Incontro terminato, Belgio 7, Liechtenstein 0.
Secondo tempo terminato, Belgio 7, Liechtenstein 0.22:35
Tentativo fallito. Loïs Openda (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:34
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).22:32
Severin Schlegel (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.22:32
Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Severin Schlegel (Liechtenstein).22:31
Tiro parato. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Nicolas Raskin.22:31
Dodi Lukébakio(Belgio) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:31
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Dodi Lukébakio (Belgio) per infortunio.22:28
Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).22:26
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).22:23
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).22:22
Tiro parato. Aron Sele (Liechtenstein) un tiro di destro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.22:21
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).22:19
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Sostituzione, Belgio. Diego Moreira sostituisce Hans Vanaken.22:18
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).22:18
Livio Meier (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Nicolas Hasler.22:15
Sostituzione, Liechtenstein. Jonas Weissenhofer sostituisce Fabio Luque-Notaro per infortunio.22:15
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.22:14
Sostituzione, Belgio. Dodi Lukébakio sostituisce Jérémy Doku.22:14
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Loïs Openda.22:13
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).22:11
Gara riprende.22:09
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.22:08
Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Charles De Ketelaere.22:03
Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Alexis Saelemaekers.22:03
Sostituzione, Belgio. Axel Witsel sostituisce Youri Tielemans.22:03
Gol! Belgio 7, Liechtenstein 0. Charles De Ketelaere (Belgio) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thomas Meunier.
Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere22:02
Tentativo fallito. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:02
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).22:02
Sostituzione, Liechtenstein. Alessio Hasler sostituisce Simon Lüchinger.22:01
Gol! Belgio 6, Liechtenstein 0. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere22:00
Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Willy Pizzi.21:59
Gol! Belgio 5, Liechtenstein 0. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers21:58
Tiro parato. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.21:58
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:57
Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Gol! Belgio 4, Liechtenstein 0. Brandon Mechele (Belgio) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Charles De Ketelaere da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).21:55
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:54
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.21:52
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).21:51
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).21:50
Tiro respinto. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da fuori area.21:50
Inizia il Secondo tempo Belgio 3, Liechtenstein 0.21:49
Sostituzione, Liechtenstein. Willy Pizzi sostituisce Kenny Kindle.21:48
Primo tempo terminato, Belgio 3, Liechtenstein 0.21:33
Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32
Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Fuorigioco. Arthur Theate(Belgio) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.21:30
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).21:28
Gol! Belgio 3, Liechtenstein 0. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:26
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:23
Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tiro parato. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timothy Castagne.21:22
Gol! Belgio 2, Liechtenstein 0. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexis Saelemaekers.21:19
Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.21:18
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:18
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).21:17
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).21:16
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).21:15
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:13
Kenny Kindle (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).21:10
Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).21:08
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).21:08
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).21:05
Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Charles De Ketelaere.21:05
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).21:04
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jérémy Doku.21:04
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Sandro Wolfinger (Liechtenstein).21:04
Sostituzione, Liechtenstein. Emanuel Zünd sostituisce Maximilian Göppel per infortunio.21:03
Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).21:02
Gara riprende.21:01
Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Göppel (Liechtenstein) per infortunio.21:00
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).21:00
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexis Saelemaekers.20:58
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:58
Fallo di Aron Sele (Liechtenstein).20:58
Fallo di mano di Timothy Castagne (Belgio).20:57
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.20:56
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).20:55
Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexis Saelemaekers.20:55
Tiro parato. Timothy Castagne (Belgio) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thomas Meunier con cross.20:54
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).20:50
Gol! Belgio 1, Liechtenstein 0. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra.20:48
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47
Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28
Belgio - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.
Arbitro di Belgio - Liechtenstein sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Dove vedere Belgio-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Belgio-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
