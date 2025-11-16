Virgilio Sport
Ungheria-Irlanda: 2-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

16 Novembre 2025 ore 15:00
Ungheria
2
Irlanda
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 3' 1-0 Dániel Lukács
  2. 15' 1-1 Troy Parrott (R)
  3. 37' 2-1 Barnabás Varga
  4. 80' 2-2 Troy Parrott
  5. 90+6' 2-3 Troy Parrott
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Ungheria 2, Irlanda 3.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Ungheria 2, Irlanda 3.17:01

  3. 90'+7'

    Tiro respinto. Bendegúz Bolla (Ungheria) un tiro di destro da centro area.17:01

  4. 90'+7'

    Troy Parrott (Irlanda) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.17:00

  5. 90'+6'

    Gol! Ungheria 2, Irlanda 3. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Liam Scales con suggerimento di testa.16:59

  6. 90'+4'

    Barnabás Varga (Ungheria) e' ammonito.16:58

  7. 90'+4'

    Fallo di Adam Idah (Irlanda).16:57

  9. 90'+4'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:57

  10. 90'+3'

    Sostituzione, Ungheria. Attila Mocsi sostituisce Loïc Négo.16:57

  11. 90'+3'

    Sostituzione, Ungheria. Damir Redzic sostituisce Roland Sallai.16:57

  12. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).16:55

  13. 90'+1'

    Tiro parato. Johnny Kenny (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:54

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:54

  16. 90'

    Gara riprende.16:54

  17. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Roland Sallai (Ungheria) per infortunio.16:53

  18. 89'

    Festy Ebosele (Irlanda) e' ammonito per fallo.16:53

  19. 89'

    Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53

  21. 89'

    Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).16:53

  22. 87'

    Fallo di Bendegúz Bolla (Ungheria).16:51

  23. 87'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:51

  24. 87'

    Tentativo fallito. Roland Sallai (Ungheria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.16:51

  25. 86'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).16:50

  27. 86'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Roland Sallai.16:50

  28. 85'

    Tiro respinto. Callum Styles (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area.16:49

  29. 84'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Adam Idah (Irlanda).16:48

  30. 84'

    Callum Styles (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:48

  31. 84'

    Fallo di Jack Taylor (Irlanda).16:48

  33. 83'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:47

  34. 83'

    Fallo di Adam Idah (Irlanda).16:47

  35. 82'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Adam Idah (Irlanda).16:45

  36. 81'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Dara O'Shea (Irlanda).16:45

  37. 80'

    Sostituzione, Irlanda. Jack Taylor sostituisce Josh Cullen.16:44

  39. 80'

    Gol! Ungheria 2, Irlanda 2. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Finn Azaz con passaggio filtrante.16:43

  40. 77'

    Josh Cullen (Irlanda) e' ammonito per fallo.16:41

  41. 77'

    Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41

  42. 77'

    Fallo di Josh Cullen (Irlanda).16:41

  43. 76'

    Tiro parato. Attila Szalai (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.16:40

  45. 76'

    Sostituzione, Ungheria. Bendegúz Bolla sostituisce Alex Tóth.16:40

  46. 75'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).16:39

  47. 75'

    Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alex Tóth.16:39

  48. 74'

    Tiro respinto. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Callum Styles.16:38

  49. 72'

    Fuorigioco. Ryan Manning(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Adam Idah e' colto in fuorigioco.16:36

  51. 71'

    Fallo di Bence Ötvös (Ungheria).16:35

  52. 71'

    Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:35

  53. 69'

    Tiro parato. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.16:33

  54. 68'

    Liam Scales (Irlanda) e' ammonito per fallo.16:32

  55. 68'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:32

  57. 68'

    Fallo di Liam Scales (Irlanda).16:32

  58. 66'

    Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Finn Azaz con cross.16:30

  59. 64'

    Fallo di Callum Styles (Ungheria).16:28

  60. 64'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28

  61. 64'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:27

  63. 64'

    Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).16:27

  64. 63'

    Sostituzione, Ungheria. Bence Ötvös sostituisce András Schäfer.16:27

  65. 63'

    Sostituzione, Ungheria. Callum Styles sostituisce Dániel Lukács.16:27

  66. 61'

    Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:24

  67. 61'

    Fallo di Festy Ebosele (Irlanda).16:24

  69. 60'

    Sostituzione, Irlanda. Festy Ebosele sostituisce Séamus Coleman.16:24

  70. 60'

    Sostituzione, Irlanda. Johnny Kenny sostituisce Jayson Molumby.16:24

  71. 60'

    Fuorigioco. Roland Sallai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Milos Kerkez e' colto in fuorigioco.16:23

  72. 60'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milos Kerkez.16:23

  73. 59'

    Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).16:22

  75. 59'

    Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:22

  76. 57'

    Fuorigioco. Finn Azaz(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Adam Idah e' colto in fuorigioco.16:21

  77. 54'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.16:18

  78. 54'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.16:18

  79. 53'

    Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Chiedozie Ogbene per infortunio.16:17

  81. 53'

    Gara riprende.16:17

  82. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Chiedozie Ogbene (Irlanda) per infortunio.16:15

  83. 50'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:14

  84. 50'

    Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).16:14

  85. 48'

    Fallo di Roland Sallai (Ungheria).16:12

  87. 48'

    Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:12

  88. 47'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:11

  89. 47'

    Fallo di Chiedozie Ogbene (Irlanda).16:11

  90. 46'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:10

  91. 46'

    Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).16:10

  93. Inizia il Secondo tempo Ungheria 2, Irlanda 1.16:09

  94. 45'

    Sostituzione, Irlanda. Ryan Manning sostituisce Jake O'Brien.16:09

  95. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Ungheria 2, Irlanda 1.15:53

  96. 45'+5'

    Tentativo fallito. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro da fuori area tira alto.15:52

  97. 45'+3'

    Tentativo fallito. Jake O'Brien (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Finn Azaz con cross in seguito a un calcio da fermo.15:50

  99. 45'+2'

    Attila Szalai (Ungheria) e' ammonito per fallo.15:49

  100. 45'+2'

    Fallo di Attila Szalai (Ungheria).15:49

  101. 45'+2'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:49

  102. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.15:48

  103. 45'+1'

    Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:48

  105. 45'+1'

    Fallo di Nathan Collins (Irlanda).15:48

  106. 45'

    Fallo di Roland Sallai (Ungheria).15:47

  107. 45'

    Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:47

  108. 44'

    Gara riprende.15:46

  109. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.15:44

  111. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Dara O'Shea (Irlanda) per infortunio.15:44

  112. 39'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.15:41

  113. 39'

    Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.15:41

  114. 37'

    Gol! Ungheria 2, Irlanda 1. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Milos Kerkez con cross.15:39

  115. 34'

    Loïc Négo (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:36

  117. 34'

    Fallo di Troy Parrott (Irlanda).15:36

  118. 32'

    Fuorigioco. Caoimhín Kelleher(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.15:34

  119. 32'

    Fallo di Roland Sallai (Ungheria).15:34

  120. 32'

    Josh Cullen (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34

  121. 32'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Kerkez.15:34

  123. 27'

    Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dániel Lukács con cross.15:30

  124. 24'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da oltre 25 metri.15:26

  125. 23'

    Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:25

  126. 23'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).15:25

  127. 22'

    Tiro respinto. Dara O'Shea (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathan Collins.15:25

  129. 21'

    Fallo di Attila Szalai (Ungheria).15:24

  130. 21'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:24

  131. 18'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:21

  132. 18'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).15:21

  133. 15'

    Gol! Ungheria 1, Irlanda 1. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:17

  135. 13'

    Decisione VAR: rigore Irlanda.15:15

  136. 11'

    Rigore per Irlanda. Chiedozie Ogbene e'stato atterrato in area di rigore.15:14

  137. 11'

    Rigore concesso da Attila Szalai (Ungheria) per un fallo in area.15:14

  138. 10'

    Tiro respinto. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jake O'Brien con suggerimento di testa.15:13

  139. 10'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Ungheria).15:12

  141. 7'

    András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:09

  142. 7'

    Fallo di Jayson Molumby (Irlanda).15:09

  143. 3'

    Gol! Ungheria 1, Irlanda 0. Dániel Lukács (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.15:06

  144. 3'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).15:05

  145. 2'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Troy Parrott (Irlanda).15:04

  147. 2'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).15:04

  148. 1'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.15:04

  149. Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).15:03

  150. Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:03

  151. Inizia il Primo tempo.15:03

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:41

Formazioni Ungheria - Irlanda

Ungheria
Irlanda
TITOLARI UNGHERIA
  • (1) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (7) LOÏC NÉGO (D)
  • (4) ATTILA SZALAI (D)
  • (20) ROLAND SALLAI (C)
  • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (2) ATTILA MOCSI (D)
  • (22) PÉTER SZAPPANOS (P)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (3) BOTOND BALOGH (D)
  • (9) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (12) PATRIK DEMJÉN (P)
  • (18) ZSOLT NAGY (D)
  • (23) DAMIR REDZIC (A)
  • (15) MÁRTON DÁRDAI (D)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (D)
  • (17) CALLUM STYLES (C)
  • (5) BENCE ÖTVÖS (C)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (22) NATHAN COLLINS (D)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (6) JOSH CULLEN (C)
  • (2) SÉAMUS COLEMAN (C)
  • (3) LIAM SCALES (C)
  • (8) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (7) TROY PARROTT (A)
  • (11) FINN AZAZ (A)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (14) JACK TAYLOR (C)
  • (9) JOHNNY KENNY (A)
  • (17) RYAN MANNING (D)
  • (13) CONOR COVENTRY (C)
  • (12) JIMMY DUNNE (D)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (19) MIKEY JOHNSTON (A)
  • (23) MARK TRAVERS (P)
  • (18) JAMIE MCGRATH (C)
  • (21) FESTY EBOSELE (D)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
PREPARTITA

Ungheria - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 16 novembre alle ore 15:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Irlanda sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dove vedere Ungheria-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ungheria-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 16 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Ungheria - Irlanda Live

