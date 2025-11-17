Virgilio Sport
Montenegro-Croazia: 2-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

17 Novembre 2025 ore 20:45
Montenegro
2
Croazia
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 3' 1-0 Milutin Osmajic
  2. 17' 2-0 Nikola Krstovic
  3. 37' 2-1 Ivan Perisic (R)
  4. 72' 2-2 Kristijan Jakic
  5. 87' 2-3 Nikola Vlasic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Montenegro 2, Croazia 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Montenegro 2, Croazia 3.22:35

  3. 90'+3'

    Andrej Kramaric (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  4. 90'+3'

    Fallo di Adam Marusic (Montenegro).22:34

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marko Jankovic.22:34

  6. 90'+2'

    Tiro parato. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marko Perovic con cross.22:33

  7. 90'+1'

    Fallo di Petar Musa (Croazia).22:33

  9. 90'+1'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  10. 90'+1'

    Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  11. 90'+1'

    Fallo di Nikola Sipcic (Montenegro).22:32

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  13. 89'

    Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  15. 89'

    Fallo di Marko Tuci (Montenegro).22:31

  16. 88'

    Tentativo fallito. Petar Musa (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luka Modric.22:30

  17. 87'

    Gol! Montenegro 2, Croazia 3. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic22:28

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Nikola Moro (Croazia).22:27

  19. 86'

    Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Adam Marusic.22:27

  21. 82'

    Fallo di Josip Sutalo (Croazia).22:24

  22. 82'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  23. 82'

    Fallo di Marin Pongracic (Croazia).22:23

  24. 82'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  25. 80'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Adam Marusic (Montenegro).22:22

  27. 79'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Marko Jankovic.22:20

  28. 78'

    Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Ivan Perisic.22:19

  29. 77'

    Sostituzione, Montenegro. Nikola Sipcic sostituisce Marko Vesovic.22:19

  30. 77'

    Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Andrija Bulatovic.22:19

  31. 77'

    Fallo di Marin Pongracic (Croazia).22:18

  33. 77'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  34. 76'

    Gara riprende.22:17

  35. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikola Krstovic (Montenegro) per infortunio.22:17

  36. 74'

    Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  37. 74'

    Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).22:16

  39. 74'

    Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristijan Jakic con cross.22:16

  40. 73'

    Decisione VAR: Gol Montenegro 2-2 Croazia (Kristijan Jakic).22:14

  41. 72'

    Gol! Montenegro 2, Croazia 2. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:13

  42. 72'

    Petar Musa (Croazia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mario Pasalic.22:13

  43. 72'

    Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Musa.22:13

  45. 70'

    Milutin Osmajic (Montenegro) e' ammonito.22:12

  46. 70'

    Josip Stanisic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  47. 70'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).22:11

  48. 70'

    Tiro parato. Nikola Moro (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Stanisic.22:11

  49. 69'

    Nikola Moro (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  51. 69'

    Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).22:11

  52. 68'

    Gara riprende.22:10

  53. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Perovic (Montenegro) per infortunio.22:09

  54. 63'

    Tiro respinto. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area.22:04

  55. 62'

    Sostituzione, Montenegro. Vasilije Adzic sostituisce Stefan Loncar.22:04

  57. 62'

    Sostituzione, Montenegro. Milan Vukotic sostituisce Stevan Jovetic.22:04

  58. 59'

    Sostituzione, Croazia. Petar Musa sostituisce Igor Matanovic.22:01

  59. 58'

    Nikola Krstovic (Montenegro) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Stevan Jovetic.22:00

  60. 57'

    Fallo di Igor Matanovic (Croazia).21:58

  61. 57'

    Marko Vesovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

  63. 56'

    Fallo di Nikola Vlasic (Croazia).21:57

  64. 56'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  65. 55'

    Sostituzione, Croazia. Andrej Kramaric sostituisce Franjo Ivanovic.21:56

  66. 52'

    Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Marko Jankovic da calcio d'angolo.21:54

  67. 52'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).21:53

  69. 51'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).21:52

  70. 51'

    Tiro parato. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nikola Krstovic.21:52

  71. 48'

    Tiro parato. Mario Pasalic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:50

  72. Inizia il Secondo tempo Montenegro 2, Croazia 1.21:47

  73. 45'

    Sostituzione, Croazia. Josip Stanisic sostituisce Josko Gvardiol.21:46

  75. 45'

    Sostituzione, Croazia. Marin Pongracic sostituisce Duje Caleta-Car.21:46

  76. 45'

    Sostituzione, Montenegro. Marko Perovic sostituisce Slobodan Rubezic.21:46

  77. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Montenegro 2, Croazia 1.21:31

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  79. 45'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).21:30

  81. 45'

    Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).21:29

  82. 45'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  83. 44'

    Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:29

  84. 44'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  85. 43'

    Fallo di Igor Matanovic (Croazia).21:28

  87. 43'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  88. 42'

    Tiro respinto. Mario Pasalic (Croazia) un tiro di destro da centro area.21:26

  89. 42'

    Tiro respinto. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.21:26

  90. 41'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Stevan Jovetic (Montenegro).21:26

  91. 41'

    Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

  93. 41'

    Fallo di Marko Vesovic (Montenegro).21:25

  94. 39'

    Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).21:23

  95. 39'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  96. 38'

    Fuorigioco. Stefan Loncar(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.21:22

  97. 37'

    Gol! Montenegro 2, Croazia 1. Ivan Perisic (Croazia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic21:22

  99. 36'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:21

  100. 35'

    Decisione VAR: rigore Croazia.21:20

  101. 35'

    Gara riprende.21:20

  102. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Kristijan Jakic (Croazia) per infortunio.21:19

  103. 34'

    Rigore per Croazia. Kristijan Jakic e'stato atterrato in area di rigore.21:18

  105. 34'

    Rigore concesso da Slobodan Rubezic (Montenegro) per un fallo in area.21:18

  106. 33'

    Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  107. 33'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:17

  108. 33'

    Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area. Assist di Nikola Vlasic.21:17

  109. 32'

    Fallo di mano di Franjo Ivanovic (Croazia).21:17

  111. 32'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Nikola Krstovic (Montenegro).21:16

  112. 30'

    Stefan Loncar (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:15

  113. 30'

    Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  114. 30'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).21:15

  115. 30'

    Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  117. 30'

    Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).21:14

  118. 29'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Stevan Jovetic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:14

  119. 29'

    Mario Pasalic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:13

  120. 29'

    Fallo di Mario Pasalic (Croazia).21:13

  121. 29'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  123. 24'

    (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  124. 24'

    Nikola Krstovic (Montenegro).21:09

  125. 23'

    Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:07

  126. 23'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  127. 22'

    Fallo di Mario Pasalic (Croazia).21:07

  129. 22'

    Stefan Loncar (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  130. 21'

    Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).21:05

  131. 21'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  132. 20'

    Tentativo fallito. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.21:04

  133. 17'

    Gol! Montenegro 2, Croazia 0. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stevan Jovetic.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic21:02

  135. 17'

    Tiro respinto. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area.21:01

  136. 13'

    Ivan Perisic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58

  137. 13'

    Fallo di Marko Vesovic (Montenegro).20:58

  138. 13'

    Nikola Vlasic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  139. 13'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:57

  141. 11'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).20:56

  142. 11'

    Tiro parato. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Jankovic.20:56

  143. 11'

    Fallo di mano di Marko Vesovic (Montenegro).20:55

  144. 10'

    Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:55

  145. 9'

    Franjo Ivanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54

  147. 9'

    Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).20:54

  148. 8'

    Fallo di Igor Matanovic (Croazia).20:52

  149. 8'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  150. 7'

    Tentativo fallito. Mario Pasalic (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Moro con cross in seguito a un calcio da fermo.20:52

  151. 6'

    Nikola Moro (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50

  153. 6'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:50

  154. 5'

    Fuorigioco. Slobodan Rubezic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.20:49

  155. 3'

    Gol! Montenegro 1, Croazia 0. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.20:48

  156. 2'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Pasalic con cross.20:47

  157. Inizia il Primo tempo.20:45

  159. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34

Formazioni Montenegro - Croazia

Montenegro
Croazia
TITOLARI MONTENEGRO
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (23) ADAM MARUSIC (D)
  • (7) MARKO VESOVIC (D)
  • (5) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (6) MARKO TUCI (D)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (10) STEVAN JOVETIC (C)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (19) STEFAN LONCAR (C)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (4) MARKO SIMUN (C)
  • (18) ANDREJ KOSTIC (A)
  • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (16) MARKO PEROVIC (C)
  • (22) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (11) MILAN VUKOTIC (C)
  • (14) MILOS BRNOVIC (C)
  • (2) STEFAN MILIC (D)
  • (15) NIKOLA SIPCIC (D)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (6) JOSIP SUTALO (D)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (5) DUJE CALETA-CAR (D)
  • (18) KRISTIJAN JAKIC (D)
  • (14) IVAN PERISIC (C)
  • (20) FRANJO IVANOVIC (C)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (8) NIKOLA MORO (C)
  • (13) NIKOLA VLASIC (C)
  • (21) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (16) MISLAV ORSIC (A)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (3) MARIN PONGRACIC (D)
  • (19) TONI FRUK (C)
  • (11) PETAR MUSA (A)
  • (22) MARTIN ERLIC (D)
  • (7) MARCO PASALIC (A)
  • (2) JOSIP STANISIC (D)
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (12) IVOR PANDUR (P)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
ALLENATORE CROAZIA
  • Zlatko Dalic
PREPARTITA

Montenegro - Croazia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.

Dove vedere Montenegro-Croazia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Montenegro-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Montenegro - Croazia Live

