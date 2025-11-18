Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20

PREPARTITA

Romania - San Marino è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Ilie Oana di Ploiesti.

Arbitro di Romania - San Marino sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Dove vedere Romania-San Marino di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Romania-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026