Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lituania-Malta: 1-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

4 Settembre 2025 ore 18:00
Lituania
1
Malta
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 83' 0-1 Alexander Satariano
  2. 90+6' 1-1 Gvidas Gineitis (R)
0'
45'
90'
90'
100'

Incontro terminato, Lituania 1, Malta 1.

  1. 90'+11'

    Secondo tempo terminato, Lituania 1, Malta 1.20:02

  3. 90'+10'

    Jake Grech (Malta) e' ammonito per fallo.20:02

  4. 90'+10'

    Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  5. 90'+10'

    Fallo di Jake Grech (Malta).20:01

  6. 90'+9'

    Secondo cartellino giallo per Edgaras Utkus (Lituania) per fallo.20:01

  7. 90'+9'

    Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).20:01

  9. 90'+9'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  10. 90'+8'

    Tentativo fallito. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paulius Golubickas.20:00

  11. 90'+6'

    Gol! Lituania 1, Malta 1. Gvidas Gineitis (Lituania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Gvidas Gineitis19:58

  12. 90'+4'

    Zach Muscat (Malta) e' ammonito per fallo.19:55

  13. 90'+4'

    Rigore per Lituania. Edgaras Utkus e'stato atterrato in area di rigore.19:55

  15. 90'+4'

    Rigore concesso da Zach Muscat (Malta) per un fallo in area.19:55

  16. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Adam Magri Overend (Malta).19:55

  17. 90'+3'

    Tentativo fallito. Gytis Paulauskas (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:55

  18. 90'+1'

    Jake Azzopardi (Malta) e' stato espulso.19:53

  19. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:52

  21. 89'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jake Azzopardi (Malta).19:51

  22. 88'

    Eligijus Jankauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  23. 88'

    Fallo di Jake Azzopardi (Malta).19:49

  24. 87'

    Sostituzione, Malta. Jake Azzopardi sostituisce Irvin Cardona.19:48

  25. 86'

    Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).19:47

  27. 86'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  28. 84'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:46

  29. 84'

    Fallo di Jake Grech (Malta).19:46

  30. 83'

    Gol! Lituania 0, Malta 1. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Adam Magri Overend in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Alexander Satariano19:44

  31. 82'

    Fuorigioco. Adam Magri Overend(Malta) prova il lancio lungo, ma Jake Grech e' colto in fuorigioco.19:43

  33. 81'

    Gara riprende.19:43

  34. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Enrico Pepe (Malta) per infortunio.19:42

  35. 80'

    Tiro respinto. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ilyas Chouaref.19:41

  36. 79'

    Fuorigioco. Eligijus Jankauskas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Tomas Kalinauskas e' colto in fuorigioco.19:40

  37. 78'

    Tiro respinto. Romualdas Jansonas (Lituania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eligijus Jankauskas.19:39

  39. 78'

    Tiro respinto. Romualdas Jansonas (Lituania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Artemijus Tutyskinas.19:39

  40. 77'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).19:38

  41. 76'

    Sostituzione, Lituania. Romualdas Jansonas sostituisce Modestas Vorobjovas.19:37

  42. 76'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  43. 76'

    Fallo di Justas Lasickas (Lituania).19:37

  45. 75'

    Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36

  46. 75'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:36

  47. 74'

    Sostituzione, Malta. Jodi Jones sostituisce Paul Mbong.19:35

  48. 74'

    Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.19:35

  49. 73'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Irvin Cardona da calcio d'angolo.19:34

  51. 73'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Gytis Paulauskas (Lituania).19:34

  52. 72'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Edgaras Utkus (Lituania).19:33

  53. 72'

    Tiro respinto. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Irvin Cardona.19:33

  54. 72'

    Tiro respinto. Zach Muscat (Malta) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:33

  55. 72'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:33

  57. 70'

    Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  58. 70'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).19:32

  59. 70'

    Fallo di Tomas Kalinauskas (Lituania).19:31

  60. 70'

    Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  61. 69'

    Sostituzione, Lituania. Tomas Kalinauskas sostituisce Klaudijus Upstas.19:30

  63. 69'

    Gara riprende.19:30

  64. 68'

    Sostituzione, Lituania. Paulius Golubickas sostituisce Gratas Sirgedas.19:29

  65. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Zach Muscat (Malta) per infortunio.19:29

  66. 67'

    Fallo di Justas Lasickas (Lituania).19:28

  67. 67'

    Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  69. 65'

    Edgaras Utkus (Lituania) e' ammonito per fallo.19:26

  70. 65'

    Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  71. 65'

    Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).19:26

  72. 64'

    Sostituzione, Malta. Jake Grech sostituisce Brandon Paiber.19:26

  73. 62'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Brandon Paiber (Malta).19:23

  75. 62'

    Tiro respinto. Gratas Sirgedas (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justas Lasickas.19:23

  76. 60'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).19:22

  77. 60'

    Eligijus Jankauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  78. 59'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).19:20

  79. 59'

    Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  81. 59'

    Fallo di Juan Corbalan (Malta).19:20

  82. 59'

    Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  83. 57'

    Fuorigioco. Gvidas Gineitis(Lituania) prova il lancio lungo, ma Eligijus Jankauskas e' colto in fuorigioco.19:19

  84. 56'

    Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  85. 56'

    Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).19:18

  87. 55'

    Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  88. 55'

    Fallo di Gratas Sirgedas (Lituania).19:17

  89. 52'

    Tentativo fallito. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gytis Paulauskas.19:13

  90. 51'

    Gara riprende.19:13

  91. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Klaudijus Upstas (Lituania) per infortunio.19:12

  93. 50'

    Tentativo fallito. Modestas Vorobjovas (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:11

  94. 50'

    Tentativo fallito. Eligijus Jankauskas (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gvidas Gineitis con cross.19:11

  95. 49'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paul Mbong.19:10

  96. 48'

    Modestas Vorobjovas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:09

  97. 48'

    Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  99. 48'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:09

  100. Inizia il Secondo tempo Lituania 0, Malta 0.19:07

  101. 45'

    Sostituzione, Malta. Juan Corbalan sostituisce Myles Beerman.19:06

  102. 45'

    Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Artur Dolznikov.19:06

  103. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lituania 0, Malta 0.18:52

  105. 45'+3'

    Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito.18:50

  106. 45'+2'

    Myles Beerman (Malta) e' ammonito per fallo.18:49

  107. 45'+2'

    Fallo di Myles Beerman (Malta).18:49

  108. 45'+2'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49

  109. 45'+1'

    Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48

  111. 45'+1'

    Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).18:48

  112. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.18:48

  113. 44'

    Tiro parato. Paul Mbong (Malta) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:46

  114. 43'

    Kurt Shaw (Malta) e' ammonito per fallo.18:45

  115. 43'

    Fallo di Kurt Shaw (Malta).18:45

  117. 43'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45

  118. 42'

    Tiro respinto. Paul Mbong (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joseph Mbong.18:44

  119. 41'

    Tiro respinto. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joseph Mbong.18:43

  120. 39'

    Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis.18:42

  121. 37'

    Tentativo fallito. Enrico Pepe (Malta) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:39

  123. 37'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:39

  124. 37'

    Tiro parato. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref.18:39

  125. 36'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) e' ammonito per fallo.18:38

  126. 36'

    Decisione VAR: cambio cartellino.18:38

  127. 36'

    Gara riprende.18:38

  129. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Ilyas Chouaref (Malta) per infortunio.18:37

  130. 35'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:37

  131. 35'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).18:37

  132. 33'

    Tentativo fallito. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Irvin Cardona.18:36

  133. 31'

    Tiro parato. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:33

  135. 30'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:32

  136. 30'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:32

  137. 28'

    Gara riprende.18:30

  138. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Edgaras Utkus (Lituania) per infortunio.18:29

  139. 26'

    Paul Mbong (Malta) e' ammonito per fallo.18:28

  141. 26'

    Edgaras Utkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28

  142. 26'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).18:28

  143. 24'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).18:26

  144. 24'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26

  145. 23'

    Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:25

  147. 23'

    Fallo di Kurt Shaw (Malta).18:25

  148. 22'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:24

  149. 22'

    Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:24

  150. 21'

    Gara riprende.18:23

  151. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Klaudijus Upstas (Lituania) per infortunio.18:21

  153. 17'

    Fallo di Irvin Cardona (Malta).18:19

  154. 17'

    Gratas Sirgedas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

  155. 16'

    Gara riprende.18:18

  156. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Enrico Pepe (Malta) per infortunio.18:18

  157. 15'

    Tiro parato. Gytis Paulauskas (Lituania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gvidas Gineitis.18:17

  159. 13'

    Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:15

  160. 13'

    Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:15

  161. 12'

    Tentativo fallito. Klaudijus Upstas (Lituania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Edgaras Utkus.18:14

  162. 12'

    Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.18:14

  163. 11'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).18:14

  165. 11'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  166. 10'

    Gara riprende.18:12

  167. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Lituania) per infortunio.18:12

  168. 8'

    Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  169. 8'

    Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).18:10

  171. 7'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:10

  172. 7'

    Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:10

  173. 7'

    Fuorigioco. Modestas Vorobjovas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Artur Dolznikov e' colto in fuorigioco.18:09

  174. 6'

    Fallo di Brandon Paiber (Malta).18:08

  175. 6'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

  177. 5'

    Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07

  178. 5'

    Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).18:07

  179. 3'

    Myles Beerman (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05

  180. 3'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).18:05

  181. 2'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).18:05

  183. 2'

    Tiro parato. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justas Lasickas.18:04

  184. Inizia il Primo tempo.18:03

  185. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02

Formazioni Lituania - Malta

Lituania
Malta
TITOLARI LITUANIA
  • (1) EDVINAS GERTMONAS (P)
  • (4) EDVINAS GIRDVAINIS (D)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (3) EDGARAS UTKUS (D)
  • (19) KLAUDIJUS UPSTAS (D)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (10) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
  • (9) GYTIS PAULAUSKAS (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (16) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)
  • (11) ROMUALDAS JANSONAS (A)
  • (14) NAURIS PETKEVICIUS (A)
  • (20) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (8) TOMAS KALINAUSKAS (A)
  • (22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (23) MARIUS ADAMONIS (P)
  • (17) ELIGIJUS JANKAUSKAS (C)
  • (5) MARKAS BENETA (D)
  • (21) VAIDAS MAGDUSAUSKAS (C)
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (8) PAUL MBONG (C)
  • (9) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (20) BRANDON PAIBER (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (12) JAMES SISSONS (P)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (14) KEYON EWURUM (C)
  • (19) JODI JONES (A)
  • (17) JAKE AZZOPARDI (C)
  • (3) ADAM MAGRI OVEREND (D)
  • (2) JEAN BORG (D)
  • (18) KEMAR REID (C)
  • (10) JAKE GRECH (C)
  • (21) JUAN CORBALAN (A)
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (6) KEAN SCICLUNA (D)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
PREPARTITA

Lituania - Malta è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Dove vedere Lituania-Malta di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lituania-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 4 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Lituania - Malta Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio