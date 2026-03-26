Karol Swiderski (Polonia) e' ammonito.22:41

Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:38

Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Robert Lewandowski con suggerimento di testa.22:36

Kristjan Asllani (Albania) e' ammonito per fallo.22:35

Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito.22:34

Elseid Hysaj (Albania) e' ammonito per fallo.22:26

Fuorigioco. Sebastian Szymanski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:55

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33

Mario Mitaj (Albania) e' ammonito per fallo.21:21

Fuorigioco. Jakub Kiwior(Polonia) prova il lancio lungo, ma Michal Skóras e' colto in fuorigioco.21:20

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22