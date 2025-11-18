Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Svezia - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.

Arbitro di Svezia - Slovenia sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

Svezia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

