Secondo tempo terminato, Austria 1, Bosnia-Erzegovina 1.22:39
Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:38
Marcel Sabitzer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).22:37
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:36
Amir Hadziahmetovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Nikola Vasilj (Bosnia-Erzegovina).22:34
Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Philipp Lienhart.22:34
Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.22:33
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).22:32
Fuorigioco. Marcel Sabitzer(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.22:28
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amir Hadziahmetovic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:28
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim Alajbegovic sostituisce Ivan Sunjic.22:28
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Arjan Malic.22:28
Fallo di Marcel Sabitzer (Austria).22:27
Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di mano di Arjan Malic (Bosnia-Erzegovina).22:26
Sostituzione, Austria. Alessandro Schöpf sostituisce Marko Arnautovic.22:26
Philipp Lienhart (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina).22:25
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Austria) per infortunio.22:24
Gol! Austria 1, Bosnia-Erzegovina 1. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.22:21
Tentativo fallito. Nihad Mujakic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tarik Muharemovic con suggerimento di testa.22:20
Fallo di mano di Stefan Posch (Austria).22:19
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nihad Mujakic sostituisce Emir Karic per infortunio.22:15
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Emir Karic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:13
Sostituzione, Austria. Stefan Posch sostituisce Phillipp Mwene.22:13
Sostituzione, Austria. Romano Schmid sostituisce Xaver Schlager.22:13
Tiro respinto. Xaver Schlager (Austria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Phillipp Mwene.22:12
Fallo di mano di Emir Karic (Bosnia-Erzegovina).22:11
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).22:08
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Armin Gigovic sostituisce Haris Tabakovic.22:07
Gara riprende.22:03
Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Patrick Wimmer.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Xaver Schlager (Austria) per infortunio.22:02
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).22:01
Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).22:00
Gara riprende.21:59
Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Austria) per infortunio.21:58
Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:58
Marko Arnautovic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Fallo di Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).21:58
Tentativo fallito. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:57
Tentativo fallito. Patrick Wimmer (Austria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Phillipp Mwene con cross.21:53
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Arjan Malic (Bosnia-Erzegovina).21:51
Inizia il Secondo tempo Austria 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:50
Konrad Laimer (Austria) e' ammonito.21:34
Primo tempo terminato, Austria 0, Bosnia-Erzegovina 1.21:34
Tentativo fallito. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Decisione VAR: no gol Austria 0-1 Bosnia-Erzegovina.21:30
GOL CANCELLATO DAL VAR: Konrad Laimer (Austria) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28
Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:28
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Bosnia-Erzegovina).21:26
Tentativo fallito. Xaver Schlager (Austria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:24
Tiro respinto. Philipp Lienhart (Austria) un tiro di destro da centro area. Assist di Christoph Baumgartner.21:24
Fallo di Kevin Danso (Austria).21:20
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tiro parato. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Arnautovic.21:20
Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:16
Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Esmir Bajraktarevic e' colto in fuorigioco.21:14
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).21:06
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).21:05
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).21:00
Tentativo fallito. Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Haris Tabakovic.21:00
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).20:59
Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59
Gol! Austria 0, Bosnia-Erzegovina 1. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic da calcio d'angolo.20:57
Tiro respinto. Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area.20:57
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Austria).20:56
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (Austria).20:56
Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Amar Memic.20:56
Fallo di Philipp Lienhart (Austria).20:55
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Tentativo fallito. Christoph Baumgartner (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto.20:54
Tentativo fallito. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Phillipp Mwene con cross.20:52
Fuorigioco. Nicolas Seiwald(Austria) prova il lancio lungo, ma Konrad Laimer e' colto in fuorigioco.20:50
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Austria - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Wien.
Arbitro di Austria - Bosnia ed Erzegovina sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Dove vedere Austria-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Austria-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
