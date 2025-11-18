Virgilio Sport
Svezia-Slovenia: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

18 Novembre 2025 ore 20:45
Svezia
1
Slovenia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 64' 0-1 Timi Max Elsnik
  2. 87' 1-1 Gustav Lundgren
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Svezia 1, Slovenia 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Svezia 1, Slovenia 1.22:39

  3. 90'+6'

    Sostituzione, Slovenia. Jon Gorenc Stankovic sostituisce Andraz Sporar.22:38

  4. 90'+5'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  5. 90'+5'

    Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).22:38

  6. 90'+5'

    Tiro parato. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:37

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

  9. 90'

    Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tomi Horvat.22:33

  10. 90'

    Emil Forsberg (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32

  11. 90'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:32

  12. 89'

    Sostituzione, Slovenia. Jan Mlakar sostituisce Danijel Sturm.22:31

  13. 88'

    Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Timi Max Elsnik.22:31

  15. 87'

    Gol! Svezia 1, Slovenia 1. Gustav Lundgren (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:29

  16. 86'

    Herman Johansson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:28

  17. 86'

    Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  18. 86'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).22:28

  19. 85'

    Tiro respinto. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomi Horvat.22:28

  21. 84'

    Sostituzione, Svezia. Gustaf Lagerbielke sostituisce Victor Lindelöf per infortunio.22:26

  22. 79'

    Fuorigioco. Jure Balkovec(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.22:21

  23. 76'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18

  24. 76'

    Fallo di Erik Janza (Slovenia).22:18

  25. 74'

    Gara riprende.22:17

  27. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Jaka Bijol (Slovenia) per infortunio.22:16

  28. 73'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).22:15

  29. 73'

    Tiro respinto. Gabriel Gudmundsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:15

  30. 73'

    Tiro parato. Isac Lidberg (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Svensson con cross.22:15

  31. 72'

    Zan Karnicnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:14

  33. 72'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  34. 72'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:14

  35. 70'

    Tentativo fallito. Carl Starfelt (Svezia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Emil Forsberg con cross da calcio d'angolo.22:13

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).22:12

  37. 69'

    Sostituzione, Slovenia. Tomi Horvat sostituisce Svit Seslar.22:11

  39. 68'

    Tentativo fallito. Carl Starfelt (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson con cross da calcio d'angolo.22:10

  40. 67'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).22:09

  41. 67'

    Tiro respinto. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Herman Johansson.22:09

  42. 66'

    Sostituzione, Svezia. Alexander Bernhardsson sostituisce Roony Bardghji.22:08

  43. 66'

    Sostituzione, Svezia. Herman Johansson sostituisce Mattias Svanberg.22:08

  45. 65'

    Sostituzione, Svezia. Gabriel Gudmundsson sostituisce Emil Krafth.22:08

  46. 64'

    Gol! Svezia 0, Slovenia 1. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andraz Sporar.22:07

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Forsberg (Svezia).22:05

  48. 62'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:05

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Isac Lidberg (Svezia).22:04

  51. 61'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Krafth (Svezia).22:03

  52. 58'

    Fallo di Roony Bardghji (Svezia).22:00

  53. 58'

    Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  54. 57'

    Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Danijel Sturm.21:59

  55. 56'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  57. 56'

    Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:59

  58. 56'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Krafth (Svezia).21:58

  59. 55'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Krafth (Svezia).21:57

  60. 53'

    Tiro respinto. Mattias Svanberg (Svezia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Svensson.21:56

  61. 52'

    Fuorigioco. Besfort Zeneli(Svezia) prova il lancio lungo, ma Isac Lidberg e' colto in fuorigioco.21:54

  63. 50'

    Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:52

  64. 50'

    Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Erik Janza.21:52

  65. 50'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da fuori area.21:52

  66. 49'

    Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Svezia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:51

  67. 49'

    Tiro respinto. Roony Bardghji (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area.21:51

  69. 47'

    Fuorigioco. Daniel Svensson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Isac Lidberg e' colto in fuorigioco.21:49

  70. Inizia il Secondo tempo Svezia 0, Slovenia 0.21:48

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Svezia 0, Slovenia 0.21:33

  72. 45'+3'

    Mattias Svanberg (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  73. 45'+3'

    Fallo di Jure Balkovec (Slovenia).21:32

  75. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jacob Widell Zetterström (Svezia).21:32

  76. 45'+2'

    Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Zan Karnicnik.21:32

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  78. 45'

    Tiro respinto. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andraz Sporar.21:29

  79. 44'

    Fallo di Gustav Lundgren (Svezia).21:28

  81. 44'

    Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  82. 43'

    Gustav Lundgren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  83. 43'

    Fallo di Erik Janza (Slovenia).21:27

  84. 41'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:25

  85. 41'

    Isac Lidberg (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

  87. 40'

    Jure Balkovec (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  88. 40'

    Fallo di Isac Lidberg (Svezia).21:24

  89. 38'

    Gara riprende.21:22

  90. 38'

    Sostituzione, Svezia. Emil Forsberg sostituisce Ken Sema per infortunio.21:22

  91. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Ken Sema (Svezia) per infortunio.21:19

  93. 35'

    Jure Balkovec (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  94. 35'

    Fallo di Emil Krafth (Svezia).21:19

  95. 34'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).21:18

  96. 32'

    Tentativo fallito. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.21:16

  97. 32'

    Tiro respinto. Svit Seslar (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area.21:16

  99. 32'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Andraz Sporar con cross.21:16

  100. 29'

    Tentativo fallito. Mattias Svanberg (Svezia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:13

  101. 27'

    Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:11

  102. 27'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  103. 26'

    Tiro respinto. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area.21:10

  105. 24'

    Besfort Zeneli (Svezia) e' ammonito per fallo.21:09

  106. 24'

    Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  107. 24'

    Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).21:08

  108. 16'

    Igor Vekic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  109. 16'

    Fallo di Isac Lidberg (Svezia).21:00

  111. 15'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).20:59

  112. 14'

    Fuorigioco. Erik Janza(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.20:58

  113. 13'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jacob Widell Zetterström (Svezia).20:58

  114. 13'

    Tiro parato. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.20:58

  115. 13'

    Tiro respinto. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Andraz Sporar.20:58

  117. 11'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).20:55

  118. 11'

    Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  119. 8'

    Tentativo fallito. Gustav Lundgren (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Roony Bardghji da calcio d'angolo.20:52

  120. 7'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).20:51

  121. Inizia il Primo tempo.20:45

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Formazioni Svezia - Slovenia

Svezia
Slovenia
TITOLARI SVEZIA
  • (1) JACOB WIDELL ZETTERSTRÖM (P)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (20) EMIL KRAFTH (D)
  • (22) BESFORT ZENELI (C)
  • (11) GUSTAV LUNDGREN (C)
  • (13) KEN SEMA (C)
  • (19) MATTIAS SVANBERG (C)
  • (17) ISAC LIDBERG (A)
  • (14) ROONY BARDGHJI (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (10) EMIL FORSBERG (C)
  • (12) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (2) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (A)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (7) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (6) HERMAN JOHANSSON (D)
  • (23) KRISTOFFER NORDFELDT (P)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
TITOLARI SLOVENIA
  • (1) IGOR VEKIC (P)
  • (21) VANJA DRKUSIC (D)
  • (6) JAKA BIJOL (D)
  • (2) ZAN KARNICNIK (D)
  • (13) ERIK JANZA (D)
  • (3) JURE BALKOVEC (D)
  • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (11) SVIT SESLAR (C)
  • (15) DANIJEL STURM (C)
  • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (9) ANDRAZ SPORAR (A)
PANCHINA SLOVENIA
  • (12) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (7) BENJAMIN VERBIC (C)
  • (20) TAMAR SVETLIN (C)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (17) JAN MLAKAR (A)
  • (4) DEJAN PETROVIC (C)
  • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
  • (14) DAVID ZEC (D)
  • (8) SANDI LOVRIC (C)
  • (5) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (16) MARTIN TURK (P)
  • (23) DAVID BREKALO (D)
ALLENATORE SLOVENIA
  • Matjaz Kek
PREPARTITA

Svezia - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Arbitro di Svezia - Slovenia sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati2
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino6.8

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

Dove vedere Svezia-Slovenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svezia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Svezia - Slovenia Live

