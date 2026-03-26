Non è stata una partita facile per gli azzurri, tutt'altro. Nel primo tempo la squadra di Gattuso sembrava senza idee e, dopo non essere partiti bene neanche nella ripresa, è venuta fuori maggiore convinzione, grinta e velocità. Si è visto proprio il cambio di mentalità dei giocatori dell'Italia nel lottare su ogni pallone. Cosa che c'era stata con troppa facilità nei primi 45'. Il gol di Tonali ha messo tutto in discesa, poi il raddoppio di Moise Kean. Si è concesso comunque una palla gol nel finale agli avversari. Servirà alzare l'asticella nella finalissima.

E l'avversaria, della finalissima, non la conosciamo ancora. Galles-Bosnia è terminata sul risultato di 1-1 e si andrà ai supplementari. Mezz'ora di gioco in più per entrambe.

La finale del nostro tabellone, indipendentemente dal nostro avversario, si giocherà martedì 31 marzo alle 20.45. L'Italia la giocherà in trasferta.

Le Pagelle