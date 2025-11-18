Incontro terminato, Spagna 2, Turchia 2.
Incontro terminato, Spagna 2, Turchia 2.
Secondo tempo terminato, Spagna 2, Turchia 2.22:43
Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Fermín López e' colto in fuorigioco.22:42
Tentativo fallito. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pablo Fornals.22:42
Altay Bayindir (Turchia) e' ammonito.22:40
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (Spagna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Álex Baena.22:39
Tiro parato. Aymeric Laporte (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álex Baena con cross.22:38
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Altay Bayindir (Turchia).22:38
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aleix García.22:38
Gara riprende.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Zeki Çelik (Turchia) per infortunio.22:36
Mustafa Eskihellaç (Turchia) e' ammonito per fallo.22:35
Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Fallo di Mustafa Eskihellaç (Turchia).22:35
Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Álex Baena con cross.22:33
Yusuf Sari(Turchia) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:32
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Yusuf Sari (Turchia) per infortunio.22:31
Fuorigioco. Ferran Torres(Spagna) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.22:30
Tiro respinto. Baris Yilmaz (Turchia) un colpo di testa da centro area.22:30
Sostituzione, Spagna. Pablo Fornals sostituisce Fabián Ruiz.22:29
Sostituzione, Turchia. Yusuf Akçiçek sostituisce Merih Demiral.22:29
Tentativo fallito. Atakan Karazor (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra.22:29
Tiro respinto. Baris Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Orkun Kökçü con cross.22:28
Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:27
Merih Demiral (Turchia) e' ammonito.22:25
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Çaglar Söyüncü (Turchia).22:25
Sostituzione, Turchia. Atakan Karazor sostituisce Salih Özcan.22:24
Sostituzione, Turchia. Mustafa Eskihellaç sostituisce Ferdi Kadioglu.22:23
Fallo di Fabián Ruiz (Spagna).22:23
Zeki Çelik (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Salih Özcan (Turchia) e' ammonito per fallo.22:22
Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Salih Özcan (Turchia).22:22
Tiro respinto. Salih Özcan (Turchia) un tiro di destro da fuori area.22:21
Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Dani Olmo.22:20
Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Baris Yilmaz (Turchia).22:19
Tiro parato. Mert Müldür (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Çelik.22:17
Sostituzione, Turchia. Yusuf Sari sostituisce Irfan Kahveci.22:15
Sostituzione, Turchia. Mert Müldür sostituisce Deniz Gül.22:15
Álex Baena (Spagna) e' ammonito per fallo.22:14
Fallo di Álex Baena (Spagna).22:14
Salih Özcan (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).22:12
Tiro parato. Baris Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Irfan Kahveci.22:12
Samu Aghehowa (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Merih Demiral (Turchia).22:11
Sostituzione, Spagna. Samu Aghehowa sostituisce Mikel Oyarzabal.22:08
Sostituzione, Spagna. Álex Baena sostituisce Yéremy Pino.22:08
Gol! Spagna 2, Turchia 2. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:07
Tiro respinto. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:07
Gol! Spagna 1, Turchia 2. Salih Özcan (Turchia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü.22:00
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).21:59
Tiro parato. Baris Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.21:59
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).21:58
Baris Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:58
Tiro parato. Irfan Kahveci (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orkun Kökçü.21:56
Tiro respinto. Zeki Çelik (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Orkun Kökçü.21:55
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Yéremy Pino.21:53
Sostituzione, Spagna. Ferran Torres sostituisce Mikel Merino.21:51
Inizia il Secondo tempo Spagna 1, Turchia 1.21:51
Primo tempo terminato, Spagna 1, Turchia 1.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34
Tiro parato. Fabián Ruiz (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo.21:33
Tiro parato. Pau Cubarsí (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yéremy Pino con cross.21:33
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Turchia).21:32
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Yéremy Pino.21:32
Gol! Spagna 1, Turchia 1. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Spagna).21:30
Tiro respinto. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Salih Özcan.21:30
Tiro respinto. Aymeric Laporte (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleix García.21:28
Tiro parato. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Gül.21:23
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Baris Yilmaz (Turchia).21:21
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Altay Bayindir (Turchia).21:19
Tiro parato. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:19
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Altay Bayindir (Turchia).21:18
Tiro parato. Dani Olmo (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Yéremy Pino.21:18
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Pau Cubarsí (Spagna) per infortunio.21:15
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:13
Samet Akaydin (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).21:12
Tiro respinto. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:12
Fuorigioco. Zeki Çelik(Turchia) prova il lancio lungo, ma Irfan Kahveci e' colto in fuorigioco.21:11
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marcos Llorente con cross.21:08
Fallo di Deniz Gül (Turchia).21:07
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fuorigioco. Aleix García(Spagna) prova il lancio lungo, ma Yéremy Pino e' colto in fuorigioco.21:06
Yéremy Pino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Salih Özcan (Turchia).21:05
Tentativo fallito. Aleix García (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Fabián Ruiz.21:04
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Dani Olmo.21:03
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Aymeric Laporte (Spagna) per infortunio.21:01
Deniz Gül (Turchia) e' ammonito per fallo.21:01
Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Fallo di Deniz Gül (Turchia).21:00
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.20:58
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).20:57
Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Gol! Spagna 1, Turchia 0. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Cucurella con cross.20:53
Inizia il Primo tempo.20:49
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33
Spagna - Turchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Spagna - Turchia sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Spagna-Turchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Spagna-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
