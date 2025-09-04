Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32

Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Vladimir Nikolov e' colto in fuorigioco.22:19

Fuorigioco. Martin Minchev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Vladimir Nikolov e' colto in fuorigioco.22:16

Fuorigioco. Fabian Nürnberger(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:55

Fuorigioco. Aleksandar Kolev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:50

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.21:27

Robin Le Normand (Spagna) e' ammonito per fallo.21:24

Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:20

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25