ISRAELE
  • (21) AMIR GANAH (A)
  • (23) OMER NIRON (P)
  • (13) RAZ SHLOMO (D)
  • (17) STAV TURIEL (A)
  • (22) MAHMOUD JABER (C)
  • (20) DENNY GROPPER (D)
  • (5) IDAN NACHMIAS (D)
  • (7) YARDEN SHUA (A)
  • (14) GUY MIZRAHI (D)
  • (19) IDAN TOKLOMATI (A)
  • (1) NIV ELIASI (P)
ALLENATORE ISRAELE
  • Ran Ben Shimon
TITOLARI MOLDOVA
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (5) CATALIN CUCOS (D)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (2) STEFAN BÎTCA (C)
  • (11) MIHAIL CAIMACOV (C)
  • (16) DANILA FOROV (C)
  • (13) VLADIMIR FRATEA (C)
  • (21) SERGIU PERCIUN (C)
  • (17) VIRGILIU POSTOLACHI (A)
  • (9) ION NICOLAESCU (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (15) ION BORS (D)
  • (7) ARTUR IONITA (C)
  • (12) CRISTIAN AVRAM (P)
  • (14) VLAD RAILEANU (C)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (10) VITALIE DAMASCAN (A)
  • (20) SERGIU PLATICA (C)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (8) STEFAN BODISTEANU (C)
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (18) VICTOR BOGACIUC (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
PREPARTITA

Israele - Moldova è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Arbitro di Israele - Moldova sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Israele-Moldova di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Israele-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Israele - Moldova Live

Virgilio Sport
