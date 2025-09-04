Incontro terminato, Georgia 2, Turchia 3.
Secondo tempo terminato, Georgia 2, Turchia 3.20:00
Fallo di Georges Mikautadze (Georgia).19:59
Orkun Kökçü (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tiro parato. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.19:59
Hakan Çalhanoglu (Turchia) e' ammonito per fallo.19:58
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).19:58
Gol! Georgia 2, Turchia 3. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Tiro respinto. Giorgi Guliashvili (Georgia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.19:57
Zuriko Davitashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Eren Elmali (Turchia).19:56
Tentativo fallito. Nika Gagnidze (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Zuriko Davitashvili.19:54
Giorgi Gocholeishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Irfan Can Kahveci (Turchia).19:52
Il quarto ufficiale ha indicato 9 minuti di recupero.19:49
Georges Mikautadze (Georgia) e' ammonito.19:49
Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Fallo di Giorgi Guliashvili (Georgia).19:45
Sostituzione, Turchia. Irfan Can Kahveci sostituisce Arda Güler.19:44
Sostituzione, Georgia. Giorgi Gocholeishvili sostituisce Otar Kakabadze.19:44
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.19:43
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Irakli Azarovi.19:42
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Irakli Azarovi con cross da calcio d'angolo.19:41
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).19:41
Fallo di Hakan Çalhanoglu (Turchia).19:40
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Sostituzione, Georgia. Giorgi Guliashvili sostituisce Anzor Mekvabishvili.19:39
Sostituzione, Turchia. Ferdi Kadioglu sostituisce Kenan Yildiz.19:38
Tentativo fallito. Irakli Azarovi (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Anzor Mekvabishvili.19:35
Tentativo fallito. Guram Kashia (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:34
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Turchia).19:33
Kenan Yildiz (Turchia) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Kenan Yildiz (Turchia).19:32
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Giorgi Kochorashvili (Georgia) e' ammonito per fallo.19:31
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).19:31
Baris Alper Yilmaz (Turchia) e' stato espulso.19:29
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Baris Alper Yilmaz (Turchia).19:29
Gara riprende.19:28
Gara momentaneamente sospesa, Giorgi Kochorashvili (Georgia) per infortunio.19:28
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).19:28
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Sostituzione, Georgia. Irakli Azarovi sostituisce Luka Lochoshvili.19:27
Fallo di Mert Müldür (Turchia).19:26
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).19:25
Sostituzione, Turchia. Oguz Aydin sostituisce Yunus Akgün.19:25
Sostituzione, Turchia. Baris Alper Yilmaz sostituisce Kerem Aktürkoglu.19:25
Gol! Georgia 1, Turchia 3. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.19:22
Anzor Mekvabishvili (Georgia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Zuriko Davitashvili con passaggio filtrante.19:22
Fallo di Merih Demiral (Turchia).19:21
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Mert Müldür (Turchia).19:20
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Zuriko Davitashvili (Georgia).19:20
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Ugurcan Çakir (Turchia) per infortunio.19:15
Fuorigioco. Khvicha Kvaratskhelia(Georgia) prova il lancio lungo, ma Luka Lochoshvili e' colto in fuorigioco.19:14
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Turchia).19:13
Gol! Georgia 0, Turchia 3. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yunus Akgün.19:10
Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.19:08
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Nika Gagnidze (Georgia).19:06
Inizia il Secondo tempo Georgia 0, Turchia 2.19:04
Sostituzione, Turchia. Orkun Kökçü sostituisce Ismail Yüksek.19:03
Sostituzione, Georgia. Nika Gagnidze sostituisce Giorgi Tsitaishvili.19:03
Primo tempo terminato, Georgia 0, Turchia 2.18:47
Tentativo fallito. Luka Lochoshvili (Georgia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Giorgi Kochorashvili con cross.18:46
Tiro respinto. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zuriko Davitashvili.18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45
Mert Müldür (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).18:43
Gol! Georgia 0, Turchia 2. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.18:40
Otar Kakabadze (Georgia) e' ammonito per fallo.18:39
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:39
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).18:39
Luka Lochoshvili (Georgia) e' ammonito per fallo.18:39
Ugurcan Çakir (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).18:38
Gara riprende.18:37
Gara momentaneamente sospesa, Eren Elmali (Turchia) per infortunio.18:36
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:34
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).18:34
Eren Elmali (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:32
Fallo di Zuriko Davitashvili (Georgia).18:32
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).18:30
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).18:29
Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Turchia).18:25
Fuorigioco. Giorgi Tsitaishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Georges Mikautadze e' colto in fuorigioco.18:24
Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yunus Akgün.18:23
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).18:21
Ismail Yüksek (Turchia) e' ammonito per fallo.18:20
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).18:20
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:20
Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Zuriko Davitashvili in seguito a un calcio da fermo.18:18
Fallo di Yunus Akgün (Turchia).18:17
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Turchia).18:14
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).18:13
Tiro respinto. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:10
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).18:10
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ismail Yüksek.18:10
Fallo di Kenan Yildiz (Turchia).18:09
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Fallo di Merih Demiral (Turchia).18:06
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:06
Gol! Georgia 0, Turchia 1. Mert Müldür (Turchia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).18:02
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:45
Georgia - Turchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Dove vedere Georgia-Turchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Georgia-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 4 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
