Incontro terminato, Olanda 4, Lituania 0.
Cliente Enel?
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
Incontro terminato, Olanda 4, Lituania 0.
Secondo tempo terminato, Olanda 4, Lituania 0.22:37
Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Olanda) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Noa Lang in seguito a un contropiede.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Fallo di Nathan Aké (Olanda).22:32
Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tentativo fallito. Modestas Vorobjovas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paulius Golubickas.22:30
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Olanda).22:28
Sostituzione, Lituania. Klaudijus Upstas sostituisce Justas Lasickas.22:27
Gytis Paulauskas (Lituania) e' ammonito per fallo.22:26
Matthijs de Ligt (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).22:26
Tentativo fallito. Noa Lang (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Emmanuel Emegha.22:26
Tentativo fallito. Motiejus Burba (Lituania) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Justas Lasickas in seguito a un contropiede.22:25
Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).22:25
Sostituzione, Lituania. Motiejus Burba sostituisce Tomas Kalinauskas.22:23
Gara riprende.22:21
Sostituzione, Olanda. Noa Lang sostituisce Cody Gakpo.22:21
Sostituzione, Olanda. Luciano Valente sostituisce Xavi Simons.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Modestas Vorobjovas (Lituania) per infortunio.22:20
Emmanuel Emegha (Olanda) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Virgil van Dijk.22:20
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Xavi Simons con cross.22:20
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Emmanuel Emegha.22:20
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area.22:20
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Gvidas Gineitis (Lituania).22:19
Fallo di Quinten Timber (Olanda).22:17
Modestas Vorobjovas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Quinten Timber (Olanda).22:12
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Emmanuel Emegha (Olanda).22:11
Edgaras Utkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Markas Beneta (Lituania) un colpo di testa da centro area tira alto.22:11
Tiro respinto. Paulius Golubickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gytis Paulauskas.22:11
Fallo di Matthijs de Ligt (Olanda).22:09
Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Tentativo fallito. Quinten Timber (Olanda) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tijjani Reijnders in seguito a un calcio da fermo.22:09
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).22:08
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Gvidas Gineitis (Lituania) per infortunio.22:07
Sostituzione, Olanda. Lutsharel Geertruida sostituisce Jurriën Timber.22:06
Sostituzione, Olanda. Emmanuel Emegha sostituisce Memphis Depay.22:06
Sostituzione, Olanda. Quinten Timber sostituisce Frenkie de Jong.22:06
Gol! Olanda 4, Lituania 0. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tijjani Reijnders in seguito a un contropiede.22:05
Tentativo fallito. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Matthijs de Ligt (Olanda).22:04
Tiro respinto. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gytis Paulauskas.22:04
Fallo di Frenkie de Jong (Olanda).22:03
Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Gol! Olanda 3, Lituania 0. Xavi Simons (Olanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Cody Gakpo.22:02
Sostituzione, Lituania. Gytis Paulauskas sostituisce Fedor Cernych.22:02
Gol! Olanda 2, Lituania 0. Cody Gakpo (Olanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:00
Decisione VAR: rigore Olanda.21:59
Rigore concesso da Artemijus Tutyskinas (Lituania) per un fallo di mano in area.21:58
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Edgaras Utkus (Lituania).21:57
Tiro respinto. Memphis Depay (Olanda) un tiro di sinistro da centro area.21:56
Tiro parato. Tomas Kalinauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:54
Tentativo fallito. Matthijs de Ligt (Olanda) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:53
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Lituania).21:52
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Vilius Armalas (Lituania).21:51
Inizia il Secondo tempo Olanda 1, Lituania 0.21:48
Sostituzione, Lituania. Paulius Golubickas sostituisce Gratas Sirgedas.21:47
Sostituzione, Lituania. Markas Beneta sostituisce Pijus Sirvys.21:47
Primo tempo terminato, Olanda 1, Lituania 0.21:33
Fuorigioco. Gratas Sirgedas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Fedor Cernych e' colto in fuorigioco.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Fallo di Cody Gakpo (Olanda).21:29
Modestas Vorobjovas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:26
Modestas Vorobjovas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Lituania).21:25
Tiro parato. Jurriën Timber (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cody Gakpo con cross.21:24
Tentativo fallito. Pijus Sirvys (Lituania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Gratas Sirgedas con cross da calcio d'angolo.21:23
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Matthijs de Ligt (Olanda).21:22
Tiro respinto. Tomas Kalinauskas (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justas Lasickas.21:22
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Jurriën Timber (Olanda) per infortunio.21:21
Memphis Depay (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).21:17
Tijjani Reijnders (Olanda) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Memphis Depay.21:15
Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).21:14
Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).21:13
Tomas Kalinauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di mano di Nathan Aké (Olanda).21:11
Pijus Sirvys (Lituania) e' ammonito per fallo.21:08
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).21:08
Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).21:07
Tiro parato. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Memphis Depay con cross.21:03
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Lituania).21:03
Gol! Olanda 1, Lituania 0. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Frenkie de Jong con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders21:01
Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:58
Tentativo fallito. Matthijs de Ligt (Olanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:58
Tiro parato. Cody Gakpo (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frenkie de Jong con passaggio filtrante.20:57
Gara riprende.20:57
Gara momentaneamente sospesa, Jurriën Timber (Olanda) per infortunio.20:55
Tiro respinto. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Memphis Depay.20:55
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53
Fallo di Pijus Sirvys (Lituania).20:53
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:21
Olanda - Lituania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Olanda - Lituania sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Dove vedere Olanda-Lituania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Olanda-Lituania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND