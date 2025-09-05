Virgilio Sport
Grecia-Bielorussia: 5-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Grecia
5
Bielorussia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 3' 1-0 Konstantinos Karetsas
  2. 17' 2-0 Vangelis Pavlidis
  3. 21' 3-0 Tasos Bakasetas
  4. 36' 4-0 Dimitrios Kourbelis
  5. 63' 5-0 Christos Tzolis
  6. 72' 5-1 German Barkovskiy (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Grecia 5, Bielorussia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Grecia 5, Bielorussia 1.22:35

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Roman Pasevich.22:35

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Pavel Zabelin (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maksim Myakish.22:34

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas.22:33

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  7. 90'

    Fallo di Petros Mantalos (Grecia).22:31

  9. 90'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  10. 89'

    Petros Mantalos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  11. 89'

    Fallo di Maksim Myakish (Bielorussia).22:30

  12. 88'

    Tiro parato. Maksim Myakish (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Roman Pasevich con cross.22:30

  13. 88'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).22:29

  15. 84'

    Tentativo fallito. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:26

  16. 84'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:25

  17. 84'

    Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:25

  18. 83'

    Sostituzione, Grecia. Petros Mantalos sostituisce Christos Zafeiris.22:25

  19. 83'

    Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  21. 83'

    Fallo di Maksim Myakish (Bielorussia).22:24

  22. 80'

    Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:22

  23. 79'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).22:21

  24. 79'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da centro area. Assist di Giannis Konstantelias.22:21

  25. 79'

    Sostituzione, Bielorussia. Maksim Myakish sostituisce Evgeni Yablonskiy.22:20

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Karetsas (Grecia).22:20

  28. 76'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Georgios Vagiannidis (Grecia).22:17

  29. 74'

    Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16

  30. 74'

    Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).22:16

  31. 74'

    Tiro respinto. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vadim Pigas.22:15

  33. 73'

    Sostituzione, Grecia. Fotis Ioannidis sostituisce Vangelis Pavlidis.22:15

  34. 73'

    Sostituzione, Grecia. Giannis Konstantelias sostituisce Tasos Bakasetas.22:14

  35. 72'

    Gol! Grecia 5, Bielorussia 1. German Barkovskiy (Bielorussia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:13

  36. 70'

    Decisione VAR: rigore Bielorussia.22:12

  37. 69'

    Rigore concesso da Tasos Bakasetas (Grecia) per un fallo di mano in area.22:10

  39. 68'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:10

  40. 67'

    Sostituzione, Bielorussia. Nikita Demchenko sostituisce Trofim Melnichenko.22:09

  41. 67'

    Sostituzione, Bielorussia. Roman Pasevich sostituisce Valeri Gromyko.22:09

  42. 66'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Grecia).22:08

  43. 66'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  45. 63'

    Gol! Grecia 5, Bielorussia 0. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vangelis Pavlidis.22:05

  46. 62'

    Sostituzione, Grecia. Georgios Kyriakopoulos sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:04

  47. 62'

    Sostituzione, Grecia. Christos Mouzakitis sostituisce Kostas Tsimikas.22:04

  48. 60'

    Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Grecia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Christos Tzolis con cross.22:01

  49. 59'

    Valeri Gromyko (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:00

  51. 59'

    Christos Zafeiris (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  52. 59'

    Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).22:00

  53. 58'

    Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  54. 58'

    Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).22:00

  55. 54'

    Sostituzione, Bielorussia. Zakhar Volkov sostituisce Aleksandr Martynovich per infortunio.21:56

  57. 54'

    Gara riprende.21:56

  58. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Aleksandr Martynovich (Bielorussia) per infortunio.21:54

  59. 52'

    Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:53

  60. 51'

    Tiro parato. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Valeri Gromyko.21:53

  61. 51'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52

  63. 51'

    Fallo di Pavel Zabelin (Bielorussia).21:52

  64. 50'

    Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  65. 50'

    Fallo di Vadim Pigas (Bielorussia).21:52

  66. 50'

    Tentativo fallito. Vadim Pigas (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:51

  67. 49'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:51

  69. 49'

    Tiro respinto. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nikita Korzun.21:51

  70. 49'

    Tiro parato. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Evgeni Yablonskiy.21:50

  71. 46'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Grecia).21:48

  72. 46'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48

  73. Inizia il Secondo tempo Grecia 4, Bielorussia 0.21:47

  75. 45'

    Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Yuri Kovalev.21:46

  76. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Grecia 4, Bielorussia 0.21:32

  77. 45'+1'

    Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vadim Pigas con cross.21:30

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  79. 44'

    Tentativo fallito. Dimitrios Kourbelis (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:29

  81. 43'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  82. 43'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).21:28

  83. 41'

    Nikita Korzun (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:25

  84. 41'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  85. 41'

    Fallo di Nikita Korzun (Bielorussia).21:25

  87. 39'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).21:24

  88. 39'

    Tiro respinto. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un colpo di testa da centro area. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:24

  89. 38'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).21:23

  90. 38'

    Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.21:22

  91. 38'

    Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:22

  93. 37'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Vadim Pigas (Bielorussia).21:22

  94. 37'

    Tiro respinto. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di destro da centro area.21:22

  95. 37'

    Tentativo fallito. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georgios Vagiannidis.21:22

  96. 36'

    Gol! Grecia 4, Bielorussia 0. Dimitrios Kourbelis (Grecia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:20

  97. 35'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (Bielorussia).21:20

  99. 35'

    Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  100. 35'

    Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).21:19

  101. 34'

    Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:19

  102. 34'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Zabelin (Bielorussia).21:18

  103. 34'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un colpo di testa da centro area. Assist di Konstantinos Karetsas.21:18

  105. 32'

    Georgios Vagiannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  106. 32'

    Fallo di Yuri Kovalev (Bielorussia).21:17

  107. 29'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tasos Bakasetas.21:14

  108. 28'

    Fallo di Konstantinos Koulierakis (Grecia).21:12

  109. 28'

    Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  111. 27'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Vangelis Pavlidis.21:12

  112. 26'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.21:10

  113. 24'

    Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas.21:09

  114. 24'

    Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:08

  115. 21'

    Gol! Grecia 3, Bielorussia 0. Tasos Bakasetas (Grecia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Georgios Vagiannidis.21:06

  117. 21'

    Gara riprende.21:05

  118. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Vadim Pigas (Bielorussia) per infortunio.21:05

  119. 19'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Christos Tzolis.21:04

  120. 17'

    Gol! Grecia 2, Bielorussia 0. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:01

  121. 15'

    Fuorigioco. Evgeni Yablonskiy(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Martynovich e' colto in fuorigioco.21:00

  123. 15'

    Konstantinos Mavropanos (Grecia) e' ammonito per fallo.20:59

  124. 14'

    Fallo di Konstantinos Mavropanos (Grecia).20:59

  125. 14'

    Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  126. 13'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Grecia).20:58

  127. 13'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58

  129. 12'

    Tiro respinto. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area.20:57

  130. 12'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).20:56

  131. 11'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).20:56

  132. 10'

    Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tasos Bakasetas con cross.20:55

  133. 10'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Pavlyuchenko (Bielorussia).20:54

  135. 10'

    Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross.20:54

  136. 9'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Pavel Pavlyuchenko (Bielorussia).20:54

  137. 9'

    Tiro parato. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vangelis Pavlidis con suggerimento di testa.20:54

  138. 9'

    Tentativo fallito. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.20:53

  139. 8'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (Bielorussia).20:53

  141. 8'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).20:52

  142. 5'

    Tasos Bakasetas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50

  143. 5'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).20:50

  144. 5'

    Tiro parato. Christos Zafeiris (Grecia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kostas Tsimikas.20:49

  145. 3'

    Gol! Grecia 1, Bielorussia 0. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vangelis Pavlidis.20:47

  147. Inizia il Primo tempo.20:45

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:21

Formazioni Grecia - Bielorussia

Grecia
Bielorussia
TITOLARI GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (9) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (16) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (10) DIMITRIS PELKAS (C)
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (23) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (22) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (5) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
  • (18) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (15) LAZAROS ROTA (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (12) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (4) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (2) KIRILL PECHENIN (D)
  • (22) VADIM PIGAS (D)
  • (3) PAVEL ZABELIN (D)
  • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
  • (19) YURI KOVALEV (C)
  • (15) NIKITA KORZUN (C)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
  • (9) MAX EBONG (A)
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (18) VLADISLAV MALKEVICH (D)
  • (5) EGOR PARKHOMENKO (D)
  • (17) VLADISLAV KALININ (D)
  • (21) ROMAN PASEVICH (C)
  • (6) MAKSIM MYAKISH (C)
  • (1) SERGEY IGNATOVICH (P)
  • (8) NIKITA DEMCHENKO (C)
  • (7) EVGENI MALASHEVICH (C)
  • (13) SERGEY KARPOVICH (D)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
  • (16) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Carlos Alós
PREPARTITA

Grecia - Bielorussia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Grecia - Bielorussia sarà Jarred Gillett. Al VAR invece ci sarà John Brooks.

Dove vedere Grecia-Bielorussia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Grecia-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Grecia - Bielorussia Live

