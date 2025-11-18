Incontro terminato, Bulgaria 2, Georgia 1.
Secondo tempo terminato, Bulgaria 2, Georgia 1.22:39
Fallo di Guram Kashia (Georgia).22:38
Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).22:37
Dimitar Mitov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Bulgaria. Ivaylo Chochev sostituisce Filip Krastev.22:32
Gol! Bulgaria 2, Georgia 1. Luka Lochoshvili (Georgia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Kvilitaia.
Tiro respinto. Luka Lochoshvili (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Giorgi Abuashvili.22:32
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Martin Minchev (Bulgaria).22:30
Sostituzione, Georgia. Giorgi Abuashvili sostituisce Otar Kiteishvili.22:29
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Ilia Gruev (Bulgaria).22:28
Dimitar Mitov (Bulgaria) e' ammonito.22:27
Tentativo fallito. Giorgi Guliashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:26
Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:25
Fallo di Giorgi Guliashvili (Georgia).22:23
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Georgia. Giorgi Guliashvili sostituisce Zuriko Davitashvili.22:19
Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Georgi Rusev.22:19
Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Shopov sostituisce Kristiyan Stoyanov.22:19
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).22:18
Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Giorgi Tsitaishvili con cross.22:17
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Filip Krastev (Bulgaria) per infortunio.22:14
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:13
Otar Kiteishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Filip Krastev (Bulgaria).22:12
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Martin Georgiev (Bulgaria).22:11
Luka Lochoshvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).22:09
Tentativo fallito. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Giorgi Kvilitaia.22:06
Luka Lochoshvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).22:04
Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Zdravko Dimitrov.22:03
Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Kiril Despodov.22:03
Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Hristiyan Petrov (Bulgaria).22:01
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).22:00
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Tiro respinto. Budu Zivzivadze (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.21:59
Tiro parato. Giorgi Kvilitaia (Georgia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giorgi Gocholeishvili con cross.21:55
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).21:52
Tiro parato. Guram Kashia (Georgia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Tsitaishvili con cross.21:51
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Kristiyan Stoyanov (Bulgaria).21:51
Inizia il Secondo tempo Bulgaria 2, Georgia 0.21:49
Primo tempo terminato, Bulgaria 2, Georgia 0.21:33
Tentativo fallito. Budu Zivzivadze (Georgia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Zuriko Davitashvili con cross.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Giorgi Kvilitaia (Georgia) e' ammonito per fallo.21:31
Fallo di Giorgi Kvilitaia (Georgia).21:31
Kristiyan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Luka Lochoshvili.21:31
Tiro respinto. Budu Zivzivadze (Georgia) un tiro di destro da centro area. Assist di Zuriko Davitashvili.21:31
Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Budu Zivzivadze.21:31
Tentativo fallito. Giorgi Kvilitaia (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:27
Tentativo fallito. Guram Kashia (Georgia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Stefan Velkov (Bulgaria).21:21
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Georgi Rusev (Bulgaria) per infortunio.21:16
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvilitaia sostituisce Anzor Mekvabishvili.21:16
Otar Kiteishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.21:15
Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).21:15
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Gol! Bulgaria 2, Georgia 0. Filip Krastev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:09
Tiro parato. Zdravko Dimitrov (Bulgaria) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilia Gruev.21:09
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).21:05
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:03
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).20:57
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Gol! Bulgaria 1, Georgia 0. Georgi Rusev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zdravko Dimitrov con cross.20:55
Fallo di Giorgi Gocholeishvili (Georgia).20:53
Filip Krastev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:26
Bulgaria - Georgia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di Bulgaria - Georgia sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.
Dove vedere Bulgaria-Georgia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bulgaria-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
