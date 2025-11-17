Incontro terminato, Malta 2, Polonia 3.
Incontro terminato, Malta 2, Polonia 3.
Secondo tempo terminato, Malta 2, Polonia 3.22:49
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (Polonia).22:47
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un colpo di testa dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Kamil Grosicki (Polonia).22:44
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:41
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Gioco pericoloso di Ilyas Chouaref (Malta).22:40
Sostituzione, Polonia. Filip Rózga sostituisce Jakub Kaminski.22:40
Il quarto ufficiale ha indicato 10 minuti di recupero.22:39
Tiro parato. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Mbong.22:39
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).22:38
Sostituzione, Malta. Trent Buhagiar sostituisce Gabriel Mentz.22:35
Gol! Malta 2, Polonia 3. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bartosz Kapustka.
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Henry Bonello (Malta) per infortunio.22:30
Fallo di Bartosz Bereszynski (Polonia).22:29
Henry Bonello (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Paul Mbong (Malta).22:29
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).22:28
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kamil Grosicki con cross.22:28
Tiro parato. Adam Magri Overend (Malta) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref.22:28
Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Pawel Wszolek.22:26
Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Bartosz Slisz.22:26
Sostituzione, Polonia. Bartosz Bereszynski sostituisce Przemyslaw Wisniewski.22:26
Sostituzione, Malta. Paul Mbong sostituisce Irvin Cardona.22:25
Sostituzione, Malta. Enrico Pepe sostituisce Teddy Teuma.22:25
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Mentz (Malta).22:20
Tiro respinto. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Teddy Teuma.22:20
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Pawel Wszolek (Polonia).22:18
Gol! Malta 2, Polonia 2. Teddy Teuma (Malta) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:16
Decisione VAR: no gol Malta 1-2 Polonia.22:14
GOL CANCELLATO DAL VAR: Karol Swiderski (Polonia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:10
Rigore concesso da Jakub Kiwior (Polonia) per un fallo in area.22:09
Rigore per Malta. Irvin Cardona e'stato atterrato in area di rigore.22:09
Gol! Malta 1, Polonia 2. Pawel Wszolek (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski.22:07
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Piotr Zielinski.22:07
Tomasz Kedziora (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:07
Sostituzione, Malta. Juan Corbalan sostituisce Zach Muscat.22:02
Tentativo fallito. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Robert Lewandowski in seguito a un contropiede.22:00
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Karol Swiderski.21:59
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Karol Swiderski con passaggio filtrante.21:58
Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.21:57
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Fallo di Alexander Satariano (Malta).21:57
Gara riprende.21:56
Gara momentaneamente sospesa, Zach Muscat (Malta) per infortunio.21:55
Fuorigioco. Kurt Shaw(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:54
Inizia il Secondo tempo Malta 1, Polonia 1.21:53
Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Nicola Zalewski.21:53
Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.21:53
Primo tempo terminato, Malta 1, Polonia 1.21:36
Teddy Teuma (Malta) e' ammonito per fallo.21:36
Bartosz Slisz (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:36
Tentativo fallito. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).21:32
Tiro parato. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matthew Guillaumier.21:29
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Malta).21:28
Fuorigioco. Piotr Zielinski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Nicola Zalewski e' colto in fuorigioco.21:26
Gol! Malta 1, Polonia 1. Irvin Cardona (Malta) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24
Tiro respinto. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:24
Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilyas Chouaref con cross.21:23
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:23
Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).21:22
Tiro respinto. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Pawel Wszolek.21:22
Gol! Malta 0, Polonia 1. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Piotr Zielinski con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Joseph Mbong (Malta).21:19
Tiro respinto. Bartosz Slisz (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jakub Kiwior.21:19
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Malta).21:18
Tentativo fallito. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bartosz Slisz con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:16
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area.21:16
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).21:16
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:14
Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:11
Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Bartosz Slisz in seguito a un contropiede.21:09
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakub Kaminski.21:09
Nicola Zalewski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:05
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:05
Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).21:04
Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bartosz Slisz.21:04
Fallo di Joseph Mbong (Malta).20:56
Michal Skóras (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Gara riprende.20:55
Gara momentaneamente sospesa, Matthew Guillaumier (Malta) per infortunio.20:55
Tiro parato. Kurt Shaw (Malta) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilyas Chouaref con cross.20:54
Gara riprende.20:54
Gara momentaneamente sospesa, Teddy Teuma (Malta) per infortunio.20:53
Przemyslaw Wisniewski (Polonia) e' ammonito per fallo.20:52
Teddy Teuma (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:52
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).20:52
Tiro parato. Bartosz Slisz (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:51
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Malta - Polonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Dove vedere Malta-Polonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Malta-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
