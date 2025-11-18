Incontro terminato, Svezia 1, Slovenia 1.
Secondo tempo terminato, Svezia 1, Slovenia 1.22:39
Sostituzione, Slovenia. Jon Gorenc Stankovic sostituisce Andraz Sporar.22:38
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Tomi Horvat (Slovenia).22:38
Tiro parato. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33
Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tomi Horvat.22:33
Emil Forsberg (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:32
Sostituzione, Slovenia. Jan Mlakar sostituisce Danijel Sturm.22:31
Sostituzione, Slovenia. Dejan Petrovic sostituisce Timi Max Elsnik.22:31
Gol! Svezia 1, Slovenia 1. Gustav Lundgren (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:29
Herman Johansson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:28
Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).22:28
Tiro respinto. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomi Horvat.22:28
Sostituzione, Svezia. Gustaf Lagerbielke sostituisce Victor Lindelöf per infortunio.22:26
Fuorigioco. Jure Balkovec(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.22:21
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Fallo di Erik Janza (Slovenia).22:18
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Jaka Bijol (Slovenia) per infortunio.22:16
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).22:15
Tiro respinto. Gabriel Gudmundsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.22:15
Tiro parato. Isac Lidberg (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Svensson con cross.22:15
Zan Karnicnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:14
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:14
Tentativo fallito. Carl Starfelt (Svezia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Emil Forsberg con cross da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).22:12
Sostituzione, Slovenia. Tomi Horvat sostituisce Svit Seslar.22:11
Tentativo fallito. Carl Starfelt (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).22:09
Tiro respinto. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Herman Johansson.22:09
Sostituzione, Svezia. Alexander Bernhardsson sostituisce Roony Bardghji.22:08
Sostituzione, Svezia. Herman Johansson sostituisce Mattias Svanberg.22:08
Sostituzione, Svezia. Gabriel Gudmundsson sostituisce Emil Krafth.22:08
Gol! Svezia 0, Slovenia 1. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andraz Sporar.22:07
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Forsberg (Svezia).22:05
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:05
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Isac Lidberg (Svezia).22:04
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Krafth (Svezia).22:03
Fallo di Roony Bardghji (Svezia).22:00
Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Danijel Sturm.21:59
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:59
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Krafth (Svezia).21:58
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Emil Krafth (Svezia).21:57
Tiro respinto. Mattias Svanberg (Svezia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Svensson.21:56
Fuorigioco. Besfort Zeneli(Svezia) prova il lancio lungo, ma Isac Lidberg e' colto in fuorigioco.21:54
Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:52
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Erik Janza.21:52
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da fuori area.21:52
Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Svezia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:51
Tiro respinto. Roony Bardghji (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area.21:51
Fuorigioco. Daniel Svensson(Svezia) prova il lancio lungo, ma Isac Lidberg e' colto in fuorigioco.21:49
Inizia il Secondo tempo Svezia 0, Slovenia 0.21:48
Primo tempo terminato, Svezia 0, Slovenia 0.21:33
Mattias Svanberg (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Jure Balkovec (Slovenia).21:32
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jacob Widell Zetterström (Svezia).21:32
Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Zan Karnicnik.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Tiro respinto. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andraz Sporar.21:29
Fallo di Gustav Lundgren (Svezia).21:28
Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Gustav Lundgren (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Erik Janza (Slovenia).21:27
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:25
Isac Lidberg (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Jure Balkovec (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Isac Lidberg (Svezia).21:24
Gara riprende.21:22
Sostituzione, Svezia. Emil Forsberg sostituisce Ken Sema per infortunio.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Ken Sema (Svezia) per infortunio.21:19
Jure Balkovec (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Emil Krafth (Svezia).21:19
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).21:18
Tentativo fallito. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.21:16
Tiro respinto. Svit Seslar (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area.21:16
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Andraz Sporar con cross.21:16
Tentativo fallito. Mattias Svanberg (Svezia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:13
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:11
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro respinto. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area.21:10
Besfort Zeneli (Svezia) e' ammonito per fallo.21:09
Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).21:08
Igor Vekic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Isac Lidberg (Svezia).21:00
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).20:59
Fuorigioco. Erik Janza(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.20:58
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jacob Widell Zetterström (Svezia).20:58
Tiro parato. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.20:58
Tiro respinto. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Andraz Sporar.20:58
Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).20:55
Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Tentativo fallito. Gustav Lundgren (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Roony Bardghji da calcio d'angolo.20:52
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).20:51
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Svezia - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Arbitro di Svezia - Slovenia sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|48
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Parma-Atalanta 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Sampdoria-Cesena 1-2
|25-10-2025
|Serie A
|Napoli-Inter 3-1
|01-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Empoli 1-0
Dove vedere Svezia-Slovenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svezia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
