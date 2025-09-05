Virgilio Sport
Moldova-Israele: 0-4 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Moldova
0
Israele
4
Partita finita
Arbitro:
  1. 15' 0-1 Dor Peretz
  2. 35' 0-2 Manor Solomon
  3. 59' 0-3 Tai Baribo
  4. 77' 0-4 Oscar Gloukh
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Moldavia 0, Israele 4.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Moldavia 0, Israele 4.22:34

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Oscar Gloukh(Israele) prova il lancio lungo, ma Dan Biton e' colto in fuorigioco.22:34

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Sagiv Jehezkel (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Roy Revivo.22:33

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32

  6. 90'

    Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Victor Stîna.22:31

  7. 89'

    Fuorigioco. Maxim Cojocaru(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Nichita Motpan e' colto in fuorigioco.22:30

  9. 88'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Sagiv Jehezkel.22:29

  10. 86'

    Tentativo fallito. Cristian Dros (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mihail Caimacov da calcio d'angolo.22:28

  11. 86'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Israele).22:27

  12. 86'

    Tiro respinto. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Cristian Avram.22:27

  13. 83'

    Fallo di Stav Lemkin (Israele).22:24

  15. 83'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  16. 82'

    Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yarden Shua.22:24

  17. 80'

    Tentativo fallito. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Maxim Cojocaru.22:22

  18. 79'

    Sostituzione, Israele. Sagiv Jehezkel sostituisce Eliel Peretz.22:20

  19. 77'

    Gol! Moldavia 0, Israele 4. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yarden Shua.22:19

  21. 77'

    Fuorigioco. Daniel Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Turgeman e' colto in fuorigioco.22:18

  22. 77'

    Tiro parato. Mihail Caimacov (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:18

  23. 75'

    Gabi Kanichowsky (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  24. 75'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).22:16

  25. 73'

    Sostituzione, Moldavia. Sergiu Perciun sostituisce Virgiliu Postolachi.22:14

  27. 73'

    Sostituzione, Israele. Anan Khalaili sostituisce Eli Dasa.22:14

  28. 72'

    Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Tai Baribo.22:13

  29. 71'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  30. 71'

    Fallo di Maxim Cojocaru (Moldavia).22:12

  31. 70'

    Tiro parato. Vladyslav Baboglo (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Virgiliu Postolachi con suggerimento di testa.22:12

  33. 70'

    Eliel Peretz (Israele) e' ammonito.22:11

  34. 70'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).22:11

  35. 70'

    Victor Stîna (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  36. 69'

    Tiro respinto. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:11

  37. 69'

    Yarden Shua (Israele) e' ammonito per fallo.22:10

  39. 69'

    Fallo di Yarden Shua (Israele).22:10

  40. 69'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  41. 68'

    Gara riprende.22:09

  42. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Tai Baribo (Israele) per infortunio.22:07

  43. 65'

    Sostituzione, Israele. Gabi Kanichowsky sostituisce Dor Peretz.22:07

  45. 65'

    Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Manor Solomon.22:07

  46. 63'

    Tiro parato. Artur Craciun (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mihail Caimacov con cross.22:05

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).22:04

  48. 63'

    Tiro respinto. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area.22:04

  49. 61'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).22:02

  51. 59'

    Gol! Moldavia 0, Israele 3. Tai Baribo (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eli Dasa in seguito a un contropiede.22:00

  52. 56'

    Sostituzione, Moldavia. Cristian Dros sostituisce Vadim Rata.21:58

  53. 56'

    Sostituzione, Moldavia. Maxim Cojocaru sostituisce Stefan Bodisteanu.21:57

  54. 56'

    Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Artur Ionita.21:57

  55. 54'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).21:55

  57. 54'

    Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manor Solomon.21:55

  58. 51'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).21:52

  59. 51'

    Tiro respinto. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Dan Biton.21:52

  60. 49'

    Tiro parato. Eli Dasa (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:51

  61. 49'

    Tai Baribo (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50

  63. 49'

    Fallo di Vladyslav Baboglo (Moldavia).21:50

  64. 46'

    Dan Biton (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47

  65. 46'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).21:47

  66. Inizia il Secondo tempo Moldavia 0, Israele 2.21:47

  67. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Daniel Dumbravanu.21:46

  69. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Moldavia 0, Israele 2.21:31

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  71. 45'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Daniel Dumbravanu (Moldavia).21:30

  72. 44'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).21:29

  73. 44'

    Tiro parato. Manor Solomon (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tai Baribo.21:29

  75. 43'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:28

  76. 43'

    Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  77. 43'

    Fuorigioco. Oscar Gloukh(Israele) prova il lancio lungo, ma Manor Solomon e' colto in fuorigioco.21:27

  78. 42'

    Tentativo fallito. Manor Solomon (Israele) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Gloukh.21:26

  79. 41'

    Tentativo fallito. Vadim Rata (Moldavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Artur Ionita con cross.21:25

  81. 38'

    Fallo di Manor Solomon (Israele).21:23

  82. 38'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  83. 35'

    Gol! Moldavia 0, Israele 2. Manor Solomon (Israele) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dan Biton in seguito a un contropiede.21:20

  84. 33'

    Gara riprende.21:17

  85. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Roy Revivo (Israele) per infortunio.21:16

  87. 31'

    Tentativo fallito. Daniel Dumbravanu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladyslav Baboglo con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:16

  88. 30'

    Fallo di Idan Nachmias (Israele).21:15

  89. 30'

    Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  90. 22'

    Fallo di Tai Baribo (Israele).21:07

  91. 22'

    Artur Craciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  93. 18'

    Tentativo fallito. Tai Baribo (Israele) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Eli Dasa.21:03

  94. 16'

    Fallo di Eli Dasa (Israele).21:01

  95. 16'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  96. 15'

    Gol! Moldavia 0, Israele 1. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manor Solomon.

    Guarda la scheda del giocatore Dor Peretz21:00

  97. 14'

    Fallo di Roy Revivo (Israele).20:59

  99. 14'

    Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  100. 13'

    Tentativo fallito. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Dor Peretz.20:58

  101. 8'

    Fallo di Virgiliu Postolachi (Moldavia).20:53

  102. 8'

    Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53

  103. 7'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).20:52

  105. 7'

    Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  106. 7'

    Tiro respinto. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manor Solomon.20:52

  107. 4'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).20:49

  108. 4'

    Tiro parato. Tai Baribo (Israele) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eli Dasa.20:49

  109. Inizia il Primo tempo.20:45

  111. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

Formazioni Moldova - Israele

Moldova
Israele
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) CRISTIAN AVRAM (P)
  • (20) SERGIU PLATICA (D)
  • (14) ARTUR CRACIUN (D)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (4) VLADYSLAV BABOGLO (D)
  • (2) OLEG REABCIUK (D)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (7) ARTUR IONITA (C)
  • (11) MIHAIL CAIMACOV (C)
  • (17) VIRGILIU POSTOLACHI (A)
  • (10) STEFAN BODISTEANU (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (16) VICTOR STÎNA (C)
  • (13) MAXIM COJOCARU (A)
  • (9) VICTOR BOGACIUC (C)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (21) SERGIU PERCIUN (C)
  • (5) IURIE IOVU (D)
  • (8) NICHITA MOTPAN (C)
  • (18) ANDREI MOTOC (D)
  • (15) ION BORS (D)
  • (1) NICOLAI CEBOTARI (P)
  • (23) EMIL TÎMBUR (P)
  • (6) CRISTIAN DROS (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Serghei Clescenco
TITOLARI ISRAELE
  • (1) DANIEL PERETZ (P)
  • (12) STAV LEMKIN (D)
  • (5) IDAN NACHMIAS (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (2) ELI DASA (D)
  • (8) DOR PERETZ (C)
  • (15) ELIEL PERETZ (C)
  • (11) OSCAR GLOUKH (C)
  • (20) DAN BITON (C)
  • (10) MANOR SOLOMON (C)
  • (9) TAI BARIBO (A)
PANCHINA ISRAELE
  • (22) YARIN LEVI (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (17) SAGIV JEHEZKEL (D)
  • (23) OMER NIRON (P)
  • (19) DOR TURGEMAN (A)
  • (4) RAZ SHLOMO (D)
  • (13) ANAN KHALAILI (A)
  • (21) OR BLORIAN (D)
  • (14) GUY MIZRAHI (D)
  • (7) YARDEN SHUA (A)
  • (6) OMRI GANDELMAN (C)
  • (16) GABI KANICHOWSKY (C)
ALLENATORE ISRAELE
  • Ran Ben Shimon
PREPARTITA

Moldova - Israele è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Arbitro di Moldova - Israele sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Dove vedere Moldova-Israele di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Moldova-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Moldova - Israele Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

