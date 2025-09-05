Grazie per aver seguito la diretta scritta di Italia-Estonia e arrivederci alle prossime gare di qualificazione per i Mondiali 2026.22:44

Dall'altra parte Israele ha vinto 4-0 con la Moldavia (Peretz, Solomon, Baribo, Gloukh) e quindi sarà sfida a tutti gli effetti con gli israeliani per, almeno, prendersi il 2° posto del girone che varrebbe i playoff per entrare comunque ai Mondiali.22:43

90'+6' FINISCE QUI!!! 5-0 per l'Italia nel giorno del debutto di Gennaro Gattuso in panchina. Dominata l'Estonia che si arrende sui gol di Moise Kean, Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni. Serviva una vittoria, è arrivata, con gli azzurro che hanno convinto e sistemato la propria differenza reti.22:39

90'+5' Giallo per Ainer che dà una manata a Bastoni22:38

90'+4' Ci prova anche Pio Esposito col mancino, palla deviata in angolo. Continua a spingere l'Italia che vuole anche il 6-022:37

90'+3' 3° gol in Nazionale per Bastoni22:36

90'+2' GOL! ITALIA-Estonia 5-0. Rete di Alessandro Bastoni. Un altro ex Atalanta che segna a Bergamo. Il difensore azzurro batte Hein di testa sugli sviluppi di un corner. Assist di Raspadori.



90'+1' Ci prova subito RASPADORI che cerca anche la cinquina, ma spara a lato22:33

90' 5 minuti di recupero...22:33

90' 8° gol in Nazionale per Retegui22:33

89' GOL! ITALIA-Estonia 4-0. Rete di Mateo Retegui. Arriva il poker degli azzurri con la doppietta dell'ex Atalanta che segna di testa sull'invito di Cambiaso da sinistra.



84' Dentro Francesco Pio Esposito che prende il posto di un applauditissimo Moise Kean, autore dell'1-0. È il secondo degli Esposito a debuttare in Nazionale dopo suo fratello Salvatore.22:28

84' OCCHIO A ORSOLINI!!! Deviazione in sforbiciata dell'attaccante del Bologna, ma il suo pallone viene deviato da un difensore prima ancora di arrivare in porta. In questa maniera aveva segnato il gol dell'1-0 in Bologna-Inter nel finale della stagione scorsa.22:27

82' Che erroraccio di Locatelli che favorisce Anier, ma il sinistro del neo entrato si perde sul fondo. Occhio a non regalare queste occasioni.22:25

81' Prima Raspadori su calcio di punizione, poi Locatellli, ma ambo due le volte il pallone finisce contro la barriera22:23

81' Fuori anche la prima punta Sappinen. Al suo posto un altro centravanti: Henri Anier.22:53

81' Fa il suo ingresso l'ex Sampdoria e Rende Markus Soomets che prende il posto di Shein a centrocampo.22:25

80' Fuori Paskotsi che si è fatto anche male nell'intervento su Moise Kean. Al suo posto Tamm.22:24

78' 4-0 di Israele contro la Moldavia. Gol anche di Gloukh. Quindi Israele a quota 9 punti in 4 giornate con una differenza reti di +5. L'Italia ha 6 punti in 3 giornate e un +2 di differenza reti.22:22

77' Moise Kean guadagna un buon calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore. Fallo di Paskotsi che viene anche ammonito.22:20

77' Dentro anche Locatelli che dà un po' di respiro a Tonali22:19

76' DOPPIO CAMBIO GATTUSO! Fuori un inesauribile Politano che lascia il campo a Orsolini. Politano che ha fornito l'assist per il 3-0 di Raspadori.22:19

73' GOL MANGIATO DALL'ESTONIA!!! Sappinen da fuori trova la parata di Donnarumma, poi Ainsalu si mangia il gol in tap-in. Sfiorato l'1-3.22:16

72' 10° gol in Nazionale per Raspadori22:15

71' GOL! ITALIA-Estonia 3-0. Rete di Giacomo Raspadori. Arriva subito il tris dell'Italia col colpo di testa in tuffo di Raspadori sull'assist di Politano. Azione fatta partire da Di Lorenzo. Combinazione tutta (ex) napoletana. Tris degli azzurri importante per la differenza reti.



70' 7° gol in Nazionale per Retegui22:13

69' GOL! ITALIA-Estonia 2-0. Rete di Mateo Retegui. Combinazione Raspadori-Retegui con l'ex Atalanta che calcia col piattone destro dal limite dell'area battendo Hein con un colpo da biliardo. Raddoppio azzurro.



68' Subito in movimento Cambiaso che crossa per Retegui che gira di testa, ma manda alto sopra la traversa22:10

68' Un cambio anche nell'Estonia con l'ingresso di Saarma che prende il posto di Sinyavskiy. Esterno per esterno22:11

68' Lascia il campo anche Dimarco che ha spinto tanto in questa ora e poco più. Dentro Cambiaso che agirà sulla fascia sinistra22:11

67' CAMBIA GATTUSO!!! Fuori proprio Zaccagni che è andato due volte vicino al gol negli ultimi minuti. Al posto del capitano della Lazio entra Raspadori, da quest'anno all'Atlético Madrid.22:10

66' ANCORA ZACCAGNI!!! Palla dentro per Zaccagni che, questa volta, agisce in posizione centrale: si gira e prova il destro da fuori, ma sfiora il palo alla sinistra di Hein.22:09

65' Zaccagni ancora a terra dopo il tuffo in area. Speriamo non si sia fatto male nell'andare di faccia contro il manto erboso22:50

65' Giallo anche per l'Italia. Ammonito Bastoni che aveva fermato fallosamente Sappinen, con gli azzurri che erano scoperti dopo l'occasione di Zaccagni22:50

64' ALTRA CHANCE ITALIA!!! Tonali per Zaccagni che va in tuffo di testa, ma salva tutto Hein che evita lo 0-222:09

61' Primo cambio per l'Estonia con l'ingresso di Ainsalu al posto di Kristal. Ainsalu è un trequartista e si metterà alle spalle di Sappinen per aumentare la pericolosità offensiva degli ospiti22:48

60' Intanto Israele va sul 3-0 con la Moldavia e, quindi, si assicura la seconda posizione almeno finora. E alla prossima c'è proprio Israele-Italia.22:03

59' MOISE KEAN SFIORA IL GOL!!! Palla subito dall'altra parte dove c'è Kean che elude la marcatura di Kuusk, poi però calcia sul palo a tu per tu con Hein. Mangiato il possibile 2-0.22:02

59' 8° gol con la maglia azzurra per Moise Kean. 1° gol stagionale, visto che non aveva ancora segnato con la Fiorentina22:49

58' GOL! ITALIA-Estonia 1-0. Gol di Moise Kean. Cross di Dimarco per Retegui che la tocca solamente per l'arrivo di Moise Kean che di testa batte Hein che aveva parato di tutto fino a questo momento.



57' Tonali trova Moise Kean nell'area piccola, ma il suo colpo di testa è troppo facile per Hein22:00

56' Ancora Hein chiamato in causa dal cross di Tonali che prende una triaettoria strana, ma il portiere dell'Estonia mette ancora in angolo21:58

54' OCCASIONE TONALI!!! Saliste di testa mette fuori, ma arriva Tonali che calcia al volo ma Hein risponde ancora di no. Parata in due tempi dell'estremo difensore di proprietà dell'Arsenal21:57

51' Prima conclusione nello specchio dell'Estonia col sinistro dal limite di Kait, che viene anche deviato, ma para facile Donnarumma.21:54

50' Ci sono anche le proteste dei giocatori dell'Italia per un tocco di braccio di un difensore estone. C'era il tocco, ma il braccio era attaccato al corpo. Giusta la decisione di non fischiare da parte del direttore di gara portoghese21:53

50' Ancora una volta Italia avanti col tiro-cross di Dimarco deviato da Hein, poi Moise Kean commette fallo in attacco21:52

49' Palla dentro per Retegui che prova ad accentrarsi col destro, ma la sua conclusione viene respinta dal muro21:52

47' Protestano i giocatori dell'Estonia per un possibile tocco di mano di Bastoni in area21:50

46' SI RIPARTE A BERGAMO!!!21:49

Serve velocizzare maggiormente la manovra. E, come abbiamo visto nel finale, sfruttare di più Zaccagni sul lato sinistro del campo. Da quella parte l'Italia ha giocato solo con Dimarco per i suoi cross, ma sarebbero da incentivare le combinazioni Zaccagni-Kean o Zaccagni-Retegui, per liberare qualcuno al limite dell'area come Tonali e Barella che potrebbero creare superiorità numerica o andare comunque al tiro.21:36

Si può contestare poco alla Nazionale guidata da Gattuso, oggi al debutto come ct, anche perché l'Italia ha creato occasioni con Politano, Moise Kean, Retegui, Dimarco e Tonali. Ma o è mancato l'ultimo passaggio o è mancato semplicemente il gol. Nell'ultime due occasioni ci si è messo anche il portiere Hien che ha bloccato tutto.21:35

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Solo Italia nei primi 45 minuti, ma la squadra di Gattuso non la sblocca. 0-0 a Bergamo21:33

45'+1' Ancora Retegui, ma trova la deviazione di un difensore21:33

45'+1' ANCORA ITALIA!!! Palla dentro per Retegui che va di testa, ma Hien è ancora decisivo con un intervento. Palla che tocca la traversa e va in corner21:33

45'+1' Un minuto di recupero...21:32

45' PARATISSIMA DI HEIN!!! Altra chance Italia con Zaccagni che serve Dimarco: sinistro e Hein dice di no21:32

45' 14 conclusioni a 0 per l'Italia in questo primo tempo, ma solo 2 conclusioni verso lo specchio21:30

44' Questa volta è Calafiori a mettere in mezzo da sinistra, c'è Retegui di testa ma non trova la porta21:30

42' Retegui e Moise Kean difendono palla, arriva Tonali che calcia dal limite ma centra in pieno il muro estone. Sarà corner per l'Italia21:28

39' Ancora Italia davanti con Dimarco che sbaglia totalmente il cross: c'erano Moise Kean e Retegui in area21:25

38' GOL MANGIATO DALL'ITALIA!!! Moise Kean tocca per Retegui, palla di ritorno per Kean che calcia però altissimo da buona posizione. Che peccato.21:24

37' Non sono inserite nel girone dell'Italia, ma citiamo comunque Grecia-Bielorussia. Dopo 38' sono avanti i greci per 4-0 addirittura21:23

36' Pressing di Retegui su Kuusk, ma l'ex attaccante dell'Atalanta commette fallo, rischiando anche il giallo21:23

35' OCCASIONE ITALIA!!! Dimarco crossa da sinistra, arriva Politano che ruba il tempo a Saliste ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa21:21

34' Dall'altra parte Israele va sul 2-0 con la Moldavia col gol di Salomon21:21

34' Palla subito dall'altra parte dove c'è MOISE KEAN che calcia dal limite dell'area cercando l'angolo più lontano, ma non trova lo specchio della porta21:49

33' Occhio all'Estonia con Sinyavskiy che cerca Sappinen in area, ma arriva Calafiori a recuper palla21:19

31' Kristal in scivolata da dietro su Barella: giallo per l'esterno estone21:17

30' 70% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:17

30' Proteste di Donnarumma ai danni di João Pinheiro, ma niente da fare. Niente rigore per questo episodio.21:16

29' RETEGUI A TERRA IN AREA!!! L'italo-argentino finisce giù dopo il tacco di Moise Kean, ma l'arbitro non fischia niente. Vediamo se dal VAR arriva una chiamata.21:27

27' Colpo di testa di Retegui a cercare Moise Kean nell'area piccola, ma l'attaccante della Fiorentina viene anticipato21:14

26' Che rischio Tonali che perde palla in fase di impostazione, con tutti i giocatori azzurri che erano saliti, ma per fortuna dell'Italia l'arbitro fischia un fallo su Kristal che era andato in scivolata proprio su Tonali.21:12

24' PERICOLO ITALIA!!! Prima Di Lorenzo a disturbare Sapppinen che era pronto per il tiro, poi Dimarco rischia non poco nel voler giocare palla a terra con Kait davanti.21:10

23' Perde un pallone sanguinoso l'Estonia, ma non ne approfitta l'Italia con Politano che aveva lanciato di prima per Retegui. Palla troppo lunga21:09

21' DOPPIA CONCLUSIONE ITALIA!!! Prima Zaccagni che da dentro l'area prova il destro, parato da Hein, prova il tap-in Dimarco, ma ci arriva ancora Hein.21:07

20' Di Lorenzo cerca Moise Kean in profondità, ma l'ex Juve viene anticipato da Kuusk che lo sta marcando a uomo21:06

16' CI PROVA RETEGUI!!! Moise Kean protegge palla, serve Retegui che si gira e prova il sinistro deviato in angolo. Continuano a spingere gli azzurri.21:03

15' In vantaggio Israele sulla Moldavia. 1-0 firmato da Peretz. Israele che, in questo momento, è 2a nel girone con 9 punti in 4 giornate.21:02

14' Palla lunga per Calafiori sul secondo palo, ma commette fallo su Kait. Italia sempre davanti, ma per ora 3 conclusioni e 0 nello specchio21:00

12' Dimarco per Politano che rimette dentro dalla destra, ma la difesa estone scaccia via. Prova ad aumentare la pressione l'Italia che vuole segnare subito per provare a vincere col maggior scarto possibile.20:59

10' Dall'altra parte si gioca Moldavia-Israele, con quest'ultima che sarà il nostro prossimo avversario. Non gioca invece la Norvegia che "riposa" in questa giornata.20:56

8' ANCORA DIMARCO!!! Nuovo schema dell'Italia sugli sviluppi del corner, palla per Dimarco che ci prova da lontano ma, ancora una volta, non trova la porta di Hein.20:55

6' OCCASIONISSIMA ITALIA!!! Saliste perde troppo tempo nell'appoggiare di testa, ruba palla Moise Kean con un 2 contro 1 per l'Italia, ma l'attaccante della Fiorentina non serve Retegui e si fa rimontare e portare via palla dallo stesso Saliste.20:52

5' Angolo anche per l'Estonia con Kait che ruba palla a Dimarco, cross in mezzo deviato in corner da Calafiori20:51

4' CI PROVA ANCHE DIMARCO!!! Sugli sviluppi del corner, palla all'indietro dove c'è Dimarco che scarica il sinistro ma non inquadra la porta di Hein.20:50

3' OCCASIONE ITALIA!!! Barella lancia per Politano che scambia con Moise Kean: sinistro dell'attaccante del Napoli deviato in angolo. Prima fiammata azzurra.20:50

2' Dimarco per Zaccagni che si spinge sul fondo e crossa in mezzo, ma il suo servizio non arriva sui piedi di Moise Kean20:48

2' Vediamo già un cambiamento nella predisposizione della difesa: Bastoni gioca come centrale di centro-destra, Calafiori di centro-sinistra20:47

1' SI PARTE A BERGAMO!!! Primo possesso per l'Estonia...20:46

Il direttore di gara sarà il sig. João Pinheiro. Il fischietto portoghese è coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia e dal quarto ufficiale, il sig. João Gonçalves. Nella sala VAR abbiamo Tiago Martins (VAR) e Buno Esteves (AVAR).20:32

Sono 7 i precedenti tra Italia e Estonia, con un bilancio totalmente a favore degli azzurri con 7 vittorie a 0. Estonia battuta sia nelle qualificazioni Mondiali del '93, che nelle qualificazioni Europee del '94/'95 e del 2010/2011. L'ultima gara risale a novembre 2020, nell'amichevole che ha visto l'Italia vincere 4-0 a Firenze grazie ai gol di Grifo (doppietta), Bernardeschi e Orsolini.20:29

Nessun cambio per il ct Henn che schiera, quest'oggi a Bergamo, lo stesso XI che era sceso in campo nel giugno scorso contro la Norvegia. Una formazione che aveva comunque messo in difficoltà Haaland e compagni che hanno dovuto aspettare più di un'ora per segnare il gol del vantaggio, rischiando anche di subire il pareggio nel finale.20:25

Gattuso sorprende tutti col suo 4-2-4, con Moise Kean al fianco di Retegui. Nonostante l'assenza di Scamacca, che si è infortunato negli ultimi giorni, il ct butta nella mischia entrambi i numeri 9 senza fare staffetta. Dal 1' Donnarumma senza se e senza ma, nonostante il portiere sia alla prima partita ufficiale in stagione dopo aver saltato tutto l'avvio col PSG che l'aveva messo fuori rosa ad agosto, prima del suo passaggio al Manchester City ufficializzato lo scorso lunedì.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Estonia scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Hein - Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste - Palumets, Shein - Kristal, Kait, Sinyavskiy - Sappinen. Ct: Jürgen Henn. A disposizione: Igonen, Valiner - Peetson, Tamm, Tammik, Rur - Ainsalu, M.Miller, Soomets - Saarma, Yakovlev, Anier.20:41

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia si schiera con un 4-2-4 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco - Barella, Tonali - Politano, Moise Kean, Retegui, Zaccagni. Ct: Gennaro Gattuso. A disposizione: Meret, Vicario - Cambiaso, Bellanova, G.Mancini, Gatti - Locatelli, Rovella, Frattesi - Raspadori, Pio Esposito, Orsolini.20:42

Arriva l'Estonia a Bergamo. Una Nazionale che ha già disputato quattro gare in questo percorso di qualificazione, vincendone solo una: contro la Moldavia nel marzo scorso in trasferta per 3-2. Un successo e tre sconfitte per la Nazionale di Henn che, però, ha messo in seria difficoltà la Norvegia nell'ultima gara di qualificazione. Norvegia che ha vinto di misura a Tallin col solito gol di Haaland, in una partita bloccatissima.20:09

Gennaro Gattuso è il 27° ct azzurro dal 1960 ad oggi, da quando c'è un commissario tecnico unico in seno alla Nazionale italiana (anche se ci sono state comunque quelle coppie da allora). Gattuso è inoltre il 3° ct della storia della nostra Nazionale ad essere stato, da giocatore, Campione del Mondo. L'attuale ct si inserisce nella lista dopo Giovanni Ferrari (Campione del mondo nel '34 e nel '38) e Dino Zoff (nel 1982).20:07

Prima gara della Nazionale italiana con Gennaro Gattuso come commissario tecnico. Italia che arriva a questa sfida contro l'Estonia dopo la settimana da incubo di giugno, con la sconfitta per 3-0 sulla Norvegia e la vittoria - striminzita - contro la Moldavia per 2-0. Considerando anche la Nations League, con un pareggio e una sconfitta contro la Germania, e relativa eliminazione ai quarti di finale, quella contro la Moldavia è anche l'unico successo degli azzurri in questo 2025. Tutte cose che hanno portato all'esonero di Luciano Spalletti come ct e la chiamata di Gennaro Gattuso. L'ex allenatore di Milan e Napoli avrà il compito, oltre che vincere questa sera, di rilanciare il gruppo azzurro, dare fiducia e morale, per evitare la nostra assenza al terzo Mondiale consecutivo.20:00

Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Estonia, gara valida per la Giornata 3 delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo19:49