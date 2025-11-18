Incontro terminato, Scozia 4, Danimarca 2.
Incontro terminato, Scozia 4, Danimarca 2.
Secondo tempo terminato, Scozia 4, Danimarca 2.22:47
Gol! Scozia 4, Danimarca 2. Kenny McLean (Scozia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.22:46
Kieran Tierney (Scozia) e' ammonito.22:42
Gol! Scozia 3, Danimarca 2. Kieran Tierney (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:41
Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri.22:40
Fallo di Jannik Vestergaard (Danimarca).22:40
Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:38
Sostituzione, Danimarca. Mika Biereth sostituisce Gustav Isaksen.22:38
Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross.22:34
Tiro respinto. Lewis Ferguson (Scozia) un tiro di destro da centro area.22:33
Tentativo fallito. Ché Adams (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kenny McLean con cross da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Jannik Vestergaard (Danimarca).22:32
Sostituzione, Danimarca. Christian Nørgaard sostituisce Rasmus Højlund.22:31
Gol! Scozia 2, Danimarca 2. Patrick Dorgu (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Christensen.
Gol! Scozia 2, Danimarca 1. Lawrence Shankland (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Ferguson con cross da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Gustav Isaksen (Danimarca).22:25
Tiro parato. Lawrence Shankland (Scozia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:25
Tiro respinto. Lewis Ferguson (Scozia) un tiro di destro da centro area.22:25
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:23
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andreas Christensen.22:22
Sostituzione, Scozia. Kieran Tierney sostituisce Aaron Hickey.22:20
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Fallo di Andy Robertson (Scozia).22:19
Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.22:19
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gustav Isaksen.22:19
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca).22:16
Lawrence Shankland (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lawrence Shankland (Scozia).22:14
Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area.22:14
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di John McGinn (Scozia).22:13
Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Ché Adams (Scozia).22:13
Sostituzione, Danimarca. Jannik Vestergaard sostituisce Mikkel Damsgaard.22:12
Sostituzione, Scozia. Ché Adams sostituisce Lyndon Dykes.22:11
Sostituzione, Scozia. Lawrence Shankland sostituisce Ryan Christie.22:11
Fallo di mano di Gustav Isaksen (Danimarca).22:11
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).22:10
Secondo cartellino giallo per Rasmus Kristensen (Danimarca) per fallo.22:08
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:08
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Gol! Scozia 1, Danimarca 1. Rasmus Højlund (Danimarca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.
Decisione VAR: rigore Danimarca.22:03
Rigore per Danimarca. Gustav Isaksen e'stato atterrato in area di rigore.22:00
Rigore concesso da Andy Robertson (Scozia) per un fallo in area.22:00
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lewis Ferguson (Scozia).22:00
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro dalla lunga distanza tira alto. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.21:57
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:56
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Craig Gordon (Scozia).21:55
Tiro parato. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:55
Inizia il Secondo tempo Scozia 1, Danimarca 0.21:53
Primo tempo terminato, Scozia 1, Danimarca 0.21:36
Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).21:35
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Kenny McLean (Scozia).21:35
Tiro respinto. Andreas Christensen (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustav Isaksen.21:35
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:32
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Scott McKenna (Scozia).21:32
Rasmus Kristensen (Danimarca) e' ammonito per fallo.21:31
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).21:31
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:30
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Kristensen con cross.21:29
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Ryan Christie (Scozia).21:27
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).21:26
Grant Hanley (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Morten Hjulmand da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).21:24
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Patrick Dorgu.21:24
Fuorigioco. Andy Robertson(Scozia) prova il lancio lungo, ma Lyndon Dykes e' colto in fuorigioco.21:22
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Patrick Dorgu.21:21
Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).21:19
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Ryan Christie (Scozia).21:18
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).21:18
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Scott McKenna (Scozia).21:16
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Patrick Dorgu con cross.21:16
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen con cross da calcio d'angolo.21:14
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:14
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).21:13
Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).21:12
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).21:09
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Gara riprende.21:08
Sostituzione, Scozia. Kenny McLean sostituisce Ben Gannon-Doak per infortunio.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Aaron Hickey (Scozia) per infortunio.21:04
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:03
Tiro respinto. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikkel Damsgaard.21:03
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area. Assist di Gustav Isaksen con cross.21:02
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gustav Isaksen.21:00
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Scott McTominay (Scozia).20:59
Joachim Andersen (Danimarca) e' ammonito per fallo.20:56
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).20:56
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Fallo di mano di Scott McTominay (Scozia).20:56
Fuorigioco. Joachim Andersen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.20:54
Gol! Scozia 1, Danimarca 0. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).20:47
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Scozia - Danimarca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Hampden Park di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Danimarca sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Dove vedere Scozia-Danimarca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Scozia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
