Incontro terminato, Islanda 5, Azerbaijan 0.
Secondo tempo terminato, Islanda 5, Azerbaijan 0.22:37
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Hákon Haraldsson.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. Kristian Hlynsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:33
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan).22:32
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).22:30
Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Sverrir Ingason (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan).22:29
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Nariman Akhundzada (Azerbaijan).22:29
Mikael Ellertsson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:27
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:27
Ceyhun Nuriyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).22:26
Tiro parato. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.22:25
Sostituzione, Islanda. Bjarki Bjarkason sostituisce Victor Pálsson per infortunio.22:21
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Victor Pálsson (Islanda) per infortunio.22:19
Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).22:18
Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Gol! Islanda 5, Azerbaijan 0. Kristian Hlynsson (Islanda) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:16
Sostituzione, Azerbaijan. Qismat Aliyev sostituisce Abbas Hüseynov.22:15
Abbas Hüseynov (Azerbaijan) e' ammonito.22:15
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:15
Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Albert Gudmundsson per infortunio.22:12
Sostituzione, Islanda. Daníel Gudjohnsen sostituisce Andri Gudjohnsen.22:12
Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Stefán Thórdarson.22:11
Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.22:11
Gol! Islanda 4, Azerbaijan 0. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hákon Haraldsson.
Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).22:08
Ozan Kökçü (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).22:06
Mahir Emreli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Sostituzione, Azerbaijan. Ceyhun Nuriyev sostituisce Emin Mahmudov.22:05
Sostituzione, Azerbaijan. Calal Hüseynov sostituisce Elvin Badalov.22:05
Tiro parato. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Albert Gudmundsson.22:04
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Abbas Hüseynov (Azerbaijan).22:01
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:01
Nariman Akhundzada (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Gol! Islanda 3, Azerbaijan 0. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:59
Sostituzione, Azerbaijan. Ozan Kökçü sostituisce Ismayil Ibrahimli.21:58
Sostituzione, Azerbaijan. Toral Bayramov sostituisce Rahman Dasdamirov.21:58
Tentativo fallito. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:56
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).21:52
Gol! Islanda 2, Azerbaijan 0. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:50
Tiro parato. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Albert Gudmundsson con cross.21:50
Fuorigioco. Elvin Cafarquliyev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.21:49
Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Azerbaijan 0.21:48
Primo tempo terminato, Islanda 1, Azerbaijan 0.21:32
Gol! Islanda 1, Azerbaijan 0. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Albert Gudmundsson con cross da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Sabuhi Abdullazada (Azerbaijan).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Tiro respinto. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.21:30
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).21:29
Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).21:26
Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Emin Mahmudov con cross in seguito a un calcio da fermo.21:23
Gioco pericoloso di Victor Pálsson (Islanda).21:22
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Fuorigioco. Elvin Cafarquliyev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Mahir Emreli e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).21:19
Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).21:17
Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) e' ammonito.21:15
Fallo di Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda).21:14
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan).21:13
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Emin Mahmudov da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Stefán Thórdarson (Islanda).21:09
Tentativo fallito. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.21:08
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).21:05
Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).21:03
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).21:02
Abbas Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fuorigioco. Rahman Dasdamirov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Nariman Akhundzada e' colto in fuorigioco.20:57
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55
Fallo di Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan).20:55
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daníel Grétarsson con cross.20:54
Gara riprende.20:53
Gara momentaneamente sospesa, Abbas Hüseynov (Azerbaijan) per infortunio.20:53
Fallo di Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan).20:52
Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).20:51
Elías Ólafsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Rahman Dasdamirov (Azerbaijan).20:49
Fallo di Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda).20:47
Ismayil Ibrahimli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:27
Islanda - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Azerbaijan sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Dove vedere Islanda-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Islanda-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
