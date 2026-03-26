Martin Valjent (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:37

Fuorigioco. Albion Rrahmani(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Florent Hadërgjonaj e' colto in fuorigioco.22:36

Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

Denis Vavro (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:31

Tentativo fallito. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:09

Veldin Hodza (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:54

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:10

Tentativo fallito. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:01

Kreshnik Hajrizi (Kosovo) e' ammonito per fallo.20:58

Fuorigioco. Mërgim Vojvoda(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:48

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28