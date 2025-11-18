Virgilio Sport
Spagna-Turchia: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Spagna
2
Turchia
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 4' 1-0 Dani Olmo
  2. 42' 1-1 Deniz Gül
  3. 54' 1-2 Salih Özcan
  4. 62' 2-2 Mikel Oyarzabal
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Spagna 2, Turchia 2.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Spagna 2, Turchia 2.22:43

  3. 90'+6'

    Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Fermín López e' colto in fuorigioco.22:42

  4. 90'+6'

    Tentativo fallito. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pablo Fornals.22:42

  5. 90'+4'

    Altay Bayindir (Turchia) e' ammonito.22:40

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (Spagna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Álex Baena.22:39

  7. 90'+3'

    Tiro parato. Aymeric Laporte (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álex Baena con cross.22:38

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Altay Bayindir (Turchia).22:38

  10. 90'+2'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aleix García.22:38

  11. 90'+1'

    Gara riprende.22:37

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:36

  13. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Zeki Çelik (Turchia) per infortunio.22:36

  15. 89'

    Mustafa Eskihellaç (Turchia) e' ammonito per fallo.22:35

  16. 89'

    Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35

  17. 89'

    Fallo di Mustafa Eskihellaç (Turchia).22:35

  18. 88'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Álex Baena con cross.22:33

  19. 86'

    Yusuf Sari(Turchia) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:32

  21. 86'

    Gara riprende.22:32

  22. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Yusuf Sari (Turchia) per infortunio.22:31

  23. 84'

    Fuorigioco. Ferran Torres(Spagna) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.22:30

  24. 84'

    Tiro respinto. Baris Yilmaz (Turchia) un colpo di testa da centro area.22:30

  25. 83'

    Sostituzione, Spagna. Pablo Fornals sostituisce Fabián Ruiz.22:29

  27. 83'

    Sostituzione, Turchia. Yusuf Akçiçek sostituisce Merih Demiral.22:29

  28. 83'

    Tentativo fallito. Atakan Karazor (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra.22:29

  29. 83'

    Tiro respinto. Baris Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Orkun Kökçü con cross.22:28

  30. 81'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:27

  31. 80'

    Merih Demiral (Turchia) e' ammonito.22:25

  33. 79'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Çaglar Söyüncü (Turchia).22:25

  34. 78'

    Sostituzione, Turchia. Atakan Karazor sostituisce Salih Özcan.22:24

  35. 78'

    Sostituzione, Turchia. Mustafa Eskihellaç sostituisce Ferdi Kadioglu.22:23

  36. 77'

    Fallo di Fabián Ruiz (Spagna).22:23

  37. 77'

    Zeki Çelik (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  39. 76'

    Salih Özcan (Turchia) e' ammonito per fallo.22:22

  40. 76'

    Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  41. 76'

    Fallo di Salih Özcan (Turchia).22:22

  42. 76'

    Tiro respinto. Salih Özcan (Turchia) un tiro di destro da fuori area.22:21

  43. 74'

    Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Dani Olmo.22:20

  45. 73'

    Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  46. 73'

    Fallo di Baris Yilmaz (Turchia).22:19

  47. 72'

    Tiro parato. Mert Müldür (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Çelik.22:17

  48. 69'

    Sostituzione, Turchia. Yusuf Sari sostituisce Irfan Kahveci.22:15

  49. 69'

    Sostituzione, Turchia. Mert Müldür sostituisce Deniz Gül.22:15

  51. 68'

    Álex Baena (Spagna) e' ammonito per fallo.22:14

  52. 68'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).22:14

  53. 68'

    Salih Özcan (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  54. 67'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).22:12

  55. 67'

    Tiro parato. Baris Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Irfan Kahveci.22:12

  57. 65'

    Samu Aghehowa (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  58. 65'

    Fallo di Merih Demiral (Turchia).22:11

  59. 62'

    Sostituzione, Spagna. Samu Aghehowa sostituisce Mikel Oyarzabal.22:08

  60. 62'

    Sostituzione, Spagna. Álex Baena sostituisce Yéremy Pino.22:08

  61. 62'

    Gol! Spagna 2, Turchia 2. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:07

  63. 62'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:07

  64. 54'

    Gol! Spagna 1, Turchia 2. Salih Özcan (Turchia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü.22:00

  65. 53'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).21:59

  66. 53'

    Tiro parato. Baris Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.21:59

  67. 52'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).21:58

  69. 52'

    Baris Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:58

  70. 50'

    Tiro parato. Irfan Kahveci (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orkun Kökçü.21:56

  71. 49'

    Tiro respinto. Zeki Çelik (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Orkun Kökçü.21:55

  72. 47'

    Tiro respinto. Fabián Ruiz (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Yéremy Pino.21:53

  73. 45'

    Sostituzione, Spagna. Ferran Torres sostituisce Mikel Merino.21:51

  75. Inizia il Secondo tempo Spagna 1, Turchia 1.21:51

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Spagna 1, Turchia 1.21:35

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34

  78. 45'

    Tiro parato. Fabián Ruiz (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo.21:33

  79. 44'

    Tiro parato. Pau Cubarsí (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yéremy Pino con cross.21:33

  81. 44'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Samet Akaydin (Turchia).21:32

  82. 44'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Yéremy Pino.21:32

  83. 42'

    Gol! Spagna 1, Turchia 1. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:30

  84. 41'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Spagna).21:30

  85. 41'

    Tiro respinto. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Salih Özcan.21:30

  87. 40'

    Tiro respinto. Aymeric Laporte (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleix García.21:28

  88. 34'

    Tiro parato. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Gül.21:23

  89. 32'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  90. 32'

    Fallo di Baris Yilmaz (Turchia).21:21

  91. 31'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Altay Bayindir (Turchia).21:19

  93. 31'

    Tiro parato. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:19

  94. 30'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Altay Bayindir (Turchia).21:18

  95. 30'

    Tiro parato. Dani Olmo (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Yéremy Pino.21:18

  96. 27'

    Gara riprende.21:16

  97. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Cubarsí (Spagna) per infortunio.21:15

  99. 25'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:13

  100. 25'

    Samet Akaydin (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  101. 24'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).21:12

  102. 24'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:12

  103. 23'

    Fuorigioco. Zeki Çelik(Turchia) prova il lancio lungo, ma Irfan Kahveci e' colto in fuorigioco.21:11

  105. 20'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marcos Llorente con cross.21:08

  106. 19'

    Fallo di Deniz Gül (Turchia).21:07

  107. 19'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  108. 18'

    Fuorigioco. Aleix García(Spagna) prova il lancio lungo, ma Yéremy Pino e' colto in fuorigioco.21:06

  109. 17'

    Yéremy Pino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  111. 17'

    Fallo di Salih Özcan (Turchia).21:05

  112. 16'

    Tentativo fallito. Aleix García (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Fabián Ruiz.21:04

  113. 15'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Dani Olmo.21:03

  114. 14'

    Gara riprende.21:02

  115. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Aymeric Laporte (Spagna) per infortunio.21:01

  117. 12'

    Deniz Gül (Turchia) e' ammonito per fallo.21:01

  118. 12'

    Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00

  119. 12'

    Fallo di Deniz Gül (Turchia).21:00

  120. 9'

    Tiro respinto. Fabián Ruiz (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.20:58

  121. 8'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).20:57

  123. 8'

    Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  124. 4'

    Gol! Spagna 1, Turchia 0. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Cucurella con cross.20:53

  125. Inizia il Primo tempo.20:49

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:33

Formazioni Spagna - Turchia

Spagna
Turchia
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (15) PAU CUBARSÍ (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (5) MARCOS LLORENTE (D)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (20) ALEIX GARCÍA (C)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (10) DANI OLMO (A)
  • (11) YÉREMY PINO (A)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (19) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (9) BORJA IGLESIAS (A)
  • (13) ÁLEX REMIRO (P)
  • (2) PABLO BARRIOS (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (4) DANI VIVIAN (D)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (17) PABLO FORNALS (C)
  • (3) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (16) ÁLEX BAENA (C)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
TITOLARI TURCHIA
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (15) SAMET AKAYDIN (D)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (9) BARIS YILMAZ (C)
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (17) IRFAN KAHVECI (C)
  • (21) DENIZ GÜL (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (7) YUSUF SARI (A)
  • (22) MUSTAFA ESKIHELLAÇ (D)
  • (11) KENAN YILDIZ (A)
  • (19) OGUZ AYDIN (A)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (14) YUSUF AKÇIÇEK (D)
  • (8) ISAK VURAL (C)
  • (23) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (13) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (16) AHMED KUTUCU (A)
  • (1) MERT GÜNOK (P)
  • (10) ARDA GÜLER (C)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
PREPARTITA

Spagna - Turchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Spagna - Turchia sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Spagna-Turchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Spagna-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Spagna - Turchia Live

