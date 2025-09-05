Virgilio Sport
Montenegro-Repubblica Ceca: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

5 Settembre 2025 ore 20:45
Montenegro
0
Repubblica Ceca
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 3' 0-1 Lukás Cerv
  2. 90+6' 0-2 Václav Cerny
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Montenegro 0, Repubblica Ceca 2.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Montenegro 0, Repubblica Ceca 2.22:38

  3. 90'+6'

    Gol! Montenegro 0, Repubblica Ceca 2. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta in seguito a un contropiede.22:37

  4. 90'+6'

    Tiro parato. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta.22:36

  5. 90'+5'

    Tiro respinto. Stefan Mugosa (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nikola Krstovic.22:36

  6. 90'+5'

    Gioco pericoloso di Jan Kuchta (Repubblica Ceca).22:35

  7. 90'+5'

    Igor Vujacic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  9. 90'+4'

    Tentativo fallito. Stefan Mugosa (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stevan Jovetic con cross.22:35

  10. 90'+4'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Bulatovic.22:34

  11. 90'+3'

    Tomás Chory (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  12. 90'+3'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:33

  13. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).22:32

  15. 90'+2'

    Tiro parato. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jan Kuchta.22:32

  16. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:32

  17. 89'

    Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).22:30

  18. 89'

    Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  19. 89'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jaroslav Zeleny.22:30

  21. 88'

    Driton Camaj (Montenegro) e' ammonito.22:29

  22. 88'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Driton Camaj.22:28

  23. 86'

    Jan Kuchta (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  24. 86'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:27

  25. 85'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Jan Kuchta sostituisce Lukás Cerv.22:25

  27. 85'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce Pavel Sulc.22:25

  28. 84'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.22:24

  29. 84'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Repubblica Ceca).22:24

  30. 83'

    Decisione VAR: no gol Montenegro 0-1 Repubblica Ceca.22:24

  31. 81'

    Fuorigioco. Pavel Sulc(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.22:21

  33. 81'

    Tentativo fallito. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:21

  34. 80'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.22:20

  35. 80'

    Václav Cerny (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  36. 80'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:20

  37. 78'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Chory.22:18

  39. 77'

    Sostituzione, Montenegro. Stefan Mugosa sostituisce Marko Vukcevic.22:18

  40. 77'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marko Vukcevic.22:17

  41. 76'

    Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:17

  42. 76'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  43. 75'

    Fallo di mano di Milan Roganovic (Montenegro).22:16

  45. 74'

    Tentativo fallito. Tomás Chory (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Provod.22:15

  46. 72'

    Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).22:13

  47. 72'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  48. 72'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).22:12

  49. 71'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Tomás Chory sostituisce Patrik Schick.22:12

  51. 71'

    Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Milan Vukotic.22:11

  52. 70'

    Sostituzione, Montenegro. Vasilije Adzic sostituisce Marko Jankovic.22:11

  53. 70'

    Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:10

  54. 70'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:10

  55. 67'

    Gara riprende.22:08

  57. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Jindrich Stanek (Repubblica Ceca) per infortunio.22:06

  58. 66'

    Tiro parato. Driton Camaj (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06

  59. 66'

    Tiro parato. Driton Camaj (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milan Vukotic.22:06

  60. 66'

    Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikola Krstovic.22:06

  61. 64'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ladislav Krejcí.22:04

  63. 63'

    Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).22:03

  64. 63'

    Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  65. 60'

    Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:00

  66. 60'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:00

  67. 59'

    Sostituzione, Montenegro. Milan Roganovic sostituisce Andrija Vukcevic.21:59

  69. 58'

    Sostituzione, Montenegro. Driton Camaj sostituisce Milos Brnovic.21:59

  70. 58'

    Tentativo fallito. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:58

  71. 56'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Andrija Bulatovic (Montenegro).21:57

  72. 54'

    Milan Vukotic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:54

  73. 53'

    Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  75. 53'

    Fallo di Milan Vukotic (Montenegro).21:54

  76. 53'

    Tiro parato. Tomás Soucek (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.21:54

  77. 52'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).21:53

  78. 52'

    Tiro parato. Václav Cerny (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Patrik Schick.21:53

  79. 51'

    Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  81. 51'

    Fallo di Igor Vujacic (Montenegro).21:52

  82. 50'

    Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milos Brnovic.21:51

  83. 49'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Robin Hranác sostituisce David Doudera per infortunio.21:49

  84. 49'

    Gara riprende.21:49

  85. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, David Doudera (Repubblica Ceca) per infortunio.21:47

  87. 46'

    Patrik Schick (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  88. 46'

    Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).21:47

  89. 46'

    Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Stevan Jovetic con suggerimento di testa.21:47

  90. Inizia il Secondo tempo Montenegro 0, Repubblica Ceca 1.21:46

  91. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Václav Cerny sostituisce Vasil Kusej.21:45

  93. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Montenegro 0, Repubblica Ceca 1.21:31

  94. 45'+2'

    David Doudera (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  95. 45'+2'

    Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).21:31

  96. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  97. 45'

    Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).21:30

  99. 45'

    Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito.21:29

  100. 45'

    Marko Jankovic (Montenegro) e' ammonito.21:29

  101. 44'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andrija Vukcevic con cross.21:28

  102. 44'

    Tiro respinto. Milos Brnovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milan Vukotic.21:28

  103. 42'

    Fallo di Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:26

  105. 42'

    Marko Vukcevic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  106. 40'

    Fallo di mano di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:24

  107. 38'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Andrija Bulatovic (Montenegro).21:22

  108. 36'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  109. 36'

    Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).21:20

  111. 35'

    Gara riprende.21:19

  112. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, (Repubblica Ceca).21:19

  113. 33'

    Fallo di Jaroslav Zeleny (Repubblica Ceca).21:18

  114. 33'

    Milan Vukotic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 33'

    Tiro parato. Lukás Provod (Repubblica Ceca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Doudera.21:17

  117. 31'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:15

  118. 31'

    Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  119. 30'

    David Doudera (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  120. 30'

    Fallo di Andrija Vukcevic (Montenegro).21:14

  121. 29'

    Fallo di Patrik Schick (Repubblica Ceca).21:13

  123. 29'

    Stefan Savic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  124. 29'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Jankovic.21:13

  125. 27'

    Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.21:11

  126. 26'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da David Doudera (Repubblica Ceca).21:11

  127. 26'

    Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).21:10

  129. 26'

    Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  130. 25'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic.21:09

  131. 24'

    Fallo di David Doudera (Repubblica Ceca).21:08

  132. 24'

    Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  133. 22'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  135. 22'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).21:06

  136. 21'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Tomás Soucek (Repubblica Ceca).21:06

  137. 21'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Repubblica Ceca).21:05

  138. 20'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:05

  139. 20'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Repubblica Ceca).21:04

  141. 20'

    Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Milan Vukotic.21:04

  142. 19'

    Tiro parato. Milos Brnovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milan Vukotic.21:03

  143. 18'

    Tiro parato. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lukás Provod con cross.21:02

  144. 17'

    Tentativo fallito. Vasil Kusej (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:01

  145. 16'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Andrija Vukcevic (Montenegro).21:00

  147. 14'

    Tentativo fallito. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Patrik Schick.20:58

  148. 13'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).20:57

  149. 13'

    Tomás Soucek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  150. 12'

    Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Stevan Jovetic.20:56

  151. 12'

    Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:56

  153. 12'

    Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).20:56

  154. 10'

    Tiro parato. Vasil Kusej (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di David Doudera con cross.20:54

  155. 8'

    Tentativo fallito. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic.20:53

  156. 8'

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Lukás Provod in seguito a un contropiede.20:52

  157. 7'

    Fallo di Lukás Provod (Repubblica Ceca).20:51

  159. 7'

    Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  160. 6'

    Tentativo fallito. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra.20:50

  161. 5'

    Tiro parato. Patrik Schick (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lukás Provod con cross.20:50

  162. 3'

    Gol! Montenegro 0, Repubblica Ceca 1. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:48

  163. 2'

    Fallo di Vasil Kusej (Repubblica Ceca).20:46

  165. 2'

    Milos Brnovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:46

  166. Inizia il Primo tempo.20:45

  167. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:23

Formazioni Montenegro - Repubblica Ceca

Montenegro
Repubblica Ceca
TITOLARI MONTENEGRO
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (5) IGOR VUJACIC (D)
  • (2) ANDRIJA VUKCEVIC (D)
  • (4) MARKO VUKCEVIC (D)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (20) MILOS BRNOVIC (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (11) NIKOLA KRSTOVIC (C)
  • (16) MILAN VUKOTIC (C)
  • (10) STEVAN JOVETIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (3) ROBERT DJELAJ (D)
  • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (19) STEFAN LONCAR (C)
  • (13) MILOS DRAGOJEVIC (P)
  • (14) EDVIN KUC (C)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (18) MARKO BAKIC (C)
  • (9) STEFAN MUGOSA (A)
  • (22) MILAN ROGANOVIC (D)
  • (7) DRITON CAMAJ (A)
  • (23) NIKOLA SIPCIC (D)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Robert Prosinecki
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (1) JINDRICH STANEK (P)
  • (13) DAVID DOUDERA (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (5) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
  • (9) VASIL KUSEJ (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (14) LUKÁS PROVOD (C)
  • (15) PAVEL SULC (C)
  • (10) PATRIK SCHICK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (16) MATEJ KOVÁR (P)
  • (20) MICHAL BERAN (C)
  • (11) JAN KUCHTA (A)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (19) TOMÁS CHORY (A)
  • (23) VÍTEZSLAV JAROS (P)
  • (17) VÁCLAV CERNY (A)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (18) DAVID JURÁSEK (D)
  • (2) VÁCLAV JEMELKA (D)
  • (6) MARTIN VITÍK (D)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Ivan Hasek
PREPARTITA

Montenegro - Repubblica Ceca è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.

Dove vedere Montenegro-Repubblica Ceca di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Montenegro-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Montenegro - Repubblica Ceca Live

