Incontro terminato, Kazakistan 0, Galles 1.
Secondo tempo terminato, Kazakistan 0, Galles 1.17:53
Serikzhan Muzhikov (Kazakistan) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.17:53
Fallo di Ben Cabango (Galles).17:52
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:52
Fallo di mano di Harry Wilson (Galles).17:51
Neco Williams (Galles) e' ammonito per fallo.17:48
Fallo di Neco Williams (Galles).17:48
Dauren Zhumat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.17:48
Fallo di Mark Harris (Galles).17:45
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:45
Tentativo fallito. Sergey Maliy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dauren Zhumat con cross da calcio d'angolo.17:45
Tentativo fallito. Oralhan Ömirtaev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Serikzhan Muzhikov con cross da calcio d'angolo.17:44
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ben Davies (Galles).17:44
Sostituzione, Kazakistan. Oralhan Ömirtaev sostituisce Dastan Satpaev.17:44
Sostituzione, Kazakistan. Dauren Zhumat sostituisce Maksim Samorodov.17:43
Sostituzione, Kazakistan. Serikzhan Muzhikov sostituisce Ramazan Orazov.17:43
Sostituzione, Galles. Ben Cabango sostituisce Chris Mepham.17:43
Fallo di Jordan James (Galles).17:42
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:42
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Damir Kasabulat (Kazakistan).17:41
Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Yan Vorogovskiy.17:40
Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di Mark Harris in seguito a un contropiede.17:40
Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:38
Tiro respinto. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Wilson.17:38
Sostituzione, Kazakistan. Ular Zhaksybayev sostituisce Nuraly Alip per infortunio.17:38
Sergey Maliy (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:37
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:37
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:37
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).17:35
Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mark Harris.17:35
Sostituzione, Galles. Jordan James sostituisce Liam Cullen.17:34
Sostituzione, Galles. David Brooks sostituisce Sorba Thomas.17:34
Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:33
Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).17:33
Tentativo fallito. Sergey Maliy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov con cross da calcio d'angolo.17:32
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).17:32
Tiro parato. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramazan Orazov.17:32
Gara riprende.17:31
Gara momentaneamente sospesa, Nuraly Alip (Kazakistan) per infortunio.17:31
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:30
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:30
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ben Davies (Galles).17:30
Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:28
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).17:28
Tiro respinto. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Josh Sheehan.17:27
Gara riprende.17:26
Gara momentaneamente sospesa, Temirlan Anarbekov (Kazakistan) per infortunio.17:25
Fallo di Harry Wilson (Galles).17:25
Temirlan Anarbekov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:25
Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce Kieffer Moore.17:22
Sostituzione, Galles. Daniel James sostituisce Brennan Johnson.17:22
Sostituzione, Kazakistan. Islam Chesnokov sostituisce Galymzhan Kenzhebek.17:22
Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:19
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).17:19
Fallo di Sorba Thomas (Galles).17:19
Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:19
Fallo di Ben Davies (Galles).17:17
Dastan Satpaev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:17
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:16
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).17:16
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nuraly Alip.17:15
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov da calcio d'angolo.17:09
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).17:08
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.17:08
Fallo di Dylan Lawlor (Galles).17:06
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:06
Fallo di Neco Williams (Galles).17:04
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:04
Inizia il Secondo tempo Kazakistan 0, Galles 1.17:02
Primo tempo terminato, Kazakistan 0, Galles 1.16:47
Fallo di Chris Mepham (Galles).16:46
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:46
Tentativo fallito. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.16:45
Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da centro area. Assist di Ramazan Orazov.16:45
Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area.16:43
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:42
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:42
Tiro parato. Chris Mepham (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josh Sheehan.16:42
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).16:41
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.16:39
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:38
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:38
Fallo di Josh Sheehan (Galles).16:33
Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33
Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yan Vorogovskiy.16:31
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Dylan Lawlor (Galles).16:29
Gol! Kazakistan 0, Galles 1. Kieffer Moore (Galles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.16:25
Tiro parato. Liam Cullen (Galles) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Wilson con cross.16:25
Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:24
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).16:24
Tentativo fallito. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:24
Tentativo fallito. Ben Davies (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dylan Lawlor da calcio d'angolo.16:24
Tentativo fallito. Ben Davies (Galles) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Harry Wilson con cross da calcio d'angolo.16:24
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:23
Kieffer Moore (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:21
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).16:21
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maksim Samorodov.16:19
Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:18
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).16:18
Fallo di Ben Davies (Galles).16:18
Dastan Satpaev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18
Tentativo fallito. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.16:17
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:16
Tiro respinto. Ben Davies (Galles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Harry Wilson con cross.16:16
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:15
Tiro respinto. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sorba Thomas con cross.16:15
Tiro respinto. Ben Davies (Galles) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sorba Thomas.16:09
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).16:09
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Sorba Thomas (Galles).16:05
Inizia il Primo tempo.16:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:59
