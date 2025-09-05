Incontro terminato, Montenegro 0, Repubblica Ceca 2.
Secondo tempo terminato, Montenegro 0, Repubblica Ceca 2.22:38
Gol! Montenegro 0, Repubblica Ceca 2. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta in seguito a un contropiede.22:37
Tiro parato. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta.22:36
Tiro respinto. Stefan Mugosa (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nikola Krstovic.22:36
Gioco pericoloso di Jan Kuchta (Repubblica Ceca).22:35
Igor Vujacic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tentativo fallito. Stefan Mugosa (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stevan Jovetic con cross.22:35
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Bulatovic.22:34
Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:33
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).22:32
Tiro parato. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:32
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).22:30
Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro respinto. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jaroslav Zeleny.22:30
Driton Camaj (Montenegro) e' ammonito.22:29
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Driton Camaj.22:28
Jan Kuchta (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:27
Sostituzione, Repubblica Ceca. Jan Kuchta sostituisce Lukás Cerv.22:25
Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce Pavel Sulc.22:25
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Repubblica Ceca).22:24
Decisione VAR: no gol Montenegro 0-1 Repubblica Ceca.22:24
Fuorigioco. Pavel Sulc(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.22:21
Tentativo fallito. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:21
Andrija Bulatovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:20
Václav Cerny (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:20
Tiro respinto. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Chory.22:18
Sostituzione, Montenegro. Stefan Mugosa sostituisce Marko Vukcevic.22:18
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marko Vukcevic.22:17
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:17
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di mano di Milan Roganovic (Montenegro).22:16
Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Provod.22:15
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).22:13
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).22:12
Sostituzione, Repubblica Ceca. Tomás Chory sostituisce Patrik Schick.22:12
Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Milan Vukotic.22:11
Sostituzione, Montenegro. Vasilije Adzic sostituisce Marko Jankovic.22:11
Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:10
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Jindrich Stanek (Repubblica Ceca) per infortunio.22:06
Tiro parato. Driton Camaj (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06
Tiro parato. Driton Camaj (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milan Vukotic.22:06
Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikola Krstovic.22:06
Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ladislav Krejcí.22:04
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).22:03
Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:00
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00
Sostituzione, Montenegro. Milan Roganovic sostituisce Andrija Vukcevic.21:59
Sostituzione, Montenegro. Driton Camaj sostituisce Milos Brnovic.21:59
Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:58
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Andrija Bulatovic (Montenegro).21:57
Milan Vukotic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:54
Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Milan Vukotic (Montenegro).21:54
Tiro parato. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.21:54
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).21:53
Tiro parato. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Patrik Schick.21:53
Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Igor Vujacic (Montenegro).21:52
Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Brnovic.21:51
Sostituzione, Repubblica Ceca. Robin Hranác sostituisce David Doudera per infortunio.21:49
Gara riprende.21:49
Gara momentaneamente sospesa, David Doudera (Repubblica Ceca) per infortunio.21:47
Patrik Schick (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).21:47
Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Stevan Jovetic con suggerimento di testa.21:47
Inizia il Secondo tempo Montenegro 0, Repubblica Ceca 1.21:46
Sostituzione, Repubblica Ceca. Václav Cerny sostituisce Vasil Kusej.21:45
Primo tempo terminato, Montenegro 0, Repubblica Ceca 1.21:31
David Doudera (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).21:30
Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito.21:29
Marko Jankovic (Montenegro) e' ammonito.21:29
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andrija Vukcevic con cross.21:28
Tiro respinto. Milos Brnovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milan Vukotic.21:28
Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:26
Marko Vukcevic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di mano di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:24
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Andrija Bulatovic (Montenegro).21:22
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).21:20
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, (Repubblica Ceca).21:19
Fallo di Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca).21:18
Milan Vukotic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro parato. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Doudera.21:17
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:15
Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
David Doudera (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).21:14
Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:13
Stefan Savic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Jankovic.21:13
Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.21:11
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da David Doudera (Repubblica Ceca).21:11
Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).21:10
Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic.21:09
Fallo di David Doudera (Repubblica Ceca).21:08
Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:06
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:06
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Repubblica Ceca).21:05
Andrija Bulatovic (Montenegro) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Repubblica Ceca).21:04
Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Milan Vukotic.21:04
Tiro parato. Milos Brnovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milan Vukotic.21:03
Tiro parato. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lukás Provod con cross.21:02
Tentativo fallito. Vasil Kusej (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:01
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Andrija Vukcevic (Montenegro).21:00
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Patrik Schick.20:58
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:57
Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Stevan Jovetic.20:56
Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:56
Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).20:56
Tiro parato. Vasil Kusej (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di David Doudera con cross.20:54
Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic.20:53
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Lukás Provod in seguito a un contropiede.20:52
Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).20:51
Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Tentativo fallito. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra.20:50
Tiro parato. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lukás Provod con cross.20:50
Gol! Montenegro 0, Repubblica Ceca 1. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:48
Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).20:46
Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23
Montenegro - Repubblica Ceca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.
Dove vedere Montenegro-Repubblica Ceca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Montenegro-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
