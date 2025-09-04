Incontro terminato, Lituania 1, Malta 1.
Incontro terminato, Lituania 1, Malta 1.
Secondo tempo terminato, Lituania 1, Malta 1.20:02
Jake Grech (Malta) e' ammonito per fallo.20:02
Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Jake Grech (Malta).20:01
Secondo cartellino giallo per Edgaras Utkus (Lituania) per fallo.20:01
Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).20:01
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tentativo fallito. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paulius Golubickas.20:00
Gol! Lituania 1, Malta 1. Gvidas Gineitis (Lituania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Gvidas Gineitis19:58
Zach Muscat (Malta) e' ammonito per fallo.19:55
Rigore per Lituania. Edgaras Utkus e'stato atterrato in area di rigore.19:55
Rigore concesso da Zach Muscat (Malta) per un fallo in area.19:55
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Adam Magri Overend (Malta).19:55
Tentativo fallito. Gytis Paulauskas (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:55
Jake Azzopardi (Malta) e' stato espulso.19:53
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:52
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jake Azzopardi (Malta).19:51
Eligijus Jankauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Jake Azzopardi (Malta).19:49
Sostituzione, Malta. Jake Azzopardi sostituisce Irvin Cardona.19:48
Fallo di Paulius Golubickas (Lituania).19:47
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:46
Fallo di Jake Grech (Malta).19:46
Gol! Lituania 0, Malta 1. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Adam Magri Overend in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Alexander Satariano19:44
Fuorigioco. Adam Magri Overend(Malta) prova il lancio lungo, ma Jake Grech e' colto in fuorigioco.19:43
Gara riprende.19:43
Gara momentaneamente sospesa, Enrico Pepe (Malta) per infortunio.19:42
Tiro respinto. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ilyas Chouaref.19:41
Fuorigioco. Eligijus Jankauskas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Tomas Kalinauskas e' colto in fuorigioco.19:40
Tiro respinto. Romualdas Jansonas (Lituania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eligijus Jankauskas.19:39
Tiro respinto. Romualdas Jansonas (Lituania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Artemijus Tutyskinas.19:39
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).19:38
Sostituzione, Lituania. Romualdas Jansonas sostituisce Modestas Vorobjovas.19:37
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).19:37
Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:36
Sostituzione, Malta. Jodi Jones sostituisce Paul Mbong.19:35
Sostituzione, Malta. Adam Magri Overend sostituisce Joseph Mbong.19:35
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Irvin Cardona da calcio d'angolo.19:34
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Gytis Paulauskas (Lituania).19:34
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Edgaras Utkus (Lituania).19:33
Tiro respinto. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Irvin Cardona.19:33
Tiro respinto. Zach Muscat (Malta) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:33
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:33
Paulius Golubickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Paul Mbong (Malta).19:32
Fallo di Tomas Kalinauskas (Lituania).19:31
Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Sostituzione, Lituania. Tomas Kalinauskas sostituisce Klaudijus Upstas.19:30
Gara riprende.19:30
Sostituzione, Lituania. Paulius Golubickas sostituisce Gratas Sirgedas.19:29
Gara momentaneamente sospesa, Zach Muscat (Malta) per infortunio.19:29
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).19:28
Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Edgaras Utkus (Lituania) e' ammonito per fallo.19:26
Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di Edgaras Utkus (Lituania).19:26
Sostituzione, Malta. Jake Grech sostituisce Brandon Paiber.19:26
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Brandon Paiber (Malta).19:23
Tiro respinto. Gratas Sirgedas (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justas Lasickas.19:23
Fallo di Enrico Pepe (Malta).19:22
Eligijus Jankauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Enrico Pepe (Malta).19:20
Klaudijus Upstas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Juan Corbalan (Malta).19:20
Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fuorigioco. Gvidas Gineitis(Lituania) prova il lancio lungo, ma Eligijus Jankauskas e' colto in fuorigioco.19:19
Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).19:18
Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Gratas Sirgedas (Lituania).19:17
Tentativo fallito. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gytis Paulauskas.19:13
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Klaudijus Upstas (Lituania) per infortunio.19:12
Tentativo fallito. Modestas Vorobjovas (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:11
Tentativo fallito. Eligijus Jankauskas (Lituania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gvidas Gineitis con cross.19:11
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Paul Mbong.19:10
Modestas Vorobjovas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:09
Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).19:09
Inizia il Secondo tempo Lituania 0, Malta 0.19:07
Sostituzione, Malta. Juan Corbalan sostituisce Myles Beerman.19:06
Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Artur Dolznikov.19:06
Primo tempo terminato, Lituania 0, Malta 0.18:52
Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito.18:50
Myles Beerman (Malta) e' ammonito per fallo.18:49
Fallo di Myles Beerman (Malta).18:49
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49
Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.18:48
Tiro parato. Paul Mbong (Malta) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:46
Kurt Shaw (Malta) e' ammonito per fallo.18:45
Fallo di Kurt Shaw (Malta).18:45
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45
Tiro respinto. Paul Mbong (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joseph Mbong.18:44
Tiro respinto. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joseph Mbong.18:43
Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis.18:42
Tentativo fallito. Enrico Pepe (Malta) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:39
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:39
Tiro parato. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref.18:39
Artemijus Tutyskinas (Lituania) e' ammonito per fallo.18:38
Decisione VAR: cambio cartellino.18:38
Gara riprende.18:38
Gara momentaneamente sospesa, Ilyas Chouaref (Malta) per infortunio.18:37
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:37
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).18:37
Tentativo fallito. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Irvin Cardona.18:36
Tiro parato. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:33
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:32
Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:32
Gara riprende.18:30
Gara momentaneamente sospesa, Edgaras Utkus (Lituania) per infortunio.18:29
Paul Mbong (Malta) e' ammonito per fallo.18:28
Edgaras Utkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Fallo di Paul Mbong (Malta).18:28
Fallo di Alexander Satariano (Malta).18:26
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26
Gytis Paulauskas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:25
Fallo di Kurt Shaw (Malta).18:25
Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:24
Artemijus Tutyskinas (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:24
Gara riprende.18:23
Gara momentaneamente sospesa, Klaudijus Upstas (Lituania) per infortunio.18:21
Fallo di Irvin Cardona (Malta).18:19
Gratas Sirgedas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Gara riprende.18:18
Gara momentaneamente sospesa, Enrico Pepe (Malta) per infortunio.18:18
Tiro parato. Gytis Paulauskas (Lituania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gvidas Gineitis.18:17
Alexander Satariano (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:15
Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:15
Tentativo fallito. Klaudijus Upstas (Lituania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Edgaras Utkus.18:14
Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.18:14
Fallo di Alexander Satariano (Malta).18:14
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Gara riprende.18:12
Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Lituania) per infortunio.18:12
Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).18:10
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:10
Fallo di Klaudijus Upstas (Lituania).18:10
Fuorigioco. Modestas Vorobjovas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Artur Dolznikov e' colto in fuorigioco.18:09
Fallo di Brandon Paiber (Malta).18:08
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08
Zach Muscat (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07
Fallo di Gytis Paulauskas (Lituania).18:07
Myles Beerman (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).18:05
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Zach Muscat (Malta).18:05
Tiro parato. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justas Lasickas.18:04
Inizia il Primo tempo.18:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02
Lituania - Malta è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
