Irlanda del Nord-Lussemburgo: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

17 Novembre 2025 ore 20:45
Irlanda del Nord
1
Lussemburgo
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 44' 1-0 Jamie Donley (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.

  1. 90'+7'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito.22:39

  3. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.22:39

  4. 90'+6'

    Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).22:39

  5. 90'+6'

    Callum Marshall (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  6. 90'+6'

    Tiro respinto. Seid Korac (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area.22:39

  7. 90'+6'

    Tiro respinto. Tomás Cruz (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Christopher Martins.22:38

  9. 90'+5'

    Tentativo fallito. Leandro Barreiro (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Christopher Martins.22:37

  10. 90'+4'

    Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Patrick Kelly.22:37

  11. 90'+3'

    Tomás Cruz (Lussemburgo) e' ammonito.22:36

  12. 90'+3'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:36

  13. 90'+3'

    Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  15. 90'+3'

    Paddy McNair (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:35

  16. 90'+2'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  17. 90'+2'

    Fallo di Paddy McNair (Irlanda del Nord).22:35

  18. 90'+2'

    Tiro parato. Kenan Avdusinovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Danel Sinani con suggerimento di testa.22:34

  19. 90'+1'

    Conor Hazard (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:33

  21. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

  22. 89'

    Tiro parato. Josh Magennis (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isaac Price.22:32

  23. 89'

    Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.22:32

  24. 87'

    Sostituzione, Lussemburgo. Eldin Dzogovic sostituisce Marvin Martins.22:30

  25. 87'

    Anthony Morris (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  27. 87'

    Fallo di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:29

  28. 86'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Marvin Martins (Lussemburgo).22:29

  29. 85'

    Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito.22:28

  30. 85'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:27

  31. 85'

    Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  33. 85'

    Tiro respinto. Patrick Kelly (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ciaron Brown.22:27

  34. 83'

    Fallo di mano di Kenan Avdusinovic (Lussemburgo).22:26

  35. 82'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Patrick Kelly sostituisce Jamal Lewis.22:25

  36. 82'

    Tentativo fallito. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:25

  37. 81'

    Ruairi McConville (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:23

  39. 80'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  40. 80'

    Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:23

  41. 80'

    Sostituzione, Lussemburgo. Edvin Muratovic sostituisce Olivier Thill.22:22

  42. 79'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  43. 79'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:22

  45. 79'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:21

  46. 79'

    Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  47. 78'

    Tiro respinto. Kenan Avdusinovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area.22:21

  48. 77'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  49. 77'

    Fallo di Paul Smyth (Irlanda del Nord).22:20

  51. 76'

    Fallo di Kenan Avdusinovic (Lussemburgo).22:19

  52. 76'

    Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  53. 75'

    Marvin Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  54. 75'

    Fallo di Jamal Lewis (Irlanda del Nord).22:18

  55. 74'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  57. 74'

    Fallo di Terry Devlin (Irlanda del Nord).22:16

  58. 73'

    Gara riprende.22:15

  59. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Ciaron Brown (Irlanda del Nord) per infortunio.22:14

  60. 70'

    Fallo di Kenan Avdusinovic (Lussemburgo).22:13

  61. 70'

    Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  63. 69'

    Tiro respinto. Kenan Avdusinovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area.22:11

  64. 68'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).22:11

  65. 67'

    Sostituzione, Lussemburgo. Kenan Avdusinovic sostituisce Aiman Dardari.22:10

  66. 67'

    Sostituzione, Lussemburgo. Tomás Cruz sostituisce Mathias Olesen.22:10

  67. 67'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie McDonnell.22:09

  69. 67'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Jamie Donley.22:09

  70. 62'

    Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  71. 62'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:04

  72. 61'

    Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).22:03

  73. 61'

    Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

  75. 57'

    Tentativo fallito. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jamie Donley con cross in seguito a un calcio da fermo.21:59

  76. 56'

    Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito.21:59

  77. 56'

    Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:59

  78. 56'

    Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  79. 55'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:57

  81. 54'

    Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).21:56

  82. 54'

    Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56

  83. 52'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Paul Smyth sostituisce Brad Lyons per infortunio.21:55

  84. 52'

    Gara riprende.21:54

  85. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Brad Lyons (Irlanda del Nord) per infortunio.21:53

  87. 48'

    Tentativo fallito. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:50

  88. 47'

    Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  89. 47'

    Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:50

  90. 45'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Terry Devlin sostituisce Conor Bradley.21:47

  91. Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.21:48

  93. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.21:33

  94. 45'+1'

    Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:32

  95. 45'+1'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  96. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  97. 44'

    Gol! Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0. Jamie Donley (Irlanda del Nord) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:29

  99. 43'

    Anthony Morris (Lussemburgo) e' ammonito.21:28

  100. 41'

    Decisione VAR: rigore Irlanda del Nord.21:27

  101. 40'

    Rigore per Irlanda del Nord. Ciaron Brown e'stato atterrato in area di rigore.21:25

  102. 40'

    Rigore concesso da Christopher Martins (Lussemburgo) per un fallo in area.21:25

  103. 39'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Seid Korac (Lussemburgo).21:24

  105. 38'

    Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  106. 38'

    Fallo di Marvin Martins (Lussemburgo).21:23

  107. 36'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:22

  108. 36'

    Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  109. 31'

    Tentativo fallito. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aiman Dardari.21:16

  111. 29'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  112. 29'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:14

  113. 27'

    Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Danel Sinani.21:12

  114. 25'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Marvin Martins (Lussemburgo).21:11

  115. 24'

    Tiro parato. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danel Sinani con passaggio filtrante.21:09

  117. 23'

    Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  118. 23'

    Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:09

  119. 21'

    Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathias Olesen.21:06

  120. 19'

    Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  121. 19'

    Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).21:04

  123. 18'

    Fuorigioco. Christopher Martins(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Olivier Thill e' colto in fuorigioco.21:03

  124. 17'

    Fuorigioco. Paddy McNair(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Ethan Galbraith e' colto in fuorigioco.21:02

  125. 10'

    Tentativo fallito. Jamal Lewis (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isaac Price.20:55

  126. 9'

    Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55

  127. 9'

    Fallo di Paddy McNair (Irlanda del Nord).20:55

  129. 9'

    Tiro parato. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jamal Lewis.20:54

  130. 7'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).20:52

  131. 7'

    Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  132. 6'

    Tentativo fallito. Conor Bradley (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:51

  133. 5'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).20:50

  135. 5'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Seid Korac (Lussemburgo).20:50

  136. 4'

    Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).20:49

  137. 4'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  138. Inizia il Primo tempo.20:46

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27

Formazioni Irlanda del Nord - Lussemburgo

Irlanda del Nord
Lussemburgo
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (12) CONOR HAZARD (P)
  • (13) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (22) CIARON BROWN (D)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
  • (3) JAMAL LEWIS (C)
  • (20) JAMIE MCDONNELL (C)
  • (16) BRAD LYONS (C)
  • (2) CONOR BRADLEY (C)
  • (14) ISAAC PRICE (A)
  • (10) JAMIE DONLEY (A)
  • (7) ETHAN GALBRAITH (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (21) JOSH MAGENNIS (A)
  • (18) ROSS MCCAUSLAND (C)
  • (23) LUKE SOUTHWOOD (P)
  • (11) PAUL SMYTH (A)
  • (8) CALLUM MARSHALL (A)
  • (19) PATRICK KELLY (C)
  • (15) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (6) TERRY DEVLIN (C)
  • (4) EOIN TOAL (D)
  • (9) DION CHARLES (A)
  • (1) JOSHUA CLARKE (P)
  • (5) RYAN JOHNSON (D)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORRIS (P)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (2) SEID KORAC (D)
  • (15) OLIVIER THILL (C)
  • (8) CHRISTOPHER MARTINS (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (7) AIMAN DARDARI (C)
  • (10) DANEL SINANI (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (9) KENAN AVDUSINOVIC (A)
  • (5) ALESSIO CURCI (A)
  • (4) MIRZA MUSTAFIC (C)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (20) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (11) EDVIN MURATOVIC (A)
  • (3) ADULAI DJABI EMBALÓ (A)
  • (17) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
PREPARTITA

Irlanda del Nord - Lussemburgo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Lussemburgo sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Irlanda del Nord-Lussemburgo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Irlanda del Nord - Lussemburgo Live

