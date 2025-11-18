Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Galles-Macedonia: 7-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Galles
7
Macedonia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 18' 1-0 Harry Wilson (R)
  2. 21' 2-0 David Brooks
  3. 23' 2-1 Bojan Miovski
  4. 37' 3-1 Brennan Johnson
  5. 57' 4-1 Daniel James
  6. 75' 5-1 Harry Wilson
  7. 81' 6-1 Harry Wilson (R)
  8. 88' 7-1 Nathan Broadhead
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Galles 7, Macedonia Nord 1.

  1. 90'+1'

    Secondo tempo terminato, Galles 7, Macedonia Nord 1.22:32

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:32

  4. 88'

    Gol! Galles 7, Macedonia Nord 1. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isaak Davies da calcio d'angolo.22:30

  5. 88'

    Tiro respinto. Isaak Davies (Galles) un colpo di testa da centro area. Assist di Sorba Thomas con cross.22:30

  6. 88'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nikola Serafimov (Macedonia Nord).22:30

  7. 87'

    Nathan Broadhead (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  9. 87'

    Fallo di Nikola Serafimov (Macedonia Nord).22:28

  10. 86'

    Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:28

  11. 85'

    Fallo di mano di Ronan Kpakio (Galles).22:27

  12. 85'

    Sostituzione, Galles. Isaak Davies sostituisce Liam Cullen.22:27

  13. 82'

    Sostituzione, Galles. Ronan Kpakio sostituisce Neco Williams.22:24

  15. 82'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Nikola Serafimov sostituisce Stefan Ashkovski.22:24

  16. 82'

    Sostituzione, Galles. Chris Mepham sostituisce Joe Rodon.22:24

  17. 81'

    Gol! Galles 6, Macedonia Nord 1. Harry Wilson (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:23

  18. 80'

    Darko Velkovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:22

  19. 80'

    Rigore per Galles. Harry Wilson e'stato atterrato in area di rigore.22:22

  21. 80'

    Rigore concesso da Darko Velkovski (Macedonia Nord) per un fallo in area.22:22

  22. 77'

    Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  23. 77'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).22:19

  24. 75'

    Gol! Galles 5, Macedonia Nord 1. Harry Wilson (Galles) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:17

  25. 74'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  27. 74'

    Fallo di Darko Velkovski (Macedonia Nord).22:16

  28. 73'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Darko Velkovski (Macedonia Nord).22:15

  29. 70'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).22:11

  30. 70'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  31. 69'

    Tiro respinto. Liam Cullen (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Wilson.22:11

  33. 68'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  34. 68'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:10

  35. 64'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Jani Atanasov sostituisce Isnik Alimi.22:06

  36. 64'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Elmin Rastoder sostituisce Bojan Miovski.22:06

  37. 64'

    Sostituzione, Galles. Sorba Thomas sostituisce Daniel James.22:06

  39. 64'

    Sostituzione, Galles. Nathan Broadhead sostituisce David Brooks.22:06

  40. 64'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  41. 64'

    Fallo di Enis Bardhi (Macedonia Nord).22:06

  42. 60'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).22:02

  43. 60'

    Tiro respinto. Daniel James (Galles) un colpo di testa da centro area. Assist di Brennan Johnson con cross.22:02

  45. 59'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01

  46. 59'

    Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).22:01

  47. 58'

    Fallo di Harry Wilson (Galles).22:00

  48. 58'

    Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  49. 57'

    Gol! Galles 4, Macedonia Nord 1. Daniel James (Galles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Harry Wilson.21:59

  51. 55'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Lirim Qamili sostituisce Andrej Stojchevski.21:57

  52. 55'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Churlinov sostituisce Tihomir Kostadinov.21:57

  53. 52'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:54

  54. 52'

    Tiro parato. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.21:54

  55. 52'

    Tiro respinto. David Brooks (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daniel James.21:54

  57. 52'

    Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Isnik Alimi.21:54

  58. 49'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:51

  59. Inizia il Secondo tempo Galles 3, Macedonia Nord 1.21:47

  60. 45'

    Primo tempo terminato, Galles 3, Macedonia Nord 1.21:32

  61. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:32

  63. 45'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  64. 45'

    Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:31

  65. 44'

    Fallo di Josh Sheehan (Galles).21:30

  66. 44'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  67. 42'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).21:28

  69. 42'

    Tiro parato. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:28

  70. 41'

    Fallo di mano di David Brooks (Galles).21:28

  71. 41'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).21:27

  72. 40'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).21:26

  73. 40'

    Tiro respinto. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bojan Ilievski con cross.21:26

  75. 37'

    Gol! Galles 3, Macedonia Nord 1. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jay Dasilva.21:23

  76. 35'

    Tiro parato. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Wilson.21:21

  77. 33'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).21:19

  78. 26'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:12

  79. 26'

    Tiro respinto. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa da centro area. Assist di David Brooks con cross.21:12

  81. 26'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:12

  82. 25'

    Tiro respinto. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da centro area. Assist di Jay Dasilva.21:12

  83. 23'

    Gol! Galles 2, Macedonia Nord 1. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darko Velkovski con passaggio filtrante.21:09

  84. 21'

    Gol! Galles 2, Macedonia Nord 0. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Brennan Johnson con cross.21:07

  85. 19'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  87. 19'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:06

  88. 18'

    Gol! Galles 1, Macedonia Nord 0. Harry Wilson (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04

  89. 17'

    Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) e' ammonito.21:04

  90. 16'

    Rigore per Galles. David Brooks e'stato atterrato in area di rigore.21:03

  91. 16'

    Rigore concesso da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) per un fallo in area.21:03

  93. 12'

    Tentativo fallito. Liam Cullen (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Wilson con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58

  94. 11'

    Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.20:57

  95. 11'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:57

  96. 11'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).20:57

  97. 8'

    Tentativo fallito. Isnik Alimi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Eljif Elmas.20:54

  99. 6'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).20:52

  100. 6'

    Stefan Ashkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  101. 5'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  102. 5'

    Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).20:52

  103. 3'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).20:50

  105. 2'

    Tentativo fallito. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area di poco alto.20:48

  106. Inizia il Primo tempo.20:47

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Galles - Macedonia

Galles
Macedonia
TITOLARI GALLES
  • (1) KARL DARLOW (P)
  • (5) JAY DASILVA (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (6) JOE RODON (D)
  • (4) DYLAN LAWLOR (D)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (20) DANIEL JAMES (C)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (10) LIAM CULLEN (C)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
  • (8) HARRY WILSON (A)
PANCHINA GALLES
  • (14) RONAN KPAKIO (D)
  • (13) ISAAK DAVIES (A)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (16) JOEL COLWILL (C)
  • (23) NATHAN BROADHEAD (A)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (12) TOM KING (P)
  • (21) ADAM DAVIES (P)
  • (15) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (17) RUBIN COLWILL (C)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (14) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (6) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (2) BOJAN ILIEVSKI (D)
  • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
  • (3) STEFAN ASHKOVSKI (D)
  • (16) ISNIK ALIMI (C)
  • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (10) ENIS BARDHI (C)
  • (7) ELJIF ELMAS (A)
  • (20) BOJAN MIOVSKI (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (17) LIRIM QAMILI (A)
  • (12) IGOR ALEKSOVSKI (P)
  • (8) DAVID BABUNSKI (C)
  • (4) NIKOLA SERAFIMOV (D)
  • (9) ALEKSANDAR TRAJKOVSKI (A)
  • (15) ELMIN RASTODER (A)
  • (13) STEFAN DESPOTOVSKI (D)
  • (1) DEJAN ILIEV (P)
  • (11) DARKO CHURLINOV (A)
  • (21) JANI ATANASOV (C)
  • (22) RESHAT RAMADANI (C)
  • (19) MILAN RISTOVSKI (A)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Blagoja Milevski
PREPARTITA

Galles - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Arbitro di Galles - Macedonia sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Galles-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Galles-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Galles - Macedonia Live

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio