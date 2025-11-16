Gli accoppiamenti e i quattro tabelloni dei playoff si conosceranno questo giovedì col sorteggio degli spareggi. L’Italia capirà, quindi, chi affrontare per non perdere il Mondiale di USA, Canada e Messico 2026.22:50

90'+4' E FINISCE QUI!!! L'Italia perde 4-1 in casa contro la Norvegia. Dopo un primo tempo ad alti ritmi, chiuso in vantaggio col gol di Pio Esposito, i norvegesi dilagano nella ripresa con le reti di Nusa, Haaland (doppietta) e Strand Larsen.22:41

90'+4' Strand Larsen viene ammonito per l'esultanza22:41

90'+3' GOL! Italia-NORVEGIA 1-4. Rete di Jorgen Strand Larsen. E gli ospiti dilagano con la rete dell’attaccante del Wolverhampton, servito da Thorsby, che dribbla con troppa facilità Mancini prima di battere Donnarumma col mancino.22:40

90'+1' Israele chiude il girone battendo 4-1 la Moldavia. A segno nel secondo tempo Revivo (doppietta) e Peretz dopo le reti di Turgeman e Nicolaescu dei primi 45 minuti.22:38

90' Tre minuti di recupero...22:36

90' Fuori anche Haaland, autore di una doppietta dopo un primo tempo in cui non aveva toccato palla. Al suo posto Strand Larsen.22:36

89' Doppio cambio anche per la Norvegia. Dentro Ostigard, difensore del Genoa, che prende il posto di Moller Wolfe22:36

86' Dentro anche Samuele Ricci che torna in Nazionale: mancava da giugno. Prende il posto di Bastoni22:35

86' Doppio cambio per Gattuso. Fuori Barella che lascia il campo a Buongiorno22:35

85' Ancora Haaland in area di rigore, ma questa volta si perde il pallone (per fortuna per noi)22:35

81' CI PROVA POLITANO!!! Prova a reagire l'Italia col sinistro di Politano da fuori area, ma palla che finisce di poco a lato22:27

80' Aggiorniamo subito la statistica. 16 gol di Haaland... Solo in queste qualificazioni22:29

80' GOL! Italia-NORVEGIA 1-3. Rete di Erling Haaland. Ancora lui, l’attaccante del City, che anticipa Mancini sull’assist di Thorsby. Tutto partito dalla palla persa di Bastoni che ha regalato il possesso ai norvegesi.22:35

80' Gattuso inserisce comunque un'altra prima punta: dentro Scamacca che prende il posto di Locatelli22:29

79' Cambi per Gattuso che toglie Pio Esposito, autore del gol del vantaggio, che lascia il posto a Zaccagni22:29

79' E sono 15 i gol di Haaland in queste qualificazioni. Clamoroso.22:25

78' GOL! Italia-NORVEGIA 1-2. Rete di Erling Haaland. E la Norvegia riesce anche a ribaltarla col sinistro al volo di Haaland che batte Donnarumma sul servizio di Bobb da sinistra. Azione fantastica di Nusa a servire il centrocampista del City che sforna poi l’assist.22:26

76' Ed entra anche Bobb che invece non era partito titolare, un po' a sorpresa, che prende il posto di Sorloth che ha cambiato la partita in questo secondo tempo22:22

75' Doppio cambio per la Norvegia. Fuori Thorstvedt, che era stata la sorpresa della formazione iniziale norvegese, che lascia il posto ad Aasgaard22:22

75' ANCORA PIO ESPOSITO!!! Colpo di testa dell'ex attaccante dello Spezia che però non trova la porta: bravo comunque Pio Esposito a sovrastare Ajer22:20

73' RISPONDE L'ITALIA!!! Palla dentro per Dimarco che va col sinistro al volo, ma Nyland è bravo nell'intervento. Poi cross per Pio Esposito che prova a girarla dentro, trovando sempre Nyland22:20

72' NUSA VICINO AL GOL!!! Sugli sviluppi del corner, palla per Nusa che sguscia via alla difesa dell'Italia e prova la conclusione ma risponde Donnarumma che evita l'1-222:18

71' Sorloth prova a lanciare Nusa sull'out di sinistra, c'è l'anticipo di Politano che manda però in angolo22:17

69' E viene ammonito anche Haaland. L'arbitro non fa sconti: giallo a tutti e due22:21

69' Duello in area, un po' troppo acceso, tra Pio Esposito e Haaland. Viene ammonito l'attaccante azzurro22:15

68' Primo cambio anche per Gattuso: dentro Cristante che prende il posto di Frattesi che, ricordiamo, era nella lista dei diffidati22:56

67' Sorloth viene ostacolato dall'arbitro e perde il pallone con l'Italia che parte in contropiede. A quel punto il direttore di gara ferma il gioco: viene ammonito poi Bastoni per le evidenti proteste22:55

64' Primo cambio per la Norvegia: dentro Thorsby che prende il posto di Berg22:10

64' Questo è il 7° gol in Nazionale per Antonio Nusa22:14

63' GOL! Italia-NORVEGIA 1-1. Rete di Antonio Nusa. Il giocatore del Lipsia fa il fenomeno, raccoglie sulla trequarti dopo il velo di Thorstvedt, evita Di Lorenzo, doppio passo su Politano e sinistro che batte Donnarumma per il pareggio.22:10

60' Palla dentro per Ryerson che prova a volare sulla destra, ma l'arbitro ferma tutto. C'era stato un fallo di partenza di Haaland su Mancini. Meno male perché il terzino norvegese si sarebbe involato solo verso Donnarumma22:08

57' Spiovente di Barella per Bastoni sul secondo palo, ma il colpo di testa dell'interista non è preciso e non trova lo specchio della porta22:04

54' Ping pong in area tra Sorloth e Haaland, palla che arriva a Ryerson che calcia dal limite sfiorando il palo alla destra di Donnarumma. La manovra della Norvegia si fa seria22:00

49' Thorstvedt con lo spiovente per Sorloth che tocca appena col tacco, palla che non va tanto lontana dal palo alla sinistra di Nyland21:55

48' ANCORA SORLOTH!!! Questa volta l'attacante dell'Atlético Madrid si accentra sul sinistro e fa partire una conclusione che non va tanto lontana dall'incrocio21:54

47' Locatelli ci prova da fuori area, pallone però debole e para Nyland. Intanto Dimarco continua a spingere sulla fascia sinistra21:53

47' OCCASIONE NORVEGIA!!! Haaland per Nusa che apre per Sorloth, che cerca la conclusione non trovando la porta di Donnarumma. Ma gli ospiti reagiscono subito ad inizio di questa ripresa22:53

46' SI SIPARTE A SAN SIRO21:51

Non facciamo neanche il giochino di cosa ci serva per qualificarci come prima. Si dovrebbe vincere 9-0... Comunque è stata una buona Italia che vuole dimostrare di aver sbagliato una sola partita nel percorso di qualificazione, proprio quella d’andata contro la Norvegia. Al momento gli uomini di Solbakken sembrano davvero nel panico, giusto provare a segnare altri gol sfruttando il tandem Pio Esposito-Retegui.21:39

Come detto, dominio assoluto dell’Italia in questo primo tempo. La Norvegia è stata impalpabile, così come la sua coppia d’attacco Haaland-Sorloth, ben arginati da Bastoni e Mancini. L’unica chance degli ospiti l’ha procurata Nusa. Dall’altra parte, invece, gli azzurri sono stati bravi a sfondare sulle fasce laterali con Di Lorenzo e Dimarco. Pio Esposito incontenibile in area, con un gol e un’altra rete sfiorata.21:37

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 per l'Italia dopo i primi 45' grazie al gol di Pio Esposito. Dominio azzurro in questa prima frazione di gioco sulla Norvegia21:36

45'+2' Ammonito Barella per un fallo su Ryerson sull'out mancino21:35

45'+1' Fallo di Locatelli su Thorstvedt a centrocampo. Il primo minuto è andato senza occasioni21:34

45' Due minuti di recupero...21:33

44' Viene anche ammonito Gattuso per le sue proteste21:47

43' Palla in profondità per Retegui che inscena un duello con Heggem, i due finiscono a terra ma l'arbitro concede la punizione per la Norvegia. Grandi proteste di Gattuso dalla panchina.21:31

40' Bastoni va a recuperar palla su Sorloth e manda verso Donnarumma, ma l'arbitro ferma tutto. Il pallone era già finito fuori e può ripartire la Norvegia con una rimessa laterale.21:28

39' PIO ESPOSITO A TERRA IN AREA!!! L'attaccante azzurro finisce giù dopo un contatto con Ajer, ma per l'arbitro è tutto regolare e il VAR conferma21:26

38' Pareggio della Moldavia contro Israele: a segno Nicolaescu, nonostante i moldavi siano in 10 per l'espulsione di Perciun.21:25

37' Mancini a terra dopo uno scontro con Haaland. Il difensore della Roma chiede un cartellino per l'attaccante norvegese che viene richiamato dall'arbitro21:24

36' PIO ESPOSITO VICINO AL GOL!!! Ancora Dimarco sulla sinistra, cross per Pio Esposito che gira di testa ma non trova la porta21:23

34' Nell'altra partita di serata, Israele sta vincendo 1-0 contro la Moldavia grazie al gol di Turgeman. Ai fini della classifica, però, è un risultato che non ci interessa: Israele non può più riprendere gli azzurri.21:23

33' Pressing di Retegui che va a disturbare il giro palla dei difensori della Norvegia. Commette però fallo su Heggem.21:21

31' 68% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco21:19

31' OCCHIO A NUSA!!! Il giocatore del Lipsia raccoglie la respinta di Mancini e prova la conclusione da fuori che finisce appena alta sopra la traversa della porta di Donnarumma. Ecco la prima occasione per gli ospiti dopo il vantaggio di Pio Esposito21:44

30' Ecco che si rivede la Norvegia davanti con un calcio di punizione, ma mette fuori Mancini di testa21:18

28' Haaland prova a sfondare per vie centrali, ma va a sbattere contro Frattesi. Bravo il centrocampista azzurro a tagliargli la strada e a guadagnare anche il fallo.21:16

25' Pio Esposito cerca la verticalizzazione per Retegui, ma dà troppo potenza col pallone che finisce direttamente tra le braccia di Nyland. Non c'è ancora stata la reazione della Norvegia, merito dell'Italia che li tiene distanti dall'area di rigore.21:44

22' Dimarco cerca Pio Esposito sul secondo palo, ma il suo servizio è poco preciso. Il laterale dell'Inter cerca spesso e volentieri, in profondità, il suo compagno di club.21:10

20' Continua a spingere sulla fascia destra l'Italia. Nusa difende poco e Moller Wolfe è davvero in difficoltà su Di Lorenzo e Politano21:09

17' Ci prova da fuori Dimarco, ma la sua conclusione viene respinta dal muro della difesa norvegese21:06

16' Nusa prova a volare sulla fascia sinistra, ma grandissimo tackle di Politano e la difesa dell'Italia va al recupero21:04

13' E l'Italia continua a spingere sull'inerzia del gol realizzato. Norvegia in difficoltà e spazza l'area21:00

12' Terzo gol in Nazionale per Francesco Pio Esposito20:59

11' GOL! ITALIA-Norvegia 1-0. Rete di Francesco Pio Esposito. Ryerson sbaglia un controllo in area, si avventa sul pallone Dimarco che serve Pio Esposito: il giocatore dell’Inter è spalle alla porta ma si gira benissimo e buca Nyland. Assist di Dimarco e vantaggio degli azzurri.20:59

8' Prima chance per l'Italia col cross da destra di Di Lorenzo, Pio Esposito viene anticipato di testa, ma arriva la conclusione di Dimarco che non trova la porta di Nyland. Buon movimento però degli azzurri sulla fascia destra20:55

5' Palla dentro per Pio Esposito, ma c'è in vantaggio il portiere Nyland in uscita20:52

4' Grande pressing della Norvegia in questa fase. Locatelli scende di qualche metro vicino ai centrali per aiutarli in fase di impostazione20:51

3' Già animi tesi con Retegui che litiga con Ajer. Deve intervenire l'arbitro per dividerli20:50

2' Subito la Norvegia pericolosa dopo un palla persa degli azzurri e guadagnata da Sorloth: l'attaccante dell'Atletico non riesce però a concludere.21:42

1' SI PARTE A SAN SIRO!!!20:50

Il direttore di gara sarà lo spagnolo Alejandro Hernández Hernández. Sarà coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo e dal quarto ufficiale, il sig. José Maria Sánchez. Alla sala VAR ci sono Carlos del Cerro Grande (VAR) e Valentin Gómez (AVAR).20:23

Sono 18 i precedenti tra le due Nazionali: il bilancio vede gli azzurri in vantaggio con 10 vittorie, oltre a 4 pareggi e 4 successi per la Norvegia. Gli scandinavi hanno vinto solo una gara ufficiale, quella dell’andata per 3-0 a Oslo che ci ha complicato non poco il cammino di qualificazione verso USA, Canada e Messico 2026.20:20

Nella Norvegia c’è solo un cambio con Solbakken che lascia in panchina Bobb per Thorstvedt. Gli scandinavi vogliono legittimare il 1° posto in classifica, provando a vincere anche a San Siro.19:51

Gattuso cambia formazione rispetto alla vittoria contro la Moldavia. C'è il cambio modulo, si torna al 3-5-2, e cambiano gli interpreti col rientro dal 1’ della coppia Pio Esposito-Retegui. Dentro anche Locatelli, Frattesi e Barella in mezzo al posto di Tonali e Cristante. Barella era rimasto fuori nell’ultima perché squalificato. Tonali non è nemmeno in panchina per evitare possibili squalifiche in vista dei playoff essendo diffidato.19:50

FORMAZIONI UFFICIALI: La Norvegia si schiera con un 4-4-2 in cui figurano: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Stale Solbakken. A disposizione: Dyngeland, Tangvk - Ostigard, Bjorkan, Langas - Thorsby, Bobb, Aasgaard - Arnstad, Strand Larsen, Schjelderup, M.Pedersen.19:48

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, G.Mancini, Bastoni - Politano, Locatelli, Barella, Frattesi, Dimarco - Retegui, Pio Esposito. CT: Gennaro Gattuso. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Bellanova, Gabbia, Buongiorno - Ricci, Cristante, Cambiaso - Zaccagni, Orsolini, Raspadori, Scamacca.19:42

La Norvegia ha, al momento, un +29 di differenza reti generale contro un +12 per gli azzurri. Questo significa che l’Italia dovrà vincere 9-0 per ribaltare la situazione. Risultati del genere li abbiamo visti proprio oggi, col 9-1 del Portogallo sull’Armenia, ma sembra davvero improbabile che questa Norvegia possa perdere con uno scarto di questo genere.19:39

La Norvegia, invece, ha battuto l’Estonia per 4-1 centrando la sua settima vittoria consecutiva. Doppiette di Sorloth e di Haaland, con l’attaccante del Manchester City che ha segnato ben 14 gol durante queste qualificazioni Mondiali. Nonostante tutto, però, la Norvegia non è ancora qualificata ufficialmente. C’è il discorso della differenza reti generale che lascia ancora un po’ di suspence... Ma neanche tanto.19:36

L’Italia arriva dalla vittoria per 2-0 sulla Moldavia, anche se la prestazione degli azzurri è stata tutt’altro che brillante. La squadra di Gattuso ha sbloccato il risultato solo all’88’ col gol di Gianluca Mancini. Poi ha raddoppiato, nel recupero, Pio Esposito al secondo gol in Nazionale. Per l’Italia è stata la sesta vittoria consecutiva nel girone, la quinta sotto la gestione di Gattuso.19:33

Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Norvegia, gara valida per la Giornata 8 delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.19:14