Incontro terminato, Repubblica Ceca 6, Gibilterra 0.
Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 6, Gibilterra 0.22:37
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Dan Bent (Gibilterra).22:36
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:36
Kelvin Morgan (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Tiro parato. Adam Karabec (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vladimír Coufal.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:34
Tentativo fallito. Adam Karabec (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:32
Sostituzione, Repubblica Ceca. Mojmír Chytil sostituisce Patrik Schick.22:32
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:31
Sostituzione, Gibilterra. Jeremy Perera sostituisce Graeme Torrilla.22:28
Sostituzione, Gibilterra. Kelvin Morgan sostituisce Jaiden Bartolo.22:28
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Jaiden Bartolo (Gibilterra).22:27
Tiro respinto. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:26
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:25
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).22:24
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:22
Bernardo Lopes (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).22:21
Sostituzione, Gibilterra. Jaron Vinet sostituisce Julian del Rio.22:19
Patrik Schick (Repubblica Ceca) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di David Doudera con cross in seguito a un contropiede.22:17
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).22:15
Tentativo fallito. Michal Sadílek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:14
Sostituzione, Gibilterra. Dan Bent sostituisce Nicholas Pozo.22:12
Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce Tomás Soucek.22:12
Sostituzione, Repubblica Ceca. Stepán Chaloupek sostituisce Jaroslav Zeleny.22:12
Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).22:10
Fuorigioco. Adam Karabec(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Soucek e' colto in fuorigioco.22:09
David Doudera (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).22:09
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).22:06
Tiro respinto. Krystof Danek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:06
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:04
Jaiden Bartolo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Kian Ronan (Gibilterra).22:03
Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Cerv sostituisce Michal Beran.22:01
Sostituzione, Repubblica Ceca. Krystof Danek sostituisce Tomás Chory.22:01
Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di David Doudera con passaggio filtrante.21:59
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).21:57
Jaiden Bartolo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tentativo fallito. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di David Jurásek con cross.21:56
Gol! Repubblica Ceca 6, Gibilterra 0. Robin Hranác (Repubblica Ceca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Jaroslav Zeleny con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:54
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).21:54
Tiro parato. Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.21:54
Kian Ronan (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:53
Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53
Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).21:53
Robin Hranác (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Jaiden Bartolo (Gibilterra).21:52
Tentativo fallito. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Tomás Chory con suggerimento di testa.21:50
Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 5, Gibilterra 0.21:49
Sostituzione, Gibilterra. Paddy McClafferty sostituisce Jayce Olivero.21:49
Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 5, Gibilterra 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Gol! Repubblica Ceca 5, Gibilterra 0. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomás Chory.21:31
Tentativo fallito. David Jurásek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tomás Chory.21:30
Tentativo fallito. David Jurásek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michal Beran.21:28
Gol! Repubblica Ceca 4, Gibilterra 0. Adam Karabec (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vladimír Coufal.21:26
Michal Beran (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Julian del Rio (Gibilterra).21:23
Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Michal Beran (Repubblica Ceca).21:22
Gol! Repubblica Ceca 3, Gibilterra 0. Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jaroslav Zeleny in seguito a un calcio da fermo.21:19
Patrik Schick (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Fallo di Bernardo Lopes (Gibilterra).21:18
Fallo di Michal Beran (Repubblica Ceca).21:14
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca).21:13
Jaiden Bartolo (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Fallo di mano di David Jurásek (Repubblica Ceca).21:12
Tentativo fallito. Robin Hranác (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jayce Olivero (Gibilterra).21:12
Tentativo fallito. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Adam Karabec da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Bernardo Lopes (Gibilterra).21:10
Tiro respinto. Michal Beran (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tomás Soucek.21:10
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).21:08
Tiro parato. David Doudera (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Chory.21:08
Gol! Repubblica Ceca 2, Gibilterra 0. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di David Doudera con cross.21:04
Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di David Jurásek.21:03
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Kai Mauro (Gibilterra).21:02
Fallo di Michal Beran (Repubblica Ceca).21:01
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Gol! Repubblica Ceca 1, Gibilterra 0. David Doudera (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tomás Chory in seguito a un contropiede.20:52
Tiro parato. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vladimír Coufal con cross.20:51
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).20:49
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fuorigioco. Vladimír Coufal(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33
Repubblica Ceca - Gibilterra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Dove vedere Repubblica Ceca-Gibilterra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
