Kosovo-Svizzera: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Kosovo
1
Svizzera
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 47' 0-1 Rubén Vargas
  2. 74' 1-1 Florent Muslija
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Kosovo 1, Svizzera 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Kosovo 1, Svizzera 1.22:41

  3. 90'+4'

    Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:40

  4. 90'+4'

    Michel Aebischer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  5. 90'+4'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:40

  6. 90'+3'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:38

  7. 90'+3'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  9. 90'+1'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  10. 90'+1'

    Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).22:37

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36

  12. 89'

    Sostituzione, Svizzera. Christian Fassnacht sostituisce Djibril Sow.22:35

  13. 89'

    Tentativo fallito. Andi Zeqiri (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Johan Manzambi.22:34

  15. 87'

    Sostituzione, Kosovo. Valon Berisha sostituisce Florent Muslija.22:32

  16. 87'

    Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Vedat Muriqi.22:32

  17. 85'

    Tiro respinto. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dion Gallapeni.22:31

  18. 85'

    Andi Zeqiri (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  19. 85'

    Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).22:30

  21. 84'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:29

  22. 84'

    Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  23. 77'

    Fuorigioco. Vedat Muriqi(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Baton Zabërgja e' colto in fuorigioco.22:23

  24. 77'

    Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Baton Zabërgja.22:23

  25. 76'

    Tiro parato. Baton Zabërgja (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lumbardh Dellova con passaggio filtrante.22:22

  27. 76'

    Sostituzione, Svizzera. Simon Sohm sostituisce Granit Xhaka.22:21

  28. 75'

    Sostituzione, Svizzera. Isaac Schmidt sostituisce Silvan Widmer.22:21

  29. 74'

    Gol! Kosovo 1, Svizzera 1. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:19

  30. 74'

    Tiro respinto. Ilir Krasniqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area. Assist di Florent Muslija con cross.22:19

  31. 73'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Michel Aebischer (Svizzera).22:19

  33. 72'

    Sostituzione, Kosovo. Ilir Krasniqi sostituisce Amir Rrahmani.22:17

  34. 70'

    Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  35. 70'

    Fallo di Florent Muslija (Kosovo).22:15

  36. 69'

    Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Rubén Vargas.22:15

  37. 69'

    Sostituzione, Svizzera. Andi Zeqiri sostituisce Breel Embolo.22:15

  39. 67'

    Tiro parato. Lumbardh Dellova (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vedat Muriqi.22:12

  40. 63'

    Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Fisnik Asllani.22:08

  41. 62'

    Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Veldin Hodza.22:08

  42. 61'

    Gara riprende.22:07

  43. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:06

  45. 57'

    Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).22:03

  46. 57'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  47. 57'

    Tiro respinto. Djibril Sow (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area.22:03

  48. 56'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Veldin Hodza (Kosovo).22:02

  49. 55'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer.22:01

  51. 54'

    Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mërgim Vojvoda.22:00

  52. 52'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  53. 52'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:58

  54. 50'

    Tentativo fallito. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:56

  55. 50'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Svizzera).21:55

  57. 47'

    Gol! Kosovo 0, Svizzera 1. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Djibril Sow con passaggio filtrante.21:52

  58. Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Svizzera 0.21:51

  59. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Kosovo 0, Svizzera 0.21:33

  60. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

  61. 45'

    Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mërgim Vojvoda.21:32

  63. 43'

    Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).21:30

  64. 43'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  65. 38'

    Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dion Gallapeni con cross.21:25

  66. 37'

    Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vedat Muriqi.21:24

  67. 28'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15

  69. 28'

    Fallo di Florent Muslija (Kosovo).21:15

  70. 24'

    Fallo di Johan Manzambi (Svizzera).21:11

  71. 24'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  72. 23'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).21:09

  73. 22'

    Fallo di Breel Embolo (Svizzera).21:09

  75. 22'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  76. 20'

    Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).21:06

  77. 20'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  78. 19'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Silvan Widmer con cross.21:06

  79. 18'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  81. 18'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:05

  82. 17'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  83. 17'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:03

  84. 15'

    Fuorigioco. Rubén Vargas(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Djibril Sow e' colto in fuorigioco.21:02

  85. 10'

    Amir Rrahmani (Kosovo) e' ammonito per fallo.20:56

  87. 9'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  88. 9'

    Fallo di Amir Rrahmani (Kosovo).20:56

  89. 8'

    Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).20:55

  90. 8'

    Mërgim Vojvoda (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  91. 6'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).20:53

  93. 6'

    Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  94. 6'

    Tiro parato. Michel Aebischer (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Breel Embolo con passaggio filtrante.20:52

  95. Inizia il Primo tempo.20:47

  96. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28

Formazioni Kosovo - Svizzera

Kosovo
Svizzera
TITOLARI KOSOVO
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (3) FIDAN ALITI (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (D)
  • (19) DION GALLAPENI (D)
  • (13) AMIR RRAHMANI (D)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (8) FLORENT MUSLIJA (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (2) KRESHNIK HAJRIZI (D)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (21) LINDON EMËRLLAHU (C)
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (7) MILOT RASHICA (C)
  • (14) VALON BERISHA (C)
  • (23) BATON ZABËRGJA (A)
  • (22) MUHARREM JASHARI (C)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (3) SILVAN WIDMER (D)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (10) GRANIT XHAKA (C)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (17) RUBÉN VARGAS (A)
  • (7) BREEL EMBOLO (A)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)
  • (2) MIRO MUHEIM (D)
  • (14) ANDI ZEQIRI (A)
  • (6) BECIR OMERAGIC (D)
  • (11) DAN NDOYE (A)
  • (19) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (18) AURÈLE AMENDA (D)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (8) SIMON SOHM (C)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (23) ISAAC SCHMIDT (D)
  • (12) YVON MVOGO (P)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
PREPARTITA

Kosovo - Svizzera è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Kosovo - Svizzera sarà Davide Massa.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati132
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni19
Espulsioni0
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.9

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0

Dove vedere Kosovo-Svizzera di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kosovo-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Kosovo - Svizzera Live

