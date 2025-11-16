Incontro terminato, Ucraina 2, Islanda 0.
Incontro terminato, Ucraina 2, Islanda 0.
Secondo tempo terminato, Ucraina 2, Islanda 0.19:52
Oleksandr Svatok (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).19:51
Gol! Ucraina 2, Islanda 0. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivan Kaliuzhnyi.19:49
Tiro respinto. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sverrir Ingason.19:49
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).19:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:47
Gara riprende.19:46
Gara momentaneamente sospesa, Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) per infortunio.19:46
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andri Gudjohnsen.19:46
Sostituzione, Ucraina. Yehor Nazaryna sostituisce Viktor Tsygankov.19:44
Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Svatok sostituisce Oleksandr Zubkov.19:43
Fuorigioco. Daníel Gudjohnsen(Islanda) prova il lancio lungo, ma Albert Gudmundsson e' colto in fuorigioco.19:43
Sostituzione, Islanda. Daníel Gudjohnsen sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.19:43
Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Mikael Ellertsson.19:42
Yukhym Konoplia (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:41
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:41
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Gol! Ucraina 1, Islanda 0. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Oleksii Hutsuliak con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:39
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).19:39
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).19:38
Tiro parato. Roman Yaremchuk (Ucraina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:38
Tiro parato. Roman Yaremchuk (Ucraina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Tsygankov con cross.19:38
Fuorigioco. Albert Gudmundsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Victor Pálsson e' colto in fuorigioco.19:35
Tiro respinto. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Jóhann Gudmundsson con cross.19:35
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).19:34
Tiro parato. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Gudmundsson con cross.19:34
Sostituzione, Ucraina. Oleksii Hutsuliak sostituisce Ruslan Malinovskyi.19:33
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:33
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:33
Ruslan Malinovskyi (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).19:31
Hördur Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Mykola Shaparenko (Ucraina).19:30
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Yehor Yarmoliuk.19:25
Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Vladyslav Vanat.19:25
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).19:23
Sostituzione, Islanda. Jóhann Gudmundsson sostituisce Brynjólfur Willumsson.19:22
Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Yukhym Konoplia.19:21
Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vladyslav Vanat.19:18
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).19:16
Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:14
Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Albert Gudmundsson.19:09
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).19:07
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).19:06
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).19:05
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).19:05
Tiro parato. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson con cross.19:05
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).19:04
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ruslan Malinovskyi (Ucraina).19:02
Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Islanda 0.19:02
Primo tempo terminato, Ucraina 0, Islanda 0.18:46
Fallo di Illia Zabarnyi (Ucraina).18:46
Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) e' ammonito per fallo.18:46
Ruslan Malinovskyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:43
Sverrir Ingason (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Tiro parato. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yukhym Konoplia.18:40
Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:37
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).18:36
Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:34
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34
Fallo di Mykola Matviienko (Ucraina).18:33
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Viktor Tsygankov.18:30
Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vladyslav Vanat.18:29
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Vanat (Ucraina).18:28
Tiro respinto. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson con cross.18:28
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yehor Yarmoliuk (Ucraina).18:27
Tiro respinto. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikael Ellertsson.18:27
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).18:24
Viktor Tsygankov (Ucraina) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yukhym Konoplia.18:23
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).18:19
Tentativo fallito. Yukhym Konoplia (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mykola Matviienko.18:17
Fuorigioco. Viktor Tsygankov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Ruslan Malinovskyi e' colto in fuorigioco.18:11
Tentativo fallito. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yukhym Konoplia.18:10
Tiro respinto. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Albert Gudmundsson con cross.18:08
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).18:07
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).18:07
Fallo di Oleksandr Zubkov (Ucraina).18:05
Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05
Fuorigioco. Mykola Matviienko(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.18:04
Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ivan Kaliuzhnyi con suggerimento di testa.18:02
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:42
Ucraina - Islanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.
Arbitro di Ucraina - Islanda sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Dove vedere Ucraina-Islanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
