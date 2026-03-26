Non è stata una partita facile per gli azzurri, tutt'altro. Nel primo tempo la squadra di Gattuso sembrava senza idee e, dopo non essere partiti bene neanche nella ripresa, è venuta fuori maggiore convinzione, grinta e velocità. Si è visto proprio il cambio di mentalità dei giocatori dell'Italia nel lottare su ogni pallone. Cosa che c'era stata con troppa facilità nei primi 45'. Il gol di Tonali ha messo tutto in discesa, poi il raddoppio di Moise Kean. Si è concesso comunque una palla gol nel finale agli avversari. Servirà alzare l'asticella nella finalissima.
E l'avversaria, della finalissima, non la conosciamo ancora. Galles-Bosnia è terminata sul risultato di 1-1 e si andrà ai supplementari. Mezz'ora di gioco in più per entrambe.
La finale del nostro tabellone, indipendentemente dal nostro avversario, si giocherà martedì 31 marzo alle 20.45. L'Italia la giocherà in trasferta.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Italia-Irlanda del Nord e arrivederci alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di USA, Canada e Messico 2026.22:43
90'+3'
E FINISCE QUI!!! ITALIA IN FINALE DEI PLAYOFF!!! Battuta 2-0 l'Irlanda del Nord con i gol di Tonali e Moise Kean22:38
90'+2'
OCCASIONE IRLANDA DEL NORD!!! Ancora pericolosa la squadra ospite con Charles che scarica per Price, destro secco che finisce alto di poco sopra la traversa22:37
90'+2'
Gioco fermo per Dimarco che accusa i crampi22:36
90'+1'
OCCASIONE IRLANDA DEL NORD!!! E su questo calcio di punizione, c'è la chance per Reid da dentro l'area, conclusione deviata in angolo22:35
90'+1'
3 minuti di recupero...22:34
90'
Barella in ritardo su Smyth e calcio di punizione in zona d'attacco per l'Irlanda del Nord22:34
89'
L'Irlanda del Nord sempre pericolosa sui calci piazzati, ma Locatelli spazza la sua area di rigore22:33
89'
ULTIMO CAMBIO ITALIA!!! Dentro Raspadori che prende il posto di Moise Kean, autore del 2-022:33
88'
OCCHIO A PIO ESPOSITO!!! Gran palla messa dentro da Palestra per Pio Esposito che però non controlla. Poteva provare direttamente la conclusione, ma che palla di Palestra22:32
88'
La Bosnia pareggia in Galles. L'1-1 lo firma l'ex Roma, Inter e Fiorentina Dzeko. Siamo a 3' dalla fine a Cardiff con la possibilità di andare ai supplementari22:31
87'
Devenny la mette in mezzo da sinistra, ma la difesa dell'Italia mette fuori e Palestra conquista anche un calcio di punizione22:31
85'
Gli altri risultati a 5' dalla fine. Danimarca-Macedonia 4-0, Galles-Bosnia 1-0, Polonia-Albania 2-1, Repubblica Ceca-Irlanda 1-2, Slovacchia-Kosovo 2-4, Ucraina-Svezia 0-322:29
84'
Dentro anche Pisilli che prende il posto di Tonali. Anche Tonali aveva un'autonomia limitata dopo l'infortunio in Barcellona-Newcastle.22:28
83'
DOPPIO CAMBIO GATTUSO!!! Tocca a Palestra che fa il suo debutto in Nazionale, prendendo il posto di Politano.22:27
81'
12° gol con la maglia azzurra per Moise Kean22:26
80'
GOL! ITALIA-Irlanda del Nord 2-0. Rete di Moise Kean. Ancora palla dentro per l'attaccante della Fiorentina che controlla col destro, sull'assist di Tonali, e poi calcia col sinistro trovando l'angolino basso dove Charles non può arrivare.
Dentro anche Reid (che gioca anche lui nella Serie C inglese) che prende il posto di Spencer. Un attaccante per un difensore per l'Irlanda del Nord. Si passa al 3-4-1-222:27
80'
DOPPIO CAMBIO IRLANDA DEL NORD!!! Il ct O'Neill cambia gli attaccanti. Dentro Magennis (che gioca in Serie C inglese) che prende il posto di Doyle.22:25
79'
OCCASIONE MOISE KEAN!!! Politano per Moise Kean che ci va addirittura in rovesciata da dentro l'area di rigore, ma non trova la porta di Charles.22:23
78'
Bella l'idea di Locatelli per Politano, ma McConville lo chiude in fallo laterale con un tackle pulito22:22
76'
Palla lunga per McConville, ma il calcio di punizione è tutto fuorché preciso. Si tranquillizza Gattuso in panchina22:20
75'
Locatelli in ritardo su Smyth. Punizione per l'Irlanda del Nord. Si è ancora sull'1-0 e, quindi, l'Italia dovrà stare attentissima in queste situazioni perché la partita non è ancora finita.22:19
73'
CI PROVA ESPOSITO!!! Sugli sviluppi di un corner, va di testa Pio Esposito che trova però la deviazione di Hume che rimanda in angolo22:17
71'
Ancora Moise Kean a lottare su ogni pallone, McConville costretto a mettere in calcio d'angolo22:16
70'
CHE BRIVIDO!!! Per un attimo Donnarumma non fa un regalo, in area di rigore, a Doyle, ma per fortuna dell'Italia l'attaccante nord irlandese non controlla il pallone. Che paura.22:14
69'
OCCHIO ALL'ITALIA!!! Calafiori va via a sinistra, palla dentro per Dimarco che però perde un rimpallo in area di rigore. Sarebbe stato da solo davanti a Charles22:14
68'
Primo cambio anche per l'Irlanda del Nord. O'Neill mette un esterno d'attacco al posto di un esterno difensivo. Smyth prende il posto di Devlin22:13
66'
ITALIA VICINO AL 2-0!!! Palla dentro di Pio Esposito per Moise Kean che corre verso la porta, cerca il diagonale, ma Charles gli dice di no tenendo in piedi l'Irlanda del Nord.22:10
64'
Dentro anche a Pio Esposito, con l'attaccante dell'Inter che prende il posto di Retegui. Tra i due d'attacco, l'ex Atalanta è stato sicuramente quello più in ombra stasera.22:08
63'
DOPPIO CAMBIO GATTUSO!!! Bastoni aveva autonomia limitata e il difensore dell'Inter lascia il campo a Federico Gatti per questo finale.22:08
62'
Irlanda del Nord d'attacco, ma viene commesso fallo su Moise Kean in area di rigore. L'Italia può ragionare22:06
61'
Intanto, Galles in vantaggio contro la Bosnia. 1-0 grazie al gol di Daniel James (del Leeds United). Questo vorrebbe dire che, con questi risultati, la finale sarebbe Galles-italia.22:06
60'
Spencer cerca lo spiovente per Doyle, ma Donnarumma è ben piazzato22:04
59'
Tonali cerca Barella in area, Spencer intercetta e fa ripartire l'Irlanda del Nord22:04
58'
Sbaglia tutto Bastoni. Manca il controllo, Doyle gli sguscia via e lui commette fallo. Giallo per il difensore dell'Inter.22:03
57'
4° gol con la maglia della Nazionale per Sandro Tonali22:02
56'
GOL! ITALIA-Irlanda del Nord 1-0. Rete di Sandro Tonali. E al terzo tentativo in questo secondo tempo, arriva finalmente il gol degli azzurri. La difesa degli ospiti respinge il cross di Politano, c'è ben appostato Tonali che, dal limite, calcia col destro battendo Charles.22:01
55'
ANCORA ITALIA!!! Altra palla persa degli ospiti sull'opposizione di Tonali. Palla per Kean che ci prova con un diagonale di potenza da fuori, ci arriva Charles in tuffo mandando in angolo21:59
53'
L'ITALIA SI MANGIA UN GOL!!! Non riesciamo a creare occasioni, ci pensa Devlin a regalare palla Retegui che si allunga però il pallone e recupera in uscita Charles che salva tutto. Clamorosa chance per l'Italia21:58
52'
Irlanda del Nord pericolosa su angolo, Donnarumma deve uscire con i pugni per liberare l'area21:57
51'
Palla dentro per Kean che finisce a terra sull'opposizione di Hume, per l'arbitro Makkelie non c'è niente21:55
50'
Risponde Calafiori con una conclusione dai 25 metri, tiro deviato, e palla che scorre fino a Charles21:54
48'
Ancora Irlanda del Nord! Bella manovra degli ospiti che arrivano in area con Price, chiusura intelligente di Politano che era andato al raddoppio di marcatura21:52
47'
McConville spizza per Hume che ci prova dalla trequarti, ma non inquadra la porta di Donnarumma21:51
46'
SI RIPARTE A BERGAMO!!!21:49
Ricordiamo che, in caso di finale, giocheremo (in trasferta) contro la vincente di Galles-Bosnia per centrare la qualificazione al Mondiale21:49
Gli altri risultati: Danimarca-Macedonia 0-0, Galles-Bosnia 0-0, Polonia-Albania 0-1, Repubblica Ceca-Irlanda 1-2, Slovacchia-Kosovo 2-1, Ucraina-Svezia 0-121:49
11 conclusioni a 4 per l'Italia, ma solo 2 nello specchio della porta per gli azzurri. 8 calci d'angolo a 1 per gli azzurri.21:48
Cosa serve all'Italia? Essere più veloci con la palla, così da essere anche meno prevedibili. Perché la difesa nord irlandese ha tenuto bene la propria metà campo, anche perché gli azzurri sono stati piuttosto statici. Serve maggiore estro e fantasia. Gattuso sceglierà di affidarsi a Raspadori nella ripresa?21:37
Italia, ovviamente, offensiva, ma la squadra di Gattuso - finora - non ha creato così tanti pericoli alla porta di Charles. Grande chance per Dimarco, con parata del portiere, e Tonali anticipato prima del tap-in. Qualche altra situazione interessante, ma di occasioni vere non ne abbiamo viste, con l'Irlanda del Nord che è stata molto compatta dietro.21:45
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 a Bergamo tra Italia e Irlanda del Nord. Gli azzurri non sono ancora riusciti a sbloccarla21:34
45'+1'
OCCHIO A RETEGUI!!! Palla dentro per Retegui che brucia il suo avversario sullo scatto, ma il destro non impensierisce più di tanto Charles21:34
45'+1'
Un mimuto di recupero...21:33
45'+1'
Animi caldi in campo. Bastoni e Donnarumma hanno qualcosa da dire a Doyle e Hume. Deve intervenire ancora l'arbitro21:45
45'
Occhio alla manovra nord irlandese, con Barella bravissimo a chiudere su Charles che era appostato al limite dell'area21:43
43'
Contropiede Italia con Dimarco, ma c'è in vantaggio Charles che serve all'indietro verso il portiere, suo fratello Pierce Charles21:31
42'
Asse Inter sul corner. Battuta di Dimarco per Bastoni che esce dai blocchi e va di testa, ma manda alto sopra la traversa21:43
41'
Politano veloce sulla fascia destra, chiusura di Galbraith che manda in calcio d'angolo. L'ennesimo per gli azzurri21:29
38'
CI PROVA KEAN!!! Sponda di Retegui per Kean che si gira e calcia verso la porta, ma non inquadra lo specchio21:26
37'
MANI DI POLITANO? Palla nell'area dell'Italia e Politano controlla e spazza. Proteste delle panchina dell'Irlanda del Nord, ma per Makkelie non c'è niente. Il direttore di gara non chiede neanche un check del VAR.21:24
36'
Errore dell'Italia all'indietro con Donnarumma che non riesce a controllare il servizio di Bastoni e manda in fallo laterale21:23
34'
CHANCE ITALIA!!! Colpo di testa di BASTONI sugli sviluppi del corner, tocca Spencer e la palla finisce di poco a lato. Ancora calcio d'angolo per gli azzurri21:22
33'
Intanto Barella e Price vengono quasi alle mani per un fallo laterale, deve intervenire il direttore di gara per spegnere gli animi bollenti21:21
32'
Retegui e Moise Kean si cercano ma, per ora, la difesa dell'Irlanda del Nord è compattissima21:20
30'
71% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:18
30'
CI PROVA RETEGUI!!! L'ex Atalanta viene servito in area, ci prova col destro, ma viene chiuso in angolo21:18
29'
MANI IN AREA? Mancini lamenta un tocco di braccio di un giocatore dell'Irlanda del Nord sugli sviluppi del corner. L'arbitro Makkelie chiede lumi al VAR van Boekel, ma non c'è nulla21:17
28'
Cambio di gioco di Politano per Dimarco, cross di prima che viene messo fuori in calcio d'angolo. 4° corner per gli azzurri21:41
25'
Politano cicca una palla che poteva essere davvero sanguinosa per l'Italia, provvidenziale il recupero di Moise Kean che era rientrato per aiutare il centrocampo azzurro21:41
24'
Bastoni vede il movimento di Dimarco, prova a servirlo, ma il suo spiovente non è preciso21:12
23'
Ancora un lancio di Barella, questa volta per cercare Mancini, ma il centrale della Roma fa velo aspettandosi Politano alle sue spalle. Nessuno va sulla palla e sarà rimessa dal fondo per gli ospiti.21:10
21'
OCCASIONE IRLANDA DEL NORD!!! Transizione di Galbraith che prende terreno anche grazie a Bastoni che scivola per terra. Conclusione poi deviata, favorendo la parata - facile - di Donnarumma. Si lamenta Price che era liberissimo, pronto per calciare.21:08
20'
Batti e ribatti nella metà campo azzurra, per fortuna Retegui conquista un calcio di punizione che può permettere all'Italia di risalire il campo21:07
17'
Barella con un lancio per Kean che, ancora una volta, parte in posizione regolare, ma non riesce a calciare per l'opposizione di Hume21:04
15'
Palla che attraversa tutta l'area di rigore dell'Italia, ma non la prende nessuno. Per fortuna dell'Italia. Donnarumma chiede più attenzione ai suoi su queste situazioni.21:03
15'
Sbaglia il controllo Calafiori e arriva il primo corner per l'Irlanda del Nord in questa partita21:02
14'
Bella manovra, questa volta, dell'Irlanda del Nord ma, al momento del dunque, Doyle e Price non si intendono, favorendo il recupero di Barella. L'Italia riparte21:01
12'
Colpo di tacco di Politano che mette in movimento Barella, cross da destra, ma ancora a respingere la difesa di O'Neill20:59
9'
Spiovente di Politano verso l'area di rigore, dove c'erano sia Kean che Retegui, ma Spencer manda in angolo.20:57
7'
OCCASIONE ITALIA!!! Prima la conclusione di Dimarco che viene, in qualche modo, respinta da Charles, sul tentativo di tap-in di Tonali salva tutto Hume20:55
6'
Charles va male sul cross di Dimarco, poi Tonali viene chiuso in calcio d'angolo dalla difesa ospite. Secondo corner per gli azzurri20:54
5'
Sul calcio d'angolo arriva il colpo di testa di TONALI che non trova lo specchio della porta20:52
5'
CI PROVA KEAN!!! Prima palla per Kean che supera la linea difensiva dell'Irlanda del Nord sul lancio dalle retrovie, il suo destro viene deviato in angolo da Spencer.21:39
4'
Niente di fatto per l'Irlanda del Nord sul calcio di punizione. Questa volta è Bastoni a subire fallo.21:39
3'
Price servito sulla sinistra, il n° 10 dell'Irlanda del Nord rientra sul sinistro e subisce fallo da Bastoni. Punizione per gli ospiti, ma siamo ancora a centrocampo20:51
2'
Barella cerca Politano, passaggio non perfetto e per poco non la ruba Spencer. Comunque aggressiva l'Irlanda del Nord in questo avvio20:50
2'
Subito Charles che cerca una sponda per Donley in area, ma Donnarumma recupera tutto in uscita20:48
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per l'Irlanda del Nord...20:48
E adesso tocca a noi. "Il Canto degli Italiani" scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro.20:42
Squadre in campo. Spazio ai rispettivi inni nazionali. Si parte con l'Irlanda del Nord20:41
Il direttore di gara sarà il sig. Danny Makkelie. Il fischietto olandese sarà coadiuvato dagli assistenti Streegstra e de Vries e dal quarto ufficiale, lo spagnolo Jesús Gil Manzano. In sala VAR ci saranno, a completare la squadra arbitrale, Pol van Boekel (VAR) e Jeroen Manschot (AVAR).19:18
L'Italia disputerà gli spareggi, per entrare in un Mondiale, per la quarta volta nella propria storia. La prima nel '97, per i Mondiali del 1998, contro la Russia. 1-1 in trasferta e vittoria azzurra al ritorno per 1-0. Nei casi più recenti, però, l'Italia è stata eliminata. Nel 2017 contro la Svezia (1-0 svedese a Stoccolma e 0-0 a San Siro) e nel 2022 contro la Macedonia con la vittoria di Stefan Ristovski, Nikolov e Trajkovski (giocatori passati tutti dall'Italia) e compagni per 1-0 a Palermo.19:12
Sono 12 i precedenti tra Italia e Irlanda del Nord, con un bilancio favorevole agli azzurri: 7 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta. Anche se quella sconfitta ha fatto la storia del nostro calcio. Era il 15 gennaio 1958, col 2-1 nord irlandese a Belfast. Una sconfitta che non ci fece qualificare, per la prima volta, nella storia dei Mondiali.21:44
Sono regolarmente in campo gli unici tre giocatori dell'Irlanda del Nord che provengono dalla Premier League inglese. Il difensore del Sunderland Hume (capitano della Nazionale) e i centrocampisti Devenny del Crystal Palace e Charles del Southampton. Tutti gli altri elementi dell'11 del ct O'Neill giocano in Championship. Nella Serie B inglese.19:34
Gattuso recupera in extremis Bastoni e lo piazza al centro della difesa insieme a Calafiori e Mancini. In attacco c'è il tandem Moise Kean-Retegui, spesso utilizzato dal ct durante le gare nel girone di qualificazione: Pio Esposito si accomoda quindi in panchina. Non convocati per la partita di questa sera il quarto portiere Caprile, Cambiaghi (che ha sostituito l'infortunato Chiesa), Scamacca (infortunato) e Cambiaso. L'esclusione del laterale della Juventus è la grande sorpresa di quest'oggi.19:40
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Irlanda del Nord scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: P.Charles - Hume, McNair, McConville - Devlin, S.Charles, Galbraith, Devenny, Spencer - Price - Donley. Ct. Michael O'Neill. A disposizione: Peacock-Farrell, C.Hazard - Toal, Atcheson, Brown - Saville, Lyons, Kelly - Reid, Marshall, Smyth, Magennis.19:33
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Donnarumma - G.Mancini, Bastoni, Calafiori - Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco - Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso. A disposizione: Carnesecchi, Meret - Buongiorno, Gatti, Scalvini - Palestra, Spinazzola, Pisilli, Cristante, Frattesi - Raspadori, Pio Esposito.19:38
L'Irlanda del Nord è giunta 3a nel Gruppo A, alle spalle di Germania e Slovacchia, nonostante il successo nell'ultima partita disputata contro il Lussemburgo (1-0 in casa). I nordirlandesi, però, si sono comunque qualificati per il torneo degli spareggi grazie alla vittoria del loro girone in Nations League (nella Serie C della competizione). Ecco, quindi, che la Green and White Army ha comunque una chance di andare al Mondiale attraverso questi playoff.19:56
L'Italia arriva a questa sfida dopo il ko casalingo contro la Norvegia per 4-1. Sconfitta che ci ha lasciato al 2° posto nel Gruppo I proprio alle spalle dei norvegesi (che hanno vinto il girone con 6 punti di vantaggio). Per la terza volta consecutiva, quindi, ci tocca fare i playoff per accedere al Mondiale. Italia che affronta l'Irlanda del Nord come testa di serie in casa ma, in caso di finale, giocherebbe in trasferta contro una tra Galles e Bosnia.19:53
Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Irlanda del Nord, gara valida per le semifinali playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Si gioca alla New Balance Arena di Bergamo.18:57
Formazioni Italia - Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord
TITOLARI ITALIA
(1) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
(21) ALESSANDRO BASTONI (D)
(13) RICCARDO CALAFIORI (D)
(23) GIANLUCA MANCINI (D)
(7) MATTEO POLITANO (C)
(3) FEDERICO DIMARCO (C)
(18) NICOLÒ BARELLA (C)
(8) SANDRO TONALI (C)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(9) MATEO RETEGUI (A)
(11) MOISE KEAN (A)
PANCHINA ITALIA
(16) BRYAN CRISTANTE (C)
(12) MARCO CARNESECCHI (P)
(19) FEDERICO GATTI (D)
(22) ALEX MERET (P)
(10) GIACOMO RASPADORI (A)
(4) LEONARDO SPINAZZOLA (D)
(14) NICCOLÒ PISILLI (C)
(20) GIORGIO SCALVINI (D)
(17) DAVIDE FRATTESI (C)
(15) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
(6) ALESSANDRO BUONGIORNO (D)
(2) MARCO PALESTRA (D)
ALLENATORE ITALIA
Gennaro Gattuso
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
(23) PIERCE CHARLES (P)
(20) BRODIE SPENCER (D)
(17) PADDY MCNAIR (D)
(2) TERRY DEVLIN (D)
(13) RUAIRI MCCONVILLE (D)
(5) TRAI HUME (D)
(19) SHEA CHARLES (C)
(7) ETHAN GALBRAITH (C)
(15) JUSTIN DEVENNY (C)
(14) ISAAC PRICE (C)
(10) JAMIE DONLEY (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
(4) TOM ATCHESON (D)
(22) CIARON BROWN (D)
(18) JAMIE REID (A)
(3) EOIN TOAL (D)
(21) JOSH MAGENNIS (A)
(6) GEORGE SAVILLE (C)
(11) PAUL SMYTH (A)
(8) CALLUM MARSHALL (A)
(16) BRAD LYONS (C)
(12) CONOR HAZARD (P)
(9) PATRICK KELLY (C)
(1) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
Michael O'Neill
PREPARTITA
Italia - Irlanda del Nord è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026. La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Italia-Irlanda del Nord di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming Italia-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.