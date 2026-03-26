Incontro terminato, Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3).
Come insegnare l’inglese ai bambini
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
Incontro terminato, Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3).
Rigori terminato, Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3).23:35
Gol! Repubblica Ceca 2(4), Irlanda 2(3). Jan Kliment (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.23:35
Rigore parato! Alan Browne (Irlanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:34
Gol! Repubblica Ceca 2(3), Irlanda 2(3). Patrik Schick (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:33
Rigore parato! Finn Azaz (Irlanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:33
Rigore parato! Mojmír Chytil (Repubblica Ceca) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.23:32
Gol! Repubblica Ceca 2(2), Irlanda 2(3). Robert Brady (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:31
Gol! Repubblica Ceca 2(2), Irlanda 2(2). Tomás Soucek (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:30
Gol! Repubblica Ceca 2(1), Irlanda 2(2). Adam Idah (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:29
Gol! Repubblica Ceca 2(1), Irlanda 2(1). Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.23:28
Gol! Repubblica Ceca 2, Irlanda 2(1). Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.23:28
Inizia il Rigori Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:27
Secondo tempo supplementare terminato, Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:23
Tentativo fallito. Michal Sadílek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.23:22
Tentativo fallito. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.23:22
Michal Sadílek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:21
Fallo di Alan Browne (Irlanda).23:21
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Repubblica Ceca).23:19
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.23:19
Sostituzione, Irlanda. Harvey Vale sostituisce Sam Szmodics per infortunio.23:18
Gara riprende.23:18
Gara momentaneamente sospesa, Sam Szmodics (Irlanda) per infortunio.23:14
Fallo di Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).23:14
Sam Szmodics (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.23:14
Sostituzione, Irlanda. Sam Szmodics sostituisce Jayson Molumby.23:12
Gara riprende.23:11
Gara momentaneamente sospesa, Michal Sadílek (Repubblica Ceca) per infortunio.23:10
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).23:06
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.23:06
Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:05
Fallo di Adam Idah (Irlanda).23:05
Inizia il Secondo tempo supplementare Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:03
Primo tempo supplementare terminato, Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.23:01
Mojmír Chytil (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.23:00
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).23:00
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.23:00
Fallo di Mojmír Chytil (Repubblica Ceca).22:59
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:59
Sostituzione, Repubblica Ceca. Jan Kliment sostituisce Pavel Sulc.22:57
Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:56
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jayson Molumby (Irlanda).22:55
Tiro respinto. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area.22:55
Fallo di Adam Karabec (Repubblica Ceca).22:54
Alan Browne (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Adam Karabec con cross.22:52
Sostituzione, Irlanda. Jimmy Dunne sostituisce Séamus Coleman.22:51
Sostituzione, Irlanda. Adam Idah sostituisce Chiedozie Ogbene.22:50
Fuorigioco. Alan Browne(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Chiedozie Ogbene e' colto in fuorigioco.22:47
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Séamus Coleman.22:47
Inizia il Primo tempo supplementare Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.22:45
Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 2, Irlanda 2.22:39
Fuorigioco. Tomás Soucek(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Ladislav Krejcí e' colto in fuorigioco.22:39
Tiro respinto. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stepán Chaloupek.22:39
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:38
Robin Hranác (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:35
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35
Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).22:33
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).22:32
Alan Browne (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Gol! Repubblica Ceca 2, Irlanda 2. Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Michal Sadílek con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30
Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Fallo di Alan Browne (Irlanda).22:29
Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Robert Brady (Irlanda).22:28
Sostituzione, Repubblica Ceca. Adam Karabec sostituisce Vladimír Coufal.22:27
Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce David Jurásek.22:26
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Mojmír Chytil (Repubblica Ceca).22:25
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Patrik Schick (Repubblica Ceca).22:24
Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dara O'Shea con suggerimento di testa.22:24
Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Alan Browne (Irlanda).22:23
Fuorigioco. Mojmír Chytil(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:19
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:18
Sostituzione, Repubblica Ceca. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory.22:18
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).22:17
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:16
Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Sostituzione, Irlanda. Robert Brady sostituisce Jack Taylor.22:13
Sostituzione, Irlanda. Alan Browne sostituisce Ryan Manning per infortunio.22:12
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Ryan Manning (Irlanda) per infortunio.22:10
Fallo di Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).22:08
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Pavel Sulc (Repubblica Ceca).22:07
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tentativo fallito. Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di David Jurásek con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jake O'Brien (Irlanda).22:05
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).22:02
Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Tentativo fallito. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di David Jurásek con cross da calcio d'angolo.22:01
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).22:01
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Séamus Coleman (Irlanda).22:00
Jayson Molumby (Irlanda) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:58
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).21:57
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).21:57
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).21:56
Tiro parato. Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vladimír Coufal con cross.21:56
Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:55
Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Nathan Collins (Irlanda).21:54
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).21:53
Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:50
Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Sostituzione, Repubblica Ceca. Stepán Chaloupek sostituisce Tomás Holes.21:49
Sostituzione, Repubblica Ceca. Tomás Soucek sostituisce Vladimír Darida.21:49
Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 1, Irlanda 2.21:50
Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 1, Irlanda 2.21:34
Patrik Schick (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Séamus Coleman (Irlanda).21:33
Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Patrik Schick con suggerimento di testa.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:30
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).21:29
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:28
Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tiro parato. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ryan Manning.21:27
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:26
Fallo di Tomás Chory (Repubblica Ceca).21:23
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:20
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tentativo fallito. Dara O'Shea (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross in seguito a un calcio da fermo.21:17
Fallo di David Jurásek (Repubblica Ceca).21:16
Séamus Coleman (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).21:14
Nathan Collins (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).21:13
Gol! Repubblica Ceca 1, Irlanda 2. Patrik Schick (Repubblica Ceca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.21:12
Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:11
Rigore per Repubblica Ceca. Ladislav Krejcí e'stato atterrato in area di rigore.21:10
Rigore concesso da Ryan Manning (Irlanda) per un fallo in area.21:10
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jack Taylor (Irlanda).21:10
Autorete di Matej Kovár, Repubblica Ceca. Repubblica Ceca 0, Irlanda 2..21:08
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da David Jurásek (Repubblica Ceca).21:08
Jack Taylor (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:06
Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Jack Taylor (Irlanda).21:06
Gol! Repubblica Ceca 0, Irlanda 1. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04
Decisione VAR: rigore Irlanda.21:01
Gara riprende.21:01
Gara momentaneamente sospesa, (Repubblica Ceca). Viene consultato il VAR.21:01
Rigore concesso da Vladimír Darida (Repubblica Ceca) per un fallo in area.20:59
Rigore per Irlanda. Nathan Collins e'stato atterrato in area di rigore.20:59
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:57
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).20:54
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Tentativo fallito. Nathan Collins (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Finn Azaz con cross da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Repubblica Ceca).20:52
Tiro respinto. Nathan Collins (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Troy Parrott.20:52
Tiro respinto. Jake O'Brien (Irlanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jayson Molumby.20:49
Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:49
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).20:49
Fallo di mano di Tomás Chory (Repubblica Ceca).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Repubblica Ceca - Irlanda è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Dove vedere Repubblica Ceca-Irlanda di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Una patologia che non si limita al pesoLEGGI