Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:32

Driton Camaj (Montenegro) e' ammonito.22:29

Fuorigioco. Pavel Sulc(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.22:21

Andrija Bulatovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:20

Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Provod.22:15

Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:58

Milan Vukotic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:54

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito.21:29

Marko Jankovic (Montenegro) e' ammonito.21:29

Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.21:11

Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic.20:53

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23