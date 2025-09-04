Neco Williams (Galles) e' ammonito per fallo.17:48

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.17:48

Tentativo fallito. Sergey Maliy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dauren Zhumat con cross da calcio d'angolo.17:45

Sergey Maliy (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:37

Tentativo fallito. Sergey Maliy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov con cross da calcio d'angolo.17:32

Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov da calcio d'angolo.17:09

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:46

Tentativo fallito. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.16:45

Tentativo fallito. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.16:17

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:59