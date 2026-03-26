Incontro terminato, Danimarca 4, Macedonia Nord 0.
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Incontro terminato, Danimarca 4, Macedonia Nord 0.
Secondo tempo terminato, Danimarca 4, Macedonia Nord 0.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:35
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).22:32
Sostituzione, Danimarca. Oliver Provstgaard sostituisce Christian Nørgaard.22:31
Sostituzione, Danimarca. Nikolas Nartey sostituisce Mikkel Damsgaard.22:31
Enis Bardhi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Christian Eriksen (Danimarca).22:30
Isnik Alimi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Sebastián Herrera (Macedonia Nord).22:26
Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Rasmus Højlund.22:25
Sostituzione, Danimarca. Lucas Høgsberg sostituisce Alexander Bah.22:25
Tiro respinto. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:24
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Danny Musovski (Macedonia Nord).22:23
Fallo di Alexander Bah (Danimarca).22:22
Ljupcho Doriev (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Sostituzione, Macedonia Nord. Danny Musovski sostituisce Elmin Rastoder.22:21
Gol! Danimarca 4, Macedonia Nord 0. Christian Nørgaard (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Christian Eriksen con cross da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).22:19
Sostituzione, Danimarca. Christian Eriksen sostituisce Gustav Isaksen.22:17
Eljif Elmas (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:17
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:17
Tiro respinto. Elmin Rastoder (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Isnik Alimi.22:16
Fallo di Alexander Bah (Danimarca).22:13
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).22:12
Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:11
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).22:10
Isnik Alimi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Sostituzione, Macedonia Nord. Isnik Alimi sostituisce Lirim Qamili.22:08
Sostituzione, Macedonia Nord. Bojan Miovski sostituisce Darko Churlinov.22:08
Sostituzione, Macedonia Nord. Ljupcho Doriev sostituisce Jani Atanasov.22:08
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:07
Fuorigioco. Morten Hjulmand(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.22:06
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:05
Gol! Danimarca 3, Macedonia Nord 0. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:03
Tiro parato. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Højlund.22:03
Gol! Danimarca 2, Macedonia Nord 0. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.
Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen22:02
Tentativo fallito. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:00
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).21:59
Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.21:59
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:58
Gara riprende.21:56
Gara momentaneamente sospesa, Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) per infortunio.21:54
Gol! Danimarca 1, Macedonia Nord 0. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:53
Gara riprende.21:52
Gara momentaneamente sospesa, Elmin Rastoder (Macedonia Nord) per infortunio.21:52
Inizia il Secondo tempo Danimarca 0, Macedonia Nord 0.21:50
Primo tempo terminato, Danimarca 0, Macedonia Nord 0.21:34
Mads Hermansen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Lirim Qamili (Macedonia Nord).21:33
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Christian Nørgaard (Danimarca).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Froholdt.21:31
Tiro respinto. Victor Nelsson (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Gustav Isaksen con cross.21:31
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:30
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, (Danimarca).21:27
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:26
Tentativo fallito. Alexander Bah (Danimarca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Morten Hjulmand.21:24
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:23
Christian Nørgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Elmin Rastoder (Macedonia Nord).21:22
Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.21:22
Fallo di Alexander Bah (Danimarca).21:19
Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Tentativo fallito. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:18
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Gustav Isaksen (Danimarca).21:15
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) per infortunio.21:13
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.21:12
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:12
Tiro respinto. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.21:12
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen con cross.21:11
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikkel Damsgaard.21:11
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:09
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Sebastián Herrera (Macedonia Nord).21:08
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Darko Churlinov (Macedonia Nord) per infortunio.21:07
Tiro parato. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).21:00
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikkel Damsgaard con passaggio filtrante.21:00
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Fallo di Sebastián Herrera (Macedonia Nord).20:56
Fallo di Alexander Bah (Danimarca).20:55
Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di mano di Rasmus Højlund (Danimarca).20:54
Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mikkel Damsgaard e' colto in fuorigioco.20:53
Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).20:52
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alexander Bah.20:50
Fallo di Christian Nørgaard (Danimarca).20:48
Elmin Rastoder (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28
Danimarca - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Dove vedere Danimarca-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Danimarca-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
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