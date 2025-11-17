Incontro terminato, Montenegro 2, Croazia 3.
Incontro terminato, Montenegro 2, Croazia 3.
Secondo tempo terminato, Montenegro 2, Croazia 3.22:35
Andrej Kramaric (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Fallo di Adam Marusic (Montenegro).22:34
Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marko Jankovic.22:34
Tiro parato. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marko Perovic con cross.22:33
Fallo di Petar Musa (Croazia).22:33
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Nikola Sipcic (Montenegro).22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Marko Tuci (Montenegro).22:31
Tentativo fallito. Petar Musa (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luka Modric.22:30
Gol! Montenegro 2, Croazia 3. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Nikola Moro (Croazia).22:27
Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Adam Marusic.22:27
Fallo di Josip Sutalo (Croazia).22:24
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Marin Pongracic (Croazia).22:23
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Adam Marusic (Montenegro).22:22
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Marko Jankovic.22:20
Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Ivan Perisic.22:19
Sostituzione, Montenegro. Nikola Sipcic sostituisce Marko Vesovic.22:19
Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Andrija Bulatovic.22:19
Fallo di Marin Pongracic (Croazia).22:18
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Nikola Krstovic (Montenegro) per infortunio.22:17
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).22:16
Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristijan Jakic con cross.22:16
Decisione VAR: Gol Montenegro 2-2 Croazia (Kristijan Jakic).22:14
Gol! Montenegro 2, Croazia 2. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:13
Petar Musa (Croazia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mario Pasalic.22:13
Tiro respinto. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Musa.22:13
Milutin Osmajic (Montenegro) e' ammonito.22:12
Josip Stanisic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).22:11
Tiro parato. Nikola Moro (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Stanisic.22:11
Nikola Moro (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).22:11
Gara riprende.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Marko Perovic (Montenegro) per infortunio.22:09
Tiro respinto. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area.22:04
Sostituzione, Montenegro. Vasilije Adzic sostituisce Stefan Loncar.22:04
Sostituzione, Montenegro. Milan Vukotic sostituisce Stevan Jovetic.22:04
Sostituzione, Croazia. Petar Musa sostituisce Igor Matanovic.22:01
Nikola Krstovic (Montenegro) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Stevan Jovetic.22:00
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).21:58
Marko Vesovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Fallo di Nikola Vlasic (Croazia).21:57
Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Sostituzione, Croazia. Andrej Kramaric sostituisce Franjo Ivanovic.21:56
Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Marko Jankovic da calcio d'angolo.21:54
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Croazia).21:53
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).21:52
Tiro parato. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nikola Krstovic.21:52
Tiro parato. Mario Pasalic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:50
Inizia il Secondo tempo Montenegro 2, Croazia 1.21:47
Sostituzione, Croazia. Josip Stanisic sostituisce Josko Gvardiol.21:46
Sostituzione, Croazia. Marin Pongracic sostituisce Duje Caleta-Car.21:46
Sostituzione, Montenegro. Marko Perovic sostituisce Slobodan Rubezic.21:46
Primo tempo terminato, Montenegro 2, Croazia 1.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).21:30
Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).21:29
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:29
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).21:28
Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tiro respinto. Mario Pasalic (Croazia) un tiro di destro da centro area.21:26
Tiro respinto. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.21:26
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Stevan Jovetic (Montenegro).21:26
Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Fallo di Marko Vesovic (Montenegro).21:25
Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).21:23
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fuorigioco. Stefan Loncar(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.21:22
Gol! Montenegro 2, Croazia 1. Ivan Perisic (Croazia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.
Slobodan Rubezic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:21
Decisione VAR: rigore Croazia.21:20
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Kristijan Jakic (Croazia) per infortunio.21:19
Rigore per Croazia. Kristijan Jakic e'stato atterrato in area di rigore.21:18
Rigore concesso da Slobodan Rubezic (Montenegro) per un fallo in area.21:18
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:17
Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area. Assist di Nikola Vlasic.21:17
Fallo di mano di Franjo Ivanovic (Croazia).21:17
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Nikola Krstovic (Montenegro).21:16
Stefan Loncar (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:15
Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).21:15
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).21:14
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Stevan Jovetic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:14
Mario Pasalic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:13
Fallo di Mario Pasalic (Croazia).21:13
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
(Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Nikola Krstovic (Montenegro).21:09
Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:07
Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Mario Pasalic (Croazia).21:07
Stefan Loncar (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).21:05
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Tentativo fallito. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.21:04
Gol! Montenegro 2, Croazia 0. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stevan Jovetic.
Tiro respinto. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area.21:01
Ivan Perisic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58
Fallo di Marko Vesovic (Montenegro).20:58
Nikola Vlasic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:57
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).20:56
Tiro parato. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Jankovic.20:56
Fallo di mano di Marko Vesovic (Montenegro).20:55
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:55
Franjo Ivanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).20:54
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).20:52
Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tentativo fallito. Mario Pasalic (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikola Moro con cross in seguito a un calcio da fermo.20:52
Nikola Moro (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:50
Fuorigioco. Slobodan Rubezic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.20:49
Gol! Montenegro 1, Croazia 0. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.20:48
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Croazia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Pasalic con cross.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:34
Montenegro - Croazia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.
Dove vedere Montenegro-Croazia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Montenegro-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
