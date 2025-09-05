Incontro terminato, Grecia 5, Bielorussia 1.
Secondo tempo terminato, Grecia 5, Bielorussia 1.22:35
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Roman Pasevich.22:35
Tiro respinto. Pavel Zabelin (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maksim Myakish.22:34
Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Fallo di Petros Mantalos (Grecia).22:31
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Petros Mantalos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Maksim Myakish (Bielorussia).22:30
Tiro parato. Maksim Myakish (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Roman Pasevich con cross.22:30
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).22:29
Tentativo fallito. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:25
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:25
Sostituzione, Grecia. Petros Mantalos sostituisce Christos Zafeiris.22:25
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Fallo di Maksim Myakish (Bielorussia).22:24
Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:21
Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da centro area. Assist di Giannis Konstantelias.22:21
Sostituzione, Bielorussia. Maksim Myakish sostituisce Evgeni Yablonskiy.22:20
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Karetsas (Grecia).22:20
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).22:17
Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16
Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).22:16
Tiro respinto. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vadim Pigas.22:15
Sostituzione, Grecia. Fotis Ioannidis sostituisce Vangelis Pavlidis.22:15
Sostituzione, Grecia. Giannis Konstantelias sostituisce Tasos Bakasetas.22:14
Gol! Grecia 5, Bielorussia 1. German Barkovskiy (Bielorussia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:13
Decisione VAR: rigore Bielorussia.22:12
Rigore concesso da Tasos Bakasetas (Grecia) per un fallo di mano in area.22:10
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:10
Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Trofim Melnichenko.22:09
Sostituzione, Bielorussia. Roman Pasevich sostituisce Valeri Gromyko.22:09
Fallo di Konstantinos Karetsas (Grecia).22:08
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Gol! Grecia 5, Bielorussia 0. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vangelis Pavlidis.22:05
Sostituzione, Grecia. Georgios Kyriakopoulos sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:04
Sostituzione, Grecia. Christos Mouzakitis sostituisce Kostas Tsimikas.22:04
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Grecia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Christos Tzolis con cross.22:01
Valeri Gromyko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:00
Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).22:00
Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).22:00
Sostituzione, Bielorussia. Zakhar Volkov sostituisce Aleksandr Martynovich per infortunio.21:56
Gara riprende.21:56
Gara momentaneamente sospesa, Aleksandr Martynovich (Bielorussia) per infortunio.21:54
Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:53
Tiro parato. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Valeri Gromyko.21:53
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).21:52
Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).21:52
Tentativo fallito. Vadim Pigas (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:51
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:51
Tiro respinto. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nikita Korzun.21:51
Tiro parato. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Evgeni Yablonskiy.21:50
Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).21:48
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48
Inizia il Secondo tempo Grecia 4, Bielorussia 0.21:47
Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Yuri Kovalev.21:46
Primo tempo terminato, Grecia 4, Bielorussia 0.21:32
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vadim Pigas con cross.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Dimitrios Kourbelis (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:29
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:28
Nikita Korzun (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:25
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Nikita Korzun (Bielorussia).21:25
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).21:24
Tiro respinto. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un colpo di testa da centro area. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:24
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).21:23
Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.21:22
Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:22
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Vadim Pigas (Bielorussia).21:22
Tiro respinto. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di destro da centro area.21:22
Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georgios Vagiannidis.21:22
Gol! Grecia 4, Bielorussia 0. Dimitrios Kourbelis (Grecia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (Bielorussia).21:20
Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:19
Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).21:18
Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un colpo di testa da centro area. Assist di Konstantinos Karetsas.21:18
Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Yuri Kovalev (Bielorussia).21:17
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tasos Bakasetas.21:14
Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:12
Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Vangelis Pavlidis.21:12
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.21:10
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas.21:09
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:08
Gol! Grecia 3, Bielorussia 0. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Georgios Vagiannidis.21:06
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Vadim Pigas (Bielorussia) per infortunio.21:05
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Christos Tzolis.21:04
Gol! Grecia 2, Bielorussia 0. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:01
Fuorigioco. Evgeni Yablonskiy(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Martynovich e' colto in fuorigioco.21:00
Konstantinos Mavropanos (Grecia) e' ammonito per fallo.20:59
Fallo di Konstantinos Mavropanos (Grecia).20:59
Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Konstantinos Karetsas (Grecia).20:58
Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58
Tiro respinto. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area.20:57
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).20:56
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).20:56
Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas con cross.20:55
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Pavlyuchenko (Bielorussia).20:54
Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross.20:54
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Pavlyuchenko (Bielorussia).20:54
Tiro parato. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vangelis Pavlidis con suggerimento di testa.20:54
Tentativo fallito. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).20:53
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).20:52
Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).20:50
Tiro parato. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kostas Tsimikas.20:49
Gol! Grecia 1, Bielorussia 0. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vangelis Pavlidis.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:21
Grecia - Bielorussia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Grecia - Bielorussia sarà Jarred Gillett. Al VAR invece ci sarà John Brooks.
Dove vedere Grecia-Bielorussia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Grecia-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
