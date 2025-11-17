Incontro terminato, Germania 6, Slovacchia 0.
Secondo tempo terminato, Germania 6, Slovacchia 0.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:36
Fallo di Nathaniel Brown (Germania).22:35
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).22:32
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Germania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Assan Ouédraogo.22:29
Tiro respinto. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Assan Ouédraogo.22:29
Sostituzione, Slovacchia. Peter Pekarík sostituisce Dávid Duris.22:27
Gol! Germania 6, Slovacchia 0. Assan Ouédraogo (Germania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leroy Sané.22:24
Sostituzione, Germania. Assan Ouédraogo sostituisce Florian Wirtz.22:22
Fallo di Leroy Sané (Germania).22:21
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tiro parato. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nick Woltemade.22:18
Tiro parato. Felix Nmecha (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.22:18
Sostituzione, Germania. Nathaniel Brown sostituisce David Raum.22:17
Malick Thiaw (Germania) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:15
Tomás Bobcek (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Fallo di Ridle Baku (Germania).22:14
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Bobcek sostituisce David Strelec.22:13
Gol! Germania 5, Slovacchia 0. Ridle Baku (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry.22:12
Tentativo fallito. Leroy Sané (Germania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.22:10
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ivan Schranz (Slovacchia).22:09
Tiro respinto. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leroy Sané.22:09
Sostituzione, Germania. Ridle Baku sostituisce Joshua Kimmich.22:09
Sostituzione, Germania. Malick Thiaw sostituisce Nico Schlotterbeck.22:09
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).22:08
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross.22:07
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:07
Fallo di Felix Nmecha (Germania).21:58
Tomás Rigo (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Tiro parato. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:57
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Nico Schlotterbeck (Germania).21:56
Fallo di Nico Schlotterbeck (Germania).21:56
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ivan Schranz (Slovacchia).21:55
Tiro respinto. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joshua Kimmich.21:55
(Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53
Retropassaggio di Martin Dúbravka (Slovacchia).21:53
Fallo di Jonathan Tah (Germania).21:53
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Joshua Kimmich (Germania).21:51
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Sostituzione, Germania. Felix Nmecha sostituisce Aleksandar Pavlovic.21:50
Inizia il Secondo tempo Germania 4, Slovacchia 0.21:51
Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Norbert Gyömbér.21:50
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Satka sostituisce Ondrej Duda.21:50
Primo tempo terminato, Germania 4, Slovacchia 0.21:34
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).21:31
Gol! Germania 4, Slovacchia 0. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Florian Wirtz con cross.21:27
Fallo di mano di Nick Woltemade (Germania).21:27
Gol! Germania 3, Slovacchia 0. Leroy Sané (Germania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.21:22
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Dávid Duris (Slovacchia).21:22
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Germania).21:21
Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ondrej Duda.21:19
Fallo di Leroy Sané (Germania).21:19
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Gol! Germania 2, Slovacchia 0. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leon Goretzka con passaggio filtrante.21:15
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).21:12
Tiro respinto. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:12
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).21:11
Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nick Woltemade con passaggio filtrante.21:11
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Matús Bero per infortunio.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Matús Bero (Slovacchia) per infortunio.21:09
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Leroy Sané.21:09
Tentativo fallito. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:07
Tiro parato. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:07
Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:07
Gol! Germania 1, Slovacchia 0. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).21:04
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area tira alto.21:01
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Germania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.20:55
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).20:54
Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Florian Wirtz con cross.20:50
Fallo di Leroy Sané (Germania).20:47
Dávid Duris (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23
