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Repubblica Ceca-Irlanda: 6-5 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 20:45
Repubblica Ceca
6
Irlanda
5
Partita finita
Arbitro:
  1. 19' 0-1 Troy Parrott (R)
  2. 23' 0-2 Matej Kovár (A)
  3. 27' 1-2 Patrik Schick (R)
  4. 86' 2-2 Ladislav Krejcí
  5. 121' 2-3 Troy Parrott (R)
  6. 122' 3-3 Ladislav Krejcí (R)
  7. 123' 3-4 Adam Idah (R)
  8. 124' 4-4 Tomás Soucek (R)
  9. 125' 4-5 Robert Brady (R)
  10. 127' 5-5 Patrik Schick (R)
  11. 129' 6-5 Jan Kliment (R)
0'
45'
90'
90'
128'

Incontro terminato, Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3).

  1. 120'+9'

    Rigori terminato, Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3).23:35

  3. 120'+9'

    Gol! Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3). Jan Kliment (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.23:35

  4. 120'+8'

    Rigore parato! Alan Browne (Irlanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:34

  5. 120'+7'

    Gol! Repubblica Ceca 2(3), Irlanda 2(3). Patrik Schick (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:33

  6. 120'+6'

    Rigore parato! Finn Azaz (Irlanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:33

  7. 120'+5'

    Rigore parato! Mojmír Chytil (Repubblica Ceca) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:32

  9. 120'+5'

    Gol! Repubblica Ceca 2(2), Irlanda 2(3). Robert Brady (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:31

  10. 120'+4'

    Gol! Repubblica Ceca 2(2), Irlanda 2(2). Tomás Soucek (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:30

  11. 120'+3'

    Gol! Repubblica Ceca 2(1), Irlanda 2(2). Adam Idah (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:29

  12. 120'+2'

    Gol! Repubblica Ceca 2(1), Irlanda 2(1). Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.23:28

  13. 120'+1'

    Gol! Repubblica Ceca 2, Irlanda 2(1). Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:28

  15. Inizia il Rigori Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:27

  16. 120'+6'

    Secondo tempo supplementare terminato, Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:23

  17. 120'+5'

    Tentativo fallito. Michal Sadílek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.23:22

  18. 120'+5'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.23:22

  19. 120'+4'

    Michal Sadílek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:21

  21. 120'+4'

    Fallo di Alan Browne (Irlanda).23:21

  22. 120'+2'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Repubblica Ceca).23:19

  23. 120'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.23:19

  24. 120'+1'

    Sostituzione, Irlanda. Harvey Vale sostituisce Sam Szmodics per infortunio.23:18

  25. 120'+1'

    Gara riprende.23:18

  27. 117'

    Gara momentaneamente sospesa, Sam Szmodics (Irlanda) per infortunio.23:14

  28. 117'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).23:14

  29. 117'

    Sam Szmodics (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.23:14

  30. 115'

    Sostituzione, Irlanda. Sam Szmodics sostituisce Jayson Molumby.23:12

  31. 114'

    Gara riprende.23:11

  33. 113'

    Gara momentaneamente sospesa, Michal Sadílek (Repubblica Ceca) per infortunio.23:10

  34. 108'

    Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).23:06

  35. 108'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.23:06

  36. 108'

    Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:05

  37. 108'

    Fallo di Adam Idah (Irlanda).23:05

  39. Inizia il Secondo tempo supplementare Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:03

  40. 105'+2'

    Primo tempo supplementare terminato, Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:01

  41. 105'+1'

    Mojmír Chytil (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:00

  42. 105'+1'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).23:00

  43. 105'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.23:00

  45. 105'

    Fallo di Mojmír Chytil (Repubblica Ceca).22:59

  46. 105'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:59

  47. 103'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Jan Kliment sostituisce Pavel Sulc.22:57

  48. 102'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:56

  49. 100'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jayson Molumby (Irlanda).22:55

  51. 100'

    Tiro respinto. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area.22:55

  52. 100'

    Fallo di Adam Karabec (Repubblica Ceca).22:54

  53. 100'

    Alan Browne (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  54. 98'

    Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Adam Karabec con cross.22:52

  55. 96'

    Sostituzione, Irlanda. Jimmy Dunne sostituisce Séamus Coleman.22:51

  57. 96'

    Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Chiedozie Ogbene.22:50

  58. 93'

    Fuorigioco. Alan Browne(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.22:47

  59. 92'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Séamus Coleman.22:47

  60. Inizia il Primo tempo supplementare Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.22:45

  61. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.22:39

  63. 90'+5'

    Fuorigioco. Tomás Soucek(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Ladislav Krejcí e' colto in fuorigioco.22:39

  64. 90'+4'

    Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stepán Chaloupek.22:39

  65. 90'+4'

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  66. 90'+4'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:38

  67. 90'+1'

    Robin Hranác (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:35

  69. 90'+1'

    Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:35

  70. 90'+1'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  71. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

  72. 89'

    Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  73. 89'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).22:33

  75. 87'

    Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).22:32

  76. 87'

    Alan Browne (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32

  77. 86'

    Gol! Repubblica Ceca 2, Irlanda 2. Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Michal Sadílek con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30

  78. 85'

    Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  79. 85'

    Fallo di Alan Browne (Irlanda).22:29

  81. 83'

    Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  82. 83'

    Fallo di Robert Brady (Irlanda).22:28

  83. 83'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Adam Karabec sostituisce Vladimír Coufal.22:27

  84. 82'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce David Jurásek.22:26

  85. 80'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Mojmír Chytil (Repubblica Ceca).22:25

  87. 80'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Patrik Schick (Repubblica Ceca).22:24

  88. 80'

    Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dara O'Shea con suggerimento di testa.22:24

  89. 78'

    Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  90. 78'

    Fallo di Alan Browne (Irlanda).22:23

  91. 75'

    Fuorigioco. Mojmír Chytil(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:19

  93. 74'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:18

  94. 73'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory.22:18

  95. 73'

    Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).22:17

  96. 73'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  97. 72'

    Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:16

  99. 72'

    Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  100. 68'

    Sostituzione, Irlanda. Robert Brady sostituisce Jack Taylor.22:13

  101. 68'

    Sostituzione, Irlanda. Alan Browne sostituisce Ryan Manning per infortunio.22:12

  102. 67'

    Gara riprende.22:12

  103. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Ryan Manning (Irlanda) per infortunio.22:10

  105. 64'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).22:08

  106. 64'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  107. 63'

    Fallo di Pavel Sulc (Repubblica Ceca).22:07

  108. 63'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  109. 61'

    Tentativo fallito. Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di David Jurásek con cross da calcio d'angolo.22:05

  111. 60'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jake O'Brien (Irlanda).22:05

  112. 58'

    Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:02

  113. 58'

    Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  114. 57'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di David Jurásek con cross da calcio d'angolo.22:01

  115. 56'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).22:01

  117. 56'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).22:00

  118. 53'

    Jayson Molumby (Irlanda) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:58

  119. 53'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).21:57

  120. 52'

    Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).21:57

  121. 52'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  123. 52'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).21:56

  124. 52'

    Tiro parato. Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vladimír Coufal con cross.21:56

  125. 50'

    Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  126. 50'

    Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:55

  127. 50'

    Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  129. 50'

    Fallo di Nathan Collins (Irlanda).21:54

  130. 48'

    Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).21:53

  131. 48'

    Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  132. 46'

    Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:50

  133. 46'

    Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  135. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Stepán Chaloupek sostituisce Tomás Holes.21:49

  136. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Tomás Soucek sostituisce Vladimír Darida.21:49

  137. Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 1, Irlanda 2.21:50

  138. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 1, Irlanda 2.21:34

  139. 45'+3'

    Patrik Schick (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  141. 45'+3'

    Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).21:33

  142. 45'+2'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Patrik Schick con suggerimento di testa.21:32

  143. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  144. 45'

    Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:30

  145. 45'

    Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  147. 44'

    Fallo di Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).21:29

  148. 44'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  149. 43'

    Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:28

  150. 43'

    Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  151. 42'

    Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ryan Manning.21:27

  153. 41'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:26

  154. 38'

    Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).21:23

  155. 38'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  156. 34'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:20

  157. 34'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  159. 32'

    Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross in seguito a un calcio da fermo.21:17

  160. 30'

    Fallo di David Jurásek (Repubblica Ceca).21:16

  161. 30'

    Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  162. 29'

    Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).21:14

  163. 29'

    Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  165. 28'

    Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  166. 28'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).21:13

  167. 27'

    Gol! Repubblica Ceca 1, Irlanda 2. Patrik Schick (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.21:12

  168. 25'

    Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:11

  169. 25'

    Rigore per Repubblica Ceca. Ladislav Krejcí e'stato atterrato in area di rigore.21:10

  171. 25'

    Rigore concesso da Ryan Manning (Irlanda) per un fallo in area.21:10

  172. 25'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jack Taylor (Irlanda).21:10

  173. 23'

    Autorete di Matej Kovár, Repubblica Ceca. Repubblica Ceca 0, Irlanda 2..21:08

  174. 22'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da David Jurásek (Repubblica Ceca).21:08

  175. 21'

    Jack Taylor (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:06

  177. 21'

    Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  178. 21'

    Fallo di Jack Taylor (Irlanda).21:06

  179. 19'

    Gol! Repubblica Ceca 0, Irlanda 1. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04

  180. 16'

    Decisione VAR: rigore Irlanda.21:01

  181. 16'

    Gara riprende.21:01

  183. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, (Repubblica Ceca). Viene consultato il VAR.21:01

  184. 14'

    Rigore concesso da Vladimír Darida (Repubblica Ceca) per un fallo in area.20:59

  185. 14'

    Rigore per Irlanda. Nathan Collins e'stato atterrato in area di rigore.20:59

  186. 12'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:57

  187. 12'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  189. 8'

    Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).20:54

  190. 8'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  191. 8'

    Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Finn Azaz con cross da calcio d'angolo.20:53

  192. 7'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Repubblica Ceca).20:52

  193. 7'

    Tiro respinto. Nathan Collins (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Troy Parrott.20:52

  195. 4'

    Tiro respinto. Jake O'Brien (Irlanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jayson Molumby.20:49

  196. 4'

    Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:49

  197. 3'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:49

  198. 2'

    Fallo di mano di Tomás Chory (Repubblica Ceca).20:48

  199. Inizia il Primo tempo.20:46

  201. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Formazioni Repubblica Ceca - Irlanda

Repubblica Ceca
Irlanda
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (8) VLADIMÍR DARIDA (C)
  • (17) DAVID JURÁSEK (C)
  • (14) LUKÁS PROVOD (C)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (C)
  • (15) PAVEL SULC (A)
  • (19) TOMÁS CHORY (A)
  • (10) PATRIK SCHICK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (23) MARTIN JEDLICKA (P)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (11) JAN KLIMENT (A)
  • (9) ADAM KARABEC (C)
  • (18) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (20) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
  • (21) DENIS VISINSKY (C)
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (6) MARTIN VITÍK (D)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Miroslav Koubek
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (22) NATHAN COLLINS (D)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (2) SÉAMUS COLEMAN (C)
  • (3) RYAN MANNING (C)
  • (6) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (14) JACK TAYLOR (C)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (8) FINN AZAZ (A)
  • (7) TROY PARROTT (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (13) HARVEY VALE (C)
  • (16) JOSH KEELEY (P)
  • (11) ROBERT BRADY (C)
  • (12) JIMMY DUNNE (D)
  • (21) SAM SZMODICS (A)
  • (23) MARK TRAVERS (P)
  • (17) JASON KNIGHT (C)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (9) JOHNNY KENNY (A)
  • (18) ALAN BROWNE (C)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (19) JAMES ABANKWAH (D)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
PREPARTITA

Repubblica Ceca - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Dove vedere Repubblica Ceca-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Repubblica Ceca - Irlanda Live

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