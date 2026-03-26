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Polonia-Albania: 2-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 20:45
Polonia
2
Albania
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 42' 0-1 Arbër Hoxha
  2. 63' 1-1 Robert Lewandowski
  3. 73' 2-1 Piotr Zielinski
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Polonia 2, Albania 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Polonia 2, Albania 1.22:44

  3. 90'+6'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  4. 90'+6'

    Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:43

  5. 90'+4'

    Karol Swiderski (Polonia) e' ammonito.22:41

  6. 90'+3'

    Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:41

  7. 90'+3'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  9. 90'+3'

    Jan Bednarek (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  10. 90'+3'

    Fallo di Berat Djimsiti (Albania).22:40

  11. 90'+3'

    Fallo di Jan Bednarek (Polonia).22:40

  12. 90'+3'

    Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  13. 90'+2'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Slisz sostituisce Robert Lewandowski.22:39

  15. 90'+1'

    Sostituzione, Polonia. Arkadiusz Pyrka sostituisce Jakub Kaminski per infortunio.22:39

  16. 90'+1'

    Gara riprende.22:38

  17. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:38

  18. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Jakub Kaminski (Polonia) per infortunio.22:37

  19. 89'

    Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Robert Lewandowski con suggerimento di testa.22:36

  21. 88'

    Kristjan Asllani (Albania) e' ammonito per fallo.22:35

  22. 88'

    Oskar Pietuszewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  23. 88'

    Fallo di Kristjan Asllani (Albania).22:35

  24. 87'

    Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito.22:34

  25. 87'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:34

  27. 87'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  28. 84'

    Fallo di Jakub Kaminski (Polonia).22:31

  29. 84'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  30. 82'

    Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:29

  31. 82'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  33. 82'

    Sostituzione, Albania. Ernest Muçi sostituisce Qazim Laçi.22:29

  34. 81'

    Sostituzione, Polonia. Jakub Moder sostituisce Piotr Zielinski.22:29

  35. 81'

    Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  36. 81'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).22:28

  37. 80'

    Gara riprende.22:27

  39. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Oskar Pietuszewski (Polonia) per infortunio.22:27

  40. 79'

    Elseid Hysaj (Albania) e' ammonito per fallo.22:26

  41. 78'

    Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).22:25

  42. 78'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  43. 76'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  45. 76'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).22:24

  46. 75'

    Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:22

  47. 75'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:22

  48. 75'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  49. 73'

    Gol! Polonia 2, Albania 1. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski.

    Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski22:20

  51. 72'

    Tiro parato. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Armando Broja.22:19

  52. 68'

    Tiro parato. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karol Swiderski con suggerimento di testa.22:16

  53. 68'

    Sostituzione, Albania. Armando Broja sostituisce Nedim Bajrami.22:15

  54. 68'

    Sostituzione, Albania. Stavros Pilios sostituisce Arbër Hoxha.22:15

  55. 67'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Juljan Shehu (Albania).22:14

  57. 67'

    Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.22:14

  58. 66'

    Fallo di Michal Skóras (Polonia).22:13

  59. 66'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  60. 64'

    Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  61. 64'

    Fallo di Qazim Laçi (Albania).22:12

  63. 63'

    Gol! Polonia 1, Albania 1. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.22:10

  64. 62'

    Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Tomasz Kedziora.22:10

  65. 62'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Mario Mitaj (Albania).22:09

  66. 62'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:09

  67. 60'

    Tiro respinto. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Qazim Laçi.22:07

  69. 59'

    Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:06

  70. 59'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  71. 57'

    Tentativo fallito. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jakub Kiwior.22:04

  72. 56'

    Oskar Pietuszewski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

  73. 56'

    Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:03

  75. 56'

    Tentativo fallito. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Oskar Pietuszewski.22:03

  76. 54'

    Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Elseid Hysaj in seguito a un contropiede.22:01

  77. 49'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:56

  78. 48'

    Fuorigioco. Sebastian Szymanski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:55

  79. 45'

    Sostituzione, Polonia. Oskar Pietuszewski sostituisce Filip Rózga.21:52

  81. Inizia il Secondo tempo Polonia 0, Albania 1.21:53

  82. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Polonia 0, Albania 1.21:36

  83. 45'+3'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:36

  84. 45'+3'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  85. 45'+3'

    Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).21:35

  87. 45'+3'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33

  89. 45'+1'

    Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:33

  90. 45'+1'

    Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  91. 45'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:32

  93. 42'

    Gol! Polonia 0, Albania 1. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  94. 40'

    Fallo di Matty Cash (Polonia).21:28

  95. 40'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

  96. 37'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Arbër Hoxha (Albania).21:24

  97. 35'

    Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:23

  99. 34'

    Mario Mitaj (Albania) e' ammonito per fallo.21:21

  100. 33'

    Filip Rózga (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  101. 33'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:21

  102. 33'

    Tentativo fallito. Filip Rózga (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jan Bednarek con suggerimento di testa.21:20

  103. 32'

    Fuorigioco. Jakub Kiwior(Polonia) prova il lancio lungo, ma Michal Skóras e' colto in fuorigioco.21:20

  105. 28'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:16

  106. 28'

    Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  107. 27'

    Tiro respinto. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nedim Bajrami con suggerimento di testa.21:14

  108. 21'

    Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).21:09

  109. 21'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  111. 21'

    Fallo di Filip Rózga (Polonia).21:08

  112. 21'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  113. 19'

    Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  114. 19'

    Fallo di Myrto Uzuni (Albania).21:07

  115. 18'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  117. 18'

    Fallo di Berat Djimsiti (Albania).21:06

  118. 18'

    Gara riprende.21:05

  119. 18'

    Sostituzione, Albania. Ardian Ismajli sostituisce Arlind Ajeti per infortunio.21:05

  120. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Arlind Ajeti (Albania) per infortunio.21:04

  121. 15'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).21:02

  123. 14'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michal Skóras (Polonia).21:02

  124. 14'

    Tiro respinto. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di destro da fuori area.21:01

  125. 14'

    Tiro respinto. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:01

  126. 13'

    Kamil Grabara (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  127. 13'

    Fallo di Myrto Uzuni (Albania).21:00

  129. 10'

    Fallo di Filip Rózga (Polonia).20:57

  130. 10'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57

  131. 8'

    Fallo di mano di Qazim Laçi (Albania).20:56

  132. 8'

    Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Piotr Zielinski da calcio d'angolo.20:55

  133. 8'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).20:55

  135. 7'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Piotr Zielinski con cross.20:55

  136. 7'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).20:54

  137. 7'

    Tomasz Kedziora (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  138. 7'

    Fallo di Arbër Hoxha (Albania).20:54

  139. 5'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Kristjan Asllani (Albania).20:53

  141. 5'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jakub Kaminski.20:53

  142. 4'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).20:52

  143. 4'

    Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  144. 2'

    Fallo di Tomasz Kedziora (Polonia).20:49

  145. 2'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  147. Inizia il Primo tempo.20:48

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22

Formazioni Polonia - Albania

Polonia
Albania
TITOLARI POLONIA
  • (1) KAMIL GRABARA (P)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (19) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (2) MATTY CASH (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (13) JAKUB KAMINSKI (A)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
  • (17) FILIP RÓZGA (A)
PANCHINA POLONIA
  • (7) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (12) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (8) JAKUB MODER (C)
  • (22) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (11) KAMIL GROSICKI (C)
  • (23) KRZYSZTOF PIATEK (A)
  • (16) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (6) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (15) ARKADIUSZ PYRKA (D)
  • (18) BARTOSZ BERESZYNSKI (D)
  • (21) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
  • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
TITOLARI ALBANIA
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (5) ARLIND AJETI (D)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (21) ARBËR HOXHA (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (11) MYRTO UZUNI (C)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (14) QAZIM LAÇI (C)
  • (10) NEDIM BAJRAMI (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (17) ERNEST MUÇI (C)
  • (9) ANIS MEHMETI (C)
  • (7) ADRION PAJAZITI (C)
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (22) ARMANDO BROJA (A)
  • (15) BUJAR PLLANA (D)
  • (2) IVÁN BALLIU (D)
  • (13) NASER ALIJI (D)
  • (19) STAVROS PILIOS (D)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (12) ELHAN KASTRATI (P)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
ALLENATORE ALBANIA
  • Sylvio Mendes Campos Júnior
PREPARTITA

Polonia - Albania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.

Dove vedere Polonia-Albania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Polonia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Polonia - Albania Live

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