Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Isole Faroe-Croazia: 0-1 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Isole Faroe
0
Croazia
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 31' 0-1 Andrej Kramaric
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Isole Far Oer 0, Croazia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Croazia 1.22:37

  3. 90'+4'

    Franjo Ivanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  4. 90'+4'

    Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).22:36

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:35

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).22:35

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Toni Fruk con cross.22:35

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Ivan Smolcic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Luka Modric con cross.22:34

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).22:34

  11. 90'+1'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marco Pasalic.22:34

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

  13. 90'

    Luka Modric (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  15. 90'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).22:32

  16. 89'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ivan Smolcic (Croazia).22:32

  17. 88'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).22:30

  18. 87'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).22:30

  19. 87'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Hanus Sørensen.22:29

  21. 86'

    Odmar Færø (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:29

  22. 86'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  23. 86'

    Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).22:29

  24. 82'

    Toni Fruk (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  25. 82'

    Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).22:25

  27. 80'

    Sostituzione, Croazia. Ivan Smolcic sostituisce Kristijan Jakic.22:23

  28. 80'

    Sostituzione, Croazia. Marco Pasalic sostituisce Mario Pasalic.22:23

  29. 76'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Géza Turi sostituisce Brandur Hendriksson.22:19

  30. 76'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Árni Frederiksberg.22:19

  31. 75'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross in seguito a un contropiede.22:18

  33. 74'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Duje Caleta-Car (Croazia).22:17

  34. 73'

    Fallo di Ivan Perisic (Croazia).22:15

  35. 73'

    Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  36. 71'

    Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.22:13

  37. 69'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).22:12

  39. 69'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  40. 69'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Viljormur Davidsen.22:11

  41. 69'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Meinhard Olsen.22:11

  42. 66'

    Fallo di mano di Toni Fruk (Croazia).22:09

  43. 65'

    Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Martin Baturina.22:08

  45. 65'

    Franjo Ivanovic (Croazia) e' ammonito per fallo.22:07

  46. 65'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).22:07

  47. 65'

    Jákup Andreasen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  48. 64'

    Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Baturina con cross.22:06

  49. 63'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:06

  51. 62'

    Tentativo fallito. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Hanus Sørensen.22:04

  52. 57'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:00

  53. 56'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).21:59

  54. 56'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).21:58

  55. 56'

    Tiro respinto. Mario Pasalic (Croazia) un colpo di testa da centro area. Assist di Martin Baturina.21:58

  57. 55'

    Tiro parato. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viljormur Davidsen.21:57

  58. 54'

    Tiro respinto. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.21:57

  59. 54'

    Fuorigioco. Andrias Edmundsson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Hanus Sørensen e' colto in fuorigioco.21:56

  60. 53'

    Fuorigioco. Dominik Livakovic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Franjo Ivanovic e' colto in fuorigioco.21:56

  61. 52'

    Fallo di Mario Pasalic (Croazia).21:55

  63. 52'

    Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55

  64. 51'

    Sostituzione, Croazia. Ivan Perisic sostituisce Borna Sosa.21:54

  65. 51'

    Sostituzione, Croazia. Franjo Ivanovic sostituisce Ante Budimir.21:54

  66. 51'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Marin Pongracic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:53

  67. 51'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Martin Baturina con cross da calcio d'angolo.21:53

  69. 50'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:53

  70. 50'

    Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.21:52

  71. 49'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52

  72. 49'

    Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:52

  73. 49'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.21:51

  75. 49'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mario Pasalic.21:51

  76. Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 0, Croazia 1.21:48

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Croazia 1.21:33

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  79. 45'

    Marin Pongracic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  81. 45'

    Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:30

  82. 43'

    Tiro respinto. Ante Budimir (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Toni Fruk.21:28

  83. 39'

    Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  84. 39'

    Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).21:24

  85. 38'

    Gara riprende.21:23

  87. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Duje Caleta-Car (Croazia) per infortunio.21:22

  88. 37'

    Duje Caleta-Car (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  89. 37'

    Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).21:22

  90. 36'

    Tentativo fallito. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:21

  91. 36'

    Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Baturina.21:21

  93. 35'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Marin Pongracic (Croazia).21:20

  94. 34'

    Tentativo fallito. Ante Budimir (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Pasalic.21:19

  95. 33'

    Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Borna Sosa con suggerimento di testa.21:18

  96. 32'

    Fallo di Marin Pongracic (Croazia).21:17

  97. 32'

    Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  99. 31'

    Gol! Isole Far Oer 0, Croazia 1. Andrej Kramaric (Croazia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ante Budimir.21:16

  100. 31'

    Tentativo fallito. Ante Budimir (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristijan Jakic con cross.21:16

  101. 30'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  102. 30'

    Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:15

  103. 29'

    Duje Caleta-Car (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  105. 29'

    Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:14

  106. 28'

    Petar Sucic (Croazia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrej Kramaric.21:13

  107. 26'

    Tiro respinto. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toni Fruk con suggerimento di testa.21:11

  108. 21'

    Fallo di Marin Pongracic (Croazia).21:06

  109. 21'

    Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  111. 19'

    Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Meinhard Olsen con cross.21:04

  112. 17'

    Gara riprende.21:02

  113. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) per infortunio.21:01

  114. 16'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:01

  115. 16'

    Tiro parato. Kristijan Jakic (Croazia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Borna Sosa con cross.21:01

  117. 13'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).20:58

  118. 13'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jákup Andreasen (Isole Far Oer).20:58

  119. 13'

    Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ante Budimir.20:58

  120. 13'

    Tentativo fallito. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:58

  121. 12'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).20:57

  123. 12'

    Tiro parato. Toni Fruk (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Martin Baturina con cross.20:57

  124. 12'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).20:57

  125. 11'

    Tiro respinto. Ante Budimir (Croazia) un tiro di sinistro da centro area.20:56

  126. 11'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).20:56

  127. 9'

    Fuorigioco. Andrej Kramaric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ante Budimir e' colto in fuorigioco.20:54

  129. 8'

    Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).20:53

  130. 8'

    Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  131. 7'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:52

  132. 6'

    Ante Budimir (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51

  133. 6'

    Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).20:51

  135. 5'

    Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:50

  136. 5'

    Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Árni Frederiksberg.20:50

  137. 4'

    Toni Fruk (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  138. 4'

    Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).20:49

  139. 3'

    Tiro respinto. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrej Kramaric con suggerimento di testa.20:48

  141. Fuorigioco. Jákup Andreasen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Brandur Hendriksson e' colto in fuorigioco.20:46

  142. Inizia il Primo tempo.20:46

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30

Formazioni Isole Faroe - Croazia

Isole Faroe
Croazia
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (22) JÁKUP ANDREASEN (C)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (C)
  • (8) BRANDUR HENDRIKSSON (C)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (C)
  • (10) MEINHARD OLSEN (A)
  • (11) ÁRNI FREDERIKSBERG (A)
  • (20) HANUS SØRENSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (14) JÓAN EDMUNDSSON (C)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (12) BJARTI MØRK (P)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (A)
  • (9) PÁLL KLETTSKARD (A)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (21) POUL KALLSBERG (A)
  • (6) GÉZA TURI (C)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (18) NOAH MNENEY (C)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (3) MARIN PONGRACIC (D)
  • (5) DUJE CALETA-CAR (D)
  • (18) KRISTIJAN JAKIC (D)
  • (19) BORNA SOSA (D)
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (C)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (21) TONI FRUK (C)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (4) MARTIN ERLIC (D)
  • (12) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (14) IVAN PERISIC (A)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (20) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (6) JOSIP SUTALO (D)
  • (8) MARCO PASALIC (A)
  • (23) IVICA IVUSIC (P)
  • (13) NIKOLA MORO (C)
  • (2) IVAN SMOLCIC (D)
  • (22) JOSIP JURANOVIC (D)
ALLENATORE CROAZIA
  • Zlatko Dalic
PREPARTITA

Isole Faroe - Croazia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Croazia sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Isole Faroe-Croazia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Isole Faroe - Croazia Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio