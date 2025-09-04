Incontro terminato, Liechtenstein 0, Belgio 6.
Secondo tempo terminato, Liechtenstein 0, Belgio 6.22:38
Gol! Liechtenstein 0, Belgio 6. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexis Saelemaekers in seguito a un contropiede.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Tentativo fallito. Arthur Theate (Belgio) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).22:34
Timothy Castagne (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33
Fallo di Maximilian Göppel (Liechtenstein).22:33
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Timothy Castagne con cross.22:30
Sostituzione, Liechtenstein. Emanuel Zünd sostituisce Nicolas Hasler.22:29
Sostituzione, Liechtenstein. Fabio Wolfinger sostituisce Simon Lüchinger.22:29
Fuorigioco. Youri Tielemans(Belgio) prova il lancio lungo, ma Timothy Castagne e' colto in fuorigioco.22:28
Tiro parato. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Youri Tielemans.22:26
Sostituzione, Belgio. Diego Moreira sostituisce Thomas Meunier.22:24
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).22:24
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).22:21
William Pizzi (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Sostituzione, Liechtenstein. Livio Meier sostituisce Sandro Wolfinger.22:21
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Alessio Hasler (Liechtenstein).22:18
Gol! Liechtenstein 0, Belgio 5. Youri Tielemans (Belgio) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:15
Alessio Hasler (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.22:14
Rigore per Belgio. Arthur Theate e'stato atterrato in area di rigore.22:14
Rigore concesso da Alessio Hasler (Liechtenstein) per un fallo in area.22:14
Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).22:13
Sostituzione, Belgio. Timothy Castagne sostituisce Maxim De Cuyper.22:12
Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Kevin De Bruyne.22:12
Tiro respinto. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro da centro area.22:11
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).22:11
Fallo di mano di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).22:10
Fuorigioco. Maximilian Göppel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma William Pizzi e' colto in fuorigioco.22:08
Sostituzione, Liechtenstein. William Pizzi sostituisce Ferhat Saglam.22:08
Sostituzione, Liechtenstein. Alessio Hasler sostituisce Aron Sele.22:08
Gol! Liechtenstein 0, Belgio 4. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.
Tiro respinto. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexis Saelemaekers.22:06
Sostituzione, Belgio. Charles De Ketelaere sostituisce Loïs Openda.22:06
Sostituzione, Belgio. Alexis Saelemaekers sostituisce Jérémy Doku.22:05
Gol! Liechtenstein 0, Belgio 3. Arthur Theate (Belgio) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Maxim De Cuyper con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).22:04
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).22:03
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).22:03
Tiro parato. Thomas Meunier (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin De Bruyne con cross.22:03
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).22:02
Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hans Vanaken con cross.22:02
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).21:57
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tiro respinto. Loïs Openda (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Thomas Meunier.21:56
Gara riprende.21:54
Gara momentaneamente sospesa, Malick Fofana (Belgio) per infortunio.21:54
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).21:52
Gol! Liechtenstein 0, Belgio 2. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:51
Inizia il Secondo tempo Liechtenstein 0, Belgio 1.21:50
Primo tempo terminato, Liechtenstein 0, Belgio 1.21:34
Arthur Theate (Belgio) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thomas Meunier.21:33
Fuorigioco. Thomas Meunier(Belgio) prova il lancio lungo, ma Loïs Openda e' colto in fuorigioco.21:31
Fuorigioco. Benjamin Büchel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Aron Sele e' colto in fuorigioco.21:31
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Aron Sele (Liechtenstein) per infortunio.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30
Maxim De Cuyper (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).21:30
Tentativo fallito. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra.21:28
Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Sandro Wolfinger (Liechtenstein).21:25
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.21:24
Decisione VAR: nessun rigore Belgio.21:22
Hans Vanaken (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Simon Lüchinger (Liechtenstein).21:19
Fallo di Jérémy Doku (Belgio).21:19
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).21:17
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).21:14
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Gol! Liechtenstein 0, Belgio 1. Maxim De Cuyper (Belgio) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Thomas Meunier con cross.21:13
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).21:09
Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Malick Fofana (Belgio).21:08
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Arthur Theate (Belgio).21:06
Ferhat Saglam (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Maxim De Cuyper con cross.21:06
Fuorigioco. Benjamin Büchel(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Ferhat Saglam e' colto in fuorigioco.21:05
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Göppel (Liechtenstein) per infortunio.21:04
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Thomas Meunier.21:03
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).21:03
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:02
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).21:01
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.21:00
Malick Fofana (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).21:00
Fuorigioco. Kevin De Bruyne(Belgio) prova il lancio lungo, ma Loïs Openda e' colto in fuorigioco.20:59
Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zeno Debast.20:57
Tiro parato. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:55
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di Nicolas Hasler (Liechtenstein).20:54
Tiro respinto. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arthur Theate.20:54
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).20:49
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Lars Traber (Liechtenstein).20:49
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Maxim De Cuyper con cross in seguito a un calcio da fermo.20:48
Malick Fofana (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47
Fallo di Sandro Wolfinger (Liechtenstein).20:47
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).20:47
Simon Lüchinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:45
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Liechtenstein - Belgio è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz.
Dove vedere Liechtenstein-Belgio di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Liechtenstein-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
