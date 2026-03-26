Rigore parato! Neco Williams (Galles) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:33

Rigore parato! Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:28

Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ethan Ampadu da calcio d'angolo.23:23

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.23:19

Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.23:09

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.23:01

Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

Liam Cullen (Galles) e' ammonito per fallo.22:13

Fuorigioco. Edin Dzeko(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:00

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

Tentativo fallito. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikola Katic.21:31

Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:25

Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:23

Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.20:51

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37