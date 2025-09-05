Incontro terminato, Moldavia 0, Israele 4.
Incontro terminato, Moldavia 0, Israele 4.
Secondo tempo terminato, Moldavia 0, Israele 4.22:34
Fuorigioco. Oscar Gloukh(Israele) prova il lancio lungo, ma Dan Biton e' colto in fuorigioco.22:34
Tiro respinto. Sagiv Jehezkel (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Roy Revivo.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Victor Stîna.22:31
Fuorigioco. Maxim Cojocaru(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Nichita Motpan e' colto in fuorigioco.22:30
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Sagiv Jehezkel.22:29
Tentativo fallito. Cristian Dros (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mihail Caimacov da calcio d'angolo.22:28
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Israele).22:27
Tiro respinto. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Cristian Avram.22:27
Fallo di Stav Lemkin (Israele).22:24
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yarden Shua.22:24
Tentativo fallito. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Maxim Cojocaru.22:22
Sostituzione, Israele. Sagiv Jehezkel sostituisce Eliel Peretz.22:20
Gol! Moldavia 0, Israele 4. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yarden Shua.22:19
Fuorigioco. Daniel Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Turgeman e' colto in fuorigioco.22:18
Tiro parato. Mihail Caimacov (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:18
Gabi Kanichowsky (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).22:16
Sostituzione, Moldavia. Sergiu Perciun sostituisce Virgiliu Postolachi.22:14
Sostituzione, Israele. Anan Khalaili sostituisce Eli Dasa.22:14
Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Tai Baribo.22:13
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Maxim Cojocaru (Moldavia).22:12
Tiro parato. Vladyslav Baboglo (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Virgiliu Postolachi con suggerimento di testa.22:12
Eliel Peretz (Israele) e' ammonito.22:11
Fallo di Eliel Peretz (Israele).22:11
Victor Stîna (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Tiro respinto. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:11
Yarden Shua (Israele) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Yarden Shua (Israele).22:10
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Gara riprende.22:09
Gara momentaneamente sospesa, Tai Baribo (Israele) per infortunio.22:07
Sostituzione, Israele. Gabi Kanichowsky sostituisce Dor Peretz.22:07
Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Manor Solomon.22:07
Tiro parato. Artur Craciun (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mihail Caimacov con cross.22:05
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).22:04
Tiro respinto. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area.22:04
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Israele).22:02
Gol! Moldavia 0, Israele 3. Tai Baribo (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eli Dasa in seguito a un contropiede.22:00
Sostituzione, Moldavia. Cristian Dros sostituisce Vadim Rata.21:58
Sostituzione, Moldavia. Maxim Cojocaru sostituisce Stefan Bodisteanu.21:57
Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Artur Ionita.21:57
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).21:55
Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manor Solomon.21:55
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).21:52
Tiro respinto. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da centro area. Assist di Dan Biton.21:52
Tiro parato. Eli Dasa (Israele) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:51
Tai Baribo (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50
Fallo di Vladyslav Baboglo (Moldavia).21:50
Dan Biton (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).21:47
Inizia il Secondo tempo Moldavia 0, Israele 2.21:47
Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Daniel Dumbravanu.21:46
Primo tempo terminato, Moldavia 0, Israele 2.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Daniel Dumbravanu (Moldavia).21:30
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Cristian Avram (Moldavia).21:29
Tiro parato. Manor Solomon (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tai Baribo.21:29
Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:28
Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fuorigioco. Oscar Gloukh(Israele) prova il lancio lungo, ma Manor Solomon e' colto in fuorigioco.21:27
Tentativo fallito. Manor Solomon (Israele) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Gloukh.21:26
Tentativo fallito. Vadim Rata (Moldavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Artur Ionita con cross.21:25
Fallo di Manor Solomon (Israele).21:23
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Gol! Moldavia 0, Israele 2. Manor Solomon (Israele) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dan Biton in seguito a un contropiede.21:20
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Roy Revivo (Israele) per infortunio.21:16
Tentativo fallito. Daniel Dumbravanu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladyslav Baboglo con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:16
Fallo di Idan Nachmias (Israele).21:15
Virgiliu Postolachi (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Tai Baribo (Israele).21:07
Artur Craciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tentativo fallito. Tai Baribo (Israele) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Eli Dasa.21:03
Fallo di Eli Dasa (Israele).21:01
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Gol! Moldavia 0, Israele 1. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manor Solomon.
Guarda la scheda del giocatore Dor Peretz21:00
Fallo di Roy Revivo (Israele).20:59
Mihail Caimacov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Tentativo fallito. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Dor Peretz.20:58
Fallo di Virgiliu Postolachi (Moldavia).20:53
Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53
Fallo di Eliel Peretz (Israele).20:52
Stefan Bodisteanu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tiro respinto. Dan Biton (Israele) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manor Solomon.20:52
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Artur Craciun (Moldavia).20:49
Tiro parato. Tai Baribo (Israele) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eli Dasa.20:49
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Moldova - Israele è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Arbitro di Moldova - Israele sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Dove vedere Moldova-Israele di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Moldova-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND