Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Serbia-Lettonia: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 18:00
Serbia
2
Lettonia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 0-1 Vladislavs Gutkovskis
  2. 49' 1-1 Aleksandar Katai
  3. 60' 2-1 Aleksandar Stankovic
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Serbia 2, Lettonia 1.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Serbia 2, Lettonia 1.19:51

  3. 90'+2'

    Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  4. 90'+2'

    Fallo di Ingars Pulis (Lettonia).19:50

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:49

  6. 90'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:49

  7. 90'

    Tiro parato. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aleksandar Katai.19:48

  9. 89'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Serbia).19:48

  10. 89'

    Aleksejs Saveljevs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  11. 89'

    Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Katai.19:47

  12. 87'

    Jovan Milosevic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:45

  13. 87'

    Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:45

  15. 85'

    Tentativo fallito. Strahinja Erakovic (Serbia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksandar Stankovic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:43

  16. 85'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Gudelj sostituisce Marko Grujic.19:43

  17. 84'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42

  18. 84'

    Fallo di Roberts Veips (Lettonia).19:42

  19. 83'

    Sostituzione, Lettonia. Ingars Pulis sostituisce Lukass Vapne.19:41

  21. 83'

    Aleksandar Katai (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  22. 83'

    Fallo di Kristers Penkevics (Lettonia).19:41

  23. 82'

    Tentativo fallito. Vitalijs Jagodinskis (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Lukass Vapne con cross da calcio d'angolo.19:40

  24. 81'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ognjen Mimovic (Serbia).19:39

  25. 80'

    Sostituzione, Serbia. Jovan Milosevic sostituisce Luka Jovic.19:38

  27. 78'

    Sostituzione, Lettonia. Kristers Penkevics sostituisce Eduards Daskevics.19:36

  28. 78'

    Sostituzione, Lettonia. Vitalijs Jagodinskis sostituisce Maksims Tonisevs.19:36

  29. 77'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Stankovic con cross da calcio d'angolo.19:35

  30. 77'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Marko Regza (Lettonia).19:35

  31. 76'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Veips (Lettonia).19:34

  33. 75'

    Tentativo fallito. Ognjen Mimovic (Serbia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Stankovic.19:33

  34. 73'

    Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  35. 73'

    Fallo di Roberts Veips (Lettonia).19:31

  36. 72'

    Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  37. 72'

    Fallo di Maksims Tonisevs (Lettonia).19:30

  39. 71'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:29

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Serbia).19:26

  41. 67'

    Fuorigioco. Nikola Milenkovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Andrija Zivkovic e' colto in fuorigioco.19:25

  42. 66'

    Tiro respinto. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Luka Jovic.19:24

  43. 65'

    Sostituzione, Lettonia. Marko Regza sostituisce Vladislavs Gutkovskis.19:23

  45. 65'

    Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Janis Ikaunieks.19:23

  46. 64'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  47. 64'

    Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:22

  48. 63'

    Gara riprende.19:21

  49. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Eduards Daskevics (Lettonia) per infortunio.19:21

  51. 62'

    Eduards Daskevics (Lettonia) e' ammonito per fallo.19:20

  52. 61'

    Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  53. 61'

    Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).19:20

  54. 60'

    Gol! Serbia 2, Lettonia 1. Aleksandar Stankovic (Serbia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Aleksandar Stankovic19:18

  55. 59'

    Roberts Savalnieks (Lettonia) e' ammonito per fallo.19:17

  57. 59'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  58. 59'

    Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:17

  59. 56'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:14

  60. 54'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).19:12

  61. 54'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  63. 54'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:12

  64. 53'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Lettonia).19:11

  65. 52'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).19:10

  66. 52'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  67. 50'

    Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  69. 50'

    Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).19:09

  70. 49'

    Gol! Serbia 1, Lettonia 1. Aleksandar Katai (Serbia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrija Zivkovic.19:07

  71. 49'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  72. 49'

    Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:07

  73. 45'

    Sostituzione, Serbia. Ognjen Mimovic sostituisce Strahinja Pavlovic.19:02

  75. 45'

    Sostituzione, Serbia. Aleksandar Stankovic sostituisce Sasa Lukic.19:02

  76. 45'

    Sostituzione, Serbia. Aleksandar Katai sostituisce Nemanja Radonjic.19:02

  77. Inizia il Secondo tempo Serbia 0, Lettonia 1.19:04

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Serbia 0, Lettonia 1.18:47

  79. 45'+1'

    Fuorigioco. Lazar Samardzic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.18:47

  81. 45'+1'

    Tiro parato. Nemanja Radonjic (Serbia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sasa Lukic.18:47

  82. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47

  83. 44'

    Strahinja Erakovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:45

  84. 44'

    Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).18:45

  85. 42'

    Tentativo fallito. Marko Grujic (Serbia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lazar Samardzic con cross da calcio d'angolo.18:43

  87. 42'

    Tiro respinto. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Filip Kostic con cross.18:43

  88. 42'

    Tiro parato. Sasa Lukic (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:42

  89. 41'

    Tiro respinto. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.18:42

  90. 41'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Janis Ikaunieks (Lettonia).18:42

  91. 41'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:41

  93. 41'

    Tiro parato. Nemanja Radonjic (Serbia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrija Zivkovic.18:41

  94. 40'

    Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40

  95. 40'

    Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).18:40

  96. 39'

    Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukass Vapne.18:39

  97. 38'

    Tiro parato. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.18:39

  99. 38'

    Tiro parato. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:39

  100. 38'

    Gara riprende.18:39

  101. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Luka Jovic (Serbia) per infortunio.18:39

  102. 37'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Predrag Rajkovic (Serbia).18:38

  103. 37'

    Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lukass Vapne.18:38

  105. 35'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).18:36

  106. 35'

    Rihards Matrevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:36

  107. 35'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).18:36

  108. 35'

    Tiro respinto. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.18:36

  109. 29'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Lettonia).18:30

  111. 27'

    Fallo di Marko Grujic (Serbia).18:28

  112. 27'

    Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28

  113. 25'

    Tiro respinto. Marko Grujic (Serbia) un tiro di destro da centro area. Assist di Luka Jovic con suggerimento di testa.18:25

  114. 24'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Veips (Lettonia).18:25

  115. 23'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).18:24

  117. 23'

    Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23

  118. 23'

    Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).18:23

  119. 19'

    Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  120. 19'

    Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:20

  121. 18'

    Tiro respinto. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.18:19

  123. 18'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:19

  124. 18'

    Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).18:19

  125. 17'

    Fallo di mano di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:18

  126. 16'

    Fallo di Marko Grujic (Serbia).18:17

  127. 16'

    Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

  129. 16'

    Tentativo fallito. Marko Grujic (Serbia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Jovic.18:17

  130. 12'

    Gol! Serbia 0, Lettonia 1. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukass Vapne con cross.18:13

  131. 9'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).18:10

  132. 9'

    Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  133. 8'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).18:08

  135. 8'

    Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

  136. 2'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic.18:03

  137. Inizia il Primo tempo.18:01

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:10

Formazioni Serbia - Lettonia

Serbia
Lettonia
TITOLARI SERBIA
  • (1) PREDRAG RAJKOVIC (P)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (4) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (11) FILIP KOSTIC (D)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (10) SASA LUKIC (C)
  • (20) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (7) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (5) MARKO GRUJIC (C)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (2) OGNJEN MIMOVIC (D)
  • (15) VELJKO MILOSAVLJEVIC (D)
  • (23) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (12) VELJKO ILIC (P)
  • (19) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (18) LUKA ILIC (C)
  • (22) ALEKSA TERZIC (D)
  • (9) PETAR RATKOV (A)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (21) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (17) JOVAN MILOSEVIC (A)
ALLENATORE SERBIA
  • Veljko Paunovic
TITOLARI LETTONIA
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (4) ROBERTS VEIPS (D)
  • (21) DENISS MELNIKS (D)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (10) JANIS IKAUNIEKS (C)
  • (17) LUKASS VAPNE (C)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (20) BRUNO MELNIS (A)
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
  • (1) KRISJANIS ZVIEDRIS (P)
  • (18) MARKO REGZA (A)
  • (5) INGARS PULIS (A)
  • (14) KRISTAPS GRABOVSKIS (C)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (16) KRISTERS PENKEVICS (C)
  • (3) VITALIJS JAGODINSKIS (D)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
PREPARTITA

Serbia - Lettonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Gradski stadion Dubocica di Leskovac.
Arbitro di Serbia - Lettonia sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Dove vedere Serbia-Lettonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Serbia-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Serbia - Lettonia Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio