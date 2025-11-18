Virgilio Sport
Austria-Bosnia ed Erzegovina: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Austria
1
Bosnia ed Erzegovina
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 0-1 Haris Tabakovic
  2. 77' 1-1 Michael Gregoritsch
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Austria 1, Bosnia-Erzegovina 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Austria 1, Bosnia-Erzegovina 1.22:39

  3. 90'+4'

    Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:38

  4. 90'+3'

    Marcel Sabitzer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  5. 90'+3'

    Fallo di Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).22:37

  6. 90'+2'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:36

  7. 90'+2'

    Amir Hadziahmetovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

  10. 89'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Nikola Vasilj (Bosnia-Erzegovina).22:34

  11. 89'

    Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Philipp Lienhart.22:34

  12. 89'

    Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.22:33

  13. 87'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).22:32

  15. 84'

    Fuorigioco. Marcel Sabitzer(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.22:28

  16. 84'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amir Hadziahmetovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:28

  17. 84'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim Alajbegovic sostituisce Ivan Sunjic.22:28

  18. 84'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Arjan Malic.22:28

  19. 83'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:27

  21. 83'

    Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  22. 82'

    Fallo di mano di Arjan Malic (Bosnia-Erzegovina).22:26

  23. 82'

    Sostituzione, Austria. Alessandro Schöpf sostituisce Marko Arnautovic.22:26

  24. 81'

    Philipp Lienhart (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  25. 81'

    Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).22:25

  27. 80'

    Gara riprende.22:25

  28. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Austria) per infortunio.22:24

  29. 77'

    Gol! Austria 1, Bosnia-Erzegovina 1. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:21

  30. 76'

    Tentativo fallito. Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tarik Muharemovic con suggerimento di testa.22:20

  31. 75'

    Fallo di mano di Stefan Posch (Austria).22:19

  33. 71'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nihad Mujakic sostituisce Emir Karic per infortunio.22:15

  34. 69'

    Gara riprende.22:14

  35. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Emir Karic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:13

  36. 69'

    Sostituzione, Austria. Stefan Posch sostituisce Phillipp Mwene.22:13

  37. 68'

    Sostituzione, Austria. Romano Schmid sostituisce Xaver Schlager.22:13

  39. 68'

    Tiro respinto. Xaver Schlager (Austria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Phillipp Mwene.22:12

  40. 67'

    Fallo di mano di Emir Karic (Bosnia-Erzegovina).22:11

  41. 64'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  42. 64'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:08

  43. 63'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Armin Gigovic sostituisce Haris Tabakovic.22:07

  45. 59'

    Gara riprende.22:03

  46. 59'

    Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Patrick Wimmer.22:03

  47. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Xaver Schlager (Austria) per infortunio.22:02

  48. 57'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).22:01

  49. 56'

    Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  51. 56'

    Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:00

  52. 55'

    Gara riprende.21:59

  53. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Austria) per infortunio.21:58

  54. 54'

    Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:58

  55. 54'

    Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

  57. 54'

    Fallo di Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).21:58

  58. 53'

    Tentativo fallito. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:57

  59. 49'

    Tentativo fallito. Patrick Wimmer (Austria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Phillipp Mwene con cross.21:53

  60. 46'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

  61. 46'

    Fallo di Arjan Malic (Bosnia-Erzegovina).21:51

  63. Inizia il Secondo tempo Austria 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:50

  64. 45'+4'

    Konrad Laimer (Austria) e' ammonito.21:34

  65. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Austria 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:34

  66. 45'+2'

    Tentativo fallito. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto.21:32

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  69. 45'

    Decisione VAR: no gol Austria 0-1 Bosnia-Erzegovina.21:30

  70. 43'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Konrad Laimer (Austria) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28

  71. 43'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:28

  72. 43'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

  73. 41'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).21:26

  75. 39'

    Tentativo fallito. Xaver Schlager (Austria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:24

  76. 39'

    Tiro respinto. Philipp Lienhart (Austria) un tiro di destro da centro area. Assist di Christoph Baumgartner.21:24

  77. 35'

    Fallo di Kevin Danso (Austria).21:20

  78. 35'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  79. 35'

    Tiro parato. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Arnautovic.21:20

  81. 31'

    Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:16

  82. 29'

    Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Esmir Bajraktarevic e' colto in fuorigioco.21:14

  83. 21'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).21:06

  84. 21'

    Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  85. 20'

    Gara riprende.21:05

  87. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, (Austria).21:05

  88. 15'

    Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  89. 15'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:00

  90. 15'

    Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Haris Tabakovic.21:00

  91. 14'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).20:59

  93. 14'

    Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59

  94. 12'

    Gol! Austria 0, Bosnia-Erzegovina 1. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic da calcio d'angolo.20:57

  95. 12'

    Tiro respinto. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area.20:57

  96. 11'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Austria).20:56

  97. 11'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (Austria).20:56

  99. 11'

    Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Amar Memic.20:56

  100. 10'

    Fallo di Philipp Lienhart (Austria).20:55

  101. 10'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  102. 9'

    Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto.20:54

  103. 7'

    Tentativo fallito. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Phillipp Mwene con cross.20:52

  105. 5'

    Fuorigioco. Nicolas Seiwald(Austria) prova il lancio lungo, ma Konrad Laimer e' colto in fuorigioco.20:50

  106. Inizia il Primo tempo.20:45

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

Formazioni Austria - Bosnia ed Erzegovina

Austria
Bosnia ed Erzegovina
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (20) KONRAD LAIMER (D)
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (19) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (9) MARCEL SABITZER (C)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (23) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
  • (14) LEOPOLD QUERFELD (D)
  • (13) PATRICK PENTZ (P)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (8) DAVID ALABA (D)
  • (10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (22) NIKOLAUS WURMBRAND (A)
  • (2) MARCO FRIEDL (D)
  • (17) MARCO GRÜLL (A)
  • (12) NIKOLAS POLSTER (P)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
TITOLARI BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (18) EMIR KARIC (D)
  • (3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
  • (10) HARIS TABAKOVIC (A)
PANCHINA BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (21) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
  • (12) OSMAN HADZIKIC (P)
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (19) DARIO SARIC (C)
ALLENATORE BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
PREPARTITA

Austria - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Wien.
Arbitro di Austria - Bosnia ed Erzegovina sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Austria-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Austria-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

