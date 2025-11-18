Virgilio Sport
Belgio-Liechtenstein: 7-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Belgio
7
Liechtenstein
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 3' 1-0 Hans Vanaken
  2. 34' 2-0 Jérémy Doku
  3. 41' 3-0 Jérémy Doku
  4. 52' 4-0 Brandon Mechele
  5. 55' 5-0 Alexis Saelemaekers
  6. 57' 6-0 Charles De Ketelaere
  7. 59' 7-0 Charles De Ketelaere
0'
45'
90'
90'
91'

Incontro terminato, Belgio 7, Liechtenstein 0.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Belgio 7, Liechtenstein 0.22:35

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Loïs Openda (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante.22:34

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:34

  5. 89'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).22:32

  6. 88'

    Severin Schlegel (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.22:32

  7. 88'

    Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  9. 88'

    Fallo di Severin Schlegel (Liechtenstein).22:31

  10. 88'

    Tiro parato. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nicolas Raskin.22:31

  11. 87'

    Dodi Lukébakio(Belgio) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:31

  12. 86'

    Gara riprende.22:29

  13. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Dodi Lukébakio (Belgio) per infortunio.22:28

  15. 82'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).22:26

  16. 82'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  17. 80'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).22:23

  18. 79'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).22:22

  19. 78'

    Tiro parato. Aron Sele (Liechtenstein) un tiro di destro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.22:21

  21. 76'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).22:19

  22. 76'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  23. 75'

    Sostituzione, Belgio. Diego Moreira sostituisce Hans Vanaken.22:18

  24. 75'

    Fallo di Thomas Meunier (Belgio).22:18

  25. 75'

    Livio Meier (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  27. 72'

    Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Nicolas Hasler.22:15

  28. 72'

    Sostituzione, Liechtenstein. Jonas Weissenhofer sostituisce Fabio Luque-Notaro per infortunio.22:15

  29. 71'

    Gara riprende.22:15

  30. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.22:14

  31. 71'

    Sostituzione, Belgio. Dodi Lukébakio sostituisce Jérémy Doku.22:14

  33. 70'

    Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Loïs Openda.22:13

  34. 67'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).22:11

  35. 66'

    Gara riprende.22:09

  36. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.22:08

  37. 60'

    Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Charles De Ketelaere.22:03

  39. 60'

    Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Alexis Saelemaekers.22:03

  40. 60'

    Sostituzione, Belgio. Axel Witsel sostituisce Youri Tielemans.22:03

  41. 59'

    Gol! Belgio 7, Liechtenstein 0. Charles De Ketelaere (Belgio) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thomas Meunier.

    Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere22:02

  42. 59'

    Tentativo fallito. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:02

  43. 59'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

  45. 59'

    Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).22:02

  46. 58'

    Sostituzione, Liechtenstein. Alessio Hasler sostituisce Simon Lüchinger.22:01

  47. 57'

    Gol! Belgio 6, Liechtenstein 0. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere22:00

  48. 56'

    Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Willy Pizzi.21:59

  49. 55'

    Gol! Belgio 5, Liechtenstein 0. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers21:58

  51. 55'

    Tiro parato. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.21:58

  52. 54'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:57

  53. 54'

    Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  54. 52'

    Gol! Belgio 4, Liechtenstein 0. Brandon Mechele (Belgio) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Charles De Ketelaere da calcio d'angolo.21:55

  55. 52'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).21:55

  57. 50'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:54

  58. 50'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  59. 49'

    Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.21:52

  60. 48'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).21:51

  61. 47'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).21:50

  63. 47'

    Tiro respinto. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da fuori area.21:50

  64. Inizia il Secondo tempo Belgio 3, Liechtenstein 0.21:49

  65. 45'

    Sostituzione, Liechtenstein. Willy Pizzi sostituisce Kenny Kindle.21:48

  66. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Belgio 3, Liechtenstein 0.21:33

  67. 45'+2'

    Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32

  69. 45'+2'

    Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).21:32

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  71. 45'

    Fuorigioco. Arthur Theate(Belgio) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.21:30

  72. 43'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).21:28

  73. 41'

    Gol! Belgio 3, Liechtenstein 0. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:26

  75. 38'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:23

  76. 38'

    Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  77. 37'

    Tiro parato. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Castagne.21:22

  78. 34'

    Gol! Belgio 2, Liechtenstein 0. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexis Saelemaekers.21:19

  79. 33'

    Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.21:18

  81. 33'

    Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:18

  82. 32'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).21:17

  83. 31'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).21:16

  84. 30'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15

  85. 30'

    Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).21:15

  87. 28'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:13

  88. 28'

    Kenny Kindle (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  89. 25'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  90. 25'

    Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).21:10

  91. 24'

    Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  93. 24'

    Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).21:08

  94. 23'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).21:08

  95. 20'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).21:05

  96. 20'

    Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Charles De Ketelaere.21:05

  97. 19'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  99. 19'

    Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).21:04

  100. 19'

    Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jérémy Doku.21:04

  101. 19'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Sandro Wolfinger (Liechtenstein).21:04

  102. 18'

    Sostituzione, Liechtenstein. Emanuel Zünd sostituisce Maximilian Göppel per infortunio.21:03

  103. 17'

    Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  105. 17'

    Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).21:02

  106. 16'

    Gara riprende.21:01

  107. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Göppel (Liechtenstein) per infortunio.21:00

  108. 15'

    Fallo di Thomas Meunier (Belgio).21:00

  109. 15'

    Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  111. 14'

    Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexis Saelemaekers.20:58

  112. 13'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:58

  113. 13'

    Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).20:58

  114. 12'

    Fallo di mano di Timothy Castagne (Belgio).20:57

  115. 11'

    Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.20:56

  117. 10'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).20:55

  118. 10'

    Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexis Saelemaekers.20:55

  119. 9'

    Tiro parato. Timothy Castagne (Belgio) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thomas Meunier con cross.20:54

  120. 5'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).20:50

  121. 3'

    Gol! Belgio 1, Liechtenstein 0. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra.20:48

  123. 2'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47

  124. 2'

    Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).20:47

  125. Inizia il Primo tempo.20:45

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28

Formazioni Belgio - Liechtenstein

Belgio
Liechtenstein
TITOLARI BELGIO
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (15) THOMAS MEUNIER (D)
  • (23) NICOLAS RASKIN (C)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (A)
  • (22) ALEXIS SAELEMAEKERS (A)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
  • (9) LOÏS OPENDA (A)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (18) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (6) AXEL WITSEL (D)
  • (19) ROMEO VERMANT (A)
  • (12) MIKE PENDERS (P)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (10) LEANDRO TROSSARD (A)
  • (13) MATZ SELS (P)
  • (16) KONI DE WINTER (D)
  • (2) JOAQUIN SEYS (D)
ALLENATORE BELGIO
  • Rudi Garcia
TITOLARI LIECHTENSTEIN
  • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
  • (14) LIVIO MEIER (D)
  • (6) ANDREAS MALIN (D)
  • (23) JENS HOFER (D)
  • (8) ARON SELE (C)
  • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (C)
  • (18) NICOLAS HASLER (C)
  • (17) SIMON LÜCHINGER (C)
  • (20) SANDRO WOLFINGER (C)
  • (15) KENNY KINDLE (A)
  • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
PANCHINA LIECHTENSTEIN
  • (22) WILLY PIZZI (A)
  • (4) JONAS WEISSENHOFER (D)
  • (2) SEVERIN SCHLEGEL (A)
  • (21) JUSTIN OSPELT (P)
  • (13) LIAM KRANZ (C)
  • (16) FABIO WOLFINGER (C)
  • (19) EMANUEL ZÜND (C)
  • (12) GABRIEL FOSER (P)
  • (9) FERHAT SAGLAM (C)
  • (11) DENNIS SALANOVIC (A)
  • (10) ALESSIO HASLER (C)
  • (5) FELIX OBERWADITZER (D)
ALLENATORE LIECHTENSTEIN
  • Konrad Fünfstück
PREPARTITA

Belgio - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.
Arbitro di Belgio - Liechtenstein sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Belgio-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Belgio-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Belgio - Liechtenstein Live

