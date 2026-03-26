Incontro terminato, Polonia 2, Albania 1.
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Incontro terminato, Polonia 2, Albania 1.
Secondo tempo terminato, Polonia 2, Albania 1.22:44
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:43
Karol Swiderski (Polonia) e' ammonito.22:41
Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:41
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Jan Bednarek (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Berat Djimsiti (Albania).22:40
Fallo di Jan Bednarek (Polonia).22:40
Armando Broja (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Sostituzione, Polonia. Bartosz Slisz sostituisce Robert Lewandowski.22:39
Sostituzione, Polonia. Arkadiusz Pyrka sostituisce Jakub Kaminski per infortunio.22:39
Gara riprende.22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Jakub Kaminski (Polonia) per infortunio.22:37
Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Robert Lewandowski con suggerimento di testa.22:36
Kristjan Asllani (Albania) e' ammonito per fallo.22:35
Oskar Pietuszewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Kristjan Asllani (Albania).22:35
Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito.22:34
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:34
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Jakub Kaminski (Polonia).22:31
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:29
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Sostituzione, Albania. Ernest Muçi sostituisce Qazim Laçi.22:29
Sostituzione, Polonia. Jakub Moder sostituisce Piotr Zielinski.22:29
Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).22:28
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Oskar Pietuszewski (Polonia) per infortunio.22:27
Elseid Hysaj (Albania) e' ammonito per fallo.22:26
Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).22:25
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).22:24
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:22
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:22
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Gol! Polonia 2, Albania 1. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski.
Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski22:20
Tiro parato. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Armando Broja.22:19
Tiro parato. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karol Swiderski con suggerimento di testa.22:16
Sostituzione, Albania. Armando Broja sostituisce Nedim Bajrami.22:15
Sostituzione, Albania. Stavros Pilios sostituisce Arbër Hoxha.22:15
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Juljan Shehu (Albania).22:14
Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.22:14
Fallo di Michal Skóras (Polonia).22:13
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Qazim Laçi (Albania).22:12
Gol! Polonia 1, Albania 1. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.22:10
Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Tomasz Kedziora.22:10
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Mario Mitaj (Albania).22:09
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:09
Tiro respinto. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Qazim Laçi.22:07
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:06
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tentativo fallito. Michal Skóras (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jakub Kiwior.22:04
Oskar Pietuszewski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:03
Tentativo fallito. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Oskar Pietuszewski.22:03
Tentativo fallito. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Elseid Hysaj in seguito a un contropiede.22:01
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:56
Fuorigioco. Sebastian Szymanski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:55
Sostituzione, Polonia. Oskar Pietuszewski sostituisce Filip Rózga.21:52
Inizia il Secondo tempo Polonia 0, Albania 1.21:53
Primo tempo terminato, Polonia 0, Albania 1.21:36
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:36
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).21:35
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:33
Myrto Uzuni (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:32
Gol! Polonia 0, Albania 1. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Fallo di Matty Cash (Polonia).21:28
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Arbër Hoxha (Albania).21:24
Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:23
Mario Mitaj (Albania) e' ammonito per fallo.21:21
Filip Rózga (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:21
Tentativo fallito. Filip Rózga (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jan Bednarek con suggerimento di testa.21:20
Fuorigioco. Jakub Kiwior(Polonia) prova il lancio lungo, ma Michal Skóras e' colto in fuorigioco.21:20
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:16
Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro respinto. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nedim Bajrami con suggerimento di testa.21:14
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).21:09
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Filip Rózga (Polonia).21:08
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Myrto Uzuni (Albania).21:07
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Berat Djimsiti (Albania).21:06
Gara riprende.21:05
Sostituzione, Albania. Ardian Ismajli sostituisce Arlind Ajeti per infortunio.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Arlind Ajeti (Albania) per infortunio.21:04
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).21:02
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michal Skóras (Polonia).21:02
Tiro respinto. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di destro da fuori area.21:01
Tiro respinto. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:01
Kamil Grabara (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Myrto Uzuni (Albania).21:00
Fallo di Filip Rózga (Polonia).20:57
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57
Fallo di mano di Qazim Laçi (Albania).20:56
Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Piotr Zielinski da calcio d'angolo.20:55
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).20:55
Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Piotr Zielinski con cross.20:55
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).20:54
Tomasz Kedziora (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Arbër Hoxha (Albania).20:54
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Kristjan Asllani (Albania).20:53
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jakub Kaminski.20:53
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).20:52
Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Tomasz Kedziora (Polonia).20:49
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22
Polonia - Albania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.
Dove vedere Polonia-Albania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Polonia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
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