Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:42

PREPARTITA

Ucraina - Islanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Arbitro di Ucraina - Islanda sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Dove vedere Ucraina-Islanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Ucraina-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026