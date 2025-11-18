Incontro terminato, Kosovo 1, Svizzera 1.
Incontro terminato, Kosovo 1, Svizzera 1.
Secondo tempo terminato, Kosovo 1, Svizzera 1.22:41
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:40
Michel Aebischer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:40
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:38
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36
Sostituzione, Svizzera. Christian Fassnacht sostituisce Djibril Sow.22:35
Tentativo fallito. Andi Zeqiri (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Johan Manzambi.22:34
Sostituzione, Kosovo. Valon Berisha sostituisce Florent Muslija.22:32
Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Vedat Muriqi.22:32
Tiro respinto. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dion Gallapeni.22:31
Andi Zeqiri (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).22:30
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:29
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fuorigioco. Vedat Muriqi(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Baton Zabërgja e' colto in fuorigioco.22:23
Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Baton Zabërgja.22:23
Tiro parato. Baton Zabërgja (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lumbardh Dellova con passaggio filtrante.22:22
Sostituzione, Svizzera. Simon Sohm sostituisce Granit Xhaka.22:21
Sostituzione, Svizzera. Isaac Schmidt sostituisce Silvan Widmer.22:21
Gol! Kosovo 1, Svizzera 1. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:19
Tiro respinto. Ilir Krasniqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area. Assist di Florent Muslija con cross.22:19
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Michel Aebischer (Svizzera).22:19
Sostituzione, Kosovo. Ilir Krasniqi sostituisce Amir Rrahmani.22:17
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Florent Muslija (Kosovo).22:15
Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Rubén Vargas.22:15
Sostituzione, Svizzera. Andi Zeqiri sostituisce Breel Embolo.22:15
Tiro parato. Lumbardh Dellova (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vedat Muriqi.22:12
Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Fisnik Asllani.22:08
Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Veldin Hodza.22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:06
Fallo di Granit Xhaka (Svizzera).22:03
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Tiro respinto. Djibril Sow (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area.22:03
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Veldin Hodza (Kosovo).22:02
Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer.22:01
Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mërgim Vojvoda.22:00
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:58
Tentativo fallito. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:56
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Svizzera).21:55
Gol! Kosovo 0, Svizzera 1. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Djibril Sow con passaggio filtrante.21:52
Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Svizzera 0.21:51
Primo tempo terminato, Kosovo 0, Svizzera 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mërgim Vojvoda.21:32
Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).21:30
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dion Gallapeni con cross.21:25
Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vedat Muriqi.21:24
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Fallo di Florent Muslija (Kosovo).21:15
Fallo di Johan Manzambi (Svizzera).21:11
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).21:09
Fallo di Breel Embolo (Svizzera).21:09
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).21:06
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Silvan Widmer con cross.21:06
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:05
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:03
Fuorigioco. Rubén Vargas(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Djibril Sow e' colto in fuorigioco.21:02
Amir Rrahmani (Kosovo) e' ammonito per fallo.20:56
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Amir Rrahmani (Kosovo).20:56
Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).20:55
Mërgim Vojvoda (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).20:53
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Tiro parato. Michel Aebischer (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Breel Embolo con passaggio filtrante.20:52
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28
Kosovo - Svizzera è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Kosovo - Svizzera sarà Davide Massa.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|132
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|19
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.7
|Falli per cartellino
|6.9
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie A
|Genoa-Lecce 0-0
|14-09-2025
|Serie A
|Pisa-Udinese 0-1
|27-09-2025
|Serie B
|Cesena-Palermo 1-1
|18-10-2025
|Serie A
|Roma-Inter 0-1
|30-10-2025
|Serie A
|Pisa-Lazio 0-0
Dove vedere Kosovo-Svizzera di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kosovo-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
