Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Shea Charles con cross da calcio d'angolo.21:55

Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:30

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

Fuorigioco. Seid Korac(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:21

Florian Bohnert (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:18

Ali McCann (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:02

Rigore parato! Isaac Price (Irlanda del Nord) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:52

Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito per fallo di mano.20:51

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32