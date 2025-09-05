Incontro terminato, Isole Far Oer 0, Croazia 1.
Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Croazia 1.22:37
Franjo Ivanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).22:36
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:35
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).22:35
Tiro parato. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Toni Fruk con cross.22:35
Tiro parato. Ivan Smolcic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Luka Modric con cross.22:34
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).22:34
Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marco Pasalic.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Luka Modric (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).22:32
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ivan Smolcic (Croazia).22:32
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).22:30
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).22:30
Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Hanus Sørensen.22:29
Odmar Færø (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:29
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).22:29
Toni Fruk (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).22:25
Sostituzione, Croazia. Ivan Smolcic sostituisce Kristijan Jakic.22:23
Sostituzione, Croazia. Marco Pasalic sostituisce Mario Pasalic.22:23
Sostituzione, Isole Far Oer. Géza Turi sostituisce Brandur Hendriksson.22:19
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Árni Frederiksberg.22:19
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross in seguito a un contropiede.22:18
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Duje Caleta-Car (Croazia).22:17
Fallo di Ivan Perisic (Croazia).22:15
Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.22:13
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).22:12
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Viljormur Davidsen.22:11
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóan Edmundsson sostituisce Meinhard Olsen.22:11
Fallo di mano di Toni Fruk (Croazia).22:09
Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Martin Baturina.22:08
Franjo Ivanovic (Croazia) e' ammonito per fallo.22:07
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).22:07
Jákup Andreasen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Baturina con cross.22:06
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:06
Tentativo fallito. Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Hanus Sørensen.22:04
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:00
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).21:59
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).21:58
Tiro respinto. Mario Pasalic (Croazia) un colpo di testa da centro area. Assist di Martin Baturina.21:58
Tiro parato. Meinhard Olsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viljormur Davidsen.21:57
Tiro respinto. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.21:57
Fuorigioco. Andrias Edmundsson(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Hanus Sørensen e' colto in fuorigioco.21:56
Fuorigioco. Dominik Livakovic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Franjo Ivanovic e' colto in fuorigioco.21:56
Fallo di Mario Pasalic (Croazia).21:55
Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55
Sostituzione, Croazia. Ivan Perisic sostituisce Borna Sosa.21:54
Sostituzione, Croazia. Franjo Ivanovic sostituisce Ante Budimir.21:54
Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Marin Pongracic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:53
Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Martin Baturina con cross da calcio d'angolo.21:53
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:53
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.21:52
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:52
Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.21:51
Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mario Pasalic.21:51
Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 0, Croazia 1.21:48
Primo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Croazia 1.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Marin Pongracic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:30
Tiro respinto. Ante Budimir (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Toni Fruk.21:28
Mario Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).21:24
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Duje Caleta-Car (Croazia) per infortunio.21:22
Duje Caleta-Car (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Jákup Andreasen (Isole Far Oer).21:22
Tentativo fallito. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:21
Tiro parato. Andrej Kramaric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Baturina.21:21
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Marin Pongracic (Croazia).21:20
Tentativo fallito. Ante Budimir (Croazia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Pasalic.21:19
Tentativo fallito. Toni Fruk (Croazia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Borna Sosa con suggerimento di testa.21:18
Fallo di Marin Pongracic (Croazia).21:17
Árni Frederiksberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Gol! Isole Far Oer 0, Croazia 1. Andrej Kramaric (Croazia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ante Budimir.21:16
Tentativo fallito. Ante Budimir (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristijan Jakic con cross.21:16
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:15
Duje Caleta-Car (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Meinhard Olsen (Isole Far Oer).21:14
Petar Sucic (Croazia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrej Kramaric.21:13
Tiro respinto. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toni Fruk con suggerimento di testa.21:11
Fallo di Marin Pongracic (Croazia).21:06
Meinhard Olsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Meinhard Olsen con cross.21:04
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) per infortunio.21:01
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).21:01
Tiro parato. Kristijan Jakic (Croazia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Borna Sosa con cross.21:01
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).20:58
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jákup Andreasen (Isole Far Oer).20:58
Tiro respinto. Toni Fruk (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ante Budimir.20:58
Tentativo fallito. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:58
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).20:57
Tiro parato. Toni Fruk (Croazia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Martin Baturina con cross.20:57
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).20:57
Tiro respinto. Ante Budimir (Croazia) un tiro di sinistro da centro area.20:56
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).20:56
Fuorigioco. Andrej Kramaric(Croazia) prova il lancio lungo, ma Ante Budimir e' colto in fuorigioco.20:54
Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).20:53
Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:52
Ante Budimir (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Fallo di Brandur Hendriksson (Isole Far Oer).20:51
Tiro parato. Brandur Hendriksson (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:50
Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Árni Frederiksberg.20:50
Toni Fruk (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).20:49
Tiro respinto. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrej Kramaric con suggerimento di testa.20:48
Fuorigioco. Jákup Andreasen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Brandur Hendriksson e' colto in fuorigioco.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Isole Faroe - Croazia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Croazia sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Isole Faroe-Croazia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
