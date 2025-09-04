Virgilio Sport
Slovacchia-Germania: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

4 Settembre 2025 ore 20:45
Slovacchia
2
Germania
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 42' 1-0 Dávid Hancko
  2. 55' 2-0 David Strelec
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Slovacchia 2, Germania 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Slovacchia 2, Germania 0.22:38

  3. 90'+5'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  4. 90'+5'

    Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:38

  5. 90'+4'

    Tiro respinto. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Florian Wirtz con cross.22:37

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).22:37

  7. 90'+3'

    László Bénes (Slovacchia) e' ammonito per fallo.22:36

  9. 90'+3'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).22:36

  10. 90'+3'

    László Bénes (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  11. 90'+2'

    Tentativo fallito. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leon Goretzka con suggerimento di testa.22:35

  12. 90'+1'

    Nick Woltemade (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  13. 90'+1'

    Fallo di Lubomír Tupta (Slovacchia).22:34

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

  16. 90'

    Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Ondrej Duda.22:33

  17. 89'

    Karim Adeyemi (Germania) e' ammonito.22:32

  18. 89'

    Fallo di Karim Adeyemi (Germania).22:32

  19. 89'

    Lubomír Tupta (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32

  21. 89'

    Fallo di Karim Adeyemi (Germania).22:32

  22. 89'

    Lubomír Tupta (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32

  23. 87'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).22:30

  24. 83'

    Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:26

  25. 83'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Leo Sauer.22:26

  27. 82'

    Fallo di Jonathan Tah (Germania).22:25

  28. 82'

    David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  29. 80'

    Fallo di Karim Adeyemi (Germania).22:23

  30. 80'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  31. 78'

    Fallo di David Raum (Germania).22:21

  33. 78'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  34. 77'

    Nadiem Amiri (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  35. 77'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).22:20

  36. 76'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da David Raum (Germania).22:19

  37. 74'

    Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  39. 74'

    Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).22:17

  40. 73'

    Maximilian Mittelstädt (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  41. 73'

    Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).22:16

  42. 72'

    Fallo di Joshua Kimmich (Germania).22:15

  43. 72'

    Martin Dúbravka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  45. 72'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).22:15

  46. 72'

    Tiro respinto. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karim Adeyemi.22:15

  47. 71'

    Tiro respinto. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di destro da fuori area.22:14

  48. 70'

    Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  49. 70'

    Fallo di Tomás Rigo (Slovacchia).22:13

  51. 66'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Dávid Duris.22:09

  52. 66'

    Sostituzione, Germania. Karim Adeyemi sostituisce Serge Gnabry.22:09

  53. 65'

    Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:08

  54. 64'

    Leon Goretzka (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  55. 64'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:07

  57. 61'

    Antonio Rüdiger (Germania) e' ammonito per fallo.22:04

  58. 61'

    Fallo di Antonio Rüdiger (Germania).22:04

  59. 61'

    David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  60. 60'

    Tentativo fallito. Nadiem Amiri (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum.22:03

  61. 60'

    Sostituzione, Germania. Nadiem Amiri sostituisce Angelo Stiller.22:03

  63. 59'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02

  64. 59'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:02

  65. 55'

    Gol! Slovacchia 2, Germania 0. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Norbert Gyömbér con suggerimento di testa.

    Guarda la scheda del giocatore David Strelec21:58

  66. 55'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).21:58

  67. 55'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  69. 54'

    Tiro parato. David Strelec (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matús Bero.21:57

  70. 53'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.21:56

  71. 51'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:54

  72. 49'

    Fallo di David Raum (Germania).21:52

  73. 49'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52

  75. 48'

    Tiro parato. Leon Goretzka (Germania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:50

  76. Inizia il Secondo tempo Slovacchia 1, Germania 0.21:48

  77. 45'

    Sostituzione, Germania. David Raum sostituisce Nnamdi Collins.21:48

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Slovacchia 1, Germania 0.21:32

  79. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Ondrej Duda (Slovacchia).21:32

  81. 45'+2'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nnamdi Collins.21:32

  82. 45'+1'

    Fallo di mano di Ondrej Duda (Slovacchia).21:31

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  84. 45'+1'

    Fallo di mano di Nick Woltemade (Germania).21:31

  85. 44'

    Fallo di Nnamdi Collins (Germania).21:29

  87. 44'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  88. 44'

    Gara riprende.21:29

  89. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, (Germania).21:29

  90. 42'

    Gol! Slovacchia 1, Germania 0. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Strelec in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Dávid Hancko21:27

  91. 41'

    Tentativo fallito. David Strelec (Slovacchia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Leo Sauer con cross.21:26

  93. 39'

    Gara riprende.21:24

  94. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Milan Skriniar (Slovacchia) per infortunio.21:23

  95. 35'

    Angelo Stiller (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  96. 35'

    Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:20

  97. 34'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Germania).21:19

  99. 33'

    Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Matús Bero.21:18

  100. 32'

    Fallo di Florian Wirtz (Germania).21:17

  101. 32'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  102. 32'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angelo Stiller.21:17

  103. 31'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt.21:16

  105. 29'

    Fallo di Angelo Stiller (Germania).21:14

  106. 29'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  107. 27'

    Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  108. 27'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:12

  109. 27'

    Tiro respinto. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dávid Hancko.21:12

  111. 27'

    Tiro parato. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:12

  112. 24'

    Tentativo fallito. Antonio Rüdiger (Germania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz con cross da calcio d'angolo.21:09

  113. 24'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).21:09

  114. 24'

    Tiro parato. Maximilian Mittelstädt (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nick Woltemade.21:09

  115. 23'

    Tiro parato. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stanislav Lobotka con passaggio filtrante.21:08

  117. 22'

    Fuorigioco. Leo Sauer(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Ondrej Duda e' colto in fuorigioco.21:07

  118. 21'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Germania).21:06

  119. 21'

    Tiro parato. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Strelec con passaggio filtrante.21:06

  120. 19'

    Fallo di Serge Gnabry (Germania).21:04

  121. 19'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  123. 17'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Serge Gnabry (Germania).21:02

  124. 16'

    Fallo di Angelo Stiller (Germania).21:01

  125. 16'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  126. 12'

    Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).20:56

  127. 10'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).20:55

  129. 10'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  130. 7'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da David Strelec (Slovacchia).20:52

  131. 7'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).20:51

  132. Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Germania).20:46

  133. Fallo di Nick Woltemade (Germania).20:46

  135. Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  136. Inizia il Primo tempo.20:45

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31

Formazioni Slovacchia - Germania

Slovacchia
Germania
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (6) NORBERT GYÖMBÉR (D)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (21) MATÚS BERO (C)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (4) ADAM OBERT (D)
  • (2) PETER PEKARÍK (D)
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (17) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (11) LUBOMÍR TUPTA (A)
  • (18) MATÚS KMET (D)
  • (10) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (3) IVAN MESÍK (D)
  • (13) PATRIK HROSOVSKY (C)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Francesco Calzona
TITOLARI GERMANIA
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) ANTONIO RÜDIGER (D)
  • (18) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (13) NNAMDI COLLINS (D)
  • (20) SERGE GNABRY (C)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (16) ANGELO STILLER (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (11) NICK WOLTEMADE (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (21) FINN DAHMEN (P)
  • (5) PASCAL GROß (C)
  • (14) KARIM ADEYEMI (A)
  • (3) ROBIN KOCH (D)
  • (9) NICLAS FÜLLKRUG (A)
  • (12) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (10) NADIEM AMIRI (C)
  • (23) ROBERT ANDRICH (C)
  • (7) JAMIE LEWELING (A)
  • (19) PAUL NEBEL (C)
  • (15) WALDEMAR ANTON (D)
ALLENATORE GERMANIA
  • Julian Nagelsmann
Slovacchia - Germania è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Dove vedere Slovacchia-Germania di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Slovacchia-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Slovacchia - Germania Live

