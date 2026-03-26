Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Matvii Ponomarenko e' colto in fuorigioco.22:32

Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:23

Kristoffer Nordfeldt (Svezia) e' ammonito.22:19

Anatoliy Trubin (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:15

Fuorigioco. Yehor Yarmoliuk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:13

Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:08

Fuorigioco. Vitalii Mykolenko(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:06

Oleksandr Tymchyk (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:00

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:00

Fuorigioco. Heorhii Sudakov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Yehor Yarmoliuk e' colto in fuorigioco.20:49

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25