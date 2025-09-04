Virgilio Sport
Kazakistan-Galles: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

4 Settembre 2025 ore 16:00
Kazakistan
0
Galles
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 24' 0-1 Kieffer Moore
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Kazakistan 0, Galles 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Kazakistan 0, Galles 1.17:53

  3. 90'+6'

    Serikzhan Muzhikov (Kazakistan) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.17:53

  4. 90'+5'

    Fallo di Ben Cabango (Galles).17:52

  5. 90'+5'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:52

  6. 90'+4'

    Fallo di mano di Harry Wilson (Galles).17:51

  7. 90'+1'

    Neco Williams (Galles) e' ammonito per fallo.17:48

  9. 90'+1'

    Fallo di Neco Williams (Galles).17:48

  10. 90'+1'

    Dauren Zhumat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:48

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.17:48

  12. 88'

    Fallo di Mark Harris (Galles).17:45

  13. 88'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:45

  15. 88'

    Tentativo fallito. Sergey Maliy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dauren Zhumat con cross da calcio d'angolo.17:45

  16. 87'

    Tentativo fallito. Oralhan Ömirtaev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Serikzhan Muzhikov con cross da calcio d'angolo.17:44

  17. 87'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ben Davies (Galles).17:44

  18. 87'

    Sostituzione, Kazakistan. Oralhan Ömirtaev sostituisce Dastan Satpaev.17:44

  19. 86'

    Sostituzione, Kazakistan. Dauren Zhumat sostituisce Maksim Samorodov.17:43

  21. 86'

    Sostituzione, Kazakistan. Serikzhan Muzhikov sostituisce Ramazan Orazov.17:43

  22. 86'

    Sostituzione, Galles. Ben Cabango sostituisce Chris Mepham.17:43

  23. 85'

    Fallo di Jordan James (Galles).17:42

  24. 85'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:42

  25. 84'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Damir Kasabulat (Kazakistan).17:41

  27. 83'

    Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Yan Vorogovskiy.17:40

  28. 83'

    Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di Mark Harris in seguito a un contropiede.17:40

  29. 81'

    Tiro parato. Jordan James (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:38

  30. 81'

    Tiro respinto. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Harry Wilson.17:38

  31. 81'

    Sostituzione, Kazakistan. Ular Zhaksybayev sostituisce Nuraly Alip per infortunio.17:38

  33. 80'

    Sergey Maliy (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:37

  34. 80'

    David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:37

  35. 80'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:37

  36. 78'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).17:35

  37. 78'

    Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mark Harris.17:35

  39. 77'

    Sostituzione, Galles. Jordan James sostituisce Liam Cullen.17:34

  40. 77'

    Sostituzione, Galles. David Brooks sostituisce Sorba Thomas.17:34

  41. 76'

    Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:33

  42. 76'

    Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).17:33

  43. 75'

    Tentativo fallito. Sergey Maliy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov con cross da calcio d'angolo.17:32

  45. 75'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).17:32

  46. 75'

    Tiro parato. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramazan Orazov.17:32

  47. 74'

    Gara riprende.17:31

  48. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Nuraly Alip (Kazakistan) per infortunio.17:31

  49. 73'

    Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:30

  51. 73'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:30

  52. 73'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ben Davies (Galles).17:30

  53. 71'

    Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:28

  54. 71'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).17:28

  55. 70'

    Tiro respinto. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Josh Sheehan.17:27

  57. 69'

    Gara riprende.17:26

  58. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Temirlan Anarbekov (Kazakistan) per infortunio.17:25

  59. 68'

    Fallo di Harry Wilson (Galles).17:25

  60. 68'

    Temirlan Anarbekov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:25

  61. 65'

    Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce Kieffer Moore.17:22

  63. 65'

    Sostituzione, Galles. Daniel James sostituisce Brennan Johnson.17:22

  64. 65'

    Sostituzione, Kazakistan. Islam Chesnokov sostituisce Galymzhan Kenzhebek.17:22

  65. 62'

    Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:19

  66. 62'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).17:19

  67. 62'

    Fallo di Sorba Thomas (Galles).17:19

  69. 62'

    Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:19

  70. 60'

    Fallo di Ben Davies (Galles).17:17

  71. 60'

    Dastan Satpaev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:17

  72. 59'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:16

  73. 59'

    Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).17:16

  75. 58'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nuraly Alip.17:15

  76. 52'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov da calcio d'angolo.17:09

  77. 51'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Karl Darlow (Galles).17:08

  78. 51'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.17:08

  79. 49'

    Fallo di Dylan Lawlor (Galles).17:06

  81. 49'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:06

  82. 47'

    Fallo di Neco Williams (Galles).17:04

  83. 47'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:04

  84. Inizia il Secondo tempo Kazakistan 0, Galles 1.17:02

  85. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Kazakistan 0, Galles 1.16:47

  87. 45'+1'

    Fallo di Chris Mepham (Galles).16:46

  88. 45'+1'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:46

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:46

  90. 45'

    Tentativo fallito. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.16:45

  91. 45'

    Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da centro area. Assist di Ramazan Orazov.16:45

  93. 43'

    Tiro respinto. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area.16:43

  94. 42'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:42

  95. 42'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:42

  96. 41'

    Tiro parato. Chris Mepham (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josh Sheehan.16:42

  97. 41'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41

  99. 41'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).16:41

  100. 39'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.16:39

  101. 37'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:38

  102. 37'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:38

  103. 33'

    Fallo di Josh Sheehan (Galles).16:33

  105. 33'

    Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33

  106. 31'

    Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yan Vorogovskiy.16:31

  107. 28'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Dylan Lawlor (Galles).16:29

  108. 24'

    Gol! Kazakistan 0, Galles 1. Kieffer Moore (Galles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.16:25

  109. 24'

    Tiro parato. Liam Cullen (Galles) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Wilson con cross.16:25

  111. 24'

    Harry Wilson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:24

  112. 24'

    Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).16:24

  113. 24'

    Tentativo fallito. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:24

  114. 24'

    Tentativo fallito. Ben Davies (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dylan Lawlor da calcio d'angolo.16:24

  115. 24'

    Tentativo fallito. Ben Davies (Galles) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Harry Wilson con cross da calcio d'angolo.16:24

  117. 23'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:23

  118. 21'

    Kieffer Moore (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:21

  119. 21'

    Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).16:21

  120. 19'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maksim Samorodov.16:19

  121. 18'

    Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:18

  123. 18'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).16:18

  124. 17'

    Fallo di Ben Davies (Galles).16:18

  125. 17'

    Dastan Satpaev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18

  126. 16'

    Tentativo fallito. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.16:17

  127. 16'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:16

  129. 16'

    Tiro respinto. Ben Davies (Galles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Harry Wilson con cross.16:16

  130. 15'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:15

  131. 15'

    Tiro respinto. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sorba Thomas con cross.16:15

  132. 9'

    Tiro respinto. Ben Davies (Galles) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sorba Thomas.16:09

  133. 9'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Bagdat Kairov (Kazakistan).16:09

  135. 5'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Sorba Thomas (Galles).16:05

  136. Inizia il Primo tempo.16:01

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:59

Formazioni Kazakistan - Galles

Kazakistan
Galles
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (15) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (21) DAMIR KASABULAT (C)
  • (5) BAGDAT KAIROV (C)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (C)
  • (8) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (10) MAKSIM SAMORODOV (A)
  • (17) GALYMZHAN KENZHEBEK (A)
  • (19) DASTAN SATPAEV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (4) ULAR ZHAKSYBAYEV (D)
  • (1) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (23) ORALHAN ÖMIRTAEV (A)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (13) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (7) SERIKZHAN MUZHIKOV (C)
  • (9) ISLAM CHESNOKOV (C)
  • (20) DAUREN ZHUMAT (C)
  • (22) SULTANBEK ASTANOV (D)
  • (16) MUROJON KHALMATOV (C)
  • (12) MUKHAMEDJAN SEYSEN (P)
  • (18) IVAN SVIRIDOV (A)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • Ali Aliyev
TITOLARI GALLES
  • (1) KARL DARLOW (P)
  • (6) DYLAN LAWLOR (D)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (4) BEN DAVIES (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (8) HARRY WILSON (C)
  • (10) LIAM CULLEN (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (A)
  • (19) SORBA THOMAS (A)
  • (13) KIEFFER MOORE (A)
PANCHINA GALLES
  • (16) CHARLIE CREW (C)
  • (20) DANIEL JAMES (C)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (23) JOEL COLWILL (C)
  • (15) RONAN KPAKIO (D)
  • (12) TOM KING (P)
  • (21) ADAM DAVIES (P)
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (14) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
  • (5) BEN CABANGO (D)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
PREPARTITA

Kazakistan - Galles è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.

Dove vedere Kazakistan-Galles di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kazakistan-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 4 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Kazakistan - Galles Live

