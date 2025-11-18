Incontro terminato, Bielorussia 0, Grecia 0.
Secondo tempo terminato, Bielorussia 0, Grecia 0.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:31
Panagiotis Retsos (Grecia) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).22:28
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tentativo fallito. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di German Barkovskiy.22:26
Fuorigioco. Roman Begunov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.22:25
Sostituzione, Grecia. Dimitrios Kourbelis sostituisce Petros Mantalos.22:24
Fallo di Charalampos Kostoulas (Grecia).22:23
Vladislav Kalinin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.22:23
Charalampos Kostoulas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).22:21
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Evgeni Yablonskiy.22:19
Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Vitali Lisakovich.22:18
Christos Tzolis (Grecia) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petros Mantalos.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Pavel Zabelin (Bielorussia) per infortunio.22:16
Tiro respinto. Nectarios Triantis (Grecia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Christos Tzolis.22:15
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:14
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).22:11
Artem Kontsevoy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Sostituzione, Grecia. Konstantinos Karetsas sostituisce Giorgos Masouras.22:10
Sostituzione, Bielorussia. Artem Kontsevoy sostituisce Valeri Gromyko.22:08
Sostituzione, Bielorussia. Vladislav Kalinin sostituisce Egor Khvalko.22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Pavel Zabelin (Bielorussia) per infortunio.22:06
Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:05
Pavel Zabelin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Sostituzione, Grecia. Nectarios Triantis sostituisce Manolis Siopis.22:04
Sostituzione, Grecia. Charalampos Kostoulas sostituisce Andrews Tetteh.22:04
Fallo di Andrews Tetteh (Grecia).22:03
Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).21:59
Nikita Demchenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:58
Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:57
Tiro respinto. Vitali Lisakovich (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.21:56
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:56
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:55
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).21:54
Tiro parato. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Tzolis.21:54
Petros Mantalos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).21:54
Fuorigioco. Egor Khvalko(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Vitali Lisakovich e' colto in fuorigioco.21:54
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:53
Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos.21:51
Tiro parato. Andrews Tetteh (Grecia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Christos Tzolis.21:51
Egor Khvalko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:51
Andrews Tetteh (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Egor Khvalko (Bielorussia).21:51
Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:49
Nikita Demchenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49
Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Grecia 0.21:46
Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce Evgeni Malashevich.21:45
Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Grecia 0.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).21:29
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:28
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Christos Zafeiris (Grecia).21:25
Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:24
Vitali Lisakovich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).21:23
Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).21:20
Tentativo fallito. Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:19
Andrews Tetteh (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).21:18
Giorgos Masouras (Grecia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.21:16
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:15
Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Lazaros Rota (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Nikita Demchenko (Bielorussia).21:13
Fallo di Manolis Siopis (Grecia).21:13
Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:12
Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:06
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tiro respinto. Nikita Demchenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pavel Zabelin.21:06
Tiro respinto. Roman Begunov (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Vitali Lisakovich con cross.21:06
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).21:05
Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Pavel Zabelin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Andrews Tetteh (Grecia).21:04
Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).21:03
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas.21:02
Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:01
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).20:58
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrews Tetteh.20:51
Manolis Siopis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).20:49
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:48
Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Giorgos Masouras.20:48
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).20:47
Tiro respinto. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area.20:47
Fallo di mano di Evgeni Malashevich (Bielorussia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Bielorussia - Grecia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio ZTE Arena di Zalaegerszeg.
Arbitro di Bielorussia - Grecia sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Dove vedere Bielorussia-Grecia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bielorussia-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
