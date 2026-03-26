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Ucraina-Svezia: 1-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

26 Marzo 2026 ore 20:45
Ucraina
1
Svezia
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 6' 0-1 Viktor Gyökeres
  2. 51' 0-2 Viktor Gyökeres
  3. 73' 0-3 Viktor Gyökeres (R)
  4. 90' 1-3 Matvii Ponomarenko
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ucraina 1, Svezia 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ucraina 1, Svezia 3.22:40

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Oleksandr Tymchyk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:40

  4. 90'+4'

    Sostituzione, Svezia. Mattias Svanberg sostituisce Anthony Elanga.22:38

  5. 90'+3'

    Fallo di mano di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:37

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Victor Lindelöf.22:36

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

  9. 90'

    Gol! Ucraina 1, Svezia 3. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:34

  10. 88'

    Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Matvii Ponomarenko e' colto in fuorigioco.22:32

  11. 87'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:31

  12. 87'

    Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  13. 86'

    Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).22:30

  15. 86'

    Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30

  16. 85'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).22:29

  17. 85'

    Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Svezia).22:29

  19. 85'

    Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:28

  21. 84'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Nordfeldt (Svezia).22:28

  22. 84'

    Tiro parato. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:28

  23. 82'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Herman Johansson (Svezia).22:26

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Svezia).22:26

  25. 81'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Nordfeldt (Svezia).22:25

  27. 80'

    Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:23

  28. 78'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Svezia).22:22

  29. 77'

    Sostituzione, Svezia. Lucas Bergvall sostituisce Yasin Ayari.22:21

  30. 77'

    Sostituzione, Svezia. Daniel Svensson sostituisce Gabriel Gudmundsson.22:21

  31. 77'

    Sostituzione, Ucraina. Matvii Ponomarenko sostituisce Heorhii Sudakov.22:21

  33. 75'

    Kristoffer Nordfeldt (Svezia) e' ammonito.22:19

  34. 73'

    Gol! Ucraina 0, Svezia 3. Viktor Gyökeres (Svezia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.22:17

  35. 71'

    Anatoliy Trubin (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:15

  36. 71'

    Rigore concesso da Anatoliy Trubin (Ucraina) per un fallo in area.22:15

  37. 71'

    Rigore per Svezia. Viktor Gyökeres e'stato atterrato in area di rigore.22:15

  39. 70'

    Fuorigioco. Yehor Yarmoliuk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:13

  40. 69'

    Tiro parato. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13

  41. 68'

    Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  42. 68'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).22:12

  43. 68'

    Gara riprende.22:12

  45. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Gudmundsson (Svezia) per infortunio.22:10

  46. 64'

    Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:08

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Herman Johansson (Svezia).22:07

  48. 62'

    Fuorigioco. Vitalii Mykolenko(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:06

  49. 60'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksii Hutsuliak sostituisce Ivan Kaliuzhnyi.22:04

  51. 60'

    Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Oleksandr Zubkov.22:04

  52. 60'

    Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Vladyslav Vanat.22:04

  53. 58'

    Tentativo fallito. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:02

  54. 56'

    Oleksandr Tymchyk (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:00

  55. 56'

    Fallo di Oleksandr Tymchyk (Ucraina).22:00

  57. 56'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00

  58. 55'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  59. 55'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:59

  60. 54'

    Tiro respinto. Yehor Yarmoliuk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.21:57

  61. 53'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Svezia).21:57

  63. 51'

    Gol! Ucraina 0, Svezia 2. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kristoffer Nordfeldt.21:55

  64. 51'

    Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Tsygankov.21:55

  65. 50'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  66. 50'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:54

  67. 49'

    Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).21:53

  69. 49'

    Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53

  70. 48'

    Tentativo fallito. Gabriel Gudmundsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:52

  71. 48'

    Tiro respinto. Jesper Karlström (Svezia) un tiro di destro da centro area.21:52

  72. 48'

    Tiro respinto. Jesper Karlström (Svezia) un tiro di destro da centro area.21:52

  73. 48'

    Tiro parato. Carl Starfelt (Svezia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke con suggerimento di testa.21:51

  75. 47'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:50

  76. Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Svezia 1.21:49

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Ucraina 0, Svezia 1.21:34

  78. 45'+2'

    Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  79. 45'+2'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:32

  81. 45'+1'

    Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  82. 45'+1'

    Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).21:32

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  84. 40'

    Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  85. 40'

    Fallo di Herman Johansson (Svezia).21:26

  87. 38'

    Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oleksandr Tymchyk con cross.21:24

  88. 37'

    Sostituzione, Svezia. Carl Starfelt sostituisce Isak Hien per infortunio.21:23

  89. 37'

    Gara riprende.21:23

  90. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Isak Hien (Svezia) per infortunio.21:21

  91. 32'

    Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:18

  93. 32'

    Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  94. 30'

    Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16

  95. 30'

    Fallo di Anthony Elanga (Svezia).21:16

  96. 25'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Yasin Ayari.21:11

  97. 24'

    Heorhii Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  99. 24'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:10

  100. 24'

    Fallo di mano di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:09

  101. 22'

    Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).21:08

  102. 22'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  103. 21'

    Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).21:07

  105. 21'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  106. 14'

    Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:00

  107. 12'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vitalii Mykolenko (Ucraina).20:57

  108. 10'

    Tentativo fallito. Isak Hien (Svezia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Benjamin Nygren con cross da calcio d'angolo.20:56

  109. 9'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vitalii Mykolenko (Ucraina).20:55

  111. 8'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Isak Hien (Svezia).20:53

  112. 6'

    Gol! Ucraina 0, Svezia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benjamin Nygren.20:52

  113. 4'

    Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).20:50

  114. 4'

    Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  115. 3'

    Fuorigioco. Heorhii Sudakov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Yehor Yarmoliuk e' colto in fuorigioco.20:49

  117. 2'

    Vladyslav Vanat (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  118. 2'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).20:48

  119. Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).20:47

  120. Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  121. Inizia il Primo tempo.20:46

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Ucraina - Svezia

Ucraina
Svezia
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (16) VITALII MYKOLENKO (D)
  • (22) OLEKSANDR TYMCHYK (D)
  • (17) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (15) VIKTOR TSYGANKOV (C)
  • (21) IVAN KALIUZHNYI (C)
  • (18) YEHOR YARMOLIUK (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (19) VLADYSLAV VANAT (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (11) MATVII PONOMARENKO (A)
  • (2) EDUARD SARAPII (C)
  • (7) OLEKSII HUTSULIAK (C)
  • (14) OLEH OCHERETKO (C)
  • (4) OLEKSANDR SVATOK (D)
  • (6) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (8) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
  • (1) RUSLAN NESHCHERET (P)
  • (3) BOHDAN MYKHAILICHENKO (D)
ALLENATORE UCRAINA
  • Serhii Rebrov
TITOLARI SVEZIA
  • (23) KRISTOFFER NORDFELDT (P)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (2) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (C)
  • (6) HERMAN JOHANSSON (C)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (11) ANTHONY ELANGA (A)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (19) MATTIAS SVANBERG (C)
  • (9) GUSTAF NILSSON (A)
  • (12) MELKER ELLBORG (P)
  • (13) ERIC SMITH (C)
  • (21) TAHA ALI (C)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (22) BESFORT ZENELI (C)
  • (14) ROONY BARDGHJI (A)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
PREPARTITA

Ucraina - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ciutat de Valencia di Valencia.

Dove vedere Ucraina-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Ucraina - Svezia Live

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