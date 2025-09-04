Virgilio Sport
Lussemburgo-Irlanda del Nord: 1-3 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

4 Settembre 2025 ore 20:45
Lussemburgo
1
Irlanda del Nord
3
Partita finita
Arbitro:
  1. 7' 0-1 Jamie Reid
  2. 30' 1-1 Aiman Dardari
  3. 46' 1-2 Shea Charles
  4. 69' 1-3 Justin Devenny
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3.22:40

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Edvin Muratovic (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Leandro Barreiro in seguito a un calcio da fermo.22:37

  4. 90'+3'

    Fallo di Jamie Donley (Irlanda del Nord).22:36

  5. 90'+3'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  7. 89'

    Sostituzione, Lussemburgo. Enzo de Pina Duarte dos Santos sostituisce Mathias Olesen.22:32

  9. 89'

    Gara riprende.22:32

  10. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Ali McCann (Irlanda del Nord) per infortunio.22:30

  11. 85'

    Danel Sinani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  12. 85'

    Fallo di Callum Marshall (Irlanda del Nord).22:28

  13. 84'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. George Saville sostituisce Paddy McNair.22:28

  15. 84'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Isaac Price.22:28

  16. 84'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:27

  17. 82'

    Tiro respinto. Callum Marshall (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Justin Devenny.22:26

  18. 82'

    Sostituzione, Lussemburgo. Michael Pinto sostituisce Florian Bohnert.22:25

  19. 81'

    Sostituzione, Lussemburgo. Edvin Muratovic sostituisce Aiman Dardari.22:25

  21. 80'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).22:23

  22. 77'

    Tiro respinto. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.22:21

  23. 77'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Ruairi McConville sostituisce Eoin Toal.22:20

  24. 76'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Jamie Donley sostituisce Conor Bradley.22:20

  25. 76'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Laurent Jans (Lussemburgo).22:19

  27. 75'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:19

  28. 75'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  29. 74'

    Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).22:18

  30. 74'

    Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18

  31. 71'

    Tiro parato. Yvandro Borges Sanches (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danel Sinani.22:15

  33. 69'

    Gol! Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 3. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:13

  34. 69'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Jamie Reid per infortunio.22:13

  35. 69'

    Gara riprende.22:12

  36. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Jamie Reid (Irlanda del Nord) per infortunio.22:11

  37. 66'

    Secondo cartellino giallo per Seid Korac (Lussemburgo) per fallo.22:09

  39. 66'

    Fallo di Seid Korac (Lussemburgo).22:09

  40. 66'

    Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  41. 65'

    Sostituzione, Lussemburgo. Yvandro Borges Sanches sostituisce Tomás Cruz.22:09

  42. 63'

    Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).22:07

  43. 63'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  45. 63'

    Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:06

  46. 62'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:05

  47. 59'

    Tiro parato. Eoin Toal (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Conor Bradley con cross.22:03

  48. 59'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:02

  49. 59'

    Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02

  51. 58'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  52. 58'

    Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).22:01

  53. 56'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  54. 56'

    Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:00

  55. 54'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  57. 54'

    Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:58

  58. 54'

    Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Justin Devenny.21:57

  59. 52'

    Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Shea Charles con cross da calcio d'angolo.21:55

  60. 51'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:55

  61. 50'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:54

  63. 46'

    Gol! Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 2. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:49

  64. Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 1.21:49

  65. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 1.21:33

  66. 45'+2'

    Justin Devenny (Irlanda del Nord) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:31

  67. 45'+1'

    Danel Sinani (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:30

  69. 45'+1'

    Fallo di Danel Sinani (Lussemburgo).21:30

  70. 45'+1'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  71. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  72. 45'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:29

  73. 45'

    Jamie Reid (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  75. 40'

    Fallo di Laurent Jans (Lussemburgo).21:24

  76. 40'

    Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  77. 37'

    Fuorigioco. Seid Korac(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:21

  78. 34'

    Florian Bohnert (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.21:18

  79. 34'

    Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).21:18

  81. 34'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  82. 32'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  83. 32'

    Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:17

  84. 32'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:16

  85. 32'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  87. 30'

    Gol! Lussemburgo 1, Irlanda del Nord 1. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Danel Sinani.21:14

  88. 27'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:11

  89. 27'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  90. 27'

    Tiro parato. Mathias Olesen (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Cruz.21:11

  91. 26'

    Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  93. 26'

    Fallo di Eoin Toal (Irlanda del Nord).21:10

  94. 19'

    Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:04

  95. 19'

    Gara riprende.21:03

  96. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Lussemburgo) per infortunio.21:02

  97. 18'

    Ali McCann (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:02

  99. 18'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  100. 18'

    Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).21:02

  101. 12'

    Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dirk Carlson.20:57

  102. 10'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).20:54

  103. 9'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  105. 9'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).20:53

  106. 7'

    Gol! Lussemburgo 0, Irlanda del Nord 1. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:52

  107. 7'

    Rigore parato! Isaac Price (Irlanda del Nord) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:52

  108. 6'

    Seid Korac (Lussemburgo) e' ammonito per fallo di mano.20:51

  109. 5'

    Decisione VAR: rigore Irlanda del Nord.20:49

  111. 3'

    Rigore concesso da Seid Korac (Lussemburgo) per un fallo di mano in area.20:47

  112. 2'

    Tiro parato. Ali McCann (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:46

  113. Inizia il Primo tempo.20:45

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:32

Formazioni Lussemburgo - Irlanda del Nord

Lussemburgo
Irlanda del Nord
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORRIS (P)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
  • (2) SEID KORAC (D)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (10) DANEL SINANI (C)
  • (9) AIMAN DARDARI (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (7) YVANDRO BORGES SANCHES (A)
  • (11) EDVIN MURATOVIC (A)
  • (20) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (17) MICHAEL PINTO (D)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (5) ALESSIO CURCI (A)
  • (15) OLIVIER THILL (C)
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (21) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (8) ENZO DE PINA DUARTE DOS SANTOS (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (1) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
  • (5) TRAI HUME (D)
  • (4) EOIN TOAL (D)
  • (16) ALI MCCANN (C)
  • (19) SHEA CHARLES (C)
  • (15) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (2) CONOR BRADLEY (C)
  • (7) ETHAN GALBRAITH (A)
  • (11) JAMIE REID (A)
  • (14) ISAAC PRICE (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (3) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (12) LUKE SOUTHWOOD (P)
  • (21) RONAN HALE (A)
  • (6) GEORGE SAVILLE (C)
  • (23) STEPHEN MCMULLAN (P)
  • (20) JAMIE MCDONNELL (C)
  • (22) DALE TAYLOR (A)
  • (18) TERRY DEVLIN (C)
  • (9) DION CHARLES (A)
  • (8) CALLUM MARSHALL (A)
  • (10) JAMIE DONLEY (C)
  • (13) RYAN JOHNSON (D)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
PREPARTITA

Lussemburgo - Irlanda del Nord è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.

Dove vedere Lussemburgo-Irlanda del Nord di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 settembre.

