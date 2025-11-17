Virgilio Sport
Germania-Slovacchia: 6-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

17 Novembre 2025 ore 20:45
Germania
6
Slovacchia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 18' 1-0 Nick Woltemade
  2. 29' 2-0 Serge Gnabry
  3. 36' 3-0 Leroy Sané
  4. 41' 4-0 Leroy Sané
  5. 67' 5-0 Ridle Baku
  6. 79' 6-0 Assan Ouédraogo
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Germania 6, Slovacchia 0.

  1. 90'

    Secondo tempo terminato, Germania 6, Slovacchia 0.22:36

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:36

  4. 90'

    Fallo di Nathaniel Brown (Germania).22:35

  5. 90'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  6. 87'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).22:32

  7. 84'

    Tentativo fallito. Felix Nmecha (Germania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Assan Ouédraogo.22:29

  9. 84'

    Tiro respinto. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Assan Ouédraogo.22:29

  10. 82'

    Sostituzione, Slovacchia. Peter Pekarík sostituisce Dávid Duris.22:27

  11. 79'

    Gol! Germania 6, Slovacchia 0. Assan Ouédraogo (Germania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leroy Sané.22:24

  12. 77'

    Sostituzione, Germania. Assan Ouédraogo sostituisce Florian Wirtz.22:22

  13. 76'

    Fallo di Leroy Sané (Germania).22:21

  15. 76'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  16. 73'

    Tiro parato. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nick Woltemade.22:18

  17. 73'

    Tiro parato. Felix Nmecha (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.22:18

  18. 72'

    Sostituzione, Germania. Nathaniel Brown sostituisce David Raum.22:17

  19. 70'

    Malick Thiaw (Germania) e' ammonito per fallo.22:15

  21. 70'

    Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:15

  22. 70'

    Tomás Bobcek (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  23. 69'

    Fallo di Ridle Baku (Germania).22:14

  24. 69'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  25. 67'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Bobcek sostituisce David Strelec.22:13

  27. 67'

    Gol! Germania 5, Slovacchia 0. Ridle Baku (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry.22:12

  28. 65'

    Tentativo fallito. Leroy Sané (Germania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.22:10

  29. 64'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ivan Schranz (Slovacchia).22:09

  30. 64'

    Tiro respinto. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leroy Sané.22:09

  31. 64'

    Sostituzione, Germania. Ridle Baku sostituisce Joshua Kimmich.22:09

  33. 64'

    Sostituzione, Germania. Malick Thiaw sostituisce Nico Schlotterbeck.22:09

  34. 63'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).22:08

  35. 62'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross.22:07

  36. 62'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:07

  37. 53'

    Fallo di Felix Nmecha (Germania).21:58

  39. 53'

    Tomás Rigo (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  40. 52'

    Tiro parato. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:57

  41. 51'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Nico Schlotterbeck (Germania).21:56

  42. 51'

    Fallo di Nico Schlotterbeck (Germania).21:56

  43. 51'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  45. 50'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ivan Schranz (Slovacchia).21:55

  46. 50'

    Tiro respinto. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joshua Kimmich.21:55

  47. 48'

    (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53

  48. 48'

    Retropassaggio di Martin Dúbravka (Slovacchia).21:53

  49. 47'

    Fallo di Jonathan Tah (Germania).21:53

  51. 47'

    Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  52. 46'

    Fallo di Joshua Kimmich (Germania).21:51

  53. 46'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  54. 45'

    Sostituzione, Germania. Felix Nmecha sostituisce Aleksandar Pavlovic.21:50

  55. Inizia il Secondo tempo Germania 4, Slovacchia 0.21:51

  57. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Norbert Gyömbér.21:50

  58. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Satka sostituisce Ondrej Duda.21:50

  59. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Germania 4, Slovacchia 0.21:34

  60. 45'+1'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:32

  61. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  63. 45'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  64. 45'

    Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).21:31

  65. 41'

    Gol! Germania 4, Slovacchia 0. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Florian Wirtz con cross.21:27

  66. 40'

    Fallo di mano di Nick Woltemade (Germania).21:27

  67. 36'

    Gol! Germania 3, Slovacchia 0. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.21:22

  69. 35'

    Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  70. 35'

    Fallo di Dávid Duris (Slovacchia).21:22

  71. 35'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.21:21

  72. 34'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Germania).21:21

  73. 33'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ondrej Duda.21:19

  75. 32'

    Fallo di Leroy Sané (Germania).21:19

  76. 32'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  77. 29'

    Gol! Germania 2, Slovacchia 0. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leon Goretzka con passaggio filtrante.21:15

  78. 26'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).21:12

  79. 26'

    Tiro respinto. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:12

  81. 25'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).21:11

  82. 25'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nick Woltemade con passaggio filtrante.21:11

  83. 24'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Matús Bero per infortunio.21:11

  84. 24'

    Gara riprende.21:10

  85. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Matús Bero (Slovacchia) per infortunio.21:09

  87. 22'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Leroy Sané.21:09

  88. 21'

    Tentativo fallito. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:08

  89. 21'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:07

  90. 21'

    Tiro parato. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:07

  91. 21'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:07

  93. 18'

    Gol! Germania 1, Slovacchia 0. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.21:05

  94. 17'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).21:04

  95. 15'

    Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area tira alto.21:01

  96. 9'

    Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Germania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.20:55

  97. 8'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).20:54

  99. 4'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Florian Wirtz con cross.20:50

  100. Fallo di Leroy Sané (Germania).20:47

  101. Dávid Duris (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  102. Inizia il Primo tempo.20:47

  103. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23

Formazioni Germania - Slovacchia

Germania
Slovacchia
TITOLARI GERMANIA
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (D)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (19) LEROY SANÉ (C)
  • (20) SERGE GNABRY (C)
  • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (11) NICK WOLTEMADE (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (13) FELIX NMECHA (C)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (14) KARIM ADEYEMI (A)
  • (7) JAMIE LEWELING (A)
  • (9) ASSAN OUÉDRAOGO (C)
  • (16) KEVIN SCHADE (C)
  • (10) JONATHAN BURKARDT (A)
  • (23) RIDLE BAKU (D)
  • (21) FINN DAHMEN (P)
  • (12) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (18) NATHANIEL BROWN (D)
  • (2) MALICK THIAW (D)
ALLENATORE GERMANIA
  • Julian Nagelsmann
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (4) ADAM OBERT (D)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (6) NORBERT GYÖMBÉR (D)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (21) MATÚS BERO (C)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (C)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (13) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (10) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (18) IVAN SCHRANZ (A)
  • (11) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (2) PETER PEKARÍK (D)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Francesco Calzona
PREPARTITA

Germania - Slovacchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Dove vedere Germania-Slovacchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Germania-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Germania - Slovacchia Live

