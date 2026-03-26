Incontro terminato, Slovacchia 3, Kosovo 4.
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Incontro terminato, Slovacchia 3, Kosovo 4.
Secondo tempo terminato, Slovacchia 3, Kosovo 4.22:39
Martin Valjent (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Martin Valjent (Slovacchia).22:37
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Gol! Slovacchia 3, Kosovo 4. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dávid Hancko.22:36
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Mráz.22:36
Fuorigioco. Albion Rrahmani(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Florent Hadërgjonaj e' colto in fuorigioco.22:36
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Martin Valjent (Slovacchia).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33
Sostituzione, Slovacchia. Samuel Mráz sostituisce Matús Bero.22:33
Sostituzione, Kosovo. Albion Rrahmani sostituisce Vedat Muriqi.22:32
Sostituzione, Kosovo. Lindon Emërllahu sostituisce Veldin Hodza.22:32
Sostituzione, Kosovo. Florent Hadërgjonaj sostituisce Florent Muslija.22:32
Denis Vavro (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:31
Fallo di Denis Vavro (Slovacchia).22:31
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Florent Muslija (Kosovo).22:31
Tiro respinto. Lubomír Tupta (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area.22:30
Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Ondrej Duda.22:25
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Lukás Haraslín.22:25
Dávid Hancko (Slovacchia) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).22:24
Tiro parato. David Strelec (Slovacchia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Denis Vavro con cross.22:24
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:23
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Vedat Muriqi (Kosovo) per infortunio.22:22
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Vedat Muriqi (Kosovo).22:22
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).22:21
Tiro respinto. Denis Vavro (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ondrej Duda.22:21
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).22:20
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20
Fallo di Denis Vavro (Slovacchia).22:19
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Fallo di David Strelec (Slovacchia).22:17
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Fisnik Asllani.22:16
Gol! Slovacchia 2, Kosovo 4. Kreshnik Hajrizi (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:14
Tiro parato. Albian Hajdari (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vedat Muriqi con suggerimento di testa.22:14
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Martin Valjent (Slovacchia).22:13
Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Suslov.22:13
Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Obert con cross.22:10
Tentativo fallito. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:09
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).22:08
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Lumbardh Dellova (Kosovo).22:07
Tiro respinto. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matús Bero.22:07
Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ondrej Duda con cross.22:06
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dion Gallapeni (Kosovo).22:05
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).22:04
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04
Gol! Slovacchia 2, Kosovo 3. Florent Muslija (Kosovo) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:02
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Fallo di Stanislav Lobotka (Slovacchia).22:01
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:57
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57
Tiro parato. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Haraslín con passaggio filtrante.21:55
Veldin Hodza (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:54
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:54
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:52
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Veldin Hodza (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).21:51
Gol! Slovacchia 2, Kosovo 2. Fisnik Asllani (Kosovo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mërgim Vojvoda con cross.21:49
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arijanet Muric (Kosovo).21:48
Inizia il Secondo tempo Slovacchia 2, Kosovo 1.21:48
Primo tempo terminato, Slovacchia 2, Kosovo 1.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Gol! Slovacchia 2, Kosovo 1. Lukás Haraslín (Slovacchia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:30
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Suslov sostituisce Leo Sauer per infortunio.21:29
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Leo Sauer (Slovacchia) per infortunio.21:28
Fallo di Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:27
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Tentativo fallito. Adam Obert (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Martin Valjent in seguito a un calcio da fermo.21:27
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:26
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Denis Vavro (Slovacchia).21:25
Tiro parato. Stanislav Lobotka (Slovacchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Valjent.21:23
Lukás Haraslín (Slovacchia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area.21:22
Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).21:21
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florent Muslija.21:21
Fallo di Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:19
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro respinto. Matús Bero (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dávid Hancko.21:18
Tiro parato. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stanislav Lobotka.21:17
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).21:16
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:14
Gara riprende.21:12
Gara momentaneamente sospesa, Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) per infortunio.21:11
Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:10
Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).21:10
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Stanislav Lobotka (Slovacchia).21:09
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:08
Gol! Slovacchia 1, Kosovo 1. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda.21:06
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).21:03
Fallo di mano di Matús Bero (Slovacchia).21:02
Tentativo fallito. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:01
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) e' ammonito per fallo.20:58
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).20:58
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di David Strelec (Slovacchia).20:57
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area.20:54
Gol! Slovacchia 1, Kosovo 0. Martin Valjent (Slovacchia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lukás Haraslín con cross in seguito a un calcio da fermo.20:51
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50
Fallo di Albian Hajdari (Kosovo).20:50
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).20:49
Fuorigioco. Mërgim Vojvoda(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:48
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).20:47
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Denis Vavro (Slovacchia).20:46
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di David Strelec.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:28
Slovacchia - Kosovo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Dove vedere Slovacchia-Kosovo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovacchia-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
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