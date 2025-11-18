Virgilio Sport
Bielorussia-Grecia: 0-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Bielorussia
0
Grecia
0
Partita finita
Arbitro:
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Bielorussia 0, Grecia 0.

    1. 90'+3'

      Secondo tempo terminato, Bielorussia 0, Grecia 0.22:34

    3. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:31

    4. 88'

      Panagiotis Retsos (Grecia) e' ammonito per fallo.22:28

    5. 88'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).22:28

    6. 88'

      German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

    7. 86'

      Tentativo fallito. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di German Barkovskiy.22:26

    9. 85'

      Fuorigioco. Roman Begunov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.22:25

    10. 83'

      Sostituzione, Grecia. Dimitrios Kourbelis sostituisce Petros Mantalos.22:24

    11. 83'

      Fallo di Charalampos Kostoulas (Grecia).22:23

    12. 83'

      Vladislav Kalinin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

    13. 82'

      Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.22:23

    15. 80'

      Charalampos Kostoulas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

    16. 80'

      Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).22:21

    17. 79'

      Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Evgeni Yablonskiy.22:19

    18. 78'

      Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Vitali Lisakovich.22:18

    19. 77'

      Christos Tzolis (Grecia) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petros Mantalos.22:17

    21. 75'

      Gara riprende.22:16

    22. 75'

      Gara momentaneamente sospesa, Pavel Zabelin (Bielorussia) per infortunio.22:16

    23. 75'

      Tiro respinto. Nectarios Triantis (Grecia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Christos Tzolis.22:15

    24. 74'

      Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:14

    25. 74'

      Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

    27. 70'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).22:11

    28. 70'

      Artem Kontsevoy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

    29. 69'

      Sostituzione, Grecia. Konstantinos Karetsas sostituisce Giorgos Masouras.22:10

    30. 68'

      Sostituzione, Bielorussia. Artem Kontsevoy sostituisce Valeri Gromyko.22:08

    31. 67'

      Sostituzione, Bielorussia. Vladislav Kalinin sostituisce Egor Khvalko.22:08

    33. 67'

      Gara riprende.22:07

    34. 66'

      Gara momentaneamente sospesa, Pavel Zabelin (Bielorussia) per infortunio.22:06

    35. 65'

      Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).22:05

    36. 65'

      Pavel Zabelin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

    37. 64'

      Sostituzione, Grecia. Nectarios Triantis sostituisce Manolis Siopis.22:04

    39. 64'

      Sostituzione, Grecia. Charalampos Kostoulas sostituisce Andrews Tetteh.22:04

    40. 63'

      Fallo di Andrews Tetteh (Grecia).22:03

    41. 63'

      Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

    42. 59'

      Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).21:59

    43. 59'

      Nikita Demchenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

    45. 58'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:58

    46. 58'

      Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

    47. 56'

      Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

    48. 56'

      Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:57

    49. 56'

      Tiro respinto. Vitali Lisakovich (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.21:56

    51. 56'

      Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:56

    52. 56'

      Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:56

    53. 55'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:55

    54. 54'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).21:54

    55. 54'

      Tiro parato. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Tzolis.21:54

    57. 54'

      Petros Mantalos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

    58. 54'

      Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).21:54

    59. 53'

      Fuorigioco. Egor Khvalko(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Vitali Lisakovich e' colto in fuorigioco.21:54

    60. 53'

      Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:53

    61. 53'

      Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

    63. 51'

      Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos.21:51

    64. 51'

      Tiro parato. Andrews Tetteh (Grecia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Christos Tzolis.21:51

    65. 50'

      Egor Khvalko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:51

    66. 50'

      Andrews Tetteh (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

    67. 50'

      Fallo di Egor Khvalko (Bielorussia).21:51

    69. 49'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:49

    70. 49'

      Nikita Demchenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49

    71. Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Grecia 0.21:46

    72. 45'

      Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce Evgeni Malashevich.21:45

    73. 45'

      Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Grecia 0.21:30

    75. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

    76. 45'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Max Ebong (Bielorussia).21:29

    77. 44'

      Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

    78. 44'

      Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:28

    79. 41'

      Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Christos Zafeiris (Grecia).21:25

    81. 40'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:24

    82. 40'

      Vitali Lisakovich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

    83. 39'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).21:23

    84. 35'

      Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

    85. 35'

      Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).21:20

    87. 34'

      Tentativo fallito. Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:19

    88. 34'

      Andrews Tetteh (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

    89. 34'

      Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).21:18

    90. 32'

      Giorgos Masouras (Grecia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.21:16

    91. 31'

      Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:15

    93. 31'

      Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

    94. 29'

      Lazaros Rota (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    95. 29'

      Fallo di Nikita Demchenko (Bielorussia).21:13

    96. 28'

      Fallo di Manolis Siopis (Grecia).21:13

    97. 28'

      Evgeni Malashevich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    99. 28'

      Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:12

    100. 28'

      Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

    101. 22'

      Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:06

    102. 22'

      Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

    103. 21'

      Tiro respinto. Nikita Demchenko (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pavel Zabelin.21:06

    105. 21'

      Tiro respinto. Roman Begunov (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Vitali Lisakovich con cross.21:06

    106. 21'

      Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Odysseas Vlachodimos (Grecia).21:05

    107. 21'

      Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05

    108. 19'

      Pavel Zabelin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

    109. 19'

      Fallo di Andrews Tetteh (Grecia).21:04

    111. 19'

      Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross da calcio d'angolo.21:03

    112. 18'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Fedor Lapoukhov (Bielorussia).21:03

    113. 18'

      Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas.21:02

    114. 16'

      Fallo di Evgeni Malashevich (Bielorussia).21:01

    115. 16'

      Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

    117. 14'

      Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

    118. 14'

      Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).20:58

    119. 7'

      Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrews Tetteh.20:51

    120. 5'

      Manolis Siopis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

    121. 5'

      Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).20:49

    123. 4'

      Tentativo fallito. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:48

    124. 3'

      Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Giorgos Masouras.20:48

    125. 3'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).20:47

    126. 2'

      Tiro respinto. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area.20:47

    127. Fallo di mano di Evgeni Malashevich (Bielorussia).20:46

    129. Inizia il Primo tempo.20:45

    130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26

    Formazioni Bielorussia - Grecia

    Bielorussia
    Grecia
    TITOLARI BIELORUSSIA
    • (16) FEDOR LAPOUKHOV (P)
    • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
    • (19) EGOR KHVALKO (D)
    • (3) PAVEL ZABELIN (D)
    • (9) MAX EBONG (C)
    • (7) EVGENI MALASHEVICH (C)
    • (18) VLADISLAV MALKEVICH (C)
    • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
    • (10) VALERI GROMYKO (A)
    • (8) NIKITA DEMCHENKO (A)
    • (17) VITALI LISAKOVICH (A)
    PANCHINA BIELORUSSIA
    • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
    • (13) ALEKSANDR SHESTYUK (A)
    • (1) MAKSIM BELOV (P)
    • (4) VLADISLAV KALININ (D)
    • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
    • (21) NIKOLAY IVANOV (C)
    • (12) MAKSIM PLOTNIKOV (P)
    • (22) VADIM PIGAS (D)
    • (20) ARTEM KONTSEVOY (C)
    • (15) KAREN VARDANYAN (A)
    ALLENATORE BIELORUSSIA
    • Carlos Alós
    TITOLARI GRECIA
    • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
    • (15) LAZAROS ROTA (D)
    • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
    • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
    • (23) MANOLIS SIOPIS (C)
    • (20) PETROS MANTALOS (C)
    • (16) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
    • (7) GIORGOS MASOURAS (C)
    • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
    • (11) ANDREWS TETTEH (A)
    PANCHINA GRECIA
    • (4) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
    • (22) MARIOS VICHOS (C)
    • (8) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
    • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
    • (18) NECTARIOS TRIANTIS (D)
    • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
    • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
    • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
    • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
    • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
    • (9) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
    ALLENATORE GRECIA
    • Ivan Jovanovic
    PREPARTITA

    Bielorussia - Grecia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
    La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio ZTE Arena di Zalaegerszeg.
    Arbitro di Bielorussia - Grecia sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

    Dove vedere Bielorussia-Grecia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
    Bielorussia-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

    Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Bielorussia - Grecia Live

