Incontro terminato, Serbia 2, Lettonia 1.
Secondo tempo terminato, Serbia 2, Lettonia 1.19:51
Aleksandar Stankovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Ingars Pulis (Lettonia).19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:49
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:49
Tiro parato. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aleksandar Katai.19:48
Fallo di Aleksandar Stankovic (Serbia).19:48
Aleksejs Saveljevs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Katai.19:47
Jovan Milosevic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:45
Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:45
Tentativo fallito. Strahinja Erakovic (Serbia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksandar Stankovic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:43
Sostituzione, Serbia. Nemanja Gudelj sostituisce Marko Grujic.19:43
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42
Fallo di Roberts Veips (Lettonia).19:42
Sostituzione, Lettonia. Ingars Pulis sostituisce Lukass Vapne.19:41
Aleksandar Katai (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Fallo di Kristers Penkevics (Lettonia).19:41
Tentativo fallito. Vitalijs Jagodinskis (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Lukass Vapne con cross da calcio d'angolo.19:40
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ognjen Mimovic (Serbia).19:39
Sostituzione, Serbia. Jovan Milosevic sostituisce Luka Jovic.19:38
Sostituzione, Lettonia. Kristers Penkevics sostituisce Eduards Daskevics.19:36
Sostituzione, Lettonia. Vitalijs Jagodinskis sostituisce Maksims Tonisevs.19:36
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Stankovic con cross da calcio d'angolo.19:35
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Marko Regza (Lettonia).19:35
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Veips (Lettonia).19:34
Tentativo fallito. Ognjen Mimovic (Serbia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Stankovic.19:33
Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Roberts Veips (Lettonia).19:31
Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Maksims Tonisevs (Lettonia).19:30
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:29
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Serbia).19:26
Fuorigioco. Nikola Milenkovic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Andrija Zivkovic e' colto in fuorigioco.19:25
Tiro respinto. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Luka Jovic.19:24
Sostituzione, Lettonia. Marko Regza sostituisce Vladislavs Gutkovskis.19:23
Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Janis Ikaunieks.19:23
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:22
Gara riprende.19:21
Gara momentaneamente sospesa, Eduards Daskevics (Lettonia) per infortunio.19:21
Eduards Daskevics (Lettonia) e' ammonito per fallo.19:20
Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).19:20
Gol! Serbia 2, Lettonia 1. Aleksandar Stankovic (Serbia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.
Guarda la scheda del giocatore Aleksandar Stankovic19:18
Roberts Savalnieks (Lettonia) e' ammonito per fallo.19:17
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:17
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:14
Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).19:12
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:12
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Lettonia).19:11
Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).19:10
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).19:09
Gol! Serbia 1, Lettonia 1. Aleksandar Katai (Serbia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrija Zivkovic.19:07
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).19:07
Sostituzione, Serbia. Ognjen Mimovic sostituisce Strahinja Pavlovic.19:02
Sostituzione, Serbia. Aleksandar Stankovic sostituisce Sasa Lukic.19:02
Sostituzione, Serbia. Aleksandar Katai sostituisce Nemanja Radonjic.19:02
Inizia il Secondo tempo Serbia 0, Lettonia 1.19:04
Primo tempo terminato, Serbia 0, Lettonia 1.18:47
Fuorigioco. Lazar Samardzic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.18:47
Tiro parato. Nemanja Radonjic (Serbia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sasa Lukic.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Strahinja Erakovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:45
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).18:45
Tentativo fallito. Marko Grujic (Serbia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lazar Samardzic con cross da calcio d'angolo.18:43
Tiro respinto. Strahinja Pavlovic (Serbia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Filip Kostic con cross.18:43
Tiro parato. Sasa Lukic (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:42
Tiro respinto. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.18:42
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Janis Ikaunieks (Lettonia).18:42
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:41
Tiro parato. Nemanja Radonjic (Serbia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrija Zivkovic.18:41
Marko Grujic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).18:40
Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukass Vapne.18:39
Tiro parato. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.18:39
Tiro parato. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:39
Gara riprende.18:39
Gara momentaneamente sospesa, Luka Jovic (Serbia) per infortunio.18:39
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Predrag Rajkovic (Serbia).18:38
Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lukass Vapne.18:38
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).18:36
Rihards Matrevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:36
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).18:36
Tiro respinto. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.18:36
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Maksims Tonisevs (Lettonia).18:30
Fallo di Marko Grujic (Serbia).18:28
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:28
Tiro respinto. Marko Grujic (Serbia) un tiro di destro da centro area. Assist di Luka Jovic con suggerimento di testa.18:25
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Veips (Lettonia).18:25
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).18:24
Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).18:23
Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:20
Tiro respinto. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area.18:19
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:19
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).18:19
Fallo di mano di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:18
Fallo di Marko Grujic (Serbia).18:17
Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Tentativo fallito. Marko Grujic (Serbia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Jovic.18:17
Gol! Serbia 0, Lettonia 1. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukass Vapne con cross.18:13
Fallo di Nikola Milenkovic (Serbia).18:10
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).18:08
Janis Ikaunieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic.18:03
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:10
Serbia - Lettonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Gradski stadion Dubocica di Leskovac.
Arbitro di Serbia - Lettonia sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Dove vedere Serbia-Lettonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Serbia-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
