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Slovacchia-Kosovo: 3-4 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 20:45
Slovacchia
3
Kosovo
4
Partita finita
Arbitro:
  1. 6' 1-0 Martin Valjent
  2. 21' 1-1 Veldin Hodza
  3. 45' 2-1 Lukás Haraslín
  4. 47' 2-2 Fisnik Asllani
  5. 60' 2-3 Florent Muslija
  6. 72' 2-4 Kreshnik Hajrizi
  7. 90+4' 3-4 David Strelec
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Slovacchia 3, Kosovo 4.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Slovacchia 3, Kosovo 4.22:39

  3. 90'+5'

    Martin Valjent (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:37

  4. 90'+5'

    Fallo di Martin Valjent (Slovacchia).22:37

  5. 90'+5'

    Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  6. 90'+4'

    Gol! Slovacchia 3, Kosovo 4. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dávid Hancko.22:36

  7. 90'+4'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Mráz.22:36

  9. 90'+3'

    Fuorigioco. Albion Rrahmani(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Florent Hadërgjonaj e' colto in fuorigioco.22:36

  10. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Martin Valjent (Slovacchia).22:35

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

  12. 90'

    Sostituzione, Slovacchia. Samuel Mráz sostituisce Matús Bero.22:33

  13. 90'

    Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Vedat Muriqi.22:32

  15. 90'

    Sostituzione, Kosovo. Lindon Emërllahu sostituisce Veldin Hodza.22:32

  16. 90'

    Sostituzione, Kosovo. Florent Hadërgjonaj sostituisce Florent Muslija.22:32

  17. 89'

    Denis Vavro (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:31

  18. 89'

    Fallo di Denis Vavro (Slovacchia).22:31

  19. 89'

    Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  21. 88'

    Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  22. 88'

    Fallo di Florent Muslija (Kosovo).22:31

  23. 87'

    Tiro respinto. Lubomír Tupta (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area.22:30

  24. 83'

    Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Ondrej Duda.22:25

  25. 83'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Lukás Haraslín.22:25

  27. 82'

    Dávid Hancko (Slovacchia) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:24

  28. 82'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).22:24

  29. 82'

    Tiro parato. David Strelec (Slovacchia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Denis Vavro con cross.22:24

  30. 81'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:23

  31. 80'

    Gara riprende.22:22

  33. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Vedat Muriqi (Kosovo) per infortunio.22:22

  34. 79'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Vedat Muriqi (Kosovo).22:22

  35. 79'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).22:21

  36. 79'

    Tiro respinto. Denis Vavro (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ondrej Duda.22:21

  37. 78'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  39. 78'

    Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).22:20

  40. 77'

    Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20

  41. 76'

    Fallo di Denis Vavro (Slovacchia).22:19

  42. 76'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  43. 75'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).22:17

  45. 75'

    Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  46. 73'

    Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Fisnik Asllani.22:16

  47. 72'

    Gol! Slovacchia 2, Kosovo 4. Kreshnik Hajrizi (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:14

  48. 72'

    Tiro parato. Albian Hajdari (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vedat Muriqi con suggerimento di testa.22:14

  49. 71'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Martin Valjent (Slovacchia).22:13

  51. 70'

    Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Suslov.22:13

  52. 68'

    Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Obert con cross.22:10

  53. 67'

    Tentativo fallito. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:09

  54. 66'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:08

  55. 66'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  57. 65'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Lumbardh Dellova (Kosovo).22:07

  58. 64'

    Tiro respinto. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matús Bero.22:07

  59. 64'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ondrej Duda con cross.22:06

  60. 63'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dion Gallapeni (Kosovo).22:05

  61. 62'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:04

  63. 62'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04

  64. 60'

    Gol! Slovacchia 2, Kosovo 3. Florent Muslija (Kosovo) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:02

  65. 59'

    Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

  66. 59'

    Fallo di Stanislav Lobotka (Slovacchia).22:01

  67. 54'

    Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:57

  69. 54'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57

  70. 53'

    Tiro parato. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Haraslín con passaggio filtrante.21:55

  71. 51'

    Veldin Hodza (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:54

  72. 51'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:54

  73. 51'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54

  75. 50'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:52

  76. 50'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  77. 49'

    Veldin Hodza (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  78. 49'

    Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).21:51

  79. 47'

    Gol! Slovacchia 2, Kosovo 2. Fisnik Asllani (Kosovo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mërgim Vojvoda con cross.21:49

  81. 46'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).21:48

  82. Inizia il Secondo tempo Slovacchia 2, Kosovo 1.21:48

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Slovacchia 2, Kosovo 1.21:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  85. 45'

    Gol! Slovacchia 2, Kosovo 1. Lukás Haraslín (Slovacchia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:30

  87. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Suslov sostituisce Leo Sauer per infortunio.21:29

  88. 44'

    Gara riprende.21:29

  89. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Leo Sauer (Slovacchia) per infortunio.21:28

  90. 43'

    Fallo di Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:27

  91. 43'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  93. 42'

    Tentativo fallito. Adam Obert (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Martin Valjent in seguito a un calcio da fermo.21:27

  94. 41'

    Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:26

  95. 41'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  96. 40'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Denis Vavro (Slovacchia).21:25

  97. 39'

    Tiro parato. Stanislav Lobotka (Slovacchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Valjent.21:23

  99. 37'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area.21:22

  100. 36'

    Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).21:21

  101. 36'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  102. 36'

    Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florent Muslija.21:21

  103. 34'

    Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:19

  105. 34'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  106. 34'

    Tiro respinto. Matús Bero (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dávid Hancko.21:18

  107. 32'

    Tiro parato. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stanislav Lobotka.21:17

  108. 31'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:16

  109. 31'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  111. 29'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  112. 29'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:14

  113. 27'

    Gara riprende.21:12

  114. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) per infortunio.21:11

  115. 25'

    Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:10

  117. 25'

    Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).21:10

  118. 25'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  119. 24'

    Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  120. 24'

    Fallo di Stanislav Lobotka (Slovacchia).21:09

  121. 23'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  123. 23'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:08

  124. 21'

    Gol! Slovacchia 1, Kosovo 1. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda.21:06

  125. 18'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  126. 18'

    Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).21:03

  127. 17'

    Fallo di mano di Matús Bero (Slovacchia).21:02

  129. 16'

    Tentativo fallito. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:01

  130. 14'

    Kreshnik Hajrizi (Kosovo) e' ammonito per fallo.20:58

  131. 13'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  132. 13'

    Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).20:58

  133. 12'

    Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  135. 12'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).20:57

  136. 10'

    Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area.20:54

  137. 6'

    Gol! Slovacchia 1, Kosovo 0. Martin Valjent (Slovacchia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lukás Haraslín con cross in seguito a un calcio da fermo.20:51

  138. 5'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50

  139. 5'

    Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).20:50

  141. 4'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49

  142. 4'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).20:49

  143. 3'

    Fuorigioco. Mërgim Vojvoda(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:48

  144. 2'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).20:47

  145. 2'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  147. Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  148. Fallo di Denis Vavro (Slovacchia).20:46

  149. Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di David Strelec.20:46

  150. Inizia il Primo tempo.20:45

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28

Formazioni Slovacchia - Kosovo

Slovacchia
Kosovo
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (4) MARTIN VALJENT (D)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (5) ADAM OBERT (D)
  • (21) MATÚS BERO (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (16) DÁVID HANCKO (C)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
  • (18) LEO SAUER (A)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (14) DÁVID KRCÍK (D)
  • (2) PETER PEKARÍK (D)
  • (10) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (20) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (7) TOMÁS SUSLOV (C)
  • (11) LUBOMÍR TUPTA (A)
  • (6) NORBERT GYÖMBÉR (D)
  • (13) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (9) SAMUEL MRÁZ (A)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Francesco Calzona
TITOLARI KOSOVO
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (13) KRESHNIK HAJRIZI (D)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (21) ALBIAN HAJDARI (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (D)
  • (19) DION GALLAPENI (D)
  • (8) FLORENT MUSLIJA (C)
  • (6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (3) FIDAN ALITI (D)
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (14) VALON BERISHA (C)
  • (22) LINDON EMËRLLAHU (C)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (7) MILOT RASHICA (C)
  • (2) FLORENT HADËRGJONAJ (D)
  • (23) BATON ZABËRGJA (A)
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
PREPARTITA

Slovacchia - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Dove vedere Slovacchia-Kosovo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovacchia-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Slovacchia - Kosovo Live

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