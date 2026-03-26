Incontro terminato, Ucraina 1, Svezia 3.
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Incontro terminato, Ucraina 1, Svezia 3.
Secondo tempo terminato, Ucraina 1, Svezia 3.22:40
Tentativo fallito. Oleksandr Tymchyk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:40
Sostituzione, Svezia. Mattias Svanberg sostituisce Anthony Elanga.22:38
Fallo di mano di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:37
Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Victor Lindelöf.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35
Gol! Ucraina 1, Svezia 3. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:34
Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Matvii Ponomarenko e' colto in fuorigioco.22:32
Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:31
Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).22:30
Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).22:29
Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Svezia).22:29
Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Yehor Yarmoliuk.22:28
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Nordfeldt (Svezia).22:28
Tiro parato. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:28
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Herman Johansson (Svezia).22:26
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Svezia).22:26
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Nordfeldt (Svezia).22:25
Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yehor Yarmoliuk.22:23
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Svezia).22:22
Sostituzione, Svezia. Lucas Bergvall sostituisce Yasin Ayari.22:21
Sostituzione, Svezia. Daniel Svensson sostituisce Gabriel Gudmundsson.22:21
Sostituzione, Ucraina. Matvii Ponomarenko sostituisce Heorhii Sudakov.22:21
Kristoffer Nordfeldt (Svezia) e' ammonito.22:19
Gol! Ucraina 0, Svezia 3. Viktor Gyökeres (Svezia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.22:17
Anatoliy Trubin (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:15
Rigore concesso da Anatoliy Trubin (Ucraina) per un fallo in area.22:15
Rigore per Svezia. Viktor Gyökeres e'stato atterrato in area di rigore.22:15
Fuorigioco. Yehor Yarmoliuk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:13
Tiro parato. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13
Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).22:12
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Gudmundsson (Svezia) per infortunio.22:10
Fuorigioco. Oleksandr Tymchyk(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:08
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Herman Johansson (Svezia).22:07
Fuorigioco. Vitalii Mykolenko(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.22:06
Sostituzione, Ucraina. Oleksii Hutsuliak sostituisce Ivan Kaliuzhnyi.22:04
Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Oleksandr Zubkov.22:04
Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Vladyslav Vanat.22:04
Tentativo fallito. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:02
Oleksandr Tymchyk (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:00
Fallo di Oleksandr Tymchyk (Ucraina).22:00
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:59
Tiro respinto. Yehor Yarmoliuk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.21:57
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Svezia).21:57
Gol! Ucraina 0, Svezia 2. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kristoffer Nordfeldt.21:55
Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Tsygankov.21:55
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:54
Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).21:53
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53
Tentativo fallito. Gabriel Gudmundsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:52
Tiro respinto. Jesper Karlström (Svezia) un tiro di destro da centro area.21:52
Tiro respinto. Jesper Karlström (Svezia) un tiro di destro da centro area.21:52
Tiro parato. Carl Starfelt (Svezia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke con suggerimento di testa.21:51
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:50
Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Svezia 1.21:49
Primo tempo terminato, Ucraina 0, Svezia 1.21:34
Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:32
Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Herman Johansson (Svezia).21:26
Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oleksandr Tymchyk con cross.21:24
Sostituzione, Svezia. Carl Starfelt sostituisce Isak Hien per infortunio.21:23
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Isak Hien (Svezia) per infortunio.21:21
Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:18
Benjamin Nygren (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Fallo di Anthony Elanga (Svezia).21:16
Gabriel Gudmundsson (Svezia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Yasin Ayari.21:11
Heorhii Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:10
Fallo di mano di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:09
Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).21:08
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).21:07
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tentativo fallito. Viktor Tsygankov (Ucraina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:00
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vitalii Mykolenko (Ucraina).20:57
Tentativo fallito. Isak Hien (Svezia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Benjamin Nygren con cross da calcio d'angolo.20:56
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vitalii Mykolenko (Ucraina).20:55
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Isak Hien (Svezia).20:53
Gol! Ucraina 0, Svezia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benjamin Nygren.20:52
Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).20:50
Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fuorigioco. Heorhii Sudakov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Yehor Yarmoliuk e' colto in fuorigioco.20:49
Vladyslav Vanat (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).20:48
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).20:47
Anthony Elanga (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Ucraina - Svezia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 26 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ciutat de Valencia di Valencia.
Dove vedere Ucraina-Svezia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Ucraina-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 marzo.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
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