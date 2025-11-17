Incontro terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.
Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito.22:39
Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.22:39
Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).22:39
Callum Marshall (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tiro respinto. Seid Korac (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area.22:39
Tiro respinto. Tomás Cruz (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Christopher Martins.22:38
Tentativo fallito. Leandro Barreiro (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Christopher Martins.22:37
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Patrick Kelly.22:37
Tomás Cruz (Lussemburgo) e' ammonito.22:36
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:36
Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Paddy McNair (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:35
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Paddy McNair (Irlanda del Nord).22:35
Tiro parato. Kenan Avdusinovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Danel Sinani con suggerimento di testa.22:34
Conor Hazard (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33
Tiro parato. Josh Magennis (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isaac Price.22:32
Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.22:32
Sostituzione, Lussemburgo. Eldin Dzogovic sostituisce Marvin Martins.22:30
Anthony Morris (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:29
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Marvin Martins (Lussemburgo).22:29
Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito.22:28
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:27
Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Tiro respinto. Patrick Kelly (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ciaron Brown.22:27
Fallo di mano di Kenan Avdusinovic (Lussemburgo).22:26
Sostituzione, Irlanda del Nord. Patrick Kelly sostituisce Jamal Lewis.22:25
Tentativo fallito. Danel Sinani (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:25
Ruairi McConville (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:23
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:23
Sostituzione, Lussemburgo. Edvin Muratovic sostituisce Olivier Thill.22:22
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:22
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).22:21
Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tiro respinto. Kenan Avdusinovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area.22:21
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Paul Smyth (Irlanda del Nord).22:20
Fallo di Kenan Avdusinovic (Lussemburgo).22:19
Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Marvin Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Jamal Lewis (Irlanda del Nord).22:18
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Terry Devlin (Irlanda del Nord).22:16
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Ciaron Brown (Irlanda del Nord) per infortunio.22:14
Fallo di Kenan Avdusinovic (Lussemburgo).22:13
Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tiro respinto. Kenan Avdusinovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area.22:11
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).22:11
Sostituzione, Lussemburgo. Kenan Avdusinovic sostituisce Aiman Dardari.22:10
Sostituzione, Lussemburgo. Tomás Cruz sostituisce Mathias Olesen.22:10
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie McDonnell.22:09
Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Jamie Donley.22:09
Laurent Jans (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:04
Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).22:03
Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Tentativo fallito. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jamie Donley con cross in seguito a un calcio da fermo.21:59
Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito.21:59
Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:59
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:57
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).21:56
Paul Smyth (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56
Sostituzione, Irlanda del Nord. Paul Smyth sostituisce Brad Lyons per infortunio.21:55
Gara riprende.21:54
Gara momentaneamente sospesa, Brad Lyons (Irlanda del Nord) per infortunio.21:53
Tentativo fallito. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:50
Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:50
Sostituzione, Irlanda del Nord. Terry Devlin sostituisce Conor Bradley.21:47
Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.21:48
Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0.21:33
Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:32
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Gol! Irlanda del Nord 1, Lussemburgo 0. Jamie Donley (Irlanda del Nord) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:29
Anthony Morris (Lussemburgo) e' ammonito.21:28
Decisione VAR: rigore Irlanda del Nord.21:27
Rigore per Irlanda del Nord. Ciaron Brown e'stato atterrato in area di rigore.21:25
Rigore concesso da Christopher Martins (Lussemburgo) per un fallo in area.21:25
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Seid Korac (Lussemburgo).21:24
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Marvin Martins (Lussemburgo).21:23
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:22
Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tentativo fallito. Olivier Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aiman Dardari.21:16
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:14
Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Danel Sinani.21:12
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Marvin Martins (Lussemburgo).21:11
Tiro parato. Christopher Martins (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danel Sinani con passaggio filtrante.21:09
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).21:09
Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathias Olesen.21:06
Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).21:04
Fuorigioco. Christopher Martins(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Olivier Thill e' colto in fuorigioco.21:03
Fuorigioco. Paddy McNair(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Ethan Galbraith e' colto in fuorigioco.21:02
Tentativo fallito. Jamal Lewis (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isaac Price.20:55
Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Paddy McNair (Irlanda del Nord).20:55
Tiro parato. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jamal Lewis.20:54
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).20:52
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tentativo fallito. Conor Bradley (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:51
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).20:50
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Seid Korac (Lussemburgo).20:50
Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).20:49
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27
Irlanda del Nord - Lussemburgo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Lussemburgo sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Irlanda del Nord-Lussemburgo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND