Danimarca-Scozia: 0-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Danimarca
0
Scozia
0
Partita finita
Arbitro:
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Incontro terminato, Danimarca 0, Scozia 0.

    1. 90'+6'

      Secondo tempo terminato, Danimarca 0, Scozia 0.22:38

    3. 90'+4'

      Fuorigioco. Angus Gunn(Scozia) prova il lancio lungo, ma George Hirst e' colto in fuorigioco.22:36

    4. 90'+4'

      Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Victor Froholdt con cross.22:36

    5. 90'+3'

      Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.22:35

    6. 90'+2'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).22:35

    7. 90'+2'

      Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:35

    9. 90'+1'

      Victor Froholdt (Danimarca) e' ammonito.22:33

    10. 90'+1'

      Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:33

    11. 90'+1'

      Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

    12. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

    13. 88'

      Fuorigioco. Mikkel Damsgaard(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.22:30

    15. 85'

      Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Danimarca).22:28

    16. 85'

      Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra.22:28

    17. 85'

      Joachim Andersen (Danimarca) e' ammonito per fallo.22:27

    18. 85'

      Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:27

    19. 85'

      George Hirst (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

    21. 84'

      Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

    22. 84'

      Fallo di Grant Hanley (Scozia).22:26

    23. 83'

      Sostituzione, Scozia. Ben Gannon-Doak sostituisce Lyndon Dykes.22:26

    24. 83'

      Sostituzione, Scozia. Kenny McLean sostituisce Ryan Christie.22:25

    25. 83'

      Sostituzione, Scozia. George Hirst sostituisce Ché Adams.22:25

    27. 83'

      Fuorigioco. Victor Froholdt(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Kristensen e' colto in fuorigioco.22:25

    28. 82'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:24

    29. 82'

      Tiro respinto. Albert Grønbæk (Danimarca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Rasmus Højlund.22:24

    30. 82'

      Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morten Hjulmand con cross da calcio d'angolo.22:24

    31. 81'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:23

    33. 80'

      Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).22:22

    34. 80'

      Angus Gunn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

    35. 80'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:22

    36. 80'

      Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Albert Grønbæk.22:22

    37. 79'

      Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

    39. 79'

      Fallo di John McGinn (Scozia).22:21

    40. 77'

      Ché Adams (Scozia) e' ammonito per fallo.22:19

    41. 77'

      Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

    42. 77'

      Fallo di Ché Adams (Scozia).22:19

    43. 76'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Max Johnston (Scozia).22:18

    45. 75'

      Tiro respinto. Albert Grønbæk (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Joakim Mæhle.22:17

    46. 74'

      Sostituzione, Danimarca. Rasmus Højlund sostituisce Mika Biereth.22:16

    47. 74'

      Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Anders Dreyer.22:16

    48. 72'

      Decisione VAR: nessun cambiamento Max Johnston (Scozia).22:14

    49. 71'

      Max Johnston (Scozia) e' ammonito per fallo di mano.22:13

    51. 71'

      Fallo di mano di Max Johnston (Scozia).22:13

    52. 70'

      Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:12

    53. 70'

      Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

    54. 70'

      Sostituzione, Scozia. Max Johnston sostituisce Aaron Hickey.22:12

    55. 67'

      Albert Grønbæk (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

    57. 67'

      Fallo di Aaron Hickey (Scozia).22:09

    58. 65'

      Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).22:07

    59. 64'

      Tentativo fallito. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard.22:06

    60. 63'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lewis Ferguson (Scozia).22:05

    61. 63'

      Tentativo fallito. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.22:05

    63. 63'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Aaron Hickey (Scozia).22:05

    64. 62'

      Gara riprende.22:04

    65. 62'

      Gara momentaneamente sospesa, Joachim Andersen (Danimarca) per infortunio.22:04

    66. 62'

      Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

    67. 62'

      Fallo di Ché Adams (Scozia).22:04

    69. 61'

      Sostituzione, Danimarca. Albert Grønbæk sostituisce Kasper Dolberg.22:03

    70. 60'

      Tentativo fallito. Aaron Hickey (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn.22:02

    71. 59'

      Tiro respinto. Lyndon Dykes (Scozia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ché Adams.22:01

    72. 58'

      Lewis Ferguson (Scozia) e' ammonito per fallo.22:00

    73. 58'

      Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

    75. 58'

      Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:00

    76. 56'

      Fallo di mano di Lewis Ferguson (Scozia).21:58

    77. 53'

      Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:55

    78. 53'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).21:55

    79. 53'

      Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard.21:55

    81. 52'

      Gara riprende.21:54

    82. 51'

      Gara momentaneamente sospesa, Scott McTominay (Scozia) per infortunio.21:53

    83. 50'

      Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aaron Hickey.21:52

    84. 49'

      Tentativo fallito. Aaron Hickey (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:51

    85. 48'

      Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).21:50

    87. 48'

      Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ché Adams.21:50

    88. Inizia il Secondo tempo Danimarca 0, Scozia 0.21:48

    89. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Danimarca 0, Scozia 0.21:32

    90. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

    91. 44'

      Ryan Christie (Scozia) e' ammonito per fallo.21:29

    93. 44'

      Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29

    94. 44'

      Fallo di Ryan Christie (Scozia).21:29

    95. 42'

      Fallo di Kasper Dolberg (Danimarca).21:28

    96. 42'

      Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

    97. 41'

      Fallo di Kasper Dolberg (Danimarca).21:27

    99. 41'

      Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

    100. 40'

      Tiro respinto. Kasper Dolberg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mika Biereth.21:25

    101. 39'

      Tentativo fallito. Ryan Christie (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn con cross.21:24

    102. 37'

      Fallo di Kasper Dolberg (Danimarca).21:22

    103. 37'

      Angus Gunn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

    105. 36'

      Aaron Hickey (Scozia) e' ammonito.21:22

    106. 36'

      Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

    107. 36'

      Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:21

    108. 36'

      Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).21:21

    109. 36'

      Lyndon Dykes (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

    111. 33'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).21:18

    112. 32'

      Tentativo fallito. Ryan Christie (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lewis Ferguson.21:17

    113. 29'

      Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

    114. 29'

      Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:14

    115. 28'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Scozia).21:13

    117. 28'

      Tiro respinto. Mika Biereth (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Rasmus Kristensen con cross.21:13

    118. 26'

      Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

    119. 26'

      Fallo di Ché Adams (Scozia).21:12

    120. 21'

      Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).21:06

    121. 21'

      Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

    123. 20'

      Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    124. 20'

      Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).21:05

    125. 19'

      Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Lewis Ferguson con cross da calcio d'angolo.21:05

    126. 19'

      Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).21:04

    127. 17'

      Fallo di Andreas Christensen (Danimarca).21:02

    129. 17'

      Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    130. 16'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:02

    131. 16'

      Tiro respinto. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Morten Hjulmand.21:01

    132. 15'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lewis Ferguson (Scozia).21:00

    133. 15'

      Tiro respinto. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Christie.21:00

    135. 14'

      Tentativo fallito. Lyndon Dykes (Scozia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross.20:59

    136. 12'

      Tiro respinto. Mika Biereth (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard.20:57

    137. 9'

      Fallo di mano di Rasmus Kristensen (Danimarca).20:55

    138. 8'

      Tiro parato. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.20:53

    139. 7'

      Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52

    141. 7'

      Fallo di Scott McTominay (Scozia).20:52

    142. 5'

      Gara riprende.20:50

    143. 5'

      Gara momentaneamente sospesa, (Danimarca).20:50

    144. 4'

      Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) e' ammonito per fallo.20:49

    145. 4'

      Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca).20:49

    147. 4'

      John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

    148. 3'

      Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

    149. 3'

      Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).20:49

    150. 2'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).20:47

    151. Inizia il Primo tempo.20:46

    153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20

    Formazioni Danimarca - Scozia

    Danimarca
    Scozia
    TITOLARI DANIMARCA
    • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
    • (6) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
    • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
    • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
    • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
    • (19) ANDERS DREYER (C)
    • (5) JOAKIM MÆHLE (C)
    • (21) MORTEN HJULMAND (C)
    • (12) KASPER DOLBERG (A)
    • (20) MIKA BIERETH (A)
    • (14) MIKKEL DAMSGAARD (A)
    PANCHINA DANIMARCA
    • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
    • (22) FILIP JØRGENSEN (P)
    • (9) RASMUS HØJLUND (A)
    • (10) ALBERT GRØNBÆK (C)
    • (17) PATRICK DORGU (D)
    • (7) MATT O'RILEY (C)
    • (16) MADS HERMANSEN (P)
    • (11) ANDREAS SKOV OLSEN (A)
    • (15) VICTOR FROHOLDT (C)
    • (3) JANNIK VESTERGAARD (D)
    • (18) ANTON GAAEI (D)
    • (8) WILLIAM OSULA (A)
    ALLENATORE DANIMARCA
    • Brian Riemer
    TITOLARI SCOZIA
    • (1) ANGUS GUNN (P)
    • (3) ANDY ROBERTSON (D)
    • (2) AARON HICKEY (D)
    • (15) JOHN SOUTTAR (D)
    • (5) GRANT HANLEY (D)
    • (11) RYAN CHRISTIE (C)
    • (19) LEWIS FERGUSON (C)
    • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
    • (7) JOHN MCGINN (C)
    • (10) CHÉ ADAMS (C)
    • (9) LYNDON DYKES (A)
    PANCHINA SCOZIA
    • (13) JACK HENDRY (D)
    • (8) BILLY GILMOUR (C)
    • (20) KIERON BOWIE (A)
    • (12) LIAM KELLY (P)
    • (23) KENNY MCLEAN (C)
    • (17) BEN GANNON-DOAK (A)
    • (22) MAX JOHNSTON (D)
    • (21) ZANDER CLARK (P)
    • (18) GEORGE HIRST (A)
    • (6) JOSH DOIG (D)
    • (16) SCOTT MCKENNA (D)
    • (14) LENNON MILLER (C)
    ALLENATORE SCOZIA
    • Steve Clarke
    PREPARTITA

    Danimarca - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
    La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
    Arbitro di Danimarca - Scozia sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

    Dove vedere Danimarca-Scozia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
    Danimarca-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

    Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Danimarca - Scozia Live

