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Turchia-Romania: 1-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 18:00
Turchia
1
Romania
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 53' 1-0 Ferdi Kadioglu
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Turchia 1, Romania 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Turchia 1, Romania 0.19:51

  3. 90'+4'

    Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  4. 90'+4'

    Fallo di Dennis Man (Romania).19:51

  5. 90'+2'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) e' ammonito.19:49

  6. 90'+2'

    Fallo di Kerem Aktürkoglu (Turchia).19:49

  7. 90'+2'

    Ionut Radu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  9. 90'+2'

    Irfan Can Kahveci (Turchia) e' ammonito.19:48

  10. 90'+1'

    Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48

  11. 90'+1'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).19:48

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

  13. 90'

    Sostituzione, Turchia. Irfan Can Kahveci sostituisce Hakan Çalhanoglu.19:47

  15. 90'

    Sostituzione, Turchia. Ozan Kabak sostituisce Arda Güler.19:47

  16. 89'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Nicolae Stanciu (Romania).19:46

  17. 88'

    Sostituzione, Romania. Stefan Baiaram sostituisce Valentin Mihaila.19:44

  18. 87'

    Sostituzione, Romania. David Miculescu sostituisce Daniel Bîrligea.19:44

  19. 87'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrei Burca (Romania).19:44

  21. 86'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Nicolae Stanciu (Romania).19:42

  22. 86'

    Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kenan Yildiz.19:42

  23. 83'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40

  24. 83'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).19:40

  25. 82'

    Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:39

  27. 80'

    Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37

  28. 80'

    Fallo di Valentin Mihaila (Romania).19:37

  29. 79'

    Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  30. 79'

    Fallo di Nicolae Stanciu (Romania).19:36

  31. 78'

    Sostituzione, Turchia. Orkun Kökçü sostituisce Baris Alper Yilmaz.19:35

  33. 77'

    Fuorigioco. Nicolae Stanciu(Romania) prova il lancio lungo, ma Andrei Burca e' colto in fuorigioco.19:34

  34. 77'

    Nicolae Stanciu (Romania) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area da calcio d'angolo.19:34

  35. 77'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Kenan Yildiz (Turchia).19:34

  36. 77'

    Tiro respinto. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area.19:34

  37. 76'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Ferdi Kadioglu (Turchia).19:33

  39. 75'

    Gioco pericoloso di Abdülkerim Bardakci (Turchia).19:31

  40. 75'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31

  41. 72'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Romania).19:28

  42. 72'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kenan Yildiz.19:28

  43. 71'

    Sostituzione, Romania. Nicolae Stanciu sostituisce Ianis Hagi.19:27

  45. 67'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).19:24

  46. 67'

    Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  47. 66'

    Sostituzione, Romania. Florin Tanase sostituisce Razvan Marin.19:23

  48. 63'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Hakan Çalhanoglu.19:20

  49. 62'

    Fallo di Arda Güler (Turchia).19:19

  51. 62'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  52. 61'

    Kenan Yildiz (Turchia) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ferdi Kadioglu.19:18

  53. 59'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:16

  54. 59'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

  55. 59'

    Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15

  57. 58'

    Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15

  58. 58'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).19:15

  59. 57'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Radu Dragusin (Romania).19:14

  60. 57'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:14

  61. 57'

    Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.19:14

  63. 56'

    Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Bîrligea.19:12

  64. 53'

    Gol! Turchia 1, Romania 0. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler con passaggio filtrante.19:10

  65. 48'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mert Müldür.19:05

  66. 47'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:03

  67. 47'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  69. Inizia il Secondo tempo Turchia 0, Romania 0.19:02

  70. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Turchia 0, Romania 0.18:47

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

  72. 43'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.18:44

  73. 36'

    Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:38

  75. 36'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dennis Man (Romania).18:37

  76. 34'

    Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area.18:36

  77. 33'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Radu Dragusin (Romania).18:35

  78. 32'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Kenan Yildiz.18:33

  79. 30'

    Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  81. 30'

    Fallo di Valentin Mihaila (Romania).18:31

  82. 28'

    Fallo di Samet Akaydin (Turchia).18:29

  83. 28'

    Andrei Burca (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  84. 28'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hakan Çalhanoglu.18:29

  85. 27'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).18:28

  87. 23'

    Fuorigioco. Ionut Radu(Romania) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.18:25

  88. 23'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Ismail Yüksek (Turchia).18:24

  89. 23'

    Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicusor Bancu con cross.18:24

  90. 22'

    Fuorigioco. Hakan Çalhanoglu(Turchia) prova il lancio lungo, ma Ferdi Kadioglu e' colto in fuorigioco.18:23

  91. 21'

    Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  93. 21'

    Fallo di Dennis Man (Romania).18:22

  94. 19'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.18:21

  95. 18'

    Vlad Dragomir (Romania) e' ammonito per fallo.18:19

  96. 18'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19

  97. 18'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).18:19

  99. 17'

    Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:18

  100. 16'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17

  101. 16'

    Fallo di Radu Dragusin (Romania).18:17

  102. 5'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  103. 5'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).18:06

  105. 5'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andrei Ratiu.18:06

  106. 4'

    Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:05

  107. 4'

    Fallo di Ianis Hagi (Romania).18:05

  108. Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:03

  109. Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).18:03

  111. Inizia il Primo tempo.18:02

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:08

Formazioni Turchia - Romania

Turchia
Romania
TITOLARI TURCHIA
  • (23) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (4) SAMET AKAYDIN (D)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (11) KENAN YILDIZ (C)
  • (8) ARDA GÜLER (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (9) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (10) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (2) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (1) MERT GÜNOK (P)
  • (3) EREN ELMALI (D)
  • (15) OZAN KABAK (D)
  • (21) YUNUS AKGÜN (A)
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (19) OGUZ AYDIN (A)
  • (13) DENIZ GÜL (A)
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
  • (22) KAAN AYHAN (D)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
TITOLARI ROMANIA
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (3) RADU DRAGUSIN (D)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (15) ANDREI BURCA (D)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (14) IANIS HAGI (C)
  • (20) DENNIS MAN (C)
  • (21) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (4) ANDREI COUBIS (D)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (17) DAVID MICULESCU (A)
  • (12) MARIAN AIOANI (P)
  • (7) ALEX DOBRE (A)
  • (19) FLORIN TANASE (C)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (22) MARIUS COMAN (A)
  • (8) STEFAN BAIARAM (C)
  • (23) DEIAN SORESCU (A)
  • (16) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (10) NICOLAE STANCIU (C)
ALLENATORE ROMANIA
  • Mircea Lucescu
PREPARTITA

Turchia - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 18:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.

Dove vedere Turchia-Romania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Turchia - Romania Live

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