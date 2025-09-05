Virgilio Sport
Islanda-Azerbaijan: 5-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Islanda
5
Azerbaijan
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 45+2' 1-0 Victor Pálsson
  2. 47' 2-0 Ísak Bergmann Jóhannesson
  3. 56' 3-0 Ísak Bergmann Jóhannesson
  4. 66' 4-0 Albert Gudmundsson
  5. 73' 5-0 Kristian Hlynsson
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Islanda 5, Azerbaijan 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Islanda 5, Azerbaijan 0.22:37

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Hákon Haraldsson.22:36

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  5. 90'

    Tentativo fallito. Kristian Hlynsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:33

  6. 89'

    Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  7. 89'

    Fallo di Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan).22:32

  9. 87'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).22:30

  10. 87'

    Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  11. 86'

    Sverrir Ingason (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  12. 86'

    Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).22:29

  13. 86'

    Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  15. 86'

    Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).22:29

  16. 84'

    Mikael Ellertsson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:27

  17. 84'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:27

  18. 84'

    Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

  19. 82'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).22:26

  21. 82'

    Tiro parato. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.22:25

  22. 78'

    Sostituzione, Islanda. Bjarki Bjarkason sostituisce Victor Pálsson per infortunio.22:21

  23. 77'

    Gara riprende.22:20

  24. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Pálsson (Islanda) per infortunio.22:19

  25. 75'

    Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).22:18

  27. 75'

    Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  28. 73'

    Gol! Islanda 5, Azerbaijan 0. Kristian Hlynsson (Islanda) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:16

  29. 72'

    Sostituzione, Azerbaijan. Qismat Aliyev sostituisce Abbas Hüseynov.22:15

  30. 72'

    Abbas Hüseynov (Azerbaijan) e' ammonito.22:15

  31. 72'

    Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  33. 72'

    Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:15

  34. 69'

    Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Albert Gudmundsson per infortunio.22:12

  35. 69'

    Sostituzione, Islanda. Daníel Gudjohnsen sostituisce Andri Gudjohnsen.22:12

  36. 68'

    Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Stefán Thórdarson.22:11

  37. 68'

    Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.22:11

  39. 66'

    Gol! Islanda 4, Azerbaijan 0. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hákon Haraldsson.

    Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson22:09

  40. 65'

    Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).22:08

  41. 65'

    Ozan Kökçü (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  42. 63'

    Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).22:06

  43. 63'

    Mahir Emreli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  45. 62'

    Sostituzione, Azerbaijan. Ceyhun Nuriyev sostituisce Emin Mahmudov.22:05

  46. 62'

    Sostituzione, Azerbaijan. Calal Hüseynov sostituisce Elvin Badalov.22:05

  47. 61'

    Tiro parato. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Gudmundsson.22:04

  48. 58'

    Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  49. 58'

    Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:01

  51. 58'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:01

  52. 58'

    Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  53. 56'

    Gol! Islanda 3, Azerbaijan 0. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:59

  54. 55'

    Sostituzione, Azerbaijan. Ozan Kökçü sostituisce Ismayil Ibrahimli.21:58

  55. 55'

    Sostituzione, Azerbaijan. Toral Bayramov sostituisce Rahman Dasdamirov.21:58

  57. 53'

    Tentativo fallito. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:56

  58. 49'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).21:52

  59. 47'

    Gol! Islanda 2, Azerbaijan 0. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:50

  60. 47'

    Tiro parato. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Albert Gudmundsson con cross.21:50

  61. 46'

    Fuorigioco. Elvin Cafarquliyev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.21:49

  63. Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Azerbaijan 0.21:48

  64. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Islanda 1, Azerbaijan 0.21:32

  65. 45'+2'

    Gol! Islanda 1, Azerbaijan 0. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Albert Gudmundsson con cross da calcio d'angolo.21:31

  66. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan).21:31

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  69. 45'

    Tiro respinto. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.21:30

  70. 44'

    Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29

  71. 44'

    Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).21:29

  72. 42'

    Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).21:26

  73. 42'

    Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  75. 38'

    Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Emin Mahmudov con cross in seguito a un calcio da fermo.21:23

  76. 38'

    Gioco pericoloso di Victor Pálsson (Islanda).21:22

  77. 38'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22

  78. 35'

    Fuorigioco. Elvin Cafarquliyev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Mahir Emreli e' colto in fuorigioco.21:19

  79. 34'

    Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).21:19

  81. 34'

    Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  82. 33'

    Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  83. 33'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).21:17

  84. 31'

    Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) e' ammonito.21:15

  85. 30'

    Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:14

  87. 30'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  88. 28'

    Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  89. 28'

    Fallo di Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan).21:13

  90. 26'

    Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Emin Mahmudov da calcio d'angolo.21:10

  91. 25'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Stefán Thórdarson (Islanda).21:09

  93. 24'

    Tentativo fallito. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:08

  94. 21'

    Gara riprende.21:06

  95. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).21:05

  96. 19'

    Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  97. 19'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).21:03

  99. 17'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).21:02

  100. 17'

    Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  101. 12'

    Fuorigioco. Rahman Dasdamirov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.20:57

  102. 11'

    Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55

  103. 11'

    Fallo di Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan).20:55

  105. 9'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daníel Grétarsson con cross.20:54

  106. 9'

    Gara riprende.20:53

  107. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Abbas Hüseynov (Azerbaijan) per infortunio.20:53

  108. 7'

    Fallo di Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan).20:52

  109. 7'

    Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  111. 7'

    Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).20:51

  112. 7'

    Elías Ólafsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  113. 5'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Rahman Dasdamirov (Azerbaijan).20:49

  114. 2'

    Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).20:47

  115. 2'

    Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  117. Inizia il Primo tempo.20:45

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27

Formazioni Islanda - Azerbaijan

Islanda
Azerbaijan
TITOLARI ISLANDA
  • (1) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (5) SVERRIR INGASON (D)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
  • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (C)
  • (16) STEFÁN THÓRDARSON (C)
  • (8) ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON (C)
  • (23) MIKAEL ELLERTSSON (C)
  • (10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
  • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (A)
  • (7) HÁKON HARALDSSON (A)
PANCHINA ISLANDA
  • (2) LOGI TÓMASSON (D)
  • (21) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
  • (13) ANTON EINARSSON (P)
  • (14) THÓRIR HELGASON (C)
  • (18) MIKAEL ANDERSON (C)
  • (20) KRISTIAN HLYNSSON (C)
  • (17) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
  • (19) BJARKI BJARKASON (C)
  • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
  • (15) WILLUM WILLUMSSON (C)
  • (6) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (9) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
ALLENATORE ISLANDA
  • Arnar Gunnlaugsson
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
  • (2) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (4) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (3) ELVIN CAFARQULIYEV (C)
  • (6) SABUHI ABDULLAZADA (C)
  • (20) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
  • (13) ABBAS HÜSEYNOV (C)
  • (10) MAHIR EMRELI (A)
  • (19) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (7) ANATOLI NURIYEV (C)
  • (16) CEYHUN NURIYEV (C)
  • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
  • (23) RZA CAFAROV (P)
  • (11) OZAN KÖKÇÜ (A)
  • (15) XAYAL ALIYEV (C)
  • (21) QISMAT ALIYEV (D)
  • (17) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (9) RENAT DADASHOV (A)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos
PREPARTITA

Islanda - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Azerbaijan sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Islanda-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Islanda-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Islanda - Azerbaijan Live

