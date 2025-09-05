Incontro terminato, Danimarca 0, Scozia 0.
Incontro terminato, Danimarca 0, Scozia 0.
Secondo tempo terminato, Danimarca 0, Scozia 0.22:38
Fuorigioco. Angus Gunn(Scozia) prova il lancio lungo, ma George Hirst e' colto in fuorigioco.22:36
Tiro parato. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Victor Froholdt con cross.22:36
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).22:35
Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:35
Victor Froholdt (Danimarca) e' ammonito.22:33
Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:33
Kenny McLean (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33
Fuorigioco. Mikkel Damsgaard(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.22:30
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Danimarca).22:28
Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra.22:28
Joachim Andersen (Danimarca) e' ammonito per fallo.22:27
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:27
George Hirst (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Grant Hanley (Scozia).22:26
Sostituzione, Scozia. Ben Gannon-Doak sostituisce Lyndon Dykes.22:26
Sostituzione, Scozia. Kenny McLean sostituisce Ryan Christie.22:25
Sostituzione, Scozia. George Hirst sostituisce Ché Adams.22:25
Fuorigioco. Victor Froholdt(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Kristensen e' colto in fuorigioco.22:25
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:24
Tiro respinto. Albert Grønbæk (Danimarca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Rasmus Højlund.22:24
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morten Hjulmand con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:23
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).22:22
Angus Gunn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).22:22
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Albert Grønbæk.22:22
Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di John McGinn (Scozia).22:21
Ché Adams (Scozia) e' ammonito per fallo.22:19
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Ché Adams (Scozia).22:19
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Max Johnston (Scozia).22:18
Tiro respinto. Albert Grønbæk (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Joakim Mæhle.22:17
Sostituzione, Danimarca. Rasmus Højlund sostituisce Mika Biereth.22:16
Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Anders Dreyer.22:16
Decisione VAR: nessun cambiamento Max Johnston (Scozia).22:14
Max Johnston (Scozia) e' ammonito per fallo di mano.22:13
Fallo di mano di Max Johnston (Scozia).22:13
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:12
Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Sostituzione, Scozia. Max Johnston sostituisce Aaron Hickey.22:12
Albert Grønbæk (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Aaron Hickey (Scozia).22:09
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).22:07
Tentativo fallito. Anders Dreyer (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard.22:06
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lewis Ferguson (Scozia).22:05
Tentativo fallito. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Mikkel Damsgaard con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Aaron Hickey (Scozia).22:05
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Joachim Andersen (Danimarca) per infortunio.22:04
Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Ché Adams (Scozia).22:04
Sostituzione, Danimarca. Albert Grønbæk sostituisce Kasper Dolberg.22:03
Tentativo fallito. Aaron Hickey (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn.22:02
Tiro respinto. Lyndon Dykes (Scozia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ché Adams.22:01
Lewis Ferguson (Scozia) e' ammonito per fallo.22:00
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:00
Fallo di mano di Lewis Ferguson (Scozia).21:58
Tentativo fallito. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).21:55
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard.21:55
Gara riprende.21:54
Gara momentaneamente sospesa, Scott McTominay (Scozia) per infortunio.21:53
Tiro parato. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aaron Hickey.21:52
Tentativo fallito. Aaron Hickey (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:51
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).21:50
Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ché Adams.21:50
Inizia il Secondo tempo Danimarca 0, Scozia 0.21:48
Primo tempo terminato, Danimarca 0, Scozia 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Ryan Christie (Scozia) e' ammonito per fallo.21:29
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Fallo di Ryan Christie (Scozia).21:29
Fallo di Kasper Dolberg (Danimarca).21:28
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Kasper Dolberg (Danimarca).21:27
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tiro respinto. Kasper Dolberg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mika Biereth.21:25
Tentativo fallito. Ryan Christie (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn con cross.21:24
Fallo di Kasper Dolberg (Danimarca).21:22
Angus Gunn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Aaron Hickey (Scozia) e' ammonito.21:22
Andreas Christensen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:21
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).21:21
Lyndon Dykes (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Grant Hanley (Scozia).21:18
Tentativo fallito. Ryan Christie (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lewis Ferguson.21:17
Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Aaron Hickey (Scozia).21:14
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Scozia).21:13
Tiro respinto. Mika Biereth (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Rasmus Kristensen con cross.21:13
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Ché Adams (Scozia).21:12
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).21:06
Ché Adams (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).21:05
Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Lewis Ferguson con cross da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).21:04
Fallo di Andreas Christensen (Danimarca).21:02
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:02
Tiro respinto. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Morten Hjulmand.21:01
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Lewis Ferguson (Scozia).21:00
Tiro respinto. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ryan Christie.21:00
Tentativo fallito. Lyndon Dykes (Scozia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross.20:59
Tiro respinto. Mika Biereth (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikkel Damsgaard.20:57
Fallo di mano di Rasmus Kristensen (Danimarca).20:55
Tiro parato. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.20:53
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52
Fallo di Scott McTominay (Scozia).20:52
Gara riprende.20:50
Gara momentaneamente sospesa, (Danimarca).20:50
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) e' ammonito per fallo.20:49
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca).20:49
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Lyndon Dykes (Scozia).20:49
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:20
Danimarca - Scozia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Scozia sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Dove vedere Danimarca-Scozia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Danimarca-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND