Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Ucraina-Islanda: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 18:00
Ucraina
2
Islanda
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 83' 1-0 Oleksandr Zubkov
  2. 90+3' 2-0 Oleksii Hutsuliak
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ucraina 2, Islanda 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ucraina 2, Islanda 0.19:52

  3. 90'+4'

    Oleksandr Svatok (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  4. 90'+4'

    Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).19:51

  5. 90'+3'

    Gol! Ucraina 2, Islanda 0. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ivan Kaliuzhnyi.19:49

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sverrir Ingason.19:49

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).19:47

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:47

  10. 90'

    Gara riprende.19:46

  11. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) per infortunio.19:46

  12. 89'

    Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andri Gudjohnsen.19:46

  13. 87'

    Sostituzione, Ucraina. Yehor Nazaryna sostituisce Viktor Tsygankov.19:44

  15. 87'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Svatok sostituisce Oleksandr Zubkov.19:43

  16. 86'

    Fuorigioco. Daníel Gudjohnsen(Islanda) prova il lancio lungo, ma Albert Gudmundsson e' colto in fuorigioco.19:43

  17. 86'

    Sostituzione, Islanda. Daníel Gudjohnsen sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.19:43

  18. 86'

    Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Mikael Ellertsson.19:42

  19. 85'

    Yukhym Konoplia (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:41

  21. 84'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:41

  22. 84'

    Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  23. 83'

    Gol! Ucraina 1, Islanda 0. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Oleksii Hutsuliak con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:39

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).19:39

  25. 82'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).19:38

  27. 82'

    Tiro parato. Roman Yaremchuk (Ucraina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:38

  28. 82'

    Tiro parato. Roman Yaremchuk (Ucraina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Tsygankov con cross.19:38

  29. 78'

    Fuorigioco. Albert Gudmundsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Victor Pálsson e' colto in fuorigioco.19:35

  30. 78'

    Tiro respinto. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Jóhann Gudmundsson con cross.19:35

  31. 77'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).19:34

  33. 77'

    Tiro parato. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Gudmundsson con cross.19:34

  34. 77'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksii Hutsuliak sostituisce Ruslan Malinovskyi.19:33

  35. 76'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:33

  36. 76'

    Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:33

  37. 75'

    Ruslan Malinovskyi (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:32

  39. 75'

    Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).19:31

  40. 75'

    Hördur Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  41. 73'

    Fallo di Mykola Shaparenko (Ucraina).19:30

  42. 73'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  43. 69'

    Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Yehor Yarmoliuk.19:25

  45. 69'

    Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Vladyslav Vanat.19:25

  46. 66'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Islanda).19:23

  47. 65'

    Sostituzione, Islanda. Jóhann Gudmundsson sostituisce Brynjólfur Willumsson.19:22

  48. 64'

    Tentativo fallito. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Yukhym Konoplia.19:21

  49. 61'

    Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vladyslav Vanat.19:18

  51. 59'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).19:16

  52. 59'

    Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  53. 58'

    Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  54. 58'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).19:14

  55. 52'

    Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Albert Gudmundsson.19:09

  57. 51'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  58. 51'

    Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).19:07

  59. 49'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  60. 49'

    Fallo di Victor Pálsson (Islanda).19:06

  61. 49'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).19:05

  63. 48'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).19:05

  64. 48'

    Tiro parato. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson con cross.19:05

  65. 47'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).19:04

  66. 46'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ruslan Malinovskyi (Ucraina).19:02

  67. Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Islanda 0.19:02

  69. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Ucraina 0, Islanda 0.18:46

  70. 45'+2'

    Fallo di Illia Zabarnyi (Ucraina).18:46

  71. 45'+2'

    Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  72. 45'+1'

    Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) e' ammonito per fallo.18:46

  73. 45'+1'

    Ruslan Malinovskyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  75. 45'+1'

    Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).18:46

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  77. 43'

    Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:43

  78. 43'

    Sverrir Ingason (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43

  79. 40'

    Tiro parato. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yukhym Konoplia.18:40

  81. 37'

    Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:37

  82. 37'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).18:36

  83. 34'

    Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:34

  84. 34'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34

  85. 33'

    Fallo di Mykola Matviienko (Ucraina).18:33

  87. 33'

    Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  88. 31'

    Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Viktor Tsygankov.18:30

  89. 29'

    Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vladyslav Vanat.18:29

  90. 28'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Vanat (Ucraina).18:28

  91. 28'

    Tiro respinto. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson con cross.18:28

  93. 28'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yehor Yarmoliuk (Ucraina).18:27

  94. 28'

    Tiro respinto. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikael Ellertsson.18:27

  95. 25'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

  96. 25'

    Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).18:24

  97. 24'

    Viktor Tsygankov (Ucraina) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yukhym Konoplia.18:23

  99. 20'

    Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

  100. 20'

    Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).18:19

  101. 17'

    Tentativo fallito. Yukhym Konoplia (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mykola Matviienko.18:17

  102. 12'

    Fuorigioco. Viktor Tsygankov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Ruslan Malinovskyi e' colto in fuorigioco.18:11

  103. 11'

    Tentativo fallito. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yukhym Konoplia.18:10

  105. 9'

    Tiro respinto. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Albert Gudmundsson con cross.18:08

  106. 8'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Yukhym Konoplia (Ucraina).18:07

  107. 7'

    Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  108. 7'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).18:07

  109. 6'

    Fallo di Oleksandr Zubkov (Ucraina).18:05

  111. 6'

    Victor Pálsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05

  112. 5'

    Fuorigioco. Mykola Matviienko(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.18:04

  113. 3'

    Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ivan Kaliuzhnyi con suggerimento di testa.18:02

  114. Inizia il Primo tempo.18:00

  115. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:42

Formazioni Ucraina - Islanda

Ucraina
Islanda
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (16) VITALII MYKOLENKO (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (2) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (8) RUSLAN MALINOVSKYI (C)
  • (15) VIKTOR TSYGANKOV (C)
  • (6) IVAN KALIUZHNYI (C)
  • (18) YEHOR YARMOLIUK (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (7) VLADYSLAV VANAT (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (21) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (14) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (4) OLEKSANDR SVATOK (D)
  • (17) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (19) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (1) YEVHENII VOLYNETS (P)
  • (3) BOHDAN MYKHAILICHENKO (D)
  • (11) OLEKSII HUTSULIAK (C)
ALLENATORE UCRAINA
  • Serhii Rebrov
TITOLARI ISLANDA
  • (1) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
  • (14) MIKAEL ELLERTSSON (D)
  • (5) SVERRIR INGASON (D)
  • (23) HÖRDUR MAGNÚSSON (D)
  • (8) ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON (C)
  • (10) ALBERT GUDMUNDSSON (C)
  • (9) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (A)
  • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (A)
  • (15) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
PANCHINA ISLANDA
  • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
  • (2) LOGI TÓMASSON (D)
  • (21) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
  • (13) ANTON EINARSSON (P)
  • (20) KRISTIAN HLYNSSON (C)
  • (17) ARON GUNNARSSON (D)
  • (7) JÓHANN GUDMUNDSSON (A)
  • (6) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (19) BJARKI BJARKASON (C)
  • (18) ANDRI BALDURSSON (C)
  • (16) STEFÁN THÓRDARSON (C)
ALLENATORE ISLANDA
  • Arnar Gunnlaugsson
PREPARTITA

Ucraina - Islanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 18:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.
Arbitro di Ucraina - Islanda sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Dove vedere Ucraina-Islanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Ucraina - Islanda Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio