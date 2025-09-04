Incontro terminato, Bulgaria 0, Spagna 3.
Secondo tempo terminato, Bulgaria 0, Spagna 3.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Fallo di Rodri (Spagna).22:32
Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Dani Carvajal (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Martin Minchev (Bulgaria).22:31
Fallo di Dani Olmo (Spagna).22:29
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Sostituzione, Bulgaria. Georgi Milanov sostituisce Ivaylo Chochev.22:23
Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area.22:23
Tiro respinto. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vladimir Nikolov.22:22
Sostituzione, Spagna. Jesús Rodríguez sostituisce Lamine Yamal.22:21
Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Vladimir Nikolov e' colto in fuorigioco.22:19
Fallo di Rodri (Spagna).22:18
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Dani Olmo (Spagna).22:17
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fuorigioco. Martin Minchev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Vladimir Nikolov e' colto in fuorigioco.22:16
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).22:16
Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dani Olmo.22:15
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).22:14
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Radoslav Kirilov.22:14
Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Aleksandar Kolev.22:13
Sostituzione, Spagna. Dani Olmo sostituisce Nico Williams.22:13
Fallo di Nico Williams (Spagna).22:11
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dean Huijsen.22:10
Tiro parato. Rodri (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross.22:06
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivaylo Chochev (Bulgaria).22:05
Sostituzione, Bulgaria. Rosen Bozhinov sostituisce Fabian Nürnberger.22:04
Sostituzione, Spagna. Rodri sostituisce Martín Zubimendi.22:04
Sostituzione, Spagna. Dani Carvajal sostituisce Pedro Porro.22:04
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).22:03
Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Fallo di Ivaylo Chochev (Bulgaria).22:02
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pedri.22:01
Tiro parato. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:58
Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mikel Merino.21:57
Fallo di Dean Huijsen (Spagna).21:56
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fuorigioco. Fabian Nürnberger(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:55
Fallo di Martín Zubimendi (Spagna).21:55
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Tiro parato. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nico Williams.21:55
Fallo di Lamine Yamal (Spagna).21:54
Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area.21:54
Fallo di Dean Huijsen (Spagna).21:53
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:53
Fuorigioco. Aleksandar Kolev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:50
Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico Williams.21:50
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:49
Emil Tsenov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Inizia il Secondo tempo Bulgaria 0, Spagna 3.21:47
Sostituzione, Spagna. Pau Cubarsí sostituisce Robin Le Normand.21:47
Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Vasil Panayotov.21:47
Primo tempo terminato, Bulgaria 0, Spagna 3.21:32
Tiro parato. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Cucurella.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.21:27
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:27
Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:27
Robin Le Normand (Spagna) e' ammonito per fallo.21:24
Fallo di Robin Le Normand (Spagna).21:24
Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Gol! Bulgaria 0, Spagna 3. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.21:23
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:23
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Fabian Nürnberger (Bulgaria).21:22
Fallo di Nico Williams (Spagna).21:21
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ilia Gruev (Bulgaria).21:18
Tiro respinto. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marc Cucurella.21:18
Gol! Bulgaria 0, Spagna 2. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:15
Gara riprende.21:15
Gara momentaneamente sospesa, Pedri (Spagna) per infortunio.21:14
Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Aleksandar Kolev (Bulgaria).21:13
Tentativo fallito. Dean Huijsen (Spagna) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:11
Fallo di mano di Aleksandar Kolev (Bulgaria).21:09
Tentativo fallito. Dean Huijsen (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedri con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:07
Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Porro.21:07
Tentativo fallito. Ivaylo Chochev (Bulgaria) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristian Dimitrov con cross.21:06
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Spagna).21:05
Tiro respinto. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Emil Tsenov.21:05
Fallo di Robin Le Normand (Spagna).21:04
Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tentativo fallito. Pedri (Spagna) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:01
Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Aleksandar Kolev (Bulgaria).20:58
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martín Zubimendi con suggerimento di testa.20:57
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).20:56
Gol! Bulgaria 0, Spagna 1. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.20:50
Fallo di Robin Le Normand (Spagna).20:49
Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Tiro respinto. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area.20:47
Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).20:46
Mikel Oyarzabal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
