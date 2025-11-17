Virgilio Sport
Malta-Polonia: 2-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

17 Novembre 2025 ore 20:45
Malta
2
Polonia
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 32' 0-1 Robert Lewandowski
  2. 36' 1-1 Irvin Cardona
  3. 59' 1-2 Pawel Wszolek
  4. 68' 2-2 Teddy Teuma (R)
  5. 85' 2-3 Piotr Zielinski
0'
45'
90'
90'
100'

Incontro terminato, Malta 2, Polonia 3.

  1. 90'+11'

    Secondo tempo terminato, Malta 2, Polonia 3.22:49

  3. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (Polonia).22:47

  4. 90'+7'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un colpo di testa dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:45

  5. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Kamil Grosicki (Polonia).22:44

  6. 90'+3'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:41

  7. 90'+3'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  9. 90'+2'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  10. 90'+2'

    Gioco pericoloso di Ilyas Chouaref (Malta).22:40

  11. 90'+2'

    Sostituzione, Polonia. Filip Rózga sostituisce Jakub Kaminski.22:40

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 10 minuti di recupero.22:39

  13. 90'+1'

    Tiro parato. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Mbong.22:39

  15. 90'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).22:38

  16. 87'

    Sostituzione, Malta. Trent Buhagiar sostituisce Gabriel Mentz.22:35

  17. 85'

    Gol! Malta 2, Polonia 3. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bartosz Kapustka.

    Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski22:33

  18. 83'

    Gara riprende.22:31

  19. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Henry Bonello (Malta) per infortunio.22:30

  21. 81'

    Fallo di Bartosz Bereszynski (Polonia).22:29

  22. 81'

    Henry Bonello (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Paul Mbong (Malta).22:29

  24. 80'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).22:28

  25. 80'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kamil Grosicki con cross.22:28

  27. 80'

    Tiro parato. Adam Magri Overend (Malta) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref.22:28

  28. 78'

    Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Pawel Wszolek.22:26

  29. 78'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Bartosz Slisz.22:26

  30. 78'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Bereszynski sostituisce Przemyslaw Wisniewski.22:26

  31. 77'

    Sostituzione, Malta. Paul Mbong sostituisce Irvin Cardona.22:25

  33. 77'

    Sostituzione, Malta. Enrico Pepe sostituisce Teddy Teuma.22:25

  34. 72'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Mentz (Malta).22:20

  35. 72'

    Tiro respinto. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Teddy Teuma.22:20

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Pawel Wszolek (Polonia).22:18

  37. 68'

    Gol! Malta 2, Polonia 2. Teddy Teuma (Malta) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:16

  39. 66'

    Decisione VAR: no gol Malta 1-2 Polonia.22:14

  40. 62'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Karol Swiderski (Polonia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:10

  41. 61'

    Rigore concesso da Jakub Kiwior (Polonia) per un fallo in area.22:09

  42. 61'

    Rigore per Malta. Irvin Cardona e'stato atterrato in area di rigore.22:09

  43. 59'

    Gol! Malta 1, Polonia 2. Pawel Wszolek (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski.22:07

  45. 59'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Piotr Zielinski.22:07

  46. 59'

    Tomasz Kedziora (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  47. 59'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:07

  48. 54'

    Sostituzione, Malta. Juan Corbalan sostituisce Zach Muscat.22:02

  49. 52'

    Tentativo fallito. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Robert Lewandowski in seguito a un contropiede.22:00

  51. 51'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Karol Swiderski.21:59

  52. 50'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Karol Swiderski con passaggio filtrante.21:58

  53. 49'

    Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.21:57

  54. 49'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  55. 49'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).21:57

  57. 48'

    Gara riprende.21:56

  58. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Zach Muscat (Malta) per infortunio.21:55

  59. 46'

    Fuorigioco. Kurt Shaw(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:54

  60. Inizia il Secondo tempo Malta 1, Polonia 1.21:53

  61. 45'

    Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Nicola Zalewski.21:53

  63. 45'

    Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.21:53

  64. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Malta 1, Polonia 1.21:36

  65. 45'+3'

    Teddy Teuma (Malta) e' ammonito per fallo.21:36

  66. 45'+3'

    Bartosz Slisz (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  67. 45'+3'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:36

  69. 45'+2'

    Tentativo fallito. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:35

  70. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33

  71. 44'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).21:32

  72. 42'

    Tiro parato. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matthew Guillaumier.21:29

  73. 41'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Malta).21:28

  75. 38'

    Fuorigioco. Piotr Zielinski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Nicola Zalewski e' colto in fuorigioco.21:26

  76. 36'

    Gol! Malta 1, Polonia 1. Irvin Cardona (Malta) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24

  77. 36'

    Tiro respinto. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:24

  78. 36'

    Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilyas Chouaref con cross.21:23

  79. 35'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:23

  81. 35'

    Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  82. 34'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).21:22

  83. 34'

    Tiro respinto. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Pawel Wszolek.21:22

  84. 32'

    Gol! Malta 0, Polonia 1. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Piotr Zielinski con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19

  85. 31'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  87. 31'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).21:19

  88. 31'

    Tiro respinto. Bartosz Slisz (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jakub Kiwior.21:19

  89. 30'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Malta).21:18

  90. 29'

    Tentativo fallito. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bartosz Slisz con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:16

  91. 28'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area.21:16

  93. 28'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).21:16

  94. 26'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  95. 26'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:14

  96. 23'

    Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:11

  97. 22'

    Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Bartosz Slisz in seguito a un contropiede.21:09

  99. 21'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakub Kaminski.21:09

  100. 17'

    Nicola Zalewski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:05

  101. 17'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:05

  102. 17'

    Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  103. 16'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).21:04

  105. 16'

    Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bartosz Slisz.21:04

  106. 9'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).20:56

  107. 9'

    Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  108. 7'

    Gara riprende.20:55

  109. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Matthew Guillaumier (Malta) per infortunio.20:55

  111. 6'

    Tiro parato. Kurt Shaw (Malta) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilyas Chouaref con cross.20:54

  112. 6'

    Gara riprende.20:54

  113. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Teddy Teuma (Malta) per infortunio.20:53

  114. 5'

    Przemyslaw Wisniewski (Polonia) e' ammonito per fallo.20:52

  115. 5'

    Teddy Teuma (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52

  117. 5'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).20:52

  118. 3'

    Tiro parato. Bartosz Slisz (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:51

  119. Inizia il Primo tempo.20:48

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

Formazioni Malta - Polonia

Malta
Polonia
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (3) RYAN CAMENZULI (D)
  • (6) MATTHEW GUILLAUMIER (C)
  • (10) TEDDY TEUMA (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (20) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (9) JAKE GRECH (C)
  • (17) ADAM MAGRI OVEREND (D)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (19) TRENT BUHAGIAR (A)
  • (21) JUAN CORBALAN (A)
  • (14) ANDREA ZAMMIT (A)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
  • (2) JEAN BORG (D)
  • (18) BRANDON PAIBER (C)
  • (12) MATTHIAS DEBONO (P)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (8) PAUL MBONG (A)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
TITOLARI POLONIA
  • (22) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (17) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (15) PAWEL WSZOLEK (C)
  • (19) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
  • (21) NICOLA ZALEWSKI (A)
  • (13) JAKUB KAMINSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (7) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (18) BARTOSZ BERESZYNSKI (D)
  • (23) KACPER KOZLOWSKI (C)
  • (16) ADAM BUKSA (A)
  • (8) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (1) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (11) KAMIL GROSICKI (C)
  • (12) KAMIL GRABARA (P)
  • (6) KRYSPIN SZCZESNIAK (D)
  • (5) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (20) FILIP RÓZGA (C)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
PREPARTITA

Malta - Polonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Dove vedere Malta-Polonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Malta-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Malta - Polonia Live

