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Galles-Bosnia ed Erzegovina: 3-5 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 20:45
Galles
3
Bosnia ed Erzegovina
5
Partita finita
Arbitro:
  1. 51' 1-0 Daniel James
  2. 86' 1-1 Edin Dzeko
  3. 122' 2-1 Harry Wilson (R)
  4. 122' 2-2 Haris Tabakovic (R)
  5. 123' 3-2 Mark Harris (R)
  6. 124' 3-3 Ivan Basic (R)
  7. 126' 3-4 Amir Hadziahmetovic (R)
  8. 127' 3-5 Kerim Alajbegovic (R)
0'
45'
90'
90'
126'

Incontro terminato, Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4).

  1. 120'+7'

    Rigori terminato, Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4).23:34

  3. 120'+7'

    Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(4). Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:34

  4. 120'+6'

    Rigore parato! Neco Williams (Galles) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:33

  5. 120'+6'

    Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(3). Amir Hadziahmetovic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.23:33

  6. 120'+5'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro tira alto. Brennan Johnson sara' molto deluso con se stesso.23:32

  7. 120'+4'

    Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(2). Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:31

  9. 120'+3'

    Gol! Galles 1(2), Bosnia-Erzegovina 1(1). Mark Harris (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:30

  10. 120'+2'

    Gol! Galles 1(1), Bosnia-Erzegovina 1(1). Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:29

  11. 120'+2'

    Gol! Galles 1(1), Bosnia-Erzegovina 1. Harry Wilson (Galles) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:29

  12. 120'+1'

    Rigore parato! Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:28

  13. Inizia il Rigori Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:28

  15. 120'+4'

    Secondo tempo supplementare terminato, Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:23

  16. 120'+4'

    Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ethan Ampadu da calcio d'angolo.23:23

  17. 120'+4'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).23:22

  18. 120'+2'

    Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:21

  19. 120'+2'

    Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).23:21

  21. 120'+2'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).23:20

  22. 120'+2'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:20

  23. 120'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.23:19

  24. 120'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).23:18

  25. 120'

    Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sorba Thomas.23:18

  27. 117'

    Gara riprende.23:15

  28. 116'

    Gara momentaneamente sospesa, Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.23:15

  29. 115'

    Tiro respinto. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Basic.23:13

  30. 114'

    Tiro parato. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Basic.23:12

  31. 113'

    Fallo di Joe Rodon (Galles).23:11

  33. 113'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.23:11

  34. 113'

    Tentativo fallito. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.23:11

  35. 112'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Armin Gigovic sostituisce Amar Dedic per infortunio.23:10

  36. 111'

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.23:09

  37. 110'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).23:09

  39. 107'

    Gara riprende.23:06

  40. 107'

    Gara momentaneamente sospesa, Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.23:05

  41. Inizia il Secondo tempo supplementare Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:04

  42. 105'+2'

    Primo tempo supplementare terminato, Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.23:01

  43. 105'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.23:01

  45. 105'+1'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).23:00

  46. 105'+1'

    Tiro respinto. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di destro da fuori area.23:00

  47. 105'

    Tiro respinto. Mark Harris (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Neco Williams con cross.23:00

  48. 102'

    Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Haris Tabakovic.22:57

  49. 101'

    Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56

  51. 101'

    Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:56

  52. 99'

    Mark Harris (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  53. 99'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:53

  54. 98'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Haris Tabakovic con passaggio filtrante.22:53

  55. 97'

    Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Brennan Johnson.22:51

  57. 96'

    Gara riprende.22:50

  58. 94'

    Gara momentaneamente sospesa, Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:49

  59. 94'

    Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mark Harris.22:49

  60. 92'

    Fallo di Sorba Thomas (Galles).22:47

  61. 92'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  63. 92'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  64. 92'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:46

  65. 91'

    Tentativo fallito. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ermedin Demirovic.22:46

  66. Inizia il Primo tempo supplementare Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.22:45

  67. 90'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Amir Hadziahmetovic sostituisce Edin Dzeko.22:44

  69. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1.22:39

  70. 90'+6'

    Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:39

  71. 90'+6'

    Joe Rodon (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  72. 90'+5'

    Gara riprende.22:38

  73. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:37

  75. 90'+3'

    Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  76. 90'+3'

    Fallo di Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).22:36

  77. 90'+1'

    Tentativo fallito. Liam Cullen (Galles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sorba Thomas con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:34

  78. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Dzenis Burnic (Bosnia-Erzegovina).22:34

  79. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  81. 86'

    Gol! Galles 1, Bosnia-Erzegovina 1. Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kerim Alajbegovic con cross da calcio d'angolo.22:30

  82. 86'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Liam Cullen (Galles).22:29

  83. 84'

    Sostituzione, Galles. Sorba Thomas sostituisce Daniel James.22:27

  84. 83'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).22:26

  85. 82'

    Tiro parato. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:25

  87. 82'

    Fallo di Mark Harris (Galles).22:25

  88. 82'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  89. 81'

    Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dzenis Burnic.22:24

  90. 79'

    Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mark Harris in seguito a un contropiede.22:22

  91. 78'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Haris Tabakovic sostituisce Ivan Sunjic.22:21

  93. 78'

    Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Liam Cullen.22:21

  94. 74'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Dzenis Burnic sostituisce Amar Memic.22:17

  95. 74'

    Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce David Brooks.22:17

  96. 73'

    Joe Rodon (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  97. 73'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:17

  99. 73'

    Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  100. 73'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:16

  101. 72'

    Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Basic.22:15

  102. 71'

    Gara riprende.22:14

  103. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:14

  105. 70'

    Liam Cullen (Galles) e' ammonito per fallo.22:13

  106. 70'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).22:13

  107. 70'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  108. 69'

    Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerim Alajbegovic.22:12

  109. 67'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  111. 67'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:10

  112. 66'

    Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  113. 66'

    Fallo di Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).22:09

  114. 66'

    Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Sunjic.22:09

  115. 64'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  117. 64'

    Fallo di Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).22:07

  118. 63'

    Tiro parato. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.22:06

  119. 62'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Kerim Alajbegovic sostituisce Sead Kolasinac.22:05

  120. 62'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Basic sostituisce Benjamin Tahirovic.22:05

  121. 61'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Brennan Johnson (Galles).22:04

  123. 60'

    Tentativo fallito. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:03

  124. 59'

    Tiro respinto. Daniel James (Galles) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Harry Wilson.22:03

  125. 58'

    Fallo di Harry Wilson (Galles).22:01

  126. 58'

    Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

  127. 57'

    Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:00

  129. 56'

    Sostituzione, Galles. Liam Cullen sostituisce Jordan James per infortunio.21:59

  130. 55'

    Gara riprende.21:59

  131. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Harry Wilson (Galles) per infortunio.21:58

  132. 54'

    Fallo di Daniel James (Galles).21:57

  133. 54'

    Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  135. 51'

    Gol! Galles 1, Bosnia-Erzegovina 0. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.21:55

  136. 50'

    Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla destra. Assist di David Brooks con passaggio filtrante.21:53

  137. Inizia il Secondo tempo Galles 0, Bosnia-Erzegovina 0.21:49

  138. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Galles 0, Bosnia-Erzegovina 0.21:33

  139. 45'+1'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  141. 45'+1'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:32

  142. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  143. 45'

    Tentativo fallito. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikola Katic.21:31

  144. 44'

    Tiro respinto. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Sunjic.21:30

  145. 43'

    Dylan Lawlor (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  147. 43'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:29

  148. 41'

    Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ethan Ampadu.21:27

  149. 40'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nikola Vasilj (Bosnia-Erzegovina).21:26

  150. 40'

    Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a destra.21:26

  151. 39'

    Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:25

  153. 39'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  154. 39'

    Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:25

  155. 37'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:23

  156. 37'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  157. 37'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:23

  159. 36'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:22

  160. 36'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina).21:21

  161. 32'

    Gara riprende.21:18

  162. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Jordan James (Galles) per infortunio.21:17

  163. 29'

    Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Brooks.21:15

  165. 23'

    Gara riprende.21:09

  166. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Ethan Ampadu (Galles) per infortunio.21:08

  167. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.21:08

  168. 22'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).21:08

  169. 22'

    Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  171. 22'

    Harry Wilson (Galles) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di David Brooks.21:08

  172. 20'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  173. 20'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:06

  174. 16'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:02

  175. 14'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  177. 14'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).20:59

  178. 10'

    Tiro parato. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Edin Dzeko con suggerimento di testa.20:56

  179. 9'

    Jordan James (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54

  180. 9'

    Fallo di Ivan Sunjic (Bosnia-Erzegovina).20:54

  181. 5'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.20:51

  183. 5'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51

  184. 5'

    Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).20:51

  185. 2'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48

  186. 2'

    Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).20:48

  187. Inizia il Primo tempo.20:46

  189. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Galles - Bosnia ed Erzegovina

Galles
Bosnia ed Erzegovina
TITOLARI GALLES
  • (1) KARL DARLOW (P)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (6) JOE RODON (D)
  • (2) JAY DASILVA (D)
  • (4) DYLAN LAWLOR (D)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (8) HARRY WILSON (C)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (20) DANIEL JAMES (C)
  • (7) DAVID BROOKS (A)
PANCHINA GALLES
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (16) JOEL COLWILL (C)
  • (10) LIAM CULLEN (A)
  • (21) TOM KING (P)
  • (23) NATHAN BROADHEAD (A)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
  • (12) DANNY WARD (P)
  • (13) BEN CABANGO (D)
  • (15) RONAN KPAKIO (D)
  • (14) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
TITOLARI BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (7) AMAR DEDIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • (17) DZENIS BURNIC (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (12) OSMAN HADZIKIC (P)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (3) NIDAL CELIK (D)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
ALLENATORE BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
PREPARTITA

Galles - Bosnia ed Erzegovina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.

Dove vedere Galles-Bosnia ed Erzegovina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Galles-Bosnia ed Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

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