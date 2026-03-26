Kerem Aktürkoglu (Turchia) e' ammonito.19:49

Irfan Can Kahveci (Turchia) e' ammonito.19:48

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

Fuorigioco. Nicolae Stanciu(Romania) prova il lancio lungo, ma Andrei Burca e' colto in fuorigioco.19:34

Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.18:44

Fuorigioco. Ionut Radu(Romania) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.18:25

Fuorigioco. Hakan Çalhanoglu(Turchia) prova il lancio lungo, ma Ferdi Kadioglu e' colto in fuorigioco.18:23

Vlad Dragomir (Romania) e' ammonito per fallo.18:19

Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:18

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:08