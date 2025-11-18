Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

GOL CANCELLATO DAL VAR: Konrad Laimer (Austria) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28

PREPARTITA

Austria - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Wien.

Arbitro di Austria - Bosnia ed Erzegovina sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Austria-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Austria-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026