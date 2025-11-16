Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Portogallo-Armenia: 9-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 15:00
Portogallo
9
Armenia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 7' 1-0 Renato Veiga
  2. 18' 1-1 Eduard Spertsyan
  3. 28' 2-1 Gonçalo Ramos
  4. 30' 3-1 João Neves
  5. 41' 4-1 João Neves
  6. 45+3' 5-1 Bruno Fernandes (R)
  7. 51' 6-1 Bruno Fernandes
  8. 72' 7-1 Bruno Fernandes (R)
  9. 81' 8-1 João Neves
  10. 90+2' 9-1 Francisco Conceição
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Portogallo 9, Armenia 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Portogallo 9, Armenia 1.16:55

  3. 90'+2'

    Gol! Portogallo 9, Armenia 1. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Félix.

    Guarda la scheda del giocatore Francisco Conceição16:54

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.16:52

  5. 90'

    João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:52

  6. 90'

    Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).16:52

  7. 88'

    Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bruno Fernandes.16:49

  9. 87'

    Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di João Félix.16:49

  10. 86'

    Tentativo fallito. Sergey Muradyan (Armenia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.16:48

  11. 86'

    Fallo di João Félix (Portogallo).16:47

  12. 86'

    Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:47

  13. 86'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).16:47

  15. 84'

    Tentativo fallito. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Bruno Fernandes.16:46

  16. 83'

    Fuorigioco. João Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Matheus Nunes e' colto in fuorigioco.16:45

  17. 82'

    Sostituzione, Armenia. Artem Bandikyan sostituisce Karen Muradyan.16:44

  18. 81'

    Gol! Portogallo 8, Armenia 1. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nélson Semedo da calcio d'angolo.16:43

  19. 81'

    Rúben Neves (Portogallo) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.16:42

  21. 80'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).16:42

  22. 78'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).16:40

  23. 77'

    Fallo di João Neves (Portogallo).16:38

  24. 77'

    Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:38

  25. 75'

    Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Bruno Fernandes.16:37

  27. 75'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).16:36

  28. 73'

    Sostituzione, Portogallo. Matheus Nunes sostituisce João Cancelo.16:35

  29. 73'

    Sostituzione, Portogallo. Rúben Neves sostituisce Rúben Dias.16:35

  30. 72'

    Gol! Portogallo 7, Armenia 1. Bruno Fernandes (Portogallo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.16:33

  31. 70'

    Sergey Muradyan (Armenia) e' ammonito per fallo.16:31

  33. 70'

    Rigore per Portogallo. Carlos Forbs e'stato atterrato in area di rigore.16:31

  34. 70'

    Rigore concesso da Sergey Muradyan (Armenia) per un fallo in area.16:31

  35. 69'

    Francisco Conceição (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30

  36. 69'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).16:30

  37. 67'

    Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce Vitinha.16:29

  39. 67'

    Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.16:28

  40. 67'

    Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Carlos Forbs con suggerimento di testa.16:28

  41. 66'

    Fallo di Nélson Semedo (Portogallo).16:27

  42. 66'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27

  43. 65'

    Sostituzione, Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Grant-Leon Ranos.16:26

  45. 64'

    João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:26

  46. 64'

    Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).16:26

  47. 64'

    Tiro parato. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes.16:25

  48. 58'

    Tiro parato. Karen Muradyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grant-Leon Ranos.16:20

  49. 56'

    Sostituzione, Portogallo. Francisco Conceição sostituisce Rafael Leão.16:18

  51. 56'

    Sostituzione, Portogallo. Carlos Forbs sostituisce Bernardo Silva.16:17

  52. 55'

    Sostituzione, Armenia. Georgi Harutyunyan sostituisce Erik Piloyan.16:17

  53. 55'

    Fallo di João Neves (Portogallo).16:17

  54. 55'

    Henri Avagyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17

  55. 55'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).16:16

  57. 51'

    Gol! Portogallo 6, Armenia 1. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Ramos.16:13

  58. 51'

    Fuorigioco. Eduard Spertsyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.16:12

  59. 50'

    Fallo di mano di Renato Veiga (Portogallo).16:12

  60. 50'

    Tentativo fallito. Nélson Semedo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.16:11

  61. 50'

    Tiro respinto. João Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area.16:11

  63. 50'

    Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.16:11

  64. 49'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Kamo Hovhannisyan (Armenia).16:10

  65. 48'

    Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gonçalo Ramos.16:10

  66. 47'

    Tiro parato. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Ramos.16:08

  67. 45'

    Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Narek Aghasaryan.16:07

  69. Inizia il Secondo tempo Portogallo 5, Armenia 1.16:07

  70. 45'

    Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Artur Serobyan.16:07

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Portogallo 5, Armenia 1.15:50

  72. 45'+3'

    Gol! Portogallo 5, Armenia 1. Bruno Fernandes (Portogallo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.15:49

  73. 45'+1'

    Rigore per Portogallo. Rúben Dias e'stato atterrato in area di rigore.15:47

  75. 45'+1'

    Rigore concesso da Karen Muradyan (Armenia) per un fallo in area.15:47

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:47

  77. 45'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).15:46

  78. 45'

    Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bernardo Silva.15:46

  79. 45'

    Tiro respinto. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.15:46

  81. 41'

    Gol! Portogallo 4, Armenia 1. João Neves (Portogallo) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.15:43

  82. 40'

    Fallo di mano di Narek Aghasaryan (Armenia).15:42

  83. 40'

    Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rafael Leão.15:42

  84. 40'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).15:41

  85. 40'

    Tiro parato. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Fernandes con cross.15:41

  87. 39'

    Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Renato Veiga in seguito a un calcio da fermo.15:41

  88. 38'

    João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:40

  89. 38'

    Fallo di Karen Muradyan (Armenia).15:40

  90. 38'

    Tiro respinto. Narek Aghasaryan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Grant-Leon Ranos.15:39

  91. 37'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).15:38

  93. 37'

    Sergey Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:38

  94. 35'

    Gara riprende.15:36

  95. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Narek Aghasaryan (Armenia) per infortunio.15:35

  96. 30'

    Gol! Portogallo 3, Armenia 1. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:31

  97. 28'

    Gol! Portogallo 2, Armenia 1. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta.15:29

  99. 24'

    Fallo di mano di João Cancelo (Portogallo).15:26

  100. 24'

    Bruno Fernandes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:25

  101. 24'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).15:25

  102. 23'

    Fuorigioco. Bernardo Silva(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Nélson Semedo e' colto in fuorigioco.15:24

  103. 21'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di João Cancelo con cross.15:22

  105. 20'

    Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafael Leão.15:21

  106. 18'

    Gol! Portogallo 1, Armenia 1. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Grant-Leon Ranos con cross.15:19

  107. 17'

    Fuorigioco. Renato Veiga(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Rafael Leão e' colto in fuorigioco.15:19

  108. 7'

    Gol! Portogallo 1, Armenia 0. Renato Veiga (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.

    Guarda la scheda del giocatore Renato Veiga15:08

  109. 7'

    Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a sinistra.15:08

  111. 6'

    João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:07

  112. 6'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).15:07

  113. 5'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafael Leão con cross.15:07

  114. 2'

    Bernardo Silva (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:04

  115. 2'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).15:04

  117. 2'

    Tentativo fallito. Nélson Semedo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.15:03

  118. 2'

    Tiro respinto. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro da fuori area.15:03

  119. 2'

    Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bernardo Silva con cross.15:03

  120. Inizia il Primo tempo.15:02

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:40

Formazioni Portogallo - Armenia

Portogallo
Armenia
TITOLARI PORTOGALLO
  • (1) DIOGO COSTA (P)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (20) JOÃO CANCELO (D)
  • (13) RENATO VEIGA (D)
  • (2) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (23) VITINHA (C)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (17) RAFAEL LEÃO (C)
  • (10) BERNARDO SILVA (C)
  • (15) JOÃO NEVES (C)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
PANCHINA PORTOGALLO
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (5) DIOGO DALOT (D)
  • (12) JOSÉ SÁ (P)
  • (22) RUI SILVA (P)
  • (11) JOÃO FÉLIX (A)
  • (18) MATHEUS NUNES (C)
  • (16) TRINCÃO (A)
  • (7) CARLOS FORBS (A)
  • (14) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (19) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
  • (21) RÚBEN NEVES (C)
ALLENATORE PORTOGALLO
  • Roberto Martínez
TITOLARI ARMENIA
  • (16) HENRI AVAGYAN (P)
  • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (5) STYOPA MKRTCHYAN (D)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (2) SERGEY MURADYAN (D)
  • (20) KAREN MURADYAN (C)
  • (13) KAMO HOVHANNISYAN (C)
  • (18) NAREK AGHASARYAN (C)
  • (8) EDUARD SPERTSYAN (A)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (A)
  • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (10) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (22) GEVORG TARAKHCHYAN (A)
  • (23) ARTEM BANDIKYAN (C)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (C)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (15) ARAYIK ELOYAN (C)
  • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (6) KAREN NALBANDYAN (C)
  • (14) GOR MANVELYAN (C)
  • (11) NAREK GRIGORYAN (A)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
PREPARTITA

Portogallo - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 15:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di Portogallo - Armenia sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Dove vedere Portogallo-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Portogallo-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Portogallo - Armenia Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio