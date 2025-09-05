Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27

PREPARTITA

Islanda - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Islanda - Azerbaijan sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Islanda-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Islanda-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026