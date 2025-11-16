Incontro terminato, Ungheria 2, Irlanda 3.
Secondo tempo terminato, Ungheria 2, Irlanda 3.17:01
Tiro respinto. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro da centro area.17:01
Troy Parrott (Irlanda) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.17:00
Gol! Ungheria 2, Irlanda 3. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Liam Scales con suggerimento di testa.16:59
Barnabás Varga (Ungheria) e' ammonito.16:58
Fallo di Adam Idah (Irlanda).16:57
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:57
Sostituzione, Ungheria. Attila Mocsi sostituisce Loïc Négo.16:57
Sostituzione, Ungheria. Damir Redzic sostituisce Roland Sallai.16:57
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).16:55
Tiro parato. Johnny Kenny (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:54
Gara riprende.16:54
Gara momentaneamente sospesa, Roland Sallai (Ungheria) per infortunio.16:53
Festy Ebosele (Irlanda) e' ammonito per fallo.16:53
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53
Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).16:53
Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).16:51
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:51
Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.16:51
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).16:50
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Roland Sallai.16:50
Tiro respinto. Callum Styles (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area.16:49
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Adam Idah (Irlanda).16:48
Callum Styles (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:48
Fallo di Jack Taylor (Irlanda).16:48
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:47
Fallo di Adam Idah (Irlanda).16:47
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Adam Idah (Irlanda).16:45
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).16:45
Sostituzione, Irlanda. Jack Taylor sostituisce Josh Cullen.16:44
Gol! Ungheria 2, Irlanda 2. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Finn Azaz con passaggio filtrante.16:43
Josh Cullen (Irlanda) e' ammonito per fallo.16:41
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41
Fallo di Josh Cullen (Irlanda).16:41
Tiro parato. Attila Szalai (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.16:40
Sostituzione, Ungheria. Bendegúz Bolla sostituisce Alex Tóth.16:40
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).16:39
Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alex Tóth.16:39
Tiro respinto. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Callum Styles.16:38
Fuorigioco. Ryan Manning(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Adam Idah e' colto in fuorigioco.16:36
Fallo di Bence Ötvös (Ungheria).16:35
Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:35
Tiro parato. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.16:33
Liam Scales (Irlanda) e' ammonito per fallo.16:32
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:32
Fallo di Liam Scales (Irlanda).16:32
Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Finn Azaz con cross.16:30
Fallo di Callum Styles (Ungheria).16:28
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:27
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).16:27
Sostituzione, Ungheria. Bence Ötvös sostituisce András Schäfer.16:27
Sostituzione, Ungheria. Callum Styles sostituisce Dániel Lukács.16:27
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:24
Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).16:24
Sostituzione, Irlanda. Festy Ebosele sostituisce Séamus Coleman.16:24
Sostituzione, Irlanda. Johnny Kenny sostituisce Jayson Molumby.16:24
Fuorigioco. Roland Sallai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Milos Kerkez e' colto in fuorigioco.16:23
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milos Kerkez.16:23
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).16:22
Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:22
Fuorigioco. Finn Azaz(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Adam Idah e' colto in fuorigioco.16:21
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.16:18
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.16:18
Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Chiedozie Ogbene per infortunio.16:17
Gara riprende.16:17
Gara momentaneamente sospesa, Chiedozie Ogbene (Irlanda) per infortunio.16:15
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:14
Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).16:14
Fallo di Roland Sallai (Ungheria).16:12
Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:12
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:11
Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).16:11
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:10
Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).16:10
Inizia il Secondo tempo Ungheria 2, Irlanda 1.16:09
Sostituzione, Irlanda. Ryan Manning sostituisce Jake O'Brien.16:09
Primo tempo terminato, Ungheria 2, Irlanda 1.15:53
Tentativo fallito. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro da fuori area tira alto.15:52
Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Finn Azaz con cross in seguito a un calcio da fermo.15:50
Attila Szalai (Ungheria) e' ammonito per fallo.15:49
Fallo di Attila Szalai (Ungheria).15:49
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.15:48
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:48
Fallo di Nathan Collins (Irlanda).15:48
Fallo di Roland Sallai (Ungheria).15:47
Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:47
Gara riprende.15:46
Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.15:44
Gara momentaneamente sospesa, Dara O'Shea (Irlanda) per infortunio.15:44
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.15:41
Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.15:41
Gol! Ungheria 2, Irlanda 1. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Milos Kerkez con cross.15:39
Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:36
Fallo di Troy Parrott (Irlanda).15:36
Fuorigioco. Caoimhín Kelleher(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.15:34
Fallo di Roland Sallai (Ungheria).15:34
Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34
Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.15:34
Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dániel Lukács con cross.15:30
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da oltre 25 metri.15:26
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:25
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).15:25
Tiro respinto. Dara O'Shea (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathan Collins.15:25
Fallo di Attila Szalai (Ungheria).15:24
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:24
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:21
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).15:21
Gol! Ungheria 1, Irlanda 1. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:17
Decisione VAR: rigore Irlanda.15:15
Rigore per Irlanda. Chiedozie Ogbene e'stato atterrato in area di rigore.15:14
Rigore concesso da Attila Szalai (Ungheria) per un fallo in area.15:14
Tiro respinto. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jake O'Brien con suggerimento di testa.15:13
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Ungheria).15:12
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:09
Fallo di Jayson Molumby (Irlanda).15:09
Gol! Ungheria 1, Irlanda 0. Dániel Lukács (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.15:06
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).15:05
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Troy Parrott (Irlanda).15:04
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).15:04
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.15:04
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).15:03
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:03
Inizia il Primo tempo.15:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:41
Ungheria - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 15:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Irlanda sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.
Dove vedere Ungheria-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ungheria-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
