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Danimarca-Macedonia: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 20:45
Danimarca
4
Macedonia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 49' 1-0 Mikkel Damsgaard
  2. 58' 2-0 Gustav Isaksen
  3. 59' 3-0 Gustav Isaksen
  4. 75' 4-0 Christian Nørgaard
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Danimarca 4, Macedonia Nord 0.

  1. 90'+1'

    Secondo tempo terminato, Danimarca 4, Macedonia Nord 0.22:35

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:35

  4. 88'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).22:32

  5. 87'

    Sostituzione, Danimarca. Oliver Provstgaard sostituisce Christian Nørgaard.22:31

  6. 86'

    Sostituzione, Danimarca. Nikolas Nartey sostituisce Mikkel Damsgaard.22:31

  7. 86'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:30

  9. 85'

    Fallo di Christian Eriksen (Danimarca).22:30

  10. 85'

    Isnik Alimi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  11. 81'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  12. 81'

    Fallo di Sebastián Herrera (Macedonia Nord).22:26

  13. 81'

    Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Rasmus Højlund.22:25

  15. 81'

    Sostituzione, Danimarca. Lucas Høgsberg sostituisce Alexander Bah.22:25

  16. 79'

    Tiro respinto. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:24

  17. 79'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  18. 79'

    Fallo di Danny Musovski (Macedonia Nord).22:23

  19. 78'

    Fallo di Alexander Bah (Danimarca).22:22

  21. 78'

    Ljupcho Doriev (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  22. 77'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Danny Musovski sostituisce Elmin Rastoder.22:21

  23. 75'

    Gol! Danimarca 4, Macedonia Nord 0. Christian Nørgaard (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Christian Eriksen con cross da calcio d'angolo.22:19

  24. 75'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).22:19

  25. 73'

    Sostituzione, Danimarca. Christian Eriksen sostituisce Gustav Isaksen.22:17

  27. 72'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:17

  28. 72'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  29. 72'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:17

  30. 72'

    Tiro respinto. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Isnik Alimi.22:16

  31. 69'

    Fallo di Alexander Bah (Danimarca).22:13

  33. 69'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  34. 68'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).22:12

  35. 67'

    Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:11

  36. 66'

    Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).22:10

  37. 66'

    Isnik Alimi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  39. 64'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Isnik Alimi sostituisce Lirim Qamili.22:08

  40. 64'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Bojan Miovski sostituisce Darko Churlinov.22:08

  41. 64'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Ljupcho Doriev sostituisce Jani Atanasov.22:08

  42. 63'

    Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:07

  43. 61'

    Fuorigioco. Morten Hjulmand(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.22:06

  45. 61'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

  46. 61'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:05

  47. 59'

    Gol! Danimarca 3, Macedonia Nord 0. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:03

  48. 59'

    Tiro parato. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Højlund.22:03

  49. 58'

    Gol! Danimarca 2, Macedonia Nord 0. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:02

  51. 56'

    Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:00

  52. 55'

    Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).21:59

  53. 55'

    Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  54. 55'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.21:59

  55. 54'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:58

  57. 52'

    Gara riprende.21:56

  58. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) per infortunio.21:54

  59. 49'

    Gol! Danimarca 1, Macedonia Nord 0. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:53

  60. 48'

    Gara riprende.21:52

  61. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Elmin Rastoder (Macedonia Nord) per infortunio.21:52

  63. Inizia il Secondo tempo Danimarca 0, Macedonia Nord 0.21:50

  64. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Danimarca 0, Macedonia Nord 0.21:34

  65. 45'+2'

    Mads Hermansen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  66. 45'+2'

    Fallo di Lirim Qamili (Macedonia Nord).21:33

  67. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Christian Nørgaard (Danimarca).21:32

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  70. 45'

    Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Froholdt.21:31

  71. 45'

    Tiro respinto. Victor Nelsson (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Gustav Isaksen con cross.21:31

  72. 44'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:30

  73. 41'

    Gara riprende.21:27

  75. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, (Danimarca).21:27

  76. 40'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:26

  77. 38'

    Tentativo fallito. Alexander Bah (Danimarca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Morten Hjulmand.21:24

  78. 37'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:23

  79. 36'

    Christian Nørgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  81. 36'

    Fallo di Elmin Rastoder (Macedonia Nord).21:22

  82. 36'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.21:22

  83. 33'

    Fallo di Alexander Bah (Danimarca).21:19

  84. 33'

    Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  85. 32'

    Tentativo fallito. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.21:18

  87. 32'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:18

  88. 28'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Gustav Isaksen (Danimarca).21:15

  89. 28'

    Gara riprende.21:14

  90. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) per infortunio.21:13

  91. 26'

    Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.21:12

  93. 25'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:12

  94. 25'

    Tiro respinto. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:12

  95. 25'

    Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen con cross.21:11

  96. 25'

    Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikkel Damsgaard.21:11

  97. 23'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:09

  99. 22'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  100. 22'

    Fallo di Sebastián Herrera (Macedonia Nord).21:08

  101. 21'

    Gara riprende.21:08

  102. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Darko Churlinov (Macedonia Nord) per infortunio.21:07

  103. 17'

    Tiro parato. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04

  105. 14'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).21:00

  106. 14'

    Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikkel Damsgaard con passaggio filtrante.21:00

  107. 10'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  108. 10'

    Fallo di Sebastián Herrera (Macedonia Nord).20:56

  109. 9'

    Fallo di Alexander Bah (Danimarca).20:55

  111. 9'

    Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  112. 8'

    Fallo di mano di Rasmus Højlund (Danimarca).20:54

  113. 7'

    Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mikkel Damsgaard e' colto in fuorigioco.20:53

  114. 6'

    Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).20:52

  115. 6'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  117. 4'

    Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alexander Bah.20:50

  118. Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).20:48

  119. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  120. Inizia il Primo tempo.20:47

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28

Formazioni Danimarca - Macedonia

Danimarca
Macedonia
TITOLARI DANIMARCA
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (3) VICTOR NELSSON (D)
  • (18) ALEXANDER BAH (D)
  • (15) CHRISTIAN NØRGAARD (D)
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (C)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (12) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (20) ANDERS DREYER (C)
  • (19) NOAH NARTEY (C)
  • (22) FREDERIK RØNNOW (P)
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (11) WILLIAM OSULA (A)
  • (1) ANDREAS JUNGDAL (P)
  • (13) JESPER LINDSTRØM (C)
  • (6) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (2) OLIVER PROVSTGAARD (D)
  • (7) MATHIAS JENSEN (C)
  • (17) KASPER HØGH (A)
  • (10) CHRISTIAN ERIKSEN (C)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
  • (6) VISAR MUSLIU (D)
  • (8) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (3) SEBASTIÁN HERRERA (D)
  • (11) DARKO CHURLINOV (C)
  • (17) LIRIM QAMILI (C)
  • (7) ELJIF ELMAS (C)
  • (21) JANI ATANASOV (C)
  • (10) ENIS BARDHI (C)
  • (15) ELMIN RASTODER (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (13) DANNY MUSOVSKI (A)
  • (9) ALEKSANDAR TRAJKOVSKI (A)
  • (19) MILAN RISTOVSKI (A)
  • (16) BOBAN NIKOLOV (C)
  • (22) ISNIK ALIMI (C)
  • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
  • (4) NIKOLA SERAFIMOV (D)
  • (14) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (1) DEJAN ILIEV (P)
  • (20) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (18) LJUPCHO DORIEV (A)
  • (2) EGZON BEJTULAI (D)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Goce Sedloski
PREPARTITA

Danimarca - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.

Dove vedere Danimarca-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Danimarca-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Danimarca - Macedonia Live

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