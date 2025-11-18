Incontro terminato, Romania 7, San Marino 1.
Incontro terminato, Romania 7, San Marino 1.
Secondo tempo terminato, Romania 7, San Marino 1.22:37
Tiro respinto. Stefan Baiaram (Romania) un tiro di destro da centro area. Assist di Darius Olaru.22:37
Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcello Mularoni.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.22:36
Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:35
Alessandro Golinucci (San Marino) e' ammonito.22:34
Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).22:34
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Matteo Vitaioli (San Marino).22:33
Sostituzione, San Marino. Gabriel Capicchioni sostituisce Samuel Pancotti.22:32
Gol! Romania 7, San Marino 1. Louis Munteanu (Romania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.
Alberto Riccardi (San Marino) e' ammonito per fallo.22:29
Rigore per Romania. Claudiu Petrila e'stato atterrato in area di rigore.22:29
Rigore concesso da Alberto Riccardi (San Marino) per un fallo in area.22:29
Gol! Romania 6, San Marino 1. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27
Tiro parato. Nicusor Bancu (Romania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lisav Eissat.22:27
Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).22:26
Tentativo fallito. Louis Munteanu (Romania) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Stefan Baiaram.22:24
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).22:22
Gol! Romania 5, San Marino 1. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stefan Baiaram.22:21
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Alberto Riccardi (San Marino).22:20
Sostituzione, San Marino. Matteo Vitaioli sostituisce Nicolas Giacopetti.22:20
Sostituzione, Romania. Claudiu Petrila sostituisce Dennis Man.22:20
Tiro parato. Louis Munteanu (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dennis Man.22:17
Tentativo fallito. Alberto Riccardi (San Marino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Pancotti.22:16
Tentativo fallito. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stefan Baiaram.22:13
Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).22:11
Sostituzione, San Marino. Alessandro Tosi sostituisce Filippo Fabbri.22:09
Sostituzione, Romania. Ianis Hagi sostituisce Florin Tanase.22:08
Sostituzione, Romania. Louis Munteanu sostituisce Daniel Bîrligea.22:08
Fuorigioco. Florin Tanase(Romania) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.22:07
Tentativo fallito. Florin Tanase (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Darius Olaru in seguito a un contropiede.22:07
Fallo di Dennis Man (Romania).22:06
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Tentativo fallito. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:04
Florin Tanase (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).22:03
Autorete di Giacomo Valentini, San Marino. Romania 4, San Marino 1..22:02
Tiro parato. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru.22:01
Fallo di Nicusor Bancu (Romania).22:00
Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:00
Fallo di Andrei Ratiu (Romania).21:56
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Bîrligea.21:56
Tentativo fallito. Florin Tanase (Romania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Bîrligea in seguito a un contropiede.21:55
Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrei Ratiu.21:54
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).21:54
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Razvan Marin.21:53
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Marcello Mularoni (San Marino).21:53
Sostituzione, Romania. Darius Olaru sostituisce Vlad Dragomir.21:50
Sostituzione, Romania. Razvan Marin sostituisce Vladimir Screciu.21:50
Inizia il Secondo tempo Romania 3, San Marino 1.21:51
Sostituzione, San Marino. Giacomo Benvenuti sostituisce Dante Rossi.21:50
Primo tempo terminato, Romania 3, San Marino 1.21:35
Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:34
Tentativo fallito. Vladimir Screciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:34
Gara riprende.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Edoardo Colombo (San Marino) per infortunio.21:32
Fallo di Virgil Ghita (Romania).21:31
Edoardo Colombo (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Giacomo Valentini (San Marino).21:30
Florin Tanase (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).21:29
Gol! Romania 3, San Marino 1. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicusor Bancu con passaggio filtrante.
Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.21:27
Virgil Ghita (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Nicolas Giacopetti (San Marino).21:27
Samuel Pancotti (San Marino) e' ammonito per fallo.21:27
Nicusor Bancu (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).21:27
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).21:24
Tiro parato. Vlad Dragomir (Romania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nicusor Bancu con cross.21:24
Fallo di Florin Tanase (Romania).21:22
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Florin Tanase (Romania).21:20
Alessandro Golinucci (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Stefan Baiaram (Romania) per infortunio.21:18
Fuorigioco. Dennis Man(Romania) prova il lancio lungo, ma Stefan Baiaram e' colto in fuorigioco.21:18
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:17
Alberto Riccardi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro respinto. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:16
Gol! Romania 2, San Marino 1. Stefan Baiaram (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florin Tanase in seguito a un contropiede.21:15
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.21:11
Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:05
Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:05
Autorete di Dante Rossi, San Marino. Romania 1, San Marino 1..20:59
Vladimir Screciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).20:58
Stefan Baiaram (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:55
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).20:55
Vladimir Screciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).20:54
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).20:53
Tentativo fallito. Virgil Ghita (Romania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Florin Tanase con cross.20:52
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).20:51
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:51
Tiro parato. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dennis Man.20:51
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Dante Rossi (San Marino).20:51
Gol! Romania 0, San Marino 1. Nicolas Giacopetti (San Marino) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20
Romania - San Marino è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Ilie Oana di Ploiesti.
Arbitro di Romania - San Marino sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Dove vedere Romania-San Marino di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Romania-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
