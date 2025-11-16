Incontro terminato, Portogallo 9, Armenia 1.
Secondo tempo terminato, Portogallo 9, Armenia 1.16:55
Gol! Portogallo 9, Armenia 1. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Félix.
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.16:52
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:52
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).16:52
Tentativo fallito. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bruno Fernandes.16:49
Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di João Félix.16:49
Tentativo fallito. Sergey Muradyan (Armenia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.16:48
Fallo di João Félix (Portogallo).16:47
Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:47
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).16:47
Tentativo fallito. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Bruno Fernandes.16:46
Fuorigioco. João Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Matheus Nunes e' colto in fuorigioco.16:45
Sostituzione, Armenia. Artem Bandikyan sostituisce Karen Muradyan.16:44
Gol! Portogallo 8, Armenia 1. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nélson Semedo da calcio d'angolo.16:43
Rúben Neves (Portogallo) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.16:42
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).16:42
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).16:40
Fallo di João Neves (Portogallo).16:38
Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:38
Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Bruno Fernandes.16:37
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).16:36
Sostituzione, Portogallo. Matheus Nunes sostituisce João Cancelo.16:35
Sostituzione, Portogallo. Rúben Neves sostituisce Rúben Dias.16:35
Gol! Portogallo 7, Armenia 1. Bruno Fernandes (Portogallo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.16:33
Sergey Muradyan (Armenia) e' ammonito per fallo.16:31
Rigore per Portogallo. Carlos Forbs e'stato atterrato in area di rigore.16:31
Rigore concesso da Sergey Muradyan (Armenia) per un fallo in area.16:31
Francisco Conceição (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).16:30
Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce Vitinha.16:29
Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.16:28
Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Carlos Forbs con suggerimento di testa.16:28
Fallo di Nélson Semedo (Portogallo).16:27
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27
Sostituzione, Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Grant-Leon Ranos.16:26
João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:26
Fallo di Kamo Hovhannisyan (Armenia).16:26
Tiro parato. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes.16:25
Tiro parato. Karen Muradyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grant-Leon Ranos.16:20
Sostituzione, Portogallo. Francisco Conceição sostituisce Rafael Leão.16:18
Sostituzione, Portogallo. Carlos Forbs sostituisce Bernardo Silva.16:17
Sostituzione, Armenia. Georgi Harutyunyan sostituisce Erik Piloyan.16:17
Fallo di João Neves (Portogallo).16:17
Henri Avagyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).16:16
Gol! Portogallo 6, Armenia 1. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Ramos.16:13
Fuorigioco. Eduard Spertsyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.16:12
Fallo di mano di Renato Veiga (Portogallo).16:12
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.16:11
Tiro respinto. João Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area.16:11
Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bruno Fernandes con cross da calcio d'angolo.16:11
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Kamo Hovhannisyan (Armenia).16:10
Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gonçalo Ramos.16:10
Tiro parato. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Ramos.16:08
Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Narek Aghasaryan.16:07
Inizia il Secondo tempo Portogallo 5, Armenia 1.16:07
Sostituzione, Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Artur Serobyan.16:07
Primo tempo terminato, Portogallo 5, Armenia 1.15:50
Gol! Portogallo 5, Armenia 1. Bruno Fernandes (Portogallo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.15:49
Rigore per Portogallo. Rúben Dias e'stato atterrato in area di rigore.15:47
Rigore concesso da Karen Muradyan (Armenia) per un fallo in area.15:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:47
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Sergey Muradyan (Armenia).15:46
Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bernardo Silva.15:46
Tiro respinto. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.15:46
Gol! Portogallo 4, Armenia 1. João Neves (Portogallo) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.15:43
Fallo di mano di Narek Aghasaryan (Armenia).15:42
Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rafael Leão.15:42
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Henri Avagyan (Armenia).15:41
Tiro parato. Bernardo Silva (Portogallo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Fernandes con cross.15:41
Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Renato Veiga in seguito a un calcio da fermo.15:41
João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:40
Fallo di Karen Muradyan (Armenia).15:40
Tiro respinto. Narek Aghasaryan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Grant-Leon Ranos.15:39
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).15:38
Sergey Muradyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:38
Gara riprende.15:36
Gara momentaneamente sospesa, Narek Aghasaryan (Armenia) per infortunio.15:35
Gol! Portogallo 3, Armenia 1. João Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:31
Gol! Portogallo 2, Armenia 1. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta.15:29
Fallo di mano di João Cancelo (Portogallo).15:26
Bruno Fernandes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:25
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).15:25
Fuorigioco. Bernardo Silva(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Nélson Semedo e' colto in fuorigioco.15:24
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di João Cancelo con cross.15:22
Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafael Leão.15:21
Gol! Portogallo 1, Armenia 1. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Grant-Leon Ranos con cross.15:19
Fuorigioco. Renato Veiga(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Rafael Leão e' colto in fuorigioco.15:19
Gol! Portogallo 1, Armenia 0. Renato Veiga (Portogallo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.
Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a sinistra.15:08
João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:07
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).15:07
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafael Leão con cross.15:07
Bernardo Silva (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:04
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).15:04
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.15:03
Tiro respinto. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro da fuori area.15:03
Tiro respinto. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bernardo Silva con cross.15:03
Inizia il Primo tempo.15:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:40
Portogallo - Armenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 15:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di Portogallo - Armenia sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Dove vedere Portogallo-Armenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Portogallo-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
