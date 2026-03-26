Rigore parato! Alan Browne (Irlanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:34

Rigore parato! Finn Azaz (Irlanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:33

Rigore parato! Mojmír Chytil (Repubblica Ceca) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:32

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.23:19

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.23:00

Fuorigioco. Alan Browne(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.22:47

Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Séamus Coleman.22:47

Fuorigioco. Tomás Soucek(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Ladislav Krejcí e' colto in fuorigioco.22:39

Robin Hranác (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:35

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

Fuorigioco. Mojmír Chytil(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:19

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:11

Jack Taylor (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:06

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24