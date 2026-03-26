Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.22:35

Enis Bardhi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:30

Eljif Elmas (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:17

Fuorigioco. Morten Hjulmand(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.22:06

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mikkel Damsgaard e' colto in fuorigioco.20:53

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28