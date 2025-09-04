Incontro terminato, Olanda 1, Polonia 1.
Secondo tempo terminato, Olanda 1, Polonia 1.22:41
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).22:39
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).22:38
Pawel Wszolek (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Tiro respinto. Wout Weghorst (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Quinten Timber con cross.22:38
Virgil van Dijk (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Kamil Grosicki (Polonia).22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:36
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Polonia).22:35
Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Karol Swiderski (Polonia).22:34
Sostituzione, Olanda. Stefan de Vrij sostituisce Jan Paul van Hecke per infortunio.22:33
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Jan Paul van Hecke (Olanda) per infortunio.22:31
Sostituzione, Polonia. Tomasz Kedziora sostituisce Przemyslaw Wisniewski per infortunio.22:30
Sostituzione, Olanda. Justin Kluivert sostituisce Tijjani Reijnders.22:29
Sostituzione, Olanda. Quinten Timber sostituisce Frenkie de Jong.22:29
Fallo di Cody Gakpo (Olanda).22:29
Bartosz Slisz (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Gol! Olanda 1, Polonia 1. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra.22:26
Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.22:25
Sostituzione, Olanda. Donyell Malen sostituisce Xavi Simons.22:25
Sostituzione, Olanda. Wout Weghorst sostituisce Memphis Depay.22:24
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:24
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Micky van de Ven.22:22
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).22:19
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Frenkie de Jong (Olanda).22:18
Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kamil Grosicki.22:18
Gara riprende.22:17
Sostituzione, Polonia. Bartosz Kapustka sostituisce Piotr Zielinski.22:17
Sostituzione, Polonia. Pawel Wszolek sostituisce Nicola Zalewski.22:17
Sostituzione, Polonia. Kamil Grosicki sostituisce Sebastian Szymanski.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Przemyslaw Wisniewski (Polonia) per infortunio.22:16
Tentativo fallito. Xavi Simons (Olanda) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Memphis Depay.22:15
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).22:14
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Polonia).22:10
Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Robert Lewandowski.22:10
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:07
Fallo di Xavi Simons (Olanda).22:06
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).22:05
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Lukasz Skorupski (Polonia).22:04
Tiro parato. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Denzel Dumfries.22:04
Fallo di Memphis Depay (Olanda).22:03
Przemyslaw Wisniewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).22:01
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Jakub Kaminski (Polonia).22:00
Frenkie de Jong (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).21:59
Xavi Simons (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:57
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).21:55
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Virgil van Dijk.21:55
Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nicola Zalewski.21:54
Fallo di Xavi Simons (Olanda).21:53
Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Inizia il Secondo tempo Olanda 1, Polonia 0.21:51
Primo tempo terminato, Olanda 1, Polonia 0.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:34
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Olanda).21:32
Fallo di Frenkie de Jong (Olanda).21:28
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fuorigioco. Ryan Gravenberch(Olanda) prova il lancio lungo, ma Xavi Simons e' colto in fuorigioco.21:27
Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:26
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).21:24
Jakub Kaminski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Tentativo fallito. Memphis Depay (Olanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Xavi Simons in seguito a un calcio da fermo.21:23
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).21:22
Fallo di Virgil van Dijk (Olanda).21:21
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Bartosz Slisz.21:20
Frenkie de Jong (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Bartosz Slisz (Polonia).21:19
Gol! Olanda 1, Polonia 0. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Memphis Depay con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).21:15
Fuorigioco. Denzel Dumfries(Olanda) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.21:13
Tiro parato. Denzel Dumfries (Olanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cody Gakpo con cross.21:09
Fuorigioco. Matty Cash(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:07
Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).21:04
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fuorigioco. Jan Bednarek(Polonia) prova il lancio lungo, ma Jakub Kaminski e' colto in fuorigioco.21:04
Fuorigioco. Bart Verbruggen(Olanda) prova il lancio lungo, ma Memphis Depay e' colto in fuorigioco.21:02
Tiro parato. Cody Gakpo (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:02
Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.21:01
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Gravenberch.21:01
Tiro respinto. Xavi Simons (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.20:59
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).20:54
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Memphis Depay.20:54
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54
Fallo di Matty Cash (Polonia).20:54
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).20:53
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fuorigioco. Ryan Gravenberch(Olanda) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.20:53
Tiro parato. Jakub Kaminski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matty Cash.20:52
Fuorigioco. Virgil van Dijk(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.20:51
Inizia il Primo tempo.20:49
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Olanda - Polonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
