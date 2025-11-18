Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

PREPARTITA

Scozia - Danimarca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Hampden Park di Glasgow.

Arbitro di Scozia - Danimarca sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vedere Scozia-Danimarca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Scozia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026