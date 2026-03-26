Incontro terminato, Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4).
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Incontro terminato, Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4).
Rigori terminato, Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4).23:34
Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4). Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:34
Rigore parato! Neco Williams (Galles) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:33
Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(3). Amir Hadziahmetovic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.23:33
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro tira alto. Brennan Johnson sara' molto deluso con se stesso.23:32
Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(2). Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:31
Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(1). Mark Harris (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:30
Gol! Galles 1(1), Bosnia-Erzegovina 1(1). Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:29
Gol! Galles 1(1), Bosnia-Erzegovina 1. Harry Wilson (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:29
Rigore parato! Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:28
Inizia il Rigori Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:28
Secondo tempo supplementare terminato, Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:23
Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ethan Ampadu da calcio d'angolo.23:23
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).23:22
Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:21
Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).23:21
Fallo di Liam Cullen (Galles).23:20
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:20
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.23:19
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).23:18
Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sorba Thomas.23:18
Gara riprende.23:15
Gara momentaneamente sospesa, Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.23:15
Tiro respinto. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Basic.23:13
Tiro parato. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Basic.23:12
Fallo di Joe Rodon (Galles).23:11
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.23:11
Tentativo fallito. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.23:11
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Armin Gigovic sostituisce Amar Dedic per infortunio.23:10
Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.23:09
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).23:09
Gara riprende.23:06
Gara momentaneamente sospesa, Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.23:05
Inizia il Secondo tempo supplementare Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:04
Primo tempo supplementare terminato, Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:01
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.23:01
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).23:00
Tiro respinto. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di destro da fuori area.23:00
Tiro respinto. Mark Harris (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Neco Williams con cross.23:00
Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Haris Tabakovic.22:57
Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56
Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:56
Mark Harris (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:53
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Haris Tabakovic con passaggio filtrante.22:53
Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Brennan Johnson.22:51
Gara riprende.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:49
Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mark Harris.22:49
Fallo di Sorba Thomas (Galles).22:47
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:46
Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ermedin Demirovic.22:46
Inizia il Primo tempo supplementare Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.22:45
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amir Hadziahmetovic sostituisce Edin Dzeko.22:44
Secondo tempo terminato, Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.22:39
Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:39
Joe Rodon (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:37
Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).22:36
Tentativo fallito. Liam Cullen (Galles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sorba Thomas con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Gol! Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kerim Alajbegovic con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Liam Cullen (Galles).22:29
Sostituzione, Galles. Sorba Thomas sostituisce Daniel James.22:27
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).22:26
Tiro parato. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:25
Fallo di Mark Harris (Galles).22:25
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dzenis Burnic.22:24
Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mark Harris in seguito a un contropiede.22:22
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Haris Tabakovic sostituisce Ivan Sunjic.22:21
Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Liam Cullen.22:21
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Dzenis Burnic sostituisce Amar Memic.22:17
Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce David Brooks.22:17
Joe Rodon (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:17
Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:16
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Basic.22:15
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:14
Liam Cullen (Galles) e' ammonito per fallo.22:13
Fallo di Liam Cullen (Galles).22:13
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerim Alajbegovic.22:12
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:10
Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).22:09
Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Sunjic.22:09
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).22:07
Tiro parato. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.22:06
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim Alajbegovic sostituisce Sead Kolasinac.22:05
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:05
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Brennan Johnson (Galles).22:04
Tentativo fallito. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:03
Tiro respinto. Daniel James (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Harry Wilson.22:03
Fallo di Harry Wilson (Galles).22:01
Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:00
Sostituzione, Galles. Liam Cullen sostituisce Jordan James per infortunio.21:59
Gara riprende.21:59
Gara momentaneamente sospesa, Harry Wilson (Galles) per infortunio.21:58
Fallo di Daniel James (Galles).21:57
Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Gol! Galles 1, Bosnia-Erzegovina 0. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.21:55
Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di David Brooks con passaggio filtrante.21:53
Inizia il Secondo tempo Galles 0, Bosnia-Erzegovina 0.21:49
Primo tempo terminato, Galles 0, Bosnia-Erzegovina 0.21:33
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikola Katic.21:31
Tiro respinto. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Sunjic.21:30
Dylan Lawlor (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:29
Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ethan Ampadu.21:27
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nikola Vasilj (Bosnia-Erzegovina).21:26
Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.21:26
Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:25
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:25
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:23
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:23
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:22
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:21
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Jordan James (Galles) per infortunio.21:17
Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Brooks.21:15
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Ethan Ampadu (Galles) per infortunio.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.21:08
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).21:08
Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Harry Wilson (Galles) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di David Brooks.21:08
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:06
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:02
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).20:59
Tiro parato. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.20:56
Jordan James (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).20:54
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.20:51
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51
Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).20:51
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48
Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Galles - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Dove vedere Galles-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Galles-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
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