Incontro terminato, Turchia 1, Romania 0.
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Incontro terminato, Turchia 1, Romania 0.
Secondo tempo terminato, Turchia 1, Romania 0.19:51
Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Dennis Man (Romania).19:51
Kerem Aktürkoglu (Turchia) e' ammonito.19:49
Fallo di Kerem Aktürkoglu (Turchia).19:49
Ionut Radu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Irfan Can Kahveci (Turchia) e' ammonito.19:48
Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Fallo di Florin Tanase (Romania).19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47
Sostituzione, Turchia. Irfan Can Kahveci sostituisce Hakan Çalhanoglu.19:47
Sostituzione, Turchia. Ozan Kabak sostituisce Arda Güler.19:47
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Nicolae Stanciu (Romania).19:46
Sostituzione, Romania. Stefan Baiaram sostituisce Valentin Mihaila.19:44
Sostituzione, Romania. David Miculescu sostituisce Daniel Bîrligea.19:44
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrei Burca (Romania).19:44
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Nicolae Stanciu (Romania).19:42
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kenan Yildiz.19:42
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40
Fallo di Florin Tanase (Romania).19:40
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:39
Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37
Fallo di Valentin Mihaila (Romania).19:37
Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Fallo di Nicolae Stanciu (Romania).19:36
Sostituzione, Turchia. Orkun Kökçü sostituisce Baris Alper Yilmaz.19:35
Fuorigioco. Nicolae Stanciu(Romania) prova il lancio lungo, ma Andrei Burca e' colto in fuorigioco.19:34
Nicolae Stanciu (Romania) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area da calcio d'angolo.19:34
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Kenan Yildiz (Turchia).19:34
Tiro respinto. Andrei Ratiu (Romania) un tiro di destro da fuori area.19:34
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Ferdi Kadioglu (Turchia).19:33
Gioco pericoloso di Abdülkerim Bardakci (Turchia).19:31
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Romania).19:28
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kenan Yildiz.19:28
Sostituzione, Romania. Nicolae Stanciu sostituisce Ianis Hagi.19:27
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).19:24
Valentin Mihaila (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Sostituzione, Romania. Florin Tanase sostituisce Razvan Marin.19:23
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Hakan Çalhanoglu.19:20
Fallo di Arda Güler (Turchia).19:19
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Kenan Yildiz (Turchia) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ferdi Kadioglu.19:18
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:16
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15
Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).19:15
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Radu Dragusin (Romania).19:14
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Baris Alper Yilmaz.19:14
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.19:14
Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel Bîrligea.19:12
Gol! Turchia 1, Romania 0. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler con passaggio filtrante.19:10
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mert Müldür.19:05
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:03
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Inizia il Secondo tempo Turchia 0, Romania 0.19:02
Primo tempo terminato, Turchia 0, Romania 0.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.18:44
Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:38
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dennis Man (Romania).18:37
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area.18:36
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Radu Dragusin (Romania).18:35
Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Kenan Yildiz.18:33
Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Fallo di Valentin Mihaila (Romania).18:31
Fallo di Samet Akaydin (Turchia).18:29
Andrei Burca (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hakan Çalhanoglu.18:29
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).18:28
Fuorigioco. Ionut Radu(Romania) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.18:25
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Ismail Yüksek (Turchia).18:24
Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicusor Bancu con cross.18:24
Fuorigioco. Hakan Çalhanoglu(Turchia) prova il lancio lungo, ma Ferdi Kadioglu e' colto in fuorigioco.18:23
Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Fallo di Dennis Man (Romania).18:22
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.18:21
Vlad Dragomir (Romania) e' ammonito per fallo.18:19
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).18:19
Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:18
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17
Fallo di Radu Dragusin (Romania).18:17
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).18:06
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andrei Ratiu.18:06
Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:05
Fallo di Ianis Hagi (Romania).18:05
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:03
Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).18:03
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:08
Turchia - Romania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 18:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.
Dove vedere Turchia-Romania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Turchia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
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