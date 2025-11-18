Incontro terminato, Galles 7, Macedonia Nord 1.
Secondo tempo terminato, Galles 7, Macedonia Nord 1.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:32
Gol! Galles 7, Macedonia Nord 1. Nathan Broadhead (Galles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isaak Davies da calcio d'angolo.22:30
Tiro respinto. Isaak Davies (Galles) un colpo di testa da centro area. Assist di Sorba Thomas con cross.22:30
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nikola Serafimov (Macedonia Nord).22:30
Nathan Broadhead (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Nikola Serafimov (Macedonia Nord).22:28
Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:28
Fallo di mano di Ronan Kpakio (Galles).22:27
Sostituzione, Galles. Isaak Davies sostituisce Liam Cullen.22:27
Sostituzione, Galles. Ronan Kpakio sostituisce Neco Williams.22:24
Sostituzione, Macedonia Nord. Nikola Serafimov sostituisce Stefan Ashkovski.22:24
Sostituzione, Galles. Chris Mepham sostituisce Joe Rodon.22:24
Gol! Galles 6, Macedonia Nord 1. Harry Wilson (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:23
Darko Velkovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:22
Rigore per Galles. Harry Wilson e'stato atterrato in area di rigore.22:22
Rigore concesso da Darko Velkovski (Macedonia Nord) per un fallo in area.22:22
Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).22:19
Gol! Galles 5, Macedonia Nord 1. Harry Wilson (Galles) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:17
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Darko Velkovski (Macedonia Nord).22:16
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Darko Velkovski (Macedonia Nord).22:15
Fallo di Liam Cullen (Galles).22:11
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro respinto. Liam Cullen (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Wilson.22:11
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:10
Sostituzione, Macedonia Nord. Jani Atanasov sostituisce Isnik Alimi.22:06
Sostituzione, Macedonia Nord. Elmin Rastoder sostituisce Bojan Miovski.22:06
Sostituzione, Galles. Sorba Thomas sostituisce Daniel James.22:06
Sostituzione, Galles. Nathan Broadhead sostituisce David Brooks.22:06
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Enis Bardhi (Macedonia Nord).22:06
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).22:02
Tiro respinto. Daniel James (Galles) un colpo di testa da centro area. Assist di Brennan Johnson con cross.22:02
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01
Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).22:01
Fallo di Harry Wilson (Galles).22:00
Bojan Ilievski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Gol! Galles 4, Macedonia Nord 1. Daniel James (Galles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Harry Wilson.21:59
Sostituzione, Macedonia Nord. Lirim Qamili sostituisce Andrej Stojchevski.21:57
Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Churlinov sostituisce Tihomir Kostadinov.21:57
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:54
Tiro parato. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.21:54
Tiro respinto. David Brooks (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daniel James.21:54
Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Isnik Alimi.21:54
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:51
Inizia il Secondo tempo Galles 3, Macedonia Nord 1.21:47
Primo tempo terminato, Galles 3, Macedonia Nord 1.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:32
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:31
Fallo di Josh Sheehan (Galles).21:30
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).21:28
Tiro parato. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:28
Fallo di mano di David Brooks (Galles).21:28
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).21:27
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).21:26
Tiro respinto. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bojan Ilievski con cross.21:26
Gol! Galles 3, Macedonia Nord 1. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jay Dasilva.21:23
Tiro parato. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Harry Wilson.21:21
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).21:19
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:12
Tiro respinto. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa da centro area. Assist di David Brooks con cross.21:12
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:12
Tiro respinto. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da centro area. Assist di Jay Dasilva.21:12
Gol! Galles 2, Macedonia Nord 1. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darko Velkovski con passaggio filtrante.21:09
Gol! Galles 2, Macedonia Nord 0. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Brennan Johnson con cross.21:07
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:06
Gol! Galles 1, Macedonia Nord 0. Harry Wilson (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04
Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) e' ammonito.21:04
Rigore per Galles. David Brooks e'stato atterrato in area di rigore.21:03
Rigore concesso da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) per un fallo in area.21:03
Tentativo fallito. Liam Cullen (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Wilson con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58
Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.20:57
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:57
Fallo di Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).20:57
Tentativo fallito. Isnik Alimi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Eljif Elmas.20:54
Fallo di Liam Cullen (Galles).20:52
Stefan Ashkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).20:52
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).20:50
Tentativo fallito. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area di poco alto.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Galles - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Arbitro di Galles - Macedonia sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Dove vedere Galles-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Galles-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
