Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

PREPARTITA

Galles - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.

Arbitro di Galles - Macedonia sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Galles-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Galles-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026