Incontro terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3.
Incontro terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3.
Secondo tempo terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3.22:40
Tentativo fallito. Edvin Muratovic (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Leandro Barreiro in seguito a un calcio da fermo.22:37
Fallo di Jamie Donley (Irlanda del Nord).22:36
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Lussemburgo. Enzo de Pina Duarte dos Santos sostituisce Mathias Olesen.22:32
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Ali McCann (Irlanda del Nord) per infortunio.22:30
Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:28
Sostituzione, Irlanda del Nord. George Saville sostituisce Paddy McNair.22:28
Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Isaac Price.22:28
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:27
Tiro respinto. Callum Marshall (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Justin Devenny.22:26
Sostituzione, Lussemburgo. Michael Pinto sostituisce Florian Bohnert.22:25
Sostituzione, Lussemburgo. Edvin Muratovic sostituisce Aiman Dardari.22:25
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).22:23
Tiro respinto. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.22:21
Sostituzione, Irlanda del Nord. Ruairi McConville sostituisce Eoin Toal.22:20
Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie Donley sostituisce Conor Bradley.22:20
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Laurent Jans (Lussemburgo).22:19
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:19
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).22:18
Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Tiro parato. Yvandro Borges Sanches (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danel Sinani.22:15
Gol! Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:13
Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Jamie Reid per infortunio.22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Jamie Reid (Irlanda del Nord) per infortunio.22:11
Secondo cartellino giallo per Seid Korac (Lussemburgo) per fallo.22:09
Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).22:09
Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Sostituzione, Lussemburgo. Yvandro Borges Sanches sostituisce Tomás Cruz.22:09
Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).22:07
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:06
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:05
Tiro parato. Eoin Toal (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Conor Bradley con cross.22:03
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:02
Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).22:01
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:00
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:58
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Justin Devenny.21:57
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Shea Charles con cross da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:55
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:54
Gol! Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 2. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:49
Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 1.21:49
Primo tempo terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 1.21:33
Justin Devenny (Irlanda del Nord) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:31
Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).21:30
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:29
Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).21:24
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fuorigioco. Seid Korac(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:21
Florian Bohnert (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).21:18
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:17
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:16
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gol! Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 1. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Danel Sinani.21:14
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:11
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro parato. Mathias Olesen (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Cruz.21:11
Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Eoin Toal (Irlanda del Nord).21:10
Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:04
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Lussemburgo) per infortunio.21:02
Ali McCann (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:02
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).21:02
Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dirk Carlson.20:57
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).20:54
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).20:53
Gol! Lussemburgo 0, Irlanda del Nord 1. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:52
Rigore parato! Isaac Price (Irlanda del Nord) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:52
Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito per fallo di mano.20:51
Decisione VAR: rigore Irlanda del Nord.20:49
Rigore concesso da Seid Korac (Lussemburgo) per un fallo di mano in area.20:47
Tiro parato. Ali McCann (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32
Lussemburgo - Irlanda del Nord è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Dove vedere Lussemburgo-Irlanda del Nord di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND