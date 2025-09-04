Virgilio Sport
Bulgaria-Spagna: 0-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

4 Settembre 2025 ore 20:45
Bulgaria
0
Spagna
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 5' 0-1 Mikel Oyarzabal
  2. 30' 0-2 Marc Cucurella
  3. 38' 0-3 Mikel Merino
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Bulgaria 0, Spagna 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Bulgaria 0, Spagna 3.22:34

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32

  4. 90'

    Fallo di Rodri (Spagna).22:32

  5. 90'

    Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  6. 89'

    Dani Carvajal (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  7. 89'

    Fallo di Martin Minchev (Bulgaria).22:31

  9. 87'

    Fallo di Dani Olmo (Spagna).22:29

  10. 87'

    Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  11. 81'

    Sostituzione, Bulgaria. Georgi Milanov sostituisce Ivaylo Chochev.22:23

  12. 81'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area.22:23

  13. 81'

    Tiro respinto. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vladimir Nikolov.22:22

  15. 79'

    Sostituzione, Spagna. Jesús Rodríguez sostituisce Lamine Yamal.22:21

  16. 77'

    Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Vladimir Nikolov e' colto in fuorigioco.22:19

  17. 76'

    Fallo di Rodri (Spagna).22:18

  18. 76'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  19. 75'

    Fallo di Dani Olmo (Spagna).22:17

  21. 75'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  22. 74'

    Fuorigioco. Martin Minchev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Vladimir Nikolov e' colto in fuorigioco.22:16

  23. 74'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).22:16

  24. 74'

    Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  25. 73'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dani Olmo.22:15

  27. 72'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).22:14

  28. 72'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  29. 72'

    Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Radoslav Kirilov.22:14

  30. 71'

    Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Aleksandar Kolev.22:13

  31. 71'

    Sostituzione, Spagna. Dani Olmo sostituisce Nico Williams.22:13

  33. 70'

    Fallo di Nico Williams (Spagna).22:11

  34. 70'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  35. 68'

    Tentativo fallito. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dean Huijsen.22:10

  36. 64'

    Tiro parato. Rodri (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross.22:06

  37. 63'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivaylo Chochev (Bulgaria).22:05

  39. 62'

    Sostituzione, Bulgaria. Rosen Bozhinov sostituisce Fabian Nürnberger.22:04

  40. 62'

    Sostituzione, Spagna. Rodri sostituisce Martín Zubimendi.22:04

  41. 62'

    Sostituzione, Spagna. Dani Carvajal sostituisce Pedro Porro.22:04

  42. 62'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).22:03

  43. 62'

    Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  45. 60'

    Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02

  46. 60'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Bulgaria).22:02

  47. 59'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pedri.22:01

  48. 56'

    Tiro parato. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:58

  49. 55'

    Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mikel Merino.21:57

  51. 54'

    Fallo di Dean Huijsen (Spagna).21:56

  52. 54'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  53. 54'

    Fuorigioco. Fabian Nürnberger(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:55

  54. 53'

    Fallo di Martín Zubimendi (Spagna).21:55

  55. 53'

    Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  57. 53'

    Tiro parato. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nico Williams.21:55

  58. 52'

    Fallo di Lamine Yamal (Spagna).21:54

  59. 52'

    Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  60. 52'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area.21:54

  61. 51'

    Fallo di Dean Huijsen (Spagna).21:53

  63. 51'

    Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:53

  64. 49'

    Fuorigioco. Aleksandar Kolev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:50

  65. 48'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nico Williams.21:50

  66. 47'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:49

  67. 47'

    Emil Tsenov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  69. Inizia il Secondo tempo Bulgaria 0, Spagna 3.21:47

  70. 45'

    Sostituzione, Spagna. Pau Cubarsí sostituisce Robin Le Normand.21:47

  71. 45'

    Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Vasil Panayotov.21:47

  72. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bulgaria 0, Spagna 3.21:32

  73. 45'+1'

    Tiro parato. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Cucurella.21:31

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  76. 42'

    Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.21:27

  77. 42'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mikel Oyarzabal.21:27

  78. 42'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:27

  79. 39'

    Robin Le Normand (Spagna) e' ammonito per fallo.21:24

  81. 39'

    Fallo di Robin Le Normand (Spagna).21:24

  82. 39'

    Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  83. 38'

    Gol! Bulgaria 0, Spagna 3. Mikel Merino (Spagna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.21:23

  84. 37'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:23

  85. 37'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Fabian Nürnberger (Bulgaria).21:22

  87. 35'

    Fallo di Nico Williams (Spagna).21:21

  88. 35'

    Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  89. 34'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:20

  90. 33'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ilia Gruev (Bulgaria).21:18

  91. 33'

    Tiro respinto. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marc Cucurella.21:18

  93. 30'

    Gol! Bulgaria 0, Spagna 2. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:15

  94. 30'

    Gara riprende.21:15

  95. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedri (Spagna) per infortunio.21:14

  96. 28'

    Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  97. 28'

    Fallo di Aleksandar Kolev (Bulgaria).21:13

  99. 26'

    Tentativo fallito. Dean Huijsen (Spagna) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:11

  100. 24'

    Fallo di mano di Aleksandar Kolev (Bulgaria).21:09

  101. 23'

    Tentativo fallito. Dean Huijsen (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedri con cross da calcio d'angolo.21:08

  102. 22'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Bulgaria).21:07

  103. 22'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Porro.21:07

  105. 21'

    Tentativo fallito. Ivaylo Chochev (Bulgaria) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristian Dimitrov con cross.21:06

  106. 20'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Spagna).21:05

  107. 20'

    Tiro respinto. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Emil Tsenov.21:05

  108. 19'

    Fallo di Robin Le Normand (Spagna).21:04

  109. 19'

    Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  111. 16'

    Tentativo fallito. Pedri (Spagna) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:01

  112. 13'

    Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  113. 13'

    Fallo di Aleksandar Kolev (Bulgaria).20:58

  114. 12'

    Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martín Zubimendi con suggerimento di testa.20:57

  115. 11'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).20:56

  117. 5'

    Gol! Bulgaria 0, Spagna 1. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.20:50

  118. 4'

    Fallo di Robin Le Normand (Spagna).20:49

  119. 4'

    Aleksandar Kolev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  120. 2'

    Tiro respinto. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area.20:47

  121. Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).20:46

  123. Mikel Oyarzabal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  124. Inizia il Primo tempo.20:46

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Bulgaria - Spagna

Bulgaria
Spagna
TITOLARI BULGARIA
  • (21) SVETOSLAV VUTSOV (P)
  • (13) EMIL TSENOV (D)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (7) FABIAN NÜRNBERGER (D)
  • (14) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (15) VASIL PANAYOTOV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (12) NIKOLAY MINKOV (A)
  • (9) ALEKSANDAR KOLEV (A)
  • (10) RADOSLAV KIRILOV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (3) ZHIVKO ATANASOV (D)
  • (19) MARTIN MINCHEV (C)
  • (2) HRISTIYAN PETROV (D)
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (6) ROSEN BOZHINOV (D)
  • (17) GEORGI MILANOV (C)
  • (16) MARIN PETKOV (A)
  • (22) VLADIMIR NIKOLOV (A)
  • (11) KIRIL DESPODOV (A)
  • (20) LUKAS PETKOV (A)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (23) IVAN DYULGEROV (P)
ALLENATORE BULGARIA
  • Ilian Iliev
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (5) DEAN HUIJSEN (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (3) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (19) LAMINE YAMAL (A)
  • (17) NICO WILLIAMS (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (11) FERRAN TORRES (A)
  • (13) ÁLEX REMIRO (P)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (15) ÁLEX GRIMALDO (D)
  • (4) PAU CUBARSÍ (D)
  • (9) ALEIX GARCÍA (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (14) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
  • (16) RODRI (C)
  • (2) DANI CARVAJAL (D)
  • (8) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (7) ÁLVARO MORATA (A)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Bulgaria - Spagna è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.

Dove vedere Bulgaria-Spagna di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bulgaria-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Bulgaria - Spagna Live

