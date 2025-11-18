Virgilio Sport
Romania-San Marino: 7-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Romania
7
San Marino
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 2' 0-1 Nicolas Giacopetti
  2. 13' 1-1 Dante Rossi (A)
  3. 29' 2-1 Stefan Baiaram
  4. 42' 3-1 Dennis Man
  5. 57' 4-1 Giacomo Valentini (A)
  6. 76' 5-1 Ianis Hagi
  7. 82' 6-1 Andrei Ratiu
  8. 86' 7-1 Louis Munteanu (R)
0'
45'
90'
90'
91'

Incontro terminato, Romania 7, San Marino 1.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Romania 7, San Marino 1.22:37

  3. 90'+2'

    Tiro respinto. Stefan Baiaram (Romania) un tiro di destro da centro area. Assist di Darius Olaru.22:37

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcello Mularoni.22:36

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:36

  6. 90'

    Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:35

  7. 89'

    Alessandro Golinucci (San Marino) e' ammonito.22:34

  9. 89'

    Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  10. 89'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).22:34

  11. 88'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  12. 88'

    Fallo di Matteo Vitaioli (San Marino).22:33

  13. 87'

    Sostituzione, San Marino. Gabriel Capicchioni sostituisce Samuel Pancotti.22:32

  15. 86'

    Gol! Romania 7, San Marino 1. Louis Munteanu (Romania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Louis Munteanu22:31

  16. 84'

    Alberto Riccardi (San Marino) e' ammonito per fallo.22:29

  17. 84'

    Rigore per Romania. Claudiu Petrila e'stato atterrato in area di rigore.22:29

  18. 84'

    Rigore concesso da Alberto Riccardi (San Marino) per un fallo in area.22:29

  19. 82'

    Gol! Romania 6, San Marino 1. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27

  21. 82'

    Tiro parato. Nicusor Bancu (Romania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lisav Eissat.22:27

  22. 81'

    Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  23. 81'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).22:26

  24. 78'

    Tentativo fallito. Louis Munteanu (Romania) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Stefan Baiaram.22:24

  25. 77'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  27. 77'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).22:22

  28. 76'

    Gol! Romania 5, San Marino 1. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stefan Baiaram.22:21

  29. 75'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  30. 75'

    Fallo di Alberto Riccardi (San Marino).22:20

  31. 75'

    Sostituzione, San Marino. Matteo Vitaioli sostituisce Nicolas Giacopetti.22:20

  33. 75'

    Sostituzione, Romania. Claudiu Petrila sostituisce Dennis Man.22:20

  34. 72'

    Tiro parato. Louis Munteanu (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dennis Man.22:17

  35. 71'

    Tentativo fallito. Alberto Riccardi (San Marino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Pancotti.22:16

  36. 68'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stefan Baiaram.22:13

  37. 66'

    Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  39. 66'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).22:11

  40. 63'

    Sostituzione, San Marino. Alessandro Tosi sostituisce Filippo Fabbri.22:09

  41. 63'

    Sostituzione, Romania. Ianis Hagi sostituisce Florin Tanase.22:08

  42. 63'

    Sostituzione, Romania. Louis Munteanu sostituisce Daniel Bîrligea.22:08

  43. 62'

    Fuorigioco. Florin Tanase(Romania) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.22:07

  45. 62'

    Tentativo fallito. Florin Tanase (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Darius Olaru in seguito a un contropiede.22:07

  46. 61'

    Fallo di Dennis Man (Romania).22:06

  47. 61'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  48. 59'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:04

  49. 58'

    Florin Tanase (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03

  51. 58'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).22:03

  52. 57'

    Autorete di Giacomo Valentini, San Marino. Romania 4, San Marino 1..22:02

  53. 55'

    Tiro parato. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru.22:01

  54. 55'

    Fallo di Nicusor Bancu (Romania).22:00

  55. 55'

    Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:00

  57. 51'

    Fallo di Andrei Ratiu (Romania).21:56

  58. 51'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  59. 50'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Bîrligea.21:56

  60. 50'

    Tentativo fallito. Florin Tanase (Romania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Bîrligea in seguito a un contropiede.21:55

  61. 49'

    Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrei Ratiu.21:54

  63. 48'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).21:54

  64. 48'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Razvan Marin.21:53

  65. 48'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Marcello Mularoni (San Marino).21:53

  66. 45'

    Sostituzione, Romania. Darius Olaru sostituisce Vlad Dragomir.21:50

  67. 45'

    Sostituzione, Romania. Razvan Marin sostituisce Vladimir Screciu.21:50

  69. Inizia il Secondo tempo Romania 3, San Marino 1.21:51

  70. 45'

    Sostituzione, San Marino. Giacomo Benvenuti sostituisce Dante Rossi.21:50

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Romania 3, San Marino 1.21:35

  72. 45'+3'

    Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  73. 45'+3'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:34

  75. 45'+3'

    Tentativo fallito. Vladimir Screciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:34

  76. 45'+2'

    Gara riprende.21:33

  77. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  78. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Edoardo Colombo (San Marino) per infortunio.21:32

  79. 45'

    Fallo di Virgil Ghita (Romania).21:31

  81. 45'

    Edoardo Colombo (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  82. 44'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Giacomo Valentini (San Marino).21:30

  83. 43'

    Florin Tanase (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  84. 43'

    Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).21:29

  85. 42'

    Gol! Romania 3, San Marino 1. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicusor Bancu con passaggio filtrante.

    Guarda la scheda del giocatore Dennis Man21:28

  87. 41'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.21:27

  88. 41'

    Virgil Ghita (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  89. 41'

    Fallo di Nicolas Giacopetti (San Marino).21:27

  90. 41'

    Samuel Pancotti (San Marino) e' ammonito per fallo.21:27

  91. 41'

    Nicusor Bancu (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  93. 41'

    Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).21:27

  94. 38'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).21:24

  95. 38'

    Tiro parato. Vlad Dragomir (Romania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:24

  96. 36'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).21:22

  97. 36'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  99. 34'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).21:20

  100. 34'

    Alessandro Golinucci (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  101. 33'

    Gara riprende.21:19

  102. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Stefan Baiaram (Romania) per infortunio.21:18

  103. 32'

    Fuorigioco. Dennis Man(Romania) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.21:18

  105. 31'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:17

  106. 31'

    Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  107. 30'

    Tiro respinto. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:16

  108. 29'

    Gol! Romania 2, San Marino 1. Stefan Baiaram (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florin Tanase in seguito a un contropiede.21:15

  109. 25'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.21:11

  111. 19'

    Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  112. 19'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:05

  113. 19'

    Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  114. 19'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:05

  115. 13'

    Autorete di Dante Rossi, San Marino. Romania 1, San Marino 1..20:59

  117. 12'

    Vladimir Screciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  118. 12'

    Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).20:58

  119. 9'

    Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:55

  120. 9'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).20:55

  121. 8'

    Vladimir Screciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54

  123. 8'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).20:54

  124. 7'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53

  125. 7'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).20:53

  126. 6'

    Tentativo fallito. Virgil Ghita (Romania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Florin Tanase con cross.20:52

  127. 5'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).20:51

  129. 5'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:51

  130. 5'

    Tiro parato. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dennis Man.20:51

  131. 5'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Dante Rossi (San Marino).20:51

  132. 2'

    Gol! Romania 0, San Marino 1. Nicolas Giacopetti (San Marino) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:48

  133. Inizia il Primo tempo.20:46

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20

Formazioni Romania - San Marino

Romania
San Marino
TITOLARI ROMANIA
  • (12) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (15) LISAV EISSAT (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (19) FLORIN TANASE (C)
  • (22) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (7) STEFAN BAIARAM (A)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
  • (20) DENNIS MAN (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (10) IANIS HAGI (C)
  • (17) DAVID MICULESCU (A)
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (16) MARIAN AIOANI (P)
  • (8) ALEXANDRU CHIPCIU (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (23) DEIAN SORESCU (A)
  • (13) LOUIS MUNTEANU (A)
  • (4) ADRIAN RUS (D)
  • (14) DARIUS OLARU (C)
  • (21) CLAUDIU PETRILA (C)
  • (3) BOGDAN RACOVITAN (D)
ALLENATORE ROMANIA
  • Mircea Lucescu
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (14) GIACOMO VALENTINI (D)
  • (11) ALBERTO RICCARDI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (23) VALLI CASADEI (C)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (18) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (8) SAMUEL PANCOTTI (C)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (19) NICOLAS GIACOPETTI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (3) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
  • (10) FILIPPO BERARDI (A)
  • (16) MIRCO DE ANGELIS (P)
  • (7) MATTEO VITAIOLI (A)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (13) MATTEO ZAVOLI (P)
  • (20) NICKO SENSOLI (A)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
PREPARTITA

Romania - San Marino è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Ilie Oana di Ploiesti.
Arbitro di Romania - San Marino sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Dove vedere Romania-San Marino di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Romania-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Romania - San Marino Live

Virgilio Sport
