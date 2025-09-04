Incontro terminato, Slovacchia 2, Germania 0.
Incontro terminato, Slovacchia 2, Germania 0.
Secondo tempo terminato, Slovacchia 2, Germania 0.22:38
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:38
Tiro respinto. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Florian Wirtz con cross.22:37
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).22:37
László Bénes (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:36
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).22:36
László Bénes (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Tentativo fallito. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leon Goretzka con suggerimento di testa.22:35
Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33
Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Ondrej Duda.22:33
Karim Adeyemi (Germania) e' ammonito.22:32
Fallo di Karim Adeyemi (Germania).22:32
Lubomír Tupta (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di Karim Adeyemi (Germania).22:32
Lubomír Tupta (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).22:30
Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:26
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Leo Sauer.22:26
Fallo di Jonathan Tah (Germania).22:25
David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Karim Adeyemi (Germania).22:23
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Fallo di David Raum (Germania).22:21
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Nadiem Amiri (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).22:20
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).22:19
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).22:17
Maximilian Mittelstädt (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).22:16
Fallo di Joshua Kimmich (Germania).22:15
Martin Dúbravka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).22:15
Tiro respinto. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karim Adeyemi.22:15
Tiro respinto. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di destro da fuori area.22:14
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).22:13
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Dávid Duris.22:09
Sostituzione, Germania. Karim Adeyemi sostituisce Serge Gnabry.22:09
Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:08
Leon Goretzka (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:07
Antonio Rüdiger (Germania) e' ammonito per fallo.22:04
Fallo di Antonio Rüdiger (Germania).22:04
David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Tentativo fallito. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum.22:03
Sostituzione, Germania. Nadiem Amiri sostituisce Angelo Stiller.22:03
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:02
Gol! Slovacchia 2, Germania 0. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Norbert Gyömbér con suggerimento di testa.
Fallo di Nick Woltemade (Germania).21:58
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Tiro parato. David Strelec (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matús Bero.21:57
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.21:56
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:54
Fallo di David Raum (Germania).21:52
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52
Tiro parato. Leon Goretzka (Germania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:50
Inizia il Secondo tempo Slovacchia 1, Germania 0.21:48
Sostituzione, Germania. David Raum sostituisce Nnamdi Collins.21:48
Primo tempo terminato, Slovacchia 1, Germania 0.21:32
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ondrej Duda (Slovacchia).21:32
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nnamdi Collins.21:32
Fallo di mano di Ondrej Duda (Slovacchia).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Fallo di mano di Nick Woltemade (Germania).21:31
Fallo di Nnamdi Collins (Germania).21:29
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, (Germania).21:29
Gol! Slovacchia 1, Germania 0. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Strelec in seguito a un contropiede.
Tentativo fallito. David Strelec (Slovacchia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Leo Sauer con cross.21:26
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Milan Skriniar (Slovacchia) per infortunio.21:23
Angelo Stiller (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:20
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Germania).21:19
Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Matús Bero.21:18
Fallo di Florian Wirtz (Germania).21:17
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angelo Stiller.21:17
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt.21:16
Fallo di Angelo Stiller (Germania).21:14
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:12
Tiro respinto. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dávid Hancko.21:12
Tiro parato. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:12
Tentativo fallito. Antonio Rüdiger (Germania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz con cross da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).21:09
Tiro parato. Maximilian Mittelstädt (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nick Woltemade.21:09
Tiro parato. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stanislav Lobotka con passaggio filtrante.21:08
Fuorigioco. Leo Sauer(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Ondrej Duda e' colto in fuorigioco.21:07
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:06
Tiro parato. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Strelec con passaggio filtrante.21:06
Fallo di Serge Gnabry (Germania).21:04
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Serge Gnabry (Germania).21:02
Fallo di Angelo Stiller (Germania).21:01
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).20:56
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).20:55
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da David Strelec (Slovacchia).20:52
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).20:51
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Germania).20:46
Fallo di Nick Woltemade (Germania).20:46
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31
Slovacchia - Germania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
